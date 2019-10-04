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 Політика України, Суспільство
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Все про:Білорусь (840) Чернігів (153) шпигунство, шпіонаж (347) Шаройко Павло (27)

 Перед зустріччю Зеленського і Лукашенка чернігівський суд звільнив з-під варти білоруса, якого звинувачують у шпигунстві

Напередодні зустрічі Зеленського і Лукашенка Новозаводський районний суд м.Чернігова звільнив з-під варти громадянина Білорусі Юрія Політику, обвинуваченого в зборі секретної інформації на користь "невстановленого державного органу Білорусі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радыё Свабода із посиланням на адвоката Тараса Гаралюка.

"Цього року в серпні суд уже ухвалив рішення про можливість звільнення Юрія Політики під певні обмеження за умови сплати застави в розмірі 576,3 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив адвокат, заставу за Політику не виплачували. "Він звільнений під особисті зобов'язання", - повідомив Тарас Гаралюк. За його словами, процес у цій справі триватиме, і його підзахисний має бути на засіданнях за викликом суду.

На запитання, у якій країні громадянин Білорусі має перебувати, Гаралюк відповів: "Він може жити, де хоче, з правом виїзду, куди хоче".

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував у п'ятницю, 4 жовтня, позитивні новини у справі засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готовий помилувати українського журналіста Шаройка в обмін на затриманого в Україні білоруса Політику

Нагадаємо також, що власний кореспондент UA: Українське радіо Шаройко був затриманий 25 жовтня 2017 року в Мінську. 19 лютого 2018 року Верховний суд Білорусі засудив його до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Громадянин Білорусі Юрій Політика був затриманий Службою безпеки України за підозрою в шпигунстві в червні 2017 року.

Як відомо, в п'ятницю, 4 жовтня, в