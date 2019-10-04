EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  4652  143
Матеріали за темою:
Все про:МЗС (1904) Пристайко (178) Формула Штайнмаєра (49)

 "План Б" завжди є, - Пристайко щодо проведення виборів на Донбасі

Глава МЗС Вадим Пристайко підтвердив, що Україна має "план Б" у питанні проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу".

За словами Пристайка, потрібно враховувати варіант, якщо ОБСЄ не визнає результатів виборів.

"Рішення ОБСЄ - це запобіжник правильності, чесності і прозорості проведення цих виборів. Якщо це не відбувається, то ми повернемося в ту точку, в якій ми перебуваємо зараз з тим законом (про особливий статус Донбасу), який існує вже на сьогодні", - запевнив глава МЗС.

Він зазначив, що перед ухваленням нового закону Про особливий статус Донбасу навряд чи буде проведено референдум.

"Насправді, цей регіон зараз дійсно перебуває під особливим статусом, який прописаний у законі, що діє вже три роки. Це добре, що ця дискусія почалася. Я не думаю, що це буде референдум", - сказав міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня планується новий обмін полоненими, - Пристайко. ВIДЕО

За словами Пристайка, "план Б" завжди є.

"План Б - це наші Збройні сили, наша економіка, наша поліція. Це все, що має забезпечити мир і безпеку нашої держави", - наголосив глава МЗС.

Як повідомлялося, 2 жовтня в Україні почалися протести проти "формули Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152040
 
 
 Топ коментарі
 
план Б - ізраїльський паспорт в кишеню і в найближчий аеропорт?
 показати весь коментар
 
Какой план Б? У них даже плана А нету. Хотя план есть конечно, но тот что драп "План Б" всегда есть, - Пристайко о проведении выборов на Донбассе - Цензор.НЕТ 3038
 показати весь коментар
 
Хороший план Б- это такой план, о котором враг узнает уже после своего поражения.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
И когда он начал воевать, с первого перемирия?
 показати весь коментар
 
План є один - знищення расіянсько-масковських окупантів!!!!
 показати весь коментар
 
 
Треба було з самого початку мочити сепарів і русофашистів, - в 1967 Ізраїль розбив ворожу армію трьох країн яка була десять разів більша. А Петя п'ять років соплі прожував, тільки брехав і крав безбожно. Тепер маємо наслідки.
 показати весь коментар
 
 
Ты был в окопах? Если не был, то и нечем было "мочить"
 показати весь коментар
 
військові склади були забиті зброєю по стелю, правда потім Петя просрав чотири найбільші )
 показати весь коментар
 
 
Так, не знищив п'яту колону, яка тепер здає Україну. Дуже толерантним був до цих покидьків.
 показати весь коментар
 
 
Пристайко: "Рішення ОБСЄ - це запобіжник правильності, чесності і прозорості проведення цих виборів".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3152040

Про що мова, про які вибори? Емісари ***** в Україні, поясніть будь ласка, що це ви затіваєте? 1 500 000 біженців-українців з донецької області будуть позбавлені участі в цьому ганебному дійстві. Половина "насєлєнія", яке візьме участь у виборах вже має російські паспорти. Друга половина - відпускники і іхтамнєти. Кому потрібні ці вибори? До речі, панове зебіли, ваш майбутній шеф Пушилін, як ви не прогинаєтесь перед ним і Ко, на питання кореспондентки, чи він задоволений тим, що Зекоманда підписала план капітуляції за формулою Штайнмаєра, відповів "НІ !." А чому ні, запитала кореспондент. Пушилін: "Я буду задоволений тільки після повної капітуляції України".
"Україна має капітулювати", - ватажок донецьких терористів Пушилін про очікування від політики Зеленського. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3151864/**********************************************************************************************************
 показати весь коментар
 
 
Я не уявляю собі наприклад агит палатку Правого сектора чи Свободи у центрі Донецька... Які курва можуть бути там вільн вибори без зачистки Донбаса від (про)кацапськоі срані ???
 показати весь коментар
 
 
План А Пристайко мы уже услышали - это стать на колени перед Путиным, а план Б - это стать раком???
 показати весь коментар
 
 
ОБСЄ нашпиговане казламордою наволочью їм віри нема.
 показати весь коментар
 
 
І ще. С якого переляку українці мають прислухатись до думки якихось крєндєлєй з шарашкіної контори, яка вилизує дупу пуйлу в ПАРЕ? Кожну повію слухати? А не жирно буде?
 показати весь коментар
 
Надо проводить импичмент и гнать Зе и всю его команду - они все предатели!
 показати весь коментар
 
 
ну так слезай с дивана, бери гонялку с проводилкой и упирод
 показати весь коментар
 
Які можуть бути вибори а лугандоні в найближчі 5 років?! Їхній мозок потрібно буде зо 5 років лікувати від "рускава міра" тільки!...
 показати весь коментар
 
