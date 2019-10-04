 Унаслідок аварійної посадки Ан-12 біля Львова загинули п'ятеро осіб. Причина - закінчилося пальне

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
"Під час виконання чартерного вантажного рейсу UKL4050 літак Ан-12 UR-CAH авіакомпанії "Україна Аероальянс", за попередньою інформацією із 7 членами екіпажу та 1 супроводжуючим вантажу на борту, за маршрутом Віко (Іспанія) - Львів здійснив аварійну посадку на ґрунт у с. Сокільники поблизу аеродрому", - написав він.
За словами міністра, попередньо аварійна посадка здійснена у зв'язку із закінченням пального. Розпочато розслідування.
Криклій додав, що внаслідок аварії загинули 5 осіб.
Інформацію про п'ятьох загиблих також підтвердили в ДСНС Львівської області.
"Рятувальники деблокували 3 постраждалих з пошкодженого літака, які з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до медичних закладів м. Львова. Унаслідок падіння літака 5 осіб загинули", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
"Грузовой Ан 12. Летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция) - говорится в сообщении.
korrespondent.net
"Черные ящики" уже расшифровали???
Так какого тогда так убедительно вещать про топливо.
По маршруту на Львов, могли сесть на дозаправку в Кошице. В воздухе они главные, а не хозяева, и должны принимать решение.
Почему из Испании в Стамбул дозаправка во Львове? Особенно учитывая, что над Крымом мы не летаем.
Проще было бы через Токио.
Ан-12 легко садится на грунтовую дорогу! Или конец топливу заметили уже на земле?
Самолет не очень пострадал, были не пристегнуты или бегали по салону?
Фото спереди не поместили из уважения к погибшему экипажу.
Пророческие слова в отношении ЗЕКоманды
П.С.
Они летели на территорией с густой аэродромной сетью. Могли запросить посадку где угодно.
Не запросили...
Вічна пам'ять загиблим. Співчуття рідним.
...
P.S.: справді дивно, що літак виглядає малопошкодженим.
Співчуття родинам.