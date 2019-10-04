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 Уночі під вікном квартири одного з радників голови Херсонської ОДА пролунав вибух, - поліція

Під вікном квартири одного з радників голови Херсонської обласної державної адміністрації спрацював вибуховий пристрій, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Сьогодні близько 3:00 до "Єдиного центру 102" поліції Херсонщини зателефонував один із радників голови Херсонської обласної адміністрації. Він повідомив, що під вікном його помешкання пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.

На місці події поліцейські виявили залишки невідомого вибухового пристрою. Унаслідок вибуху пошкоджено віконне скло. Ніхто з громадян не постраждав.

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За цим фактом відкрито кримінальні провадження за п.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України "Замах на вбивство". Поліція встановлює всі обставини події та вживає всіх можливих заходів для розкриття цього злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152052
 
 
 Топ коментарі
 
та то все фигня. .вот когда на Банковой лопнут пуканы одного бурята, одной Менделевошки и одного нелепого клоуна ,вот будет весело..
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Тю. Діти підпалили китайську петарду, а вони вже всралися: "нєізвестноє взривноє устройство" ))))))))
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та то все фигня. .вот когда на Банковой лопнут пуканы одного бурята, одной Менделевошки и одного нелепого клоуна ,вот будет весело..
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ахах, ви, Василь та братва вище - невже ви думаєте шо КДБ настільки тупий?
як "лопне", то це означатиме щось інше, а не "поржать по-пріколу над Зєльой".
євреї шолі?(справа наліво.руч читає.те новини)
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Значит пора тебе луГАНДОНец смазывать лыжи!
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Тю. Діти підпалили китайську петарду, а вони вже всралися: "нєізвестноє взривноє устройство" ))))))))
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смішно ше вчора було шо поліція виклала ролик як десяток биків захоплювали грузина.
бики обісрались, а грузина вбили.
б*же, це тупо сором(ганьба), а не робота спеців.
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