 Сьогодні очікується обмін затриманими між Україною та Білоруссю

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попередньо Павла Шаройка, затриманого за обвинуваченням у шпигунстві, обміняють на Юрія Політику.

Нагадаємо, що власний кореспондент UA: Українське радіо Шаройко був затриманий співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачено у створенні в Білорусі шпигунської мережі з-поміж громадян країни, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері".

20 листопада КДБ Білорусі офіційно заявив, що українського журналіста Шаройка затримано за шпигунство, а радника посольства України оголошено персоною нон-грата.

12 лютого 2018 року стало відомо, що в Білорусі вже призначили судове засідання у справі Шаройка.

23 травня стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка до понад восьми років позбавлення волі, звинувативши в шпигунстві.

Юрія Політику затримали в 2017 році за підозрою в зборі секретної інформації на користь іноземної держави.

20 листопада 2017 білоруські прикордонники затримали двох чоловіків і жінку з України, які вирушили до Білорусі по ягоди. Деяким з них заборонено в'їжджати в Білорусь.

Вчора Новозаводський районний суд м.Чернігова звільнив з-під варти громадянина Білорусі Юрія Політику, обвинуваченого в зборі секретної інформації на користь "невстановленого державного органу Білорусі".