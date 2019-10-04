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Все про:аварія (276) авіакатастрофа (325) Львівщина (961) літак (715) Криклій (25)

 Унаслідок аварійної посадки Ан-12 біля Львова загинули п'ятеро осіб. Причина - закінчилося пальне

Унаслідок аварійної посадки літака Ан-12 на ґрунт у с. Сокільники поблизу аеродрому загинули п'ятеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Під час виконання чартерного вантажного рейсу UKL4050 літак Ан-12 UR-CAH авіакомпанії "Україна Аероальянс", за попередньою інформацією із 7 членами екіпажу та 1 супроводжуючим вантажу на борту, за маршрутом Віко (Іспанія) - Львів здійснив аварійну посадку на ґрунт у с. Сокільники поблизу аеродрому", - написав він.

За словами міністра, попередньо аварійна посадка здійснена у зв'язку із закінченням пального. Розпочато розслідування.

Криклій додав, що внаслідок аварії загинули 5 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту "Львів", 3 загиблих. ФОТОрепортаж

Інформацію про п'ятьох загиблих також підтвердили в ДСНС Львівської області.

"Рятувальники деблокували 3 постраждалих з пошкодженого літака, які з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до медичних закладів м. Львова. Унаслідок падіння літака 5 осіб загинули", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Унаслідок аварійної посадки Ан-12 біля Львова загинули пятеро осіб. Причина - закінчилося пальне 01

Унаслідок аварійної посадки Ан-12 біля Львова загинули пятеро осіб. Причина - закінчилося пальне 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152059
 
 
 Топ коментарі
 
взяли больше груза, чтобы получить больше денег за фрахт. во время полёта получили встречный ветер и спалили всё топливо.
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беда по чье то тупости и жадности...
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Испания - Стамбул с дозаправкой во Львове???? Кого вы лечите? Явно какие-то мутки
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ПРИЧИНА НЕ В ТОПЛИВЕ А В ГОЛОВЕ! Перечитайте собачье сердце
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***** опять нам насрал!
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***** вам свинособакам серет ежедневно, и шо?
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А чего это оно закончилось? Как им дали разрешение порожняком лететь?
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взяли больше груза, чтобы получить больше денег за фрахт. во время полёта получили встречный ветер и спалили всё топливо.
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салтовский партизан не спец... Это ДЕРЬМО... обыкновенное!!!
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Испания - Стамбул с дозаправкой во Львове???? Кого вы лечите? Явно какие-то мутки
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Грузовой самолет Ан-12, который совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Львова, должен был приземлиться для дозаправки, Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает пресс-служба аэропорта Львов.
"Грузовой Ан 12. Летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция) - говорится в сообщении.
korrespondent.net
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Теперь Bы узнали, что кратчайший путь из Испании в Стамбул именно через Львов: центр Европы.
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Как всегда валят все на летчиков или на топливо, потому как не все погибли.
"Черные ящики" уже расшифровали???
Так какого тогда так убедительно вещать про топливо.
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Может пилот диспетчеров проинформировал, что идет на вынужденную посадку. И заодно сообщил, почему она вынужденная.
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Не хочется злорадствовать, но если уровень пилотов такой что они не могут рассчитать потребность в топливе, то получили то что должны были. Небо разгильдяйства не прощает.
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Узкий , пилотьі все расчитали , ошиблись литров на 100 максимум. А все из-за жадности хозяев фирмочки , сєкономили на заправке в Испании. Ан-12 легко долетает из Испании до Турции без дозаправки !
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так рассчитали что 5 погибших. Молодцы, чо.
По маршруту на Львов, могли сесть на дозаправку в Кошице. В воздухе они главные, а не хозяева, и должны принимать решение.
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Узкий , тьі не понял , что дозаправка вообще бьіла не нужна в данном рейсе?
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конечно не нужна была, они и без нее благополучно упали.
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А, ну то есть всё нормально. Хозяева жадные, а пилоты - профессионалы только на 100л ошиблись. Они не жадные оказались. Только, вот, на поверку оказывается - что жадных хозяев своих они любили больше, чем свою профессию. Иначе бы не полетели по принципу "дотянем". Машину загубили, груз. Ты его, падла, своими руками делал? Ты хоть гайку сам, своими руками закрутил, или только стюардесс ими лапал? Олени и моральные уроды, которым бабки глаза застят, а профессионального самолюбия - ноль. В топку.
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Поднялся хор "защитников" хозяев фирмочки , которьіе угробили людей ? Следствие разберется...
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Защитников? Хозяев? Фирмочки? Да дерьмо, но им - на роду написано. Но пилоты!! Пилоты - у них же свои представления о профессиональной чести должны быть. И не давать себе срать на голову барыгам вонючим, вот за что обидно!
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..что... клоун...ты никак успокоиться не можешь??? Запомни...дебил.... Топливо заправляется с учётом груза. Самолёт был загружен и топлива до Турции не хватало... И я тебе..козляра..писал... о стрепенях свободы при перевозке подобных грузов. Но ты конкретная падаль....специально льёшь грязь!!!
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я конечно не лётчик, но фрахтователь всегда хочет взять на борт максимум груза, но он не несёт ответственности за перевозку. скорее всего на капитана надавил владелец/оператор самолёта заправится минимумом топлива((.
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значит капитан тряпка. Он учился кучу лет, и не должен "сливать" все чему его учили в угоду тупому жадному хозяину. Таким не место в авиации.
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это конечно жесть, хотя могут быть сугубо физические причины...
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да всё может быть. пост выше - как вариант, который часто встречается на транспорте.
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партизан... Топливо в Виго ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже в цене..чем во ЛьвовЕ!!! Логику включи...дерьмо собачье!!!
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ладно, отвечу козлу с ватанскими замашками: ты можешь увеличить грузоподъёмность транспорта, чтобы набрать побольше дешёвого топлива на борт? не отвечай, штурман-недоучка, научись общаться, соблюдая элементарные рамки приличия.
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занимался одно время сопровождением/обслуживанием частного самолета Хокер одного богатого человека. Найм пилотов и общение с ними тоже было... Так вот топлива заправляют с 20%ным запасом и его не может не хватить! Да, есть нюансы, полет в Париж и обратно, мог составить 4 часа, а мог и 4,5 часа. Смотря куда ветер, в хвост или в лоб! но пилоты вообще-то сами должны рассчитывать, сколько им взять топлива на борт! именно они определяют объем заправки!!! и лишнее же не выбрасывается, а оно остается в баках! )))
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плюс топлива должно хватить на то чтобы нарезать несколько кругов в воздухе если аэродром просит подождать с посадкой.
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Андрей,добавте що пілоти по дорозі можуть самостійно сісти в будь-який аеропорт для дозаправки, але ціни в кожному аеропорту свої, і різниця буває досить значна. Можливо була запланована дозаправка в Польщі, але екіпаж побачив що пального ще багато і вирішили летіти в Україну , бо там все дешевше, а особливо у Львові, де три аеропорта, і за стоянку мало беруть і за посадку. Також бувають ситуації коли тупо немає потрібної марки пального, поршньовий АН можливо і попався на таке
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недолить топлива можно в мопед машину но не в самолёт!!! головотяпство........5 трупов а кто- то разжился на паре вёдер киросина.....
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О-о.. пришёл поручик, и всё опошлил. А таки да, вот так и живём. А потом удивляемся.
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Пригадую років з десять тому відпрацьовували умовну надзвичайну ситуацію у зв'язку з падінням літака в аналогічних умовах. А тепер на жаль ситуація сталася вже в реальності.... Співчуття рідним та близьким загиблих.
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Интересно,что за багаж и что за гражданский на охране
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Какое-то мутное происшествие!
Почему из Испании в Стамбул дозаправка во Львове? Особенно учитывая, что над Крымом мы не летаем.
Проще было бы через Токио.
Ан-12 легко садится на грунтовую дорогу! Или конец топливу заметили уже на земле?
Самолет не очень пострадал, были не пристегнуты или бегали по салону?
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Самолёт не очень пострадал ?
Фото спереди не поместили из уважения к погибшему экипажу.
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\\ посадка осуществлена ​​в связи с тем, что закончилось топливо\\

