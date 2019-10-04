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 Ми не наївні діти і розуміємо, що відбувається, - Яременко про переговори з Путіним

Питання досягнення миру на Донбасі не може бути вирішене без президента країни-агресора Росії Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі програми "Право на владу" телеканалу 1+1 заявив депутат фракції "Слуга народу", глава комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, пояснюючи дії України в Мінську 1 жовтня.

Яременко підкреслив, що розведення військ не є їхнім висновком.

"Ми не наївні діти, ми читали всі тексти Мінських домовленостей, ми всі чудово знаємо і розуміємо, що відбувається. Нам п'ять років та сторона розповідає: говоріть з "ЛНР", "ДНР"(терористичні організації. - Ред.), ведіть з ними переговори. Ми не наївні. Ми розуміємо, що винен у тому, що відбувається, і може зупинити тільки Путін. І ми хочемо переговорів з ним", - підкреслив Яременко.

Він вважає, що підписання формули Штайнмаєра і готовність до розведення військ на окремих ділянках - це маленькі кроки, яку можуть наблизити головну мету.

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"Ми не кидаємося у воду, не перевіривши глибину. Ми йдемо маленькими кроками вперед, які дозволяють нам зупинитися в будь-яку секунду", - уточнив Яременко.

Яременко додав, що Путін - раціональний політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152046
 
 
 Топ коментарі
 
Значит точно, лоханулись... Скоты... Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным - Цензор.НЕТ 4891
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Меня всегда поражал тезис: Украина должна вывести войска ВСУ с территории Украины. Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным - Цензор.НЕТ 6086
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Ні, ви не наївні діти. За наївних дітей ви маєте українських громадян. У всякому разі тих 73 відсотки, які за вас голосували.
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РuŦyƛA-С

41 обстріл, загиблий, всі умови для розведення.

Мені цікаво, всеж таки у Данилюка, що зіграло головну роль для відставки?
Приватбанк, чи розуміння п...я з розведенням після його спілкування на передку?
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Мабуть все разом . Просто після побаченого на передку , він переконався остаточно що треба йти .
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Вы не только наивны , вы ещё и глупы !
Только глупые люди могут давать гарантии в данной ситуации .
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Нужно быть уж очень доверчивыми дурнями,чтобы связывать себе руки определенными правилами игры, в то время как сам партнер в любую минуту готов наплевать на всякие правила, когда они для него невыгодны./А..Г.
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«Нет ничего более тягостного, чем наблюдать этот систематически повто-
ряющийся обман масс.»
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идем маленькими шажочками, оп, стоп, тут обрыв...но тут сзади кто-то кааак дал пинка под зад.
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путин - иррациональный политик. В анексии Крыма было ровно 0 (н о л ь) рацио.
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У всіх школах України з вересня 2023 року викладання здійснюватиметься українською мовою ...ну кто скажет что Граждане Украины не наивные дети находясь у власти,когда Украинский народ защищает свою Родину от Московии,которая причинно защищает русскоговорящих в Украине,это называется поддержкой терроризма. Всё нужно делать с сентября 2020г .когда каденция партии Слуг Народа ёщё не заканчивается.
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Зебіли зніміть рожеві окуляри, не майте ілюзій щодо допомоги Західної Європи. Вони завжди були на стороні Кремля, його партнерами в політиці та бізнесі і "начіхать" їм на Україну. Франція і Німеччина пані Меркель ніколи на ділі не підтримувала Україну, на початку нашої незалежності не приязно до цього відносилась, разом з Францією заблокувала вступ України до НАТО, гальмувала рух держави до ЄС і інших структур, фактично штовхала на підпис Мінських угод на умовах Москви, сприяли поверненню Московії в ПАСЄ , будують Північний потік 2, сьогодні риторіка щодо зняття санкцій..... Україна буде на переговорах одна проти Москви, Франції і Німеччини. Друзі та соротники "великого Пу" Макрон і Меркель дотиснуть Зе і буде здача України Зебілами по повній програмі Кремля. Їм віри немає. І це вже не жарти 95 кварталу а реальний розпад держави. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають. ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ
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Стало известно о согласовании итогового документа саммита «нормандской четверки»

Проект итогового документа саммита «нормандской четверки» предварительно согласован, сообщил информированный источник.
«Проект итогового документа предварительно согласован. Он содержит перечень следующих шагов в части политического и гуманитарного урегулирования в Донбассе под эгидой «Нормандского формата» в рамках реализации Минского комплекса мер», - сказал источник «Интерфакса».

По его словам, в документе нет пунктов о передаче контроля за участком границы в Донбассе, а также о вводе миротворческой миссии в регион.

Кто то из них врет.
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А головна ціль яка, Яременко? Заштовхати українофобський Лугандон в Україну? Припинити обстріли? Яка головна ціль?
Головна ціль - робити Україну привабливою для життя, для ведення бізнесу, викорінювати корупцію. А влада Зє робить покищо все навпаки - душить малий і середній бізнес, але одаровує олігархів мільярдами, готується продати всю українську землю трьом латифундистам і не посадила ЖОДНОГО топ-корупціонера. Але відволікає увагу українців різними "формулами штанмайерів". Чи не час вас, яремінків, тягти до буцегарні разом з порошенками? Після дострокових президентських і парламентських ще цієї осені?
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Вы не наливные дети вы Лохи
Требования россии
- легитимизация боевиков через выборы
- полная амнистия
- закон о местном самоуправлении (читай о широкой автономии) на всей территории донецкой и луганской области на всей.
- граница под контролем боевиков (или как правильно говорить повстанцев)

и пока вы это не выполните не кто не прикатит обстрелы и боевые действия не какими переговорами и дипломатами вы этого некогда не измените. Единственное что могут дать дипломаты это тянуть время. Время которое можно использовать по разному.
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Надо признать, что в ближайшие 15-20 лет проблема сожительства не решится и будет, хоть и временная граница разведения огня. Все прекрасно понимают, что без выигрыша в войне о капитуляции нечего и думать, а значит Донбасс не пойдет на компромисс и не пустит украинскую власть на свою территорию, да и кто по доброй воле, без проведения операции выявления и очистки туда пойдет работать со стороны Украины, а значит Приднестровский сценарий на лицо.
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Як швидко екс-стамбульський консул встиг скурвитися. Він вже СВІДОМИЙ колабораст.
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Ошибка в том, что они считают путина рациональным политиком.
Да он полный отморозок! Ради захвата Украины он поставил на карту благополучие и само существование рф.
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Зелені виродки, висіти вам на смереках. Що ви можете протиставити путлеру, якщо вами керує його шмаркля?
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Ні, ці "слуги урода " далеко не наївні. Вони просто є зрадники України . І їхнє місце на шибениці
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