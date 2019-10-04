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Все про:Росія (20091) нормандська четвірка (602) Лоссовський Ігор (3) Формула Штайнмаєра (49)

 Україна завершила свою частину роботи перед "нормандським самітом", час РФ зробити свій внесок і піти з Донбасу, - Лоссовський на засіданні ради ОБСЄ

З погодженням тексту "формули Штайнмаєра" Україна виконала свою частину роботи перед самітом "нормандської четвірки" - тепер час Росії виконати свою частину та забратися з Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", на цьому наголосив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Погодивши базований на так званій "формулі Штайнмаєра" текст, Україна завершила свою частину роботи напередодні саміту "нормандської четвірки". Зараз настав час, щоб інша сторона - Росія - зробила свій внесок і пішла з Донбасу. Ми сподіваємося на конкретні рішення на майбутньому саміті "нормандської четвірки" щодо мирного врегулювання та відновлення суверенітету України на Донбасі, а також на повне та добросовісне виконання цих рішень Росією", - заявив Лоссовський.

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Український дипломат також наголосив на важливості консолідації зусиль для забезпечення звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всі на всіх", як це передбачено Мінськими угодами.

"Конфлікт триватиме, доки Російська Федерація не припинить окупацію частини території України та не виведе свої збройні сили з Криму, збройні формування, а також бойовиків та техніку з Донбасу, і територіальна цілісність України не буде відновлена в межах її міжнародно визнаних кордонів", - констатував Лоссовський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152039
 
   
 Топ коментарі
 
Щас, РФ токо лыжи салом смажет и "уйдет"=весь смысл политики РФ как можно больше мутить на Донбассе, чтобы Украина про Крым не вспоминала.
Поэтому все эти потуги-Минск, Штайнмаер, хлебные перемирия до лампочки, Россия НИКОГДА не будет выполнять какие то свои обязательства по Донбассу.
А если что то и будет делать, то токо во вред Украине-типа федерализации или выборов под дулами как это было в Крыму.
Если Вовочка думает, что может перехитрить Вову, то глубоко ошибается, он еще под стол ходил, когда Путин такое проворачивал, что Вовочке и не снилось.
В обчем, гембеля мы будем иметьс Вовочкой не мало
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Ладно. Посмотрим на ситуацию трезво и без истерик. Давайте я вам объясню, что значит формула Штайнмайера в реальности.
Украинская власть заявляет, что есть два главных пункта, без которых никаких выборов не будет - вывод российских войск и возвращение Украине контроля над границей.
Ни на секунду не сомневаюсь, что ради такого случая Россия свои войска выведет. Под камеры, с присутствием ОБСЕ, которая вывод зафиксирует, под аплодисменты мирового сообщества. Все два взвода. А все остальное - это армия независимой ДНР. О чем ОБСЕ и твердит уже пять лет. Формально эти войска России не подчиняются - ну так и как она может их вывести? Это шахтеры. Они тут живут. Тут же и служат.
Абхазия и Южная Осетия в пример. Когда министром обороны Южной
Осетии был полковник российской армии Баранкевич.
Позавчера он был полковник ВС РФ, сегодня уволился, сегодня министр обороны Южной Осетии - чего вы от нас хотите, независимая страна, наших военных там нет.
Так что этот пункт уже можно считать выполненным.
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Не Україна,а влада завершила свою частину роботи. Стала в позу і зняла штани... Путєн , приди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Не Україна,а влада завершила свою частину роботи. Стала в позу і зняла штани... Путєн , приди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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кацапье выползет только если будет гореть ихняя изба. либо грузом 200 А по другому эта наглючая отмороженная орда не понимает
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Нічого у поросенків не змінилося-як просили зрадники путен введі,так і зараз волають.Хрен вам мародери,а не Україна-докерувалися до чуми свинячої,вбивці.
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А Ха Ха Ха Ха Ха Ха дибилы ьля 🙋🙋🙋
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В такому випадку за логікою Моніка повинна повернути все взад. Відкликати підпис Чучми і знов підвести збройні сили туди де вони були до цього, а також розібрати міст в лугандон.
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вот, вот, разобрать мост и отобрать выплаченные зарплаты )))))
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Щас, РФ токо лыжи салом смажет и "уйдет"=весь смысл политики РФ как можно больше мутить на Донбассе, чтобы Украина про Крым не вспоминала.
Поэтому все эти потуги-Минск, Штайнмаер, хлебные перемирия до лампочки, Россия НИКОГДА не будет выполнять какие то свои обязательства по Донбассу.
А если что то и будет делать, то токо во вред Украине-типа федерализации или выборов под дулами как это было в Крыму.
Если Вовочка думает, что может перехитрить Вову, то глубоко ошибается, он еще под стол ходил, когда Путин такое проворачивал, что Вовочке и не снилось.
В обчем, гембеля мы будем иметьс Вовочкой не мало
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отправляя в спам ольгинских тролляк испытываешь двоякое чувство. - омерзение и удовлетворение, примерно как раздавить таракана каблуком
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Ти про який спам кажеш? Не бачу ні одного заспамленого.
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Хорошая подготовка к саммиту в Париже , Пуйло в шоке , но увильнуть уже не получится. Втроем можно справиться с любьім гопником !
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Хотелось бы в это верить, но ***** верить нельзя.
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Нотрдам вже відбудували? Знов згорить.
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Кроме трех против, еще один *** мутит за гопника, уже внутри Украины.
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А чого це Зеленський гопнiк?
Вiн не гопнiк. Вiн звичайний лох, розвести якого буде легше за хом'ячкa.
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Ага Макрон как нажмет на Путлера, на днях видели прям жестко так в ПАСЕ его прессовал. 😁Там втроем Монику будут продавливать и она подпишет все что угодно даже не понимая о чем там речь.
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Украина выполнила свою часть работы перед саммитом "нормандской четверки" - теперь время России выполнить свою часть и уйти с Донбасса. ВОТ ТВАРИ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ УБИВАЮТ НАШИХ ОНИ ЕЩЕ ШУТИТЬ СМЕЮТ-НЕ ВЕЗДЕ ТАКИЕ ШУТКИ УМЕСТНЫ-БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ ЗЕ-ЗАПИШИ РОЛИК ТОЛЬКО В ЭТОТ РАЗ НЕ НА СВОЙ НАРОД ГОНИ КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ ПРОТИВ КАПИТУЛЯЦИИ НО ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ ЕГО НАСТРОИЛИ И ПОДСТРЕКАЮТ ПРОТИВ ТВОЕГО "МИРА" А ВИДЕО ГДЕ ТЫ ДАШ 24 ЧАСА(КАК В ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА) ПУЙЛУ ИЛИ ПУШИЛИНУ ЧТОБ ОНИ ПОКИНУЛИ ТЕРИТОРИЮ ДОНБАСА И ЛУГАНСКА ну и в конце думай те
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Все идет к тому, что лугандон может стать второй Абхазией или Приднестровьем.
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После подписания "формулы", Лавров (конь) так и сказал, как Приднестровье.
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абхазия не сидит в парламенте грузии, а ордло будет не просто сидеть в раде, но и с ПРАВОМ ВЕТО
)))))) вот такой мир с обменом пленными..))))
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ага и про кумовство тоже... ибо друзья это не кумовство..))))
а право блокировать нато и ес это не вето..))))))
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Ага вот сейчас все бросят и уйдут😂 И Крым сразу отдадут😁
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Ладно. Посмотрим на ситуацию трезво и без истерик. Давайте я вам объясню, что значит формула Штайнмайера в реальности.
Украинская власть заявляет, что есть два главных пункта, без которых никаких выборов не будет - вывод российских войск и возвращение Украине контроля над границей.
Ни на секунду не сомневаюсь, что ради такого случая Россия свои войска выведет. Под камеры, с присутствием ОБСЕ, которая вывод зафиксирует, под аплодисменты мирового сообщества. Все два взвода. А все остальное - это армия независимой ДНР. О чем ОБСЕ и твердит уже пять лет. Формально эти войска России не подчиняются - ну так и как она может их вывести? Это шахтеры. Они тут живут. Тут же и служат.
Абхазия и Южная Осетия в пример. Когда министром обороны Южной
Осетии был полковник российской армии Баранкевич.
Позавчера он был полковник ВС РФ, сегодня уволился, сегодня министр обороны Южной Осетии - чего вы от нас хотите, независимая страна, наших военных там нет.
Так что этот пункт уже можно считать выполненным.
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Контроль над границей.

Принято считать, что контроль над границей Россия не отдаст никогда.

Реальный - да.

Но мы говорим о политических формулах во время гибридной войны.

России совершенно ничего не мешает отдать КПП под контроль Украины. Потому что пара взводов на этих КПП будут контролировать только сами себя, а ночью, когда их начнет долбить независимая армия независимого ДНР, не будут контролировать и этого.

Это вообще очень удобная схема. Ротация может проходить либо только непосредственно через территорию противника, либо по узкой полоске земли вдоль территории противника - второй вариант вообще идеален, можно долбить колонны сколько хочешь - и такое положение вещей будет деморализовать армию. Которая будет деморализовать общество. Потому что патриотизм патриотизмом, но чем дальше, тем меньше вы будете находить людей, готовых ехать в полную задницу ради кривых договоренностей и, самое главное, ощущая себя преданными и проигравшими.

Чечня в пример. Где ситуация была ровно такая же. Где российская армия контролировала только ту территорию, на которой стояла.

А реальный контроль по прежнему будет у России.

Да и вообще - контролировать протяженность всей границу Украина сейчас не в состоянии в принципе.

ОБСЕ подтвердит - да, на украинских КПП стоят украинские пограничники - все, можно переходить к выборам.
Так что выполнен и этот пункт.
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Ну вчера уже некоторым политикам напрямую сказали, что детали будут позже. Зе вытягивает *** на переговоры, тот будет продолжать вилять, и получит оплеуху .
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пушилин и другие боевики на днях говорили о том как пройдут выборы они станут независимыми и попросятся к россии так как у них будет своя армия милиция а россия возьмет конечно и будет как с крымом тема закрыта крым это неотьемлимая часть россии и вы Украина мол посягаетесь на суверинитет россии-или второй вариант продажное обсе фиксирует вывод боевиков но на самом деле они просто не будут обстреливать и не уйдут а технику замаскируют после выборов уже в независимые республики войдут зеленые человечки или даже не прячась пушилин скажет мы сами командуем и попросили россию защитить
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Россия их никогда не возьмёт этот рассадник ей не нужен -убитая промышленность, пенсионеры ,алкоголики, наркоманы,криминалитет.Примеров хватает-Приднестровье, Южная Осетия и т.д
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Не угодишь, сказал плохо, не сказал тоже плохо.
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это называется цуцванг,в который зеопарыш сам влез и если бы сам,то хрен с ним,влез то он с Украиной
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ольгинских плющит . ты так правильно ботаешь по россиянски.
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Любые уступки и попытки наладить диалог агрессор, Россия, воспринимает как слабость. Об этом свидетельствует двух-трех кратное увеличение обстрелов с момента начала подготовки "Нормандского формата".

Россия абсолютно и полностью контролирует ход боевых действий. По щелчку пальцев путина и генерального штаба РФ любые обстрелы могут прекратиться мгновенно... но идет обратная ситуация, агрессор еще больше давит, когда видит, что пытаются с ним договорится.

Активная оборона с украинской стороны и усиливающиеся международные санкции, международная изоляция РФ - это единственный логический варниант сдерживания агрессора на данный момент.

Еще раз... любые попытки договорится и заключить какие то соглашения россияне воспринимают как слабость и будут еще больше давить.
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Переговоры доказывают что именно Россия виновна в оккупации.и что **** содержит ОРДЛО.
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Не піде Раша з Лугандону. Проведуть вибори і будуть нагибати українців їх визнати.
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Порохососы управляемые циничным мародером будут землю грызть лишь только бы не наступил мир на Донбасе
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Пока россияне не будут как при СССР в 1991 году, мира не будет. А денег в России еще немеряно .
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Кацапло ты настолько тупое что даже ником спалиться смог. ДанИло - українське біблійне чоловіче ім'я. 😁
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Якщо згадати відомі слова Нємцова про ***** то те ж саме можна сказати і про "слуг урода" 😕
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И что россия подписала такую формулу, по которой просто так уходит с донбасса, даже без выборов? что-то сомневаюсь, никто бы тогда не кричал о капитуляции.
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в той писульке про вывод войск нет ни слова.
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там есть слова - по украинским законам
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ага. с шахтёрами и трактористами на выкопанных танках.
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по украинским законам небывает шахтеров с танками.
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пропишут и слуги проголосуют..))) нашОл проМблему)))
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какой закон запрещает шахтеру иметь танк?
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давай без размытых формулировок
какой закон запрещает человеку который по специальности шахтер водить (использовать) танк?
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Саме час задати питання а потрібен лугандон такою ціною? Ціною відмови від Криму, зняття санкцій з рф, повернення на орбіту рашки?
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А Лоссовский согласовал своё заявление с Богданом? А-то, плешфюрер обидится и на саммит не придёт - все старания команды насмарку...
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Похоже , куйла продолжают загонять в цугцванг.
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На донбассе и так ихтамнет, Лоссовский. Рашке вкладывать нечего.Договаривайтесь с "повстанцами",а путлер будет арбитром. Дело сделано. Пора проводить выборы,капитулянты. Тьфу,дебилы.
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Давайте вспомним из-за чего начался Майдани, какая у него была цель.
Украинцы отвергали "русский мир" который насаждал Янукович и хотели Ассоциацию с ЕС. В 2013г. популярность ***** в паРаше была самой высокой и такая угроза была очень рельной. Сегодня все координально изменилось. Мы уже в Ассоциаци, есть Безвиз и Украину в мире не путают с Блорусью. Сегоня рейтинг ***** в мире и в смой Раше ниже плинтуса. От русского мира пахнет дерьмом и нет никаой угрозы, что у нас найдется хотя бы десяток идиотов что бы хотели возродить совок.
Поэтому чего мы боимся? Нам уже никто и ничто не угрожает, кроме нас самих, нашией коррупции и идиотов которые этого не понимают.
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ты забыл? твоя моника коррупцию уже победила. сам Трамп сказал, что Украины была самой коррумпированной ДО зелемойского.
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Совок жив и ещё как-8% которые за Пеца это и есть совок в извращенном виде,в вышитых сорочках
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слава богу порохоботы уже ничего не решают.
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порохоботы - это все кто ходит без зеленой наклейки ЗЕ! на лбу ?
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десь схожі на тих що у схованці вокзальній сидять та чекають на свого великого(Люди у черному)...
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А кто сидит в Евролабе и начал первые анализы зебам в глаза сдавать? Наверно не бизнес-партнёр с лаборанткой?
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Потому 73% не совки, что голосовали за то, что пришла весна - пора сажать?
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Наївні дурні, сподіваються що рогаті щось виконають???? гебнявій шоблі на чхати на ваші потуги!!!!
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Россия нихера не выполнит и никуда не уйдет - это развод! Уже миллион раз РФ разводила и Украина делала уступки, а РФ ни шагу назад и их власти у пропагандонов так и заявили! И ДНР тоже заявили, что ждут Зеленским полной капитуляции, которую он делает, чтобы Донбасс воссоединился с РФ. Какие могут быть уступки перед РФ??? они захватили земли Украины и Украина делает еще уступки. Ну это на голову не налазит. Просто власти предатели! слышал, что у Зеленского была квартира в Москве в одном доме с Медведевым - они уже договорились давно слить Украину России!
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Донбасс не будет соединяться с РФ
Им интересно чтобы эта территория формально была в составе Украины
но абсолютно не контролировалась из /Киева
чтоб у населения были русские паспорта(в добавок к украинским)
чтоб в любой момент можно было ввести свои войска для защиты своих "граждан"
Вторая Босния - расколотая ,неуправляемая ,никому не интересная
И висящая как гири неподьемные на ногах у Украины
Блокирующая любое движение в ЕС и НАТО
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кацапи готові зробити свій традіційний вклад тіпа наложить(насрать) на відном мєстє...
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Т.е. военнослужащим РФ пора переодеваться и готовиться голосовать.
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