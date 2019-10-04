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Все про:ВР (5852) регламент (54) судова реформа (875) ЦВК (836) прогул (55) незаконне збагачення (59) Гончарук_Олексій (137)

 Рада сьогодні розгляне призначення нового складу ЦВК, судову реформу Зеленського і законопроєкт щодо прослуховування для НАБУ і ДБР

Сьогодні Верховна Рада може сформувати новий склад Центральної виборчої комісії, ухвалити в другому читанні дев'ять законопроєктів і ще два в першому читанні, а також заслухати прем'єр-міністра Олексія Гончарука щодо програми діяльності уряду. Порядок засідання опубліковано на сайті парламенту.

Засідання Ради розпочнеться з голосування за поданий президентом Володимиром Зеленським склад ЦВК. Учора став відомий список запропонованих кандидатур, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Потім парламент розгляне в другому читанні дев'ять законопроєктів:

- 1009, про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. Законопроєкт, зокрема, скасовує скандальні "поправки Лозового", дає НАБУ і ДБР право здійснювати прослуховування незалежно від СБУ, скасовує обов'язок правоохоронців просити у Ради дозвіл на прослушку і обшук депутатів, скасовує державну монополію на експертизи в кримінальних справах. У першому читанні він був ухвалений голосами 297 нардепів, але в другому читанні фракція "Слуга народу" не змогла набрати для його ухвалення 226 голосів, голосування було зупинено спікером Дмитром Разумковим;

- 1008, про органи суддівського управління. У законопроєкті пропонується скорочення складу Верховного Суду до 100 суддів замість 200, новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики, розширення списку посад, на які поширюється люстрація. Учора в Євросоюзі висловили стурбованість наслідками ухвалення цього закону;

Також читайте: Рада прислухалася до Зеленського і повернула Виборчий кодекс на друге читання

- 1035-2, скасовує виплати депутатам, якщо вони прогулюють більше третини засідань Ради, або половину засідань комітету, вводить обов'язкову особисту реєстрацію на пленарному засіданні;

- 1036-1, про внесення депутатських запитів: вводить обмеження на їхню кількість - не більше двох запитів у пленарний тиждень;

- 1044-1, про введення електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом;

- 1049 і 1051, про введення єдиного рахунку для оплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- 1031, про конфіскацію незаконних активів чиновників: законопроєкт відновлює відповідальність за незаконне збагачення (стаття КК про незаконне збагачення була визнана неконституційною в лютому);

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада скасувала закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

- 0906, передбачає створення професійного сержантського корпусу та забезпечення сумісності ЗСУ зі збройними силами країн НАТО.

Після перерви Рада заслухає прем'єр-міністра щодо програми діяльності Кабміну і розгляне в першому читанні законопроєкти 1209 і 1210, про вдосконалення адміністрування податків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152047
 
 
 Топ коментарі
 
Закон о прослушке это хорошо. Зеленского нужно прослушивать, что б не болтнул чего лишнего!!! Рада сегодня рассмотрит назначение нового состава ЦИК, судебную реформу Зеленского и законопроект о прослушке для НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 2205
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Судебную реформу Зеленского, вот что значит юридическое образование - реформу написал)
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Когда говорят Рада рассмотрит, не знаешь смеяться или плакать.
Кто там что рассматривает большая часть коломойского,чуть поменьше метвейчука,можно подумать что кто то им помешает творить чудеса, и маструбировать при єтом.
То что вынес их лидер обсуждению ,у трудоустроенного 95 вартала ,не подлежит.,принимается не глядя.
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Закон о прослушке это хорошо. Зеленского нужно прослушивать, что б не болтнул чего лишнего!!! Рада сегодня рассмотрит назначение нового состава ЦИК, судебную реформу Зеленского и законопроект о прослушке для НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 2205
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И чтобы мир делал без тебе подобных экспертов-геапалитегав...
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Боюсь что это зебени будут прослушивать,не выносят они законы против себя, землю украинскую распродать,пока у корыта, а педофилов избавить от наказания,,а то они себе уже пиписки поотрывали на под столами .
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А Ківа вже все прочухав? Беленюк виспався? Дубінський тормозок приніс і дожував?
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Клоун спешит сдать Украину пуйлу поскорее,свой ЦИК свой прокурор,а делается это по горячим следам пока рейтинг высокий как так протянется год даже, то 73% даже такие начнут понимать
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який нах...й рейтинг ... з тих з ким спілкувався то більшість "галасували" за клоуна щоб тільки проти офшорного сліпця ...так що якщо у його залишилося 20-25 % ...то якраз і є його еректорат ...хоча з такими темпами "реХформ" і тих до Нового року не лишиться
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і обрали ще одного офшорного.?,то мабудь не офшори заважали ,а проукраїнська позіція Порошенка.Бо як там не було ,а кацапам нікто не дврував Донбас ,і землі українські с аукціона не торгував.
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I don't know what to say really what you share is so good and helpful to the community, I feel that it makes our community much more developed, thanks. atari breakout
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