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 Політика України, За кордоном
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Все про:допомога (893) США (5571) Тейлор (49) Трамп (2104)

 Тейлор у повідомленні послу США в ЄС називав "божевіллям" затримку Трампом військової допомоги для України, - Reuters

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважав "божевільним" рішення про затримку військової допомоги для країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Це випливає з текстових повідомлень, опублікованих слідчими Палати представників після інтерв'ю з дипломатом Куртом Волкером, який пішов з поста спеціального представника з питань України

Волкер напередодні відповідав на запитання законодавців у кількох комітетах Палати представників у рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

У повідомленні від 9 вересня після новин про те, що адміністрація Трампа затримає військову допомогу для Києва, Тейлор обговорив важливість повідомлення, яке Вашингтон надсилає до Києва.

"Затримкою ми вже похитнули їхню віру в нас", - сказав Тейлор у текстовому повідомленні Гордону Сондленду, американському послу в Європейському Союзі.

"Я вважаю, що божевільно утримувати безпекову допомогу за допомогу в політичній кампанії", - сказав Тейлор в іншому повідомленні.

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Сондленд відповів, що вважає, що Тейлор помилився щодо намірів Трампа, сказавши, що Трамп хотів відмовитися від допомоги через занепокоєння щодо корупції в Україні.

Після розмови з Трампом Сондланд вислав своїм співрозмовникам текстове повідомлення про те, що рівноцінного обміну (тобто надання військової допомоги в обмін на початок розслідування щодо Байдена) не буде, додавши: "Пропоную зупинити обговорення тексту".

Як відомо, Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів американської військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у тому, що він зловживав зовнішньою політикою США для особистої вигоди.

12 вересня Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн доларів допомоги Україні у сфері безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152055
 
   
 Топ коментарі
 
Почему же безумием, у нас же нету военных действий, перестали стрелять. Отвели войска...
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"Золотий дощ" з кацапськими повіями, які мають військові звання не нижче майора, рулює геополітикою. В цікавий час живемо!
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Почему же безумием, у нас же нету военных действий, перестали стрелять. Отвели войска...
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Ну да.
А отсутствие помощи и эмбарго на оружие в 14 году.
Это что?
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вСІ ВІРНО МІРКУЮТЬ, ЛИШЕ тРАМПУШКА НА ЖАЛЬ МІРКУЄ інакше.
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"Золотий дощ" з кацапськими повіями, які мають військові звання не нижче майора, рулює геополітикою. В цікавий час живемо!
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Це путч чи ще ні? Я маю знати що брати з собою! Тейлор в сообщении послу США в ЕС называл "безумием" задержку Трампом военной помощи для Украины, - Reuters - Цензор.НЕТ 148
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Когда у нас опубликуют текстовые сообщения Депутатов?
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БЕЗУМІЕ - це обрати рижого агента кремля своїм президентом!!! Оце БЕЗУМІЄ!
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да уже срать на ту военную помощь потому что Зеленский оказался Кремлевским агентом и он сливает Украину в совок...
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Ну так такой през у америкосов,какого они выбрали !
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Затримка військової допомоги - це великий жест для РФ, мовляв ви все правильно робите в Європі.
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