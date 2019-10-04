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Все про:податки (805) податкова міліція (1298) Сумщина (366) ДФС (2332)

 Податкова міліція Сумщини забезпечила відшкодування до бюджету 1,7 млн грн несплачених аграрним підприємством податків

Завдяки діям співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури підприємство, яке ухилилося від сплати ЄСВ, відшкодувало до бюджету 1,7 млн ​​грн завданих збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.212 КК України було встановлено, що керівник одного з аграрних підприємств регіону протягом 2015-2018 рр. сплачував до бюджету податок на доходи фізичних осіб, утриманий з доходів, нарахованих працівникам підприємства, не в повній мірі. В результаті таких дій зловмисник умисно ухилився від сплати понад 3,6 млн грн ПДФО.

Внаслідок заходів, вжитих у ході розслідування, до бюджету відшкодовано 1,7 млн ​​грн завданих збитків, а кримінальне провадження направлено до суду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152056
 
 
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Ну это уже притестение честных аграриев. А потом картошка по 40 гривен Налоговой милицией Сумщины обеспечено возмещение в бюджет 1,7 млн грн неуплаченных аграрным предприятием налогов - Цензор.НЕТ 9761
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А потрачено на их содержание 170 миллионов.
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Аграрий- злоумышленник.....Так вот она ,борьба с коррупцией.
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Надо как Потрох Мальдивский? Без уголовки отжимать деньги себе в карман?
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Нет надо как Вова Кипрский ,устроить междусобойчик и убить малый бизнес, аграриев придушить,а украинскую землю пустить с молотка.,чтобы зебилы покупали картошку по 50 грн.
А в цивилизованных странах малому бизнесу дают не только налоговые каникулы ,но еще и ссуду на развитие.
Но дуракам надо сиюминутная прибыль, чтобы успеть всесь 95 квартал обеспечить.
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