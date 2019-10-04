 Академстипендію необхідно збільшити, але скоротити кількість її одержувачів, - Новосад

Про це вона повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Академічна стипендія має бути чимось, що складніше отримати, але вона має бути більшою", - сказала Новосад.

Водночас міністерка наголосила, що поки що пов'язаних з цим готових рішень немає.

"На наступний рік ми точно нічого не змінюємо, оскільки проєкт бюджету вже є, який є. Але підходи необхідно напрацьовувати", - заявила міністерка.

Вона зазначила, що зараз вивчаються витрати по стипендіях, далі буде здійснено аналіз і ухвалюватимуться управлінські рішення.

Нагадаємо, раніше Новосад заявляла: "Щодо стипендій, на мою особисту думку, нам все-таки необхідно зменшувати пул тих, хто отримує цю стипендію, робити стипендію більшою, але більш вимогливою".

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