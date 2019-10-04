 "План Б" завжди є, - Пристайко щодо проведення виборів на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу".
За словами Пристайка, потрібно враховувати варіант, якщо ОБСЄ не визнає результатів виборів.
"Рішення ОБСЄ - це запобіжник правильності, чесності і прозорості проведення цих виборів. Якщо це не відбувається, то ми повернемося в ту точку, в якій ми перебуваємо зараз з тим законом (про особливий статус Донбасу), який існує вже на сьогодні", - запевнив глава МЗС.
Він зазначив, що перед ухваленням нового закону Про особливий статус Донбасу навряд чи буде проведено референдум.
"Насправді, цей регіон зараз дійсно перебуває під особливим статусом, який прописаний у законі, що діє вже три роки. Це добре, що ця дискусія почалася. Я не думаю, що це буде референдум", - сказав міністр.
За словами Пристайка, "план Б" завжди є.
"План Б - це наші Збройні сили, наша економіка, наша поліція. Це все, що має забезпечити мир і безпеку нашої держави", - наголосив глава МЗС.
Як повідомлялося, 2 жовтня в Україні почалися протести проти "формули Штайнмаєра".
Про що мова, про які вибори? Емісари ***** в Україні, поясніть будь ласка, що це ви затіваєте? 1 500 000 біженців-українців з донецької області будуть позбавлені участі в цьому ганебному дійстві. Половина "насєлєнія", яке візьме участь у виборах вже має російські паспорти. Друга половина - відпускники і іхтамнєти. Кому потрібні ці вибори? До речі, панове зебіли, ваш майбутній шеф Пушилін, як ви не прогинаєтесь перед ним і Ко, на питання кореспондентки, чи він задоволений тим, що Зекоманда підписала план капітуляції за формулою Штайнмаєра, відповів "НІ !." А чому ні, запитала кореспондент. Пушилін: "Я буду задоволений тільки після повної капітуляції України".
"Україна має капітулювати", - ватажок донецьких терористів Пушилін про очікування від політики Зеленського. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3151864/**********************************************************************************************************
Ми всі це повинні знати і пам'ятати!!!
Trot91
Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны
"Решение ОБСЕ − это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. " - Пристайко.
Пристайко продолжает разводить лохов.
Конечно ОБСЕ признает выборы в луганде и домбабве, какими бы они не были.
Наблюдатели ОБСЕ развлекались на свадьбе дочери боевика Бабая. ФОТО
https://censor.net.ua/photo_news/383205/nablyudateli_obse_razvlekalis_na_svadbe_docheri_boevika_babaya_foto
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-kakye-nakhi-vbor-ukrainskyi-bloher-rozghromyv-skandalnu-formulu-shtainmaiera-po-donbasu-297868.html
план Б - это проведение выборов без контроля границы, а ОБСЕ их как раз признает.
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И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут на стороне Путина, к бабке не ходи. И как теперь Зеленский будет исправлять ситуацию или будет продолжать действовать по российскому сценарию?