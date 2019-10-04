 "План Б" завжди є, - Пристайко щодо проведення виборів на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу".

За словами Пристайка, потрібно враховувати варіант, якщо ОБСЄ не визнає результатів виборів.

"Рішення ОБСЄ - це запобіжник правильності, чесності і прозорості проведення цих виборів. Якщо це не відбувається, то ми повернемося в ту точку, в якій ми перебуваємо зараз з тим законом (про особливий статус Донбасу), який існує вже на сьогодні", - запевнив глава МЗС.

Він зазначив, що перед ухваленням нового закону Про особливий статус Донбасу навряд чи буде проведено референдум.

"Насправді, цей регіон зараз дійсно перебуває під особливим статусом, який прописаний у законі, що діє вже три роки. Це добре, що ця дискусія почалася. Я не думаю, що це буде референдум", - сказав міністр.

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За словами Пристайка, "план Б" завжди є.

"План Б - це наші Збройні сили, наша економіка, наша поліція. Це все, що має забезпечити мир і безпеку нашої держави", - наголосив глава МЗС.

Як повідомлялося, 2 жовтня в Україні почалися протести проти "формули Штайнмаєра".