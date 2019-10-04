 Новіков став адвокатом Порошенка

"Це рішення було ухвалено після того, як стало відомо про намір Державного бюро розслідувань звернутися за правовою допомогою ... до країни-агресора, зокрема в кримінальному провадженні щодо проходження українських військових кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Як відомо, це провадження було розпочато за заявою ексзаступника глави Адміністрації Януковича Андрія Портнова", - йдеться в заяві пресслужби політсили "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"У цій ситуації залучення російського адвоката є абсолютно доцільним. Ілля Новіков має дозвіл на адвокатську практику в Україні. Варто зазначити, що в російських судах пан Новіков захищав і захищає українських громадян – бранців Кремля. Зокрема, до минулого місяця він був адвокатом наших моряків. Так само Ілля Новіков захищає і російських опозиціонерів, займає активну громадянську позицію – послідовно виступає проти політичних репресій Путіна", - наголосили в "ЄС".
Заяви на Порошенко в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.
https://www.youtube.com/watch?v=Wk3hQIXrswM
5 лет я слушал их рассказы о том как Порох вот вот продаст завод индусам, китайцам и т.д.
90% завода голосовало за клоуна
Сегодня ЮТЗ исключен из списка стратегических предприятий и будет продан
Хочу спросить у профи, а турбины на хлеб мажутся?
А Порох просто нанял адвоката, чтобы меньше на чепуху отвлекаться, ему некогда, он "путч" готовит)))
У тому числі у те що адвокати з расєї кращі від наших...
і навіть від західних...
Зеленіе б,,л,,,я,д,,,и!!!!! Что жить надоело??? За правовой помощью к России?????
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили
Шрек Баблокат
Указ ни о чем!.. Контекст и дату выпуска Указа предложила туповатая хамка Мендель, что бы хоть как-то отвлечь общественность от провального турне по Америке, где Монику Зеленскую поимел каждый журналист в утреннем, дневном и вечернем шоу всех каналов Америки..
Дивно..Як я упустив такого расОвого троля,як Шрек )))))
dd13
все кацапские троли тут же начали обсырать Пороха, обеляя Зешмарклю….Т.е. капщина молится на клоуна. Делайте выводы. Зебилы предатели Украины.
UA Павло Хмарний
Так на відміну від зебілів в порохоботів мозґи є. Це Зєлєнскій управляє "государством"? Чи Коломойський і кучка олігархів разом з ним? Не корупціонери. Чесні євреї.
UA Shuha
Ппц))) ты точно голосовал за монику зеБЕНИНУ)
oqobo
а ви всє, дібіли, нє моглі справіцца с карупцієй тищі лєт - нє било у вас волонтьорской програмуліни от школьніка дєніса попова с нєскучнимі обоямі!
Барыга Мародеркин Победа
Идиотка! вместо того, что бы мешать цемент и штукатурить стены, 73% кретинов почувствовали себя тоже ************* Мониками,
Petro Poroshenko 4e941980
Ну зато у зебилов есть плюс , теперь на выборах в "лднр" 1 человек с 3 паспортами (Украины кацапии и "республики") сможет дать сразу 3 голоса за партию СН
Иван Богун 621d137f
тупая Моника Зеленски могла бы и просто промолчать, а так подставила под угрозу отношения с Европой
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
Сергей Коваль e287a8fb
Угу.Все бы не чего,только вот Моника за старое взялась-решила подудеть на кожаной флейте путлера.А это уже не смешно(((
03.10.2019 10:54
UA Геракл Платонович
А вы от ЗЕмоники ожидали что то другое?
03.10.2019 10:56
UA Павло Макаренко
Гнилим базаром шибздик зруйнував європейську антипутінську безпекову
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
OA 3b6910dc
НИ...., а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
Топив Зурабка проти Порошенка
ось ще мені запропонували :
Scorpman Y
Welt Schmerz
OldCat
Lera Lera 039019b9
Диды Выпивали
саша паламарчук
Serhii Liushuk
Utes Geleznjak