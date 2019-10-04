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 Волкер - слідчим Конгресу США: Луценко не заслуговує на довіру, - CNN

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час свідчень у Конгресі у справі про тиск президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського заявив, що просив українське керівництво не втручатися у внутрішню політику США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє CNN.

Колишній спецпредставник США з питань України дав свідчення трьом комітетам, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову Трампа і Зеленського.

За його свідченнями, в уряду України виникало багато питань до нього щодо затримки військової допомоги, але він не міг пояснити причини того, що відбувається.

Також експредставник США повідомив слідчим Конгресу, що виражає занепокоєння у зв'язку з використанням колишнього генпрокурора Юрія Луценка як джерела інформації.

За його словами, Луценко не заслуговує на довіру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер намагався переконати Трампа в надійності Зеленського, - Bloomberg

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що на тлі цього скандалу увагу знову привернула поїздка в грудні 2013 році в КНР Байдена - тоді ще віцепрезидента США - і його сина Гантера: так, висловлювалися припущення, що син віцепрезидента використовував офіційну поїздку в особистих ділових інтересах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152043
 
   
 Топ коментарі
 
Как это "не заслуживает доверия", если Югик - кандидатура генпрокурора от Святого Пэтра Рошенко? Волкер - следователям Конгресса США: Луценко не заслуживает доверия, - CNN - Цензор.НЕТ 2992
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Все, теперь Волкер у порохоботов официально зебил и агент кремля
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Якщо не заслуговує довіри США югко, то не заслуговує довіри США і югковий сивочолий кум..
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Вышел Кива на крыльцо,
почесать свое яйцо Волкер - слідчим Конгресу США: Луценко не заслуговує на довіру, - CNN - Цензор.НЕТ 3236
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В ближайший понедельник ВР Украины должна снять неприкосновенность с Пеца и ближайших подельников,это подтвердил порохолиз Бирюков
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Для Петі треба нари з червоного дерева, гетьманські )))
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Для петі треба нари з арматури,як крісло у Філатова
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капітан очевидність поспішає на допомогу
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юга тегминатог не заслуживает доверия, а 2Х2=4.
П.С.
гораздо интереснее узнать, кто по мнению Волкера ЗАСЛУЖИВАЕТ доверия.
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При этом Порошенко целый мсяц ломал свою зРаду черезколено, что бы этого незслживающего доверия мутака поставить Генпрокурором!
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Странно слышать это от человека с зеленым лицом...
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Если Порошенко назначая Луценко Генпрокурором не знал что ему нельзя доврять, значит он дурак, если знал, значит он подлец.
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Да как так-то ?! Ведь Байден же лично звонил Рошенке и требовал его назначить !
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пкця и югик два брата алканавта,
хотя педро могёт на аглицком
, бабло украденное у сограждан
педро с большей пользой оприходовал,
что взять с алкаша недоумка ?
хотя кто умнее - луценко или скоты
голосовавшие за одноьурового мародёра ?
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Волкер недооцінює пройдисвіта луцика,ця шалава дуже живуча та хитра
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«просил украинское руководство не вмешиваться во внутренние дела США» - прям гордость за страну берет
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