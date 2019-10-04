 Сьогодні очікується обмін затриманими між Україною та Білоруссю

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попередньо Павла Шаройка, затриманого за обвинуваченням у шпигунстві, обміняють на Юрія Політику.
Нагадаємо, що власний кореспондент UA: Українське радіо Шаройко був затриманий співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачено у створенні в Білорусі шпигунської мережі з-поміж громадян країни, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері".
20 листопада КДБ Білорусі офіційно заявив, що українського журналіста Шаройка затримано за шпигунство, а радника посольства України оголошено персоною нон-грата.
12 лютого 2018 року стало відомо, що в Білорусі вже призначили судове засідання у справі Шаройка.
23 травня стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка до понад восьми років позбавлення волі, звинувативши в шпигунстві.
Юрія Політику затримали в 2017 році за підозрою в зборі секретної інформації на користь іноземної держави.
20 листопада 2017 білоруські прикордонники затримали двох чоловіків і жінку з України, які вирушили до Білорусі по ягоди. Деяким з них заборонено в'їжджати в Білорусь.
Вчора Новозаводський районний суд м.Чернігова звільнив з-під варти громадянина Білорусі Юрія Політику, обвинуваченого в зборі секретної інформації на користь "невстановленого державного органу Білорусі".
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/
Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)
Анкета волонтерів Руху опору капітуляції
https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true