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Все про:Міносвіти (512) ЗНО (118) Новосад (15)

 Тест ЗНО потребує оновлення, - Новосад

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявляє, що тест зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) потребує перегляду й оновлення, але наступного року таких змін не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Тест необхідно оновлювати. Бо якщо ми будемо робити старшу профільну школу, то очевидно, що на виході зі старшої школи ти не можеш складати таке саме універсальне ЗНО, як зараз. Його буде необхідно диференціювати за напрямками. Плюс, якщо ми говоримо про компетентності , то їх необхідно починати якось вимірювати. Це складне завдання, але до нього однозначно потрібно прийти", - сказала Новосад.

Також міністерка підкреслила, що наступного 2020 року таких змін точно не буде.

За словами Новосад, ЗНО є однією з реформ, яка найбільше підтримується суспільством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти шукає можливість підвищення зарплати вчителям і вихователям дитсадків, - Новосад

"Якщо ми вводимо трохи інший підхід навчання в школі, намагаємося дати дітям навички, вміння, цінності, то вимірювати це тестом на знання дуже складно. І тому завжди постає питання, чому наші діти останні 8 місяців 11 класу тільки зубрять всю програму з 5 по 11 клас, щоб підготуватися. Очевидно, що сам тест потребує перегляду", - констатувала вона раніше.

Як повідомлялося, в червні колишня міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич заявляла, що рівень суспільної довіри до ЗНО становить 63%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152048
 
 
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Интересно, а Самосад сама ЗНО сдаст? Хотя бы з української мови? ну хоть на троечку? Тест ВНО нуждается в обновлении, - Новосад - Цензор.НЕТ 2917
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Хотя я думаю, что его хотят упростить, что бі каждій новорос и украинофоб мог его сдать и получить красній дипплом. Просто малороссам дается украинский сложнее чем даже калмыкам
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Вихідці з ордло і так не здають ЗНО і не надають ні яких документів про освіту. До того ж поступають по квотам на бюджет.
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любопытно, эта коза сама сможет сдать тест ВНО без ошибок?!
Тест ВНО нуждается в обновлении, - Новосад - Цензор.НЕТ 6531
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Она уже начальную школу прошла? азбуку, правописание выучила?
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