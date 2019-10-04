 До кінця року планується перевести документообмін між Кабміном і ВР в електронну форму, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Планую до кінця цього року перевести документообмін між парламентом і Кабміном в електронну форму. Ви навіть не уявляєте, скільки тут ходить паперів через вулицю Грушевського", - йдеться в повідомленні.

Дубілет повідомив, що саме вчора хтось намагався підробити депутатське звернення.

"Якраз вчора сталася цікава історія, яка ілюструє, що папір — це не лише неефективно, неекологічно тощо. Це ще й небезпечно. Отже, приходить до нас у Кабмін на ім’я прем’єра депутатське звернення. Тему не буду називати, але це й неважливо. Кабмінівська служба вже хотіла звичним рухом переслати його далі, але раптом звернула увагу, що у листі переплутані ім’я та по-батькові. Вирішили проявити ініціативу, набрали помічника цього депутата та порадили виправити помилку і надіслати ще один лист. І раптом помічник їм каже, що вони не надсилали жодних звернень! Хтось підробив його підпис та надіслав це звернення з надією, що прем’єр доручить профільному міністру розібратись", - розповів він.

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За його словами, свій намір він буде обговорювати з депутатами, але попередньо план такий: " Усі без виключень депутатські запити та звернення мають надсилатися в електронній формі. Скоріше за все з ЕЦП, але це ще окремо вивчимо. Можливо, варто ці звернення публікувати на сайті для більшої прозорості. Треба налагодити правильний алгоритм всередині Кабміну для якісної обробки таких звернень. Я ж тут новий, але за моїм спостереженням навколо будь-якого депутатського звернення відбувається дуже багато роботи з дуже низьким ККД".

"Ось такі плани. Але це ще квіточки. Ми тут почали займатися зверненнями громадян - ось де величезний потенціал для економії та ефективності", - підсумував Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що в його планах протягом 6-9 місяців "винищити" паперові процеси у сфері HR держорганів.

2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня державні органи планують повністю