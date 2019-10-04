EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1415  35
Все про:стипендії (80) Міносвіти (512) студенти (149) Новосад (15)

 Академстипендію необхідно збільшити, але скоротити кількість її одержувачів, - Новосад

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявляє про необхідність збільшити розмір академічної стипендії, але скоротити кількість її одержувачів.

Про це вона повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Академічна стипендія має бути чимось, що складніше отримати, але вона має бути більшою", - сказала Новосад.

Водночас міністерка наголосила, що поки що пов'язаних з цим готових рішень немає.

"На наступний рік ми точно нічого не змінюємо, оскільки проєкт бюджету вже є, який є. Але підходи необхідно напрацьовувати", - заявила міністерка.

Вона зазначила, що зараз вивчаються витрати по стипендіях, далі буде здійснено аналіз і ухвалюватимуться управлінські рішення.

Нагадаємо, раніше Новосад заявляла: "Щодо стипендій, на мою особисту думку, нам все-таки необхідно зменшувати пул тих, хто отримує цю стипендію, робити стипендію більшою, але більш вимогливою".

Читайте також: Тест ЗНО потребує оновлення, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152054
 
 
 Топ коментарі
 
Видно как жаба душит, сама то на контракте училась поди, или же после первого семестра за плохие оценки перестала степуху получать, если была на бюджете Академстипендию необходимо увеличить, но сократить количество ее получателей, - Новосад - Цензор.НЕТ 8341
 показати весь коментар
 
Бляха...из какого питомника этих особей понабирали? Думал уже сняли Гриневич и что то к лучшему должно меняться. А нет, продолжается тупорылость в новой степени. Мало того что превратили страну в аграрную и сырьевой придаток, так теперь ещё и образование совсем загнать в отстой. Нация полезных идиотов?
 показати весь коментар
 
Где они взяли столько долбой..обов???
Эти бредни уже невозможно слушать.
Закройте ей рот. А лучше - отключите голову!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Видно как жаба душит, сама то на контракте училась поди, или же после первого семестра за плохие оценки перестала степуху получать, если была на бюджете Академстипендию необходимо увеличить, но сократить количество ее получателей, - Новосад - Цензор.НЕТ 8341
 показати весь коментар
 
 
ты вообще нигде не учился прошел курсы с Жириновским в бане и в бой
 показати весь коментар
 
 
под моим комментарием собрались все кого обидел в бане Жириновский
 показати весь коментар
 
Ты так щиро, с подробностями, знаешь что там конкретно происходило в бане с жириновским, что пишешь его фамилию с большой буквы, показывая свое к нему уважение, что закрадывается мысль, что ты там был первопроходцем Академстипендію необхідно збільшити, але скоротити кількість її одержувачів, - Новосад - Цензор.НЕТ 4030
 показати весь коментар
 
так весь мир знает,фото есть в интернете,даже как Жириновский тебя обследовал


 показати весь коментар
 
Козломордый , а тебя каким ветром к нам занесло ?
 показати весь коментар
 
Хто б то вже розповідав? Трускавецькій курси пройди спочатку, бо лише тоді станеш справжнім зебілом. 😁
 показати весь коментар
 
Залишити 3 стипендії на всю Україну і збільшити її в 10 разів!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Думаю, слова про звуження кола стипендіатів означають звуження до кількості кварталівцівьу команді Зєлєнского.
 показати весь коментар
 
 
Бляха...из какого питомника этих особей понабирали? Думал уже сняли Гриневич и что то к лучшему должно меняться. А нет, продолжается тупорылость в новой степени. Мало того что превратили страну в аграрную и сырьевой придаток, так теперь ещё и образование совсем загнать в отстой. Нация полезных идиотов?
 показати весь коментар
 
 
в Украине больше выпускников ВУЗов чем в других странах. И что это дало Украине?
Так может не надо выкидывать деньги на "бесплатное" обучение?
 показати весь коментар
 
Создать дегравиль где можно колодца марихуаной и ***** гусей.
 показати весь коментар
 
 
прикинь, современные студенты в Украине почти все только этим и занимаются. А так им придется работать идти.
 показати весь коментар
 
маю надію що СБ ОУН таких вже вирахувала і коли буде українська влада то йому буде непереливки
 показати весь коментар
 
 
********* з Ольгіно щезни звідси
в ЄС освіта безкоштовна
в Німеччині стипендія 1300 е в місяць
 показати весь коментар
 
zfgbib напиши письменный запрос в любой немецкий универ и потом выложишь ответ здесь
И будет выдно шо ты пистун
а ще краще сюды
https://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers/info-for-phd-students/financing-your-phd/funding-for-phd-students.html
 показати весь коментар
 
это про гранты для ТАЛАНТЛИВЫХ студентов.
Ну так гранты для талантливых во всем мире есть. Но ты же не писал про гранты? ты писал про 1300 для студентов вообще, т.е. для всех?
 показати весь коментар
 
Бедняги студенты. Во многих вузах ребят специально оценками душат , чтоб со стипендии снять .
 показати весь коментар
 
 
шо то она сегодня разошлась повышает тем что все сокращает
 показати весь коментар
 
 
У этой особи не только проблемы с правописанием, а ещё и с арифметикой. Академстипендію необхідно збільшити, але скоротити кількість її одержувачів, - Новосад - Цензор.НЕТ 7996
 показати весь коментар
 
 
Зато ментам, прокурорам, набу, дбр, судьям, офису президента, кабмину, раде бабло есть на увеличение в новом бюджете. Тарифы не снижать, субсидии (унижение градан) урезали на 8 миллиардов, ещё и какие то проверки собрались делать Швондеры позеленевшие.
 показати весь коментар
 
 
Зменшити кількість дупутатів і збільшити їм зарплати. Десь так.
 показати весь коментар
 
Где они взяли столько долбой..обов???
Эти бредни уже невозможно слушать.
Закройте ей рот. А лучше - отключите голову!
 показати весь коментар
 
 
Сказала міністерша, з купленим дипломом про середню освіту Академстипендію необхідно збільшити, але скоротити кількість її одержувачів, - Новосад - Цензор.НЕТ 831
 показати весь коментар
 
 
Написана ***** из-за диалектов. Напроверяли еще больше *****.
 показати весь коментар
 
Контпропозиція - зменшити оклади і скоротити штат в МОН
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору