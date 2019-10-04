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Все про:Байден (149) США (5571) Трамп (2104)

 Маю право розслідувати корупцію і просити інші країни про допомогу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що має повне право просити допомоги інших держав у розслідуванні справ, пов'язаних з корупцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Як президент Сполучених Штатів, я маю абсолютне право, можливо, навіть обов'язок, розслідувати корупцію, і це містило б прохання або пропозицію іншим країнам допомогти нам!" - написав президент США.

"Йдеться не про кампанію, а про корупцію в масовому масштабі!" - додав він.

Раніше в четвер Трамп заявив, що і Україні, і Китаю слід було б почати розслідування щодо діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і підпорядкованих йому структур.

Згідно із заявою Трампа, сім'я Байденів "проводила махінації" в таких країнах, як Китай і Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер намагався переконати Трампа в надійності Зеленського, - Bloomberg

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що на тлі цього скандалу увагу знову привернула поїздка в грудні 2013 році в КНР Байдена - тоді ще віцепрезидента США - і його сина Гантера: так, висловлювалися припущення, що син віцепрезидента використовував офіційну поїздку в особистих ділових інтересах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152041
 
 
 Топ коментарі
 
Донні, твій ідіотизм приносить значно більше шкоди, ніж віртуальна корупція Байденів Имею право расследовать коррупцию и просить другие страны о помощи, - Трамп - Цензор.НЕТ 205
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Демократы насели на Трампа - бояться выборы проиграть.
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Ты еще рашку попроси о помощи в расследовании коррупции,рыжий идиот. Подгорает у Дональда явно.
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Донні, твій ідіотизм приносить значно більше шкоди, ніж віртуальна корупція Байденів Имею право расследовать коррупцию и просить другие страны о помощи, - Трамп - Цензор.НЕТ 205
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Демократы насели на Трампа - бояться выборы проиграть.
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Дивуюся з Трампа-мати таку владу в руках і навіть не засадити декілька Фірташів,Поросенків,Мадур за 3-и роки свого правління?Якщо він каже,значить має інормацію Мінфіна.Тоді навіщо воздухом трясти?Нехай заводять справи та ведуть розслідування на зразок Мюллерового паралельно з ослячим "ім-піч-мент-ом".
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США не Украина, нет там "на 100% моего" прокурора и портновских ГБР и суда.
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Ты еще рашку попроси о помощи в расследовании коррупции,рыжий идиот. Подгорает у Дональда явно.
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так воно ще смішніше нашої шмарклі... ТАМ КЛІНІКА!!! Воно так і не засвоїло, що ЛИШЕ СУДДЯ може вирішувати хто злочинець і лише по розпорядженню СУДДІ можна звертатися до ВІДПОВІДНИХ ОРГАНІВ інших країн за ЮРИДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ.. Имею право расследовать коррупцию и просить другие страны о помощи, - Трамп - Цензор.НЕТ 5441

і президент ніяк не є тим органом Имею право расследовать коррупцию и просить другие страны о помощи, - Трамп - Цензор.НЕТ 4710
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Байден глава мировой коррупции ?
а шо с кремлядями, там коррупции нетути ?
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А что ему кремляди? Они разве американцы? Трамп выезжает на том, что имеет право расследовать коррупцию внутри своей страны и/или своих граждан.
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на кремлядей давно ввели санкции, все счета заморожены. Забыл ?
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Трамп изо всех сил посылает сигналы:
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать..
я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
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Демократы были вечно обеспокоены разной степени, Трамп вообще на крючке у кремлядей и Путлера. Украина им всем реально пофиг, свои интересы и Выборы через год.
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Твій ху'ло його не цікавить,лахтинцю.
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Просити курва,а не займатись рекетом затримуючи допомогу надану американським народом і Конгресом.
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Рекетом займався Байден і зізнався на відео,але порося,що брало гроші за "вигнати Шокіна" вигнали також-і прикривати цей шантаж на державному рівні більше нікому.От Трамп і користуеться своїми правами і можливостями.
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Так,але кінцевий беніфіціяр рекету таки Трамп.
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Ні.Там найпершими були 4-и дзвінки до Трампа від Укр.посольства Вашінгтона,Укр.діаспори,Порошенка,Укр.МИД про недовіру новообраному Зеленському,тоді сотні коротких звітів про організацію "зради" на зразок діти України з транспарантами "імпічмент"...змушені були нагородити Порошенка,а пізніше й Волкера до нього посилати,аби втихомирив.Потім Йованович наплела про курс на зближення-мусив Волкер їхати на Схід впевнюватись,що позиції не здані.Демократи давили аж 17-ть запитів про незгоду давати не тим.Якщо це все стане предметом розслідування-кінцевим бенефіціаром у США стане Байден,а сяде в Україні Порошенко по українським законам за перевищення влади.
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Умный ход. Почему бы и правда не проверить этих Байденов, если не виноваты, то американская Фемида даст этому оценку. Но, как понимаю, демократы против такого поворота. Значит есть что скрывать.
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Потому наверно, что "проверить", "почему бы и нет", по заказу, потому, что ктото значительный попросил, может только коррумпированная украинская "фемида".
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А что ,суд уже установил факт ,,коррупции,,? Или так просто хочется человеку с дохлой белкой на голове?
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Просто Донни попросил услужливого Зе! пошкребсти Байдена. Так, чтобы информповод был: суд там, расследование и тд, шумиха вопщем которую можно в избирательной компании использовать. В США наверно все таки нельзя этого сделать на ровном месте, а в Украине без проблем: есть свой (100 пудов) прокурор и свой чювак в сбу всякого "черта" по звоночку, просто так, разьяснить может.
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проси руда шістка помочі у свого куратора *****...
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Правовую помощь запрашивают официальными запросами.

А втихаря по телефону решают только дурно пахнущие личные вопросы.
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и добавлю: ... по каналам соответствующих ведомств. А не так интимно по телефончику: Слушай Зе!, а ты не мог бы тут одного "черта" проверить на вшивость...
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