Пророческие слова в отношении ЗЕКоманды
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а это на азправку заехать или этот стрелочку смотреть как бензин кончается..
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Украинское Зимбабе. Взять топливо в обрез. Такое возможно только в глухой Африке.
П.С.
Они летели на территорией с густой аэродромной сетью. Могли запросить посадку где угодно.
Не запросили...
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самолет не дотянул 1.5 км... это всеравно что утонуть на берегу. для самолета это сколько по времени? не хватило 1 минуты? очень обидно.
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потому что "джавелины" везли. новую партию.. просроченные. из испании. в ящиках от **********. как вам версия?
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Погибло - 5. А самолет по виду почти как новый, даже не развалился. Странно..
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РЕЗКО ИЛИ ШО !? ИЛИ ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ ИЛИ ОКЕАН ЛЕТЕЛИ !!!???
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Чиясь жадність і дурість коштує чергових 5 трупів.
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" мы летим ковыляя во мгле...на честном слове и на одном крыле..."
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Чомусь згадав катастрофу ґамериканського транспортного Боїнг-747 в Афганістані, біля летовища Баграм, у 2013. З'ясувалося, що причиною був зсув вантажу. 7 загиблих...

Унаслідок аварійної посадки Ан-12 біля Львова загинули п'ятеро осіб. Причина - закінчилося пальне - Цензор.НЕТ 8228
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Кажуть що керосин з баків витікав коли проводили рятувальні роботи. Щось там не те.
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Самый большой вопрос к хозяину их фирмы. Топливо в Виго недешевое, вот и залили минимально, лишь бы дотянуть. И, скорее всего, поймали встречный ветер, сожгли все топливо, и 35 км планировали. Совсем чуть-чуть не дотянули. Если был туман, то это усугубило, так бы, визуально наблюдая торец издалека, может и долетели эти несчастные 1,5 км...
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Как пиз....ли керосин так и продолжают пиз....ть а летчики идут на риск ради денег которые получают от недозаправки самолетов по принцыпу а вось повезет, также уходит спирт предназначеный против обледенения и тд и тп, Если проанализировать полетные журналы самолетов по количеству вытраченного топлива то их двигателя должны быть уже давным давно списаны это еще одна корупционая(военная авиация) сфера для тщательного раследования компетентными органами
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М-да... Ситуація - хмиздаутюг, звісно. Трагедія, причому напрочуд безглуздо усе вийшло.
Вічна пам'ять загиблим. Співчуття рідним.
...
P.S.: справді дивно, що літак виглядає малопошкодженим.
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Бросилась в глаза фотка с винтом. Лопости незафлюгированными остались ...
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