 
Украина может только военным путем освободить Донбасс! Другими вариантами Украина вернуть его нет, кроме развала РФ от Холодной войны! Украина военным путем почти освободила Донбасс и было чуток до границы - я следил каждый день за картой АТО, но Порох предатель остановил все и начал отводить войска и отводить и отводить и увеличил их территорию раз в 10. Нужно подготовить Армию, как была в 91-ом году - миллион человек! Такая Армия разнесет кого угодно! Даже РФ не рискнет вступить в сражение потому что для нее это будут огромнейшие потери! А дырляндию получится армия будет превосходить в количестве в раз 25! Чтобы освободить Донбасс Украине такой армией понадобится пару дней! Это будет просто лавина, которая сносит все на своем пути!
 показати весь коментар
 
 
Які вибори?!
Ми всі це повинні знати і пам'ятати!!!
Trot91
Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны
 показати весь коментар
 
 
Обожаю смотреть как 8% за деньги Педро пытаются тут большинство изобразить. Не будет реванша, пуйло с другом Петей и с вами на х пойдёт скоро.
 показати весь коментар
 
Обожаю наблюдать как проститутка рассуждает о деньгах.
 показати весь коментар
 
клоуни, план Б в них є... на міжнародній арені уже повний провал. не здивують якщо путін вже скинув кеш зеленому за правильне рішення і здачу України.
 показати весь коментар
 
 
Майдан не купиш. Щось не так - Вовік злетить, разом з своєю сраною монобільшістю, як шкідливий кіт зі столу на кухні.
 показати весь коментар
 
Подивіться ще раз, якщо забули, на морди тих даунбаських підарів, коли гнали наших полонених по Юзовці.Як вони плювали в наших військових. І там всі такі підари.Чи портрібні нам вони?
 показати весь коментар
 
 
"По словам Пристайко, нужно учитывать вариант, если ОБСЕ не признает результаты выборов.
"Решение ОБСЕ − это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. " - Пристайко.

Пристайко продолжает разводить лохов.
Конечно ОБСЕ признает выборы в луганде и домбабве, какими бы они не были.

Наблюдатели ОБСЕ развлекались на свадьбе дочери боевика Бабая. ФОТО



https://censor.net.ua/photo_news/383205/nablyudateli_obse_razvlekalis_na_svadbe_docheri_boevika_babaya_foto
 показати весь коментар
 
 
А если формулировки будут расплывчатые?Как это уже было.Типа:"мы видели там военных в форме армии РФ и вооруженных оружием которого никогда не имела ЗСУ,но являются ли эти парни военнослужащими РФ мы не знаем!".Что будете делать тогда?
 показати весь коментар
 
план "Б" ...чартер з чемоданами у "Борисполі" ?
 показати весь коментар
 
та проволокой их оградить и отвечать на каждый обстрел туда откуда прилетело. И плевать куда. задолбали донбасюры продажные, им нужно что бы их услышали.
 показати весь коментар
 
Выборы можно проводить лишь через несколько лет после ДЕОККУПАЦИИ. Чтобы у людей переключились мозги, чтобы они почувствовали РАЗНИЦУ между жизнью в "республике" и в свободной Украине. Если провести выборы СРАЗУ после окончания стрелкотни, люди с испугу будут голосовать за СИЛЬНОГО, кем Украина благодаря усилиям наших политиков НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.
 показати весь коментар
 
 
Хіти тижня. "Какие нах*й выборы?!": Український блогер розгромив скандальну "формулу Штайнмаєра" по Донбасу
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-kakye-nakhi-vbor-ukrainskyi-bloher-rozghromyv-skandalnu-formulu-shtainmaiera-po-donbasu-297868.html
 показати весь коментар
 
если ОБСЕ не признает результаты выборов - это план Я.

план Б - это проведение выборов без контроля границы, а ОБСЕ их как раз признает.
 показати весь коментар
 
"В погоне за "нормандским саммитом" Зеленский поддержал российский предложение выполнения Минских договоренностей, перечеркнув договоренности по результатам саммита в Берлине 2016 г. где речь шла о первоочередности выполнения условий по безопасности и разработке дорожной карты для применения "Минска", которая давала бы Украине полную картину урегулирования и, соответственно, устраняла потенциальные риски от реализации этой формулы"
________________
И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут на стороне Путина, к бабке не ходи. И как теперь Зеленский будет исправлять ситуацию или будет продолжать действовать по российскому сценарию?
 показати весь коментар
 
Надо их гнать в шею! Потому что они сдают суверенитет Путину!
 показати весь коментар
 
Уверен ,что план "Б" в виде паспорта другого государства для себя и своей семьи они уже разработали. Защищать страну с оружием в руках они точно не будут.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору