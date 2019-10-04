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Все про:обмін (527) полонені (561) Шаройко Павло (27)

 Сьогодні очікується обмін затриманими між Україною та Білоруссю

У п'ятницю, 4 жовтня, має відбутися обмін затриманими між Україною і Білоруссю

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попередньо Павла Шаройка, затриманого за обвинуваченням у шпигунстві,  обміняють на Юрія Політику.

Нагадаємо, що власний кореспондент UA: Українське радіо Шаройко був затриманий  співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачено у створенні в Білорусі шпигунської мережі з-поміж громадян країни, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері".

20 листопада КДБ Білорусі офіційно заявив, що українського журналіста Шаройка затримано за шпигунство, а радника посольства України оголошено персоною нон-грата.

12 лютого 2018 року стало відомо, що в Білорусі вже призначили судове засідання у справі Шаройка.

23 травня стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка до понад восьми років позбавлення волі, звинувативши в шпигунстві.

Юрія Політику затримали в 2017 році за підозрою в зборі секретної інформації на користь іноземної держави.

20 листопада 2017 білоруські прикордонники затримали двох чоловіків і жінку з України, які вирушили до Білорусі по ягоди. Деяким з них заборонено в'їжджати в Білорусь.

Вчора Новозаводський районний суд м.Чернігова звільнив з-під варти громадянина Білорусі Юрія Політику, обвинуваченого в зборі секретної інформації на користь "невстановленого державного органу Білорусі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152063
 
 
 Топ коментарі
 
В качестве извинения за похищение ФСБ РФ на территории Беларуси Павла Гриба, Шаройко могли бы и просто выдать Украине. Нет, мы радостно меняем его на шпиона...
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Белорусам земельки с хлопами не нать Сегодня ожидается обмен задержанными между Украиной и Беларусью - Цензор.НЕТ 3899 В обмен на задержанных.
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Зеленский будет встречать, жать руку и квартиру даст?
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Калхознік розщедрився. Правда Крим для нього Макшанський.
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Зеленский сделал больше чем кнур за 5 лет
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да Порошенко такой гибкий
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кацап, когда Курилы деоккупируешь?
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с этим не поспоришь, отдать даром паРаше, за что 5 лет воевали и умирали
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ничего не отдал,исполняет то,что наподписывал Порошенко в Минске
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Так он рвался в президеты, чтобы исполнить то что подписал Порошенко, но сам не стал выполнять, причем санкции за это получал *********?
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Всі на Майдан!

В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/

Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)

Анкета волонтерів Руху опору капітуляції

https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true

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все на ливарюцию порошенко хочет к корыту
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нет это великая победа. при порохе 2911 заложников, пленных, арестованных освободили
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В качестве извинения за похищение ФСБ РФ на территории Беларуси Павла Гриба, Шаройко могли бы и просто выдать Украине. Нет, мы радостно меняем его на шпиона...
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Быдло-батько так и не объяснил как задержанный в белоруси Гриб оказался на территории параши.
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ТАК ВЫ СЕПАРОВ НА ПЕРЕРАБОТКУ В БЕЛАРУСЬ СРАЗУ ОТДАВАЙТЕ !)
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Лукаш их с удовольствием примет и принимает, торгует с ними. Он же путенский вассал
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А обмін шпигунами буде проходити як у фільмі "Мертвий сезон"...
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