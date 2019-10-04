 Проблематика Криму є одним з пріоритетів ЮНЕСКО, - МЗС України

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту початку окупації АР Крим Росією, з ініціативи України Виконавча рада ЮНЕСКО – один із керівних органів Організації – схвалила вже 10 рішень "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)", якими підтверджується територіальна цілісність і суверенітет України, а кримська проблематика закріплюється серед пріоритетних питань діяльності ЮНЕСКО", – йдеться в повідомленні.

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Раніше в МЗС України повідомили, що поїздка до окупованого Криму італійських вчених на чолі з головою організації Italia Nostra Джованні Спалла здійснювалася з порушенням українського законодавства і не має стосунку до ЮНЕСКО. Напередодні ЮНЕСКО оприлюднила нову доповідь генерального директора організації щодо ситуації в окупованому Росією Криму у сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ. Доповідь буде розглянута на 207-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, яка відбудеться з 9 по 23 жовтня 2019 року в Парижі.