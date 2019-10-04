 Академстипендію необхідно збільшити, але скоротити кількість її одержувачів, - Новосад

Про це вона повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Академічна стипендія має бути чимось, що складніше отримати, але вона має бути більшою", - сказала Новосад.
Водночас міністерка наголосила, що поки що пов'язаних з цим готових рішень немає.
"На наступний рік ми точно нічого не змінюємо, оскільки проєкт бюджету вже є, який є. Але підходи необхідно напрацьовувати", - заявила міністерка.
Вона зазначила, що зараз вивчаються витрати по стипендіях, далі буде здійснено аналіз і ухвалюватимуться управлінські рішення.
Нагадаємо, раніше Новосад заявляла: "Щодо стипендій, на мою особисту думку, нам все-таки необхідно зменшувати пул тих, хто отримує цю стипендію, робити стипендію більшою, але більш вимогливою".
Так может не надо выкидывать деньги на "бесплатное" обучение?
в ЄС освіта безкоштовна
в Німеччині стипендія 1300 е в місяць
И будет выдно шо ты пистун
а ще краще сюды
https://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers/info-for-phd-students/financing-your-phd/funding-for-phd-students.html
Ну так гранты для талантливых во всем мире есть. Но ты же не писал про гранты? ты писал про 1300 для студентов вообще, т.е. для всех?
Эти бредни уже невозможно слушать.
Закройте ей рот. А лучше - отключите голову!