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Все про:ВР (5852) Кабмін (3179) електронні документи (39) Дмитро Дубілет (21)

 До кінця року планується перевести документообмін між Кабміном і ВР в електронну форму, - Дубілет

Через неефективність паперових документів до кінця цього року планується перевести документообмін між Верховною Радою і Кабінетом міністрів в електронну форму.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Планую до кінця цього року перевести документообмін між парламентом і Кабміном в електронну форму. Ви навіть не уявляєте, скільки тут ходить паперів через вулицю Грушевського", - йдеться в повідомленні.

Дубілет повідомив, що саме вчора хтось намагався підробити депутатське звернення.

"Якраз вчора сталася цікава історія, яка ілюструє, що папір — це не лише неефективно, неекологічно тощо. Це ще й небезпечно. Отже, приходить до нас у Кабмін на ім’я прем’єра депутатське звернення. Тему не буду називати, але це й неважливо. Кабмінівська служба вже хотіла звичним рухом переслати його далі, але раптом звернула увагу, що у листі переплутані ім’я та по-батькові. Вирішили проявити ініціативу, набрали помічника цього депутата та порадили виправити помилку і надіслати ще один лист. І раптом помічник їм каже, що вони не надсилали жодних звернень! Хтось підробив його підпис та надіслав це звернення з надією, що прем’єр доручить профільному міністру розібратись", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запустив систему електронного документообміну між держорганами, - Дубілет

За його словами, свій намір він буде обговорювати з депутатами, але попередньо план такий: " Усі без виключень депутатські запити та звернення мають надсилатися в електронній формі. Скоріше за все з ЕЦП, але це ще окремо вивчимо. Можливо, варто ці звернення публікувати на сайті для більшої прозорості. Треба налагодити правильний алгоритм всередині Кабміну для якісної обробки таких звернень. Я ж тут новий, але за моїм спостереженням навколо будь-якого депутатського звернення відбувається дуже багато роботи з дуже низьким ККД".

"Ось такі плани. Але це ще квіточки. Ми тут почали займатися зверненнями громадян - ось де величезний потенціал для економії та ефективності", - підсумував Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що в його планах протягом 6-9 місяців "винищити" паперові процеси у сфері HR держорганів.

2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня державні органи планують повністю

До кінця року планується перевести документообмін між Кабміном і ВР в електронну форму, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152051
 
 
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Какой он щасливый на всех фотографиях, видно что в стране нет войны и все хорошо До кінця року планується перевести документообмін між Кабміном і ВР в електронну форму, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7316
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Тоді за 3 хвилини появиться можливість здати Україну на 99 років в оренду прогресору Пуйлу.
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Можешь спросить любого психиатра, этот мальчик страдает синдромом дауна, очевидная вещь.
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Да нет, как раз он очень умный хитрый молодой человек, как и все еврейчики. Монобанк его же детище. Так что с головой там как раз все в порядке...
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А где ты прочел, что дауны, это равно дебилы? Среди них в истории много успешных людей, образ мышления не стандартный. Дебилы это другое, они как раз с виду то нормальные, а на поверку получилось 73.
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Кого вобще должно волновать в какой вы там форме будете документы передавать между департаментами ? Когда нанимают работника, например сантехника, никого не интересует каким он гаечным ключом будет работать, немецким или советским. Всех интересует результат. Все эти разговоры о том, что мы там что-то поменяли у себя внутри преследуют одну цель - чтобы потом при факапе затянуть - "Ну как же, мы же электронную систему внедрили..."
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Вообще-то Дубилет - министр Кабинета Министров. Его наняли задача - обеспечение функционирования Кабмина, чем он и занимается.
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при порошенко був реалізований проект електронного документообігу апарата президента (зараз дуже низько - офісу), реалізовано все Microsoft. невже така "маленька" компанія як Microsoft менше знається в документообігу ніж Дубілет зі своїм проектом документообігу з приватбанка ?
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Если дурень не смог в одном банке это сделать, то на уровне страны точно получится)))
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