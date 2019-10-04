 Ми не наївні діти і розуміємо, що відбувається, - Яременко про переговори з Путіним

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі програми "Право на владу" телеканалу 1+1 заявив депутат фракції "Слуга народу", глава комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, пояснюючи дії України в Мінську 1 жовтня.
Яременко підкреслив, що розведення військ не є їхнім висновком.
"Ми не наївні діти, ми читали всі тексти Мінських домовленостей, ми всі чудово знаємо і розуміємо, що відбувається. Нам п'ять років та сторона розповідає: говоріть з "ЛНР", "ДНР"(терористичні організації. - Ред.), ведіть з ними переговори. Ми не наївні. Ми розуміємо, що винен у тому, що відбувається, і може зупинити тільки Путін. І ми хочемо переговорів з ним", - підкреслив Яременко.
Він вважає, що підписання формули Штайнмаєра і готовність до розведення військ на окремих ділянках - це маленькі кроки, яку можуть наблизити головну мету.
"Ми не кидаємося у воду, не перевіривши глибину. Ми йдемо маленькими кроками вперед, які дозволяють нам зупинитися в будь-яку секунду", - уточнив Яременко.
Яременко додав, що Путін - раціональний політик.
РuŦyƛA-С
41 обстріл, загиблий, всі умови для розведення.
Мені цікаво, всеж таки у Данилюка, що зіграло головну роль для відставки?
Приватбанк, чи розуміння п...я з розведенням після його спілкування на передку?
Только глупые люди могут давать гарантии в данной ситуации .
ряющийся обман масс.»
https://www.youtube.com/watch?v=waVz1NyRek0&list=RDwaVz1NyRek0&start_radio=1
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Проект итогового документа саммита «нормандской четверки» предварительно согласован, сообщил информированный источник.
«Проект итогового документа предварительно согласован. Он содержит перечень следующих шагов в части политического и гуманитарного урегулирования в Донбассе под эгидой «Нормандского формата» в рамках реализации Минского комплекса мер», - сказал источник «Интерфакса».
По его словам, в документе нет пунктов о передаче контроля за участком границы в Донбассе, а также о вводе миротворческой миссии в регион.
Кто то из них врет.
Головна ціль - робити Україну привабливою для життя, для ведення бізнесу, викорінювати корупцію. А влада Зє робить покищо все навпаки - душить малий і середній бізнес, але одаровує олігархів мільярдами, готується продати всю українську землю трьом латифундистам і не посадила ЖОДНОГО топ-корупціонера. Але відволікає увагу українців різними "формулами штанмайерів". Чи не час вас, яремінків, тягти до буцегарні разом з порошенками? Після дострокових президентських і парламентських ще цієї осені?
Требования россии
- легитимизация боевиков через выборы
- полная амнистия
- закон о местном самоуправлении (читай о широкой автономии) на всей территории донецкой и луганской области на всей.
- граница под контролем боевиков (или как правильно говорить повстанцев)
и пока вы это не выполните не кто не прикатит обстрелы и боевые действия не какими переговорами и дипломатами вы этого некогда не измените. Единственное что могут дать дипломаты это тянуть время. Время которое можно использовать по разному.
Да он полный отморозок! Ради захвата Украины он поставил на карту благополучие и само существование рф.