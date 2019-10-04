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 Проблематика Криму є одним з пріоритетів ЮНЕСКО, - МЗС України

Питання збереження українських об'єктів культурної спадщини в окупованому Росією Криму є пріоритетами співпраці МЗС України та ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту початку окупації АР Крим Росією, з ініціативи України Виконавча рада ЮНЕСКО – один із керівних органів Організації – схвалила вже 10 рішень "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)", якими підтверджується територіальна цілісність і суверенітет України, а кримська проблематика закріплюється серед пріоритетних питань діяльності ЮНЕСКО", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в окупованому Криму погіршується в усіх сферах компетенції ЮНЕСКО - доповідь гендиректора

Раніше в МЗС України повідомили, що поїздка до окупованого Криму італійських вчених на чолі з головою організації Italia Nostra Джованні Спалла здійснювалася з порушенням українського законодавства і не має стосунку до ЮНЕСКО. Напередодні ЮНЕСКО оприлюднила нову доповідь генерального директора організації щодо ситуації в окупованому Росією Криму у сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ. Доповідь буде розглянута на 207-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, яка відбудеться з 9 по 23 жовтня 2019 року в Парижі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152042
 
 
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Та кацапы там уже все переломали. Что характерно до них это стояло тысячи лет, но с приходом лишнехромасомцев даже руины разваливаются
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Зєлін МЗС дбає про інтереси УКраїни? Отже порушує Гєнєральну лінію СН... РОздвинути ягодиці і чекати милості від САМОГО Путіна.
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Это их работа. Ватники реально унмчтожают исторические объекты. Цель большая военная база.
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Thank you for sharing this useful article information. I am really impressed with the article you provided. shell shockers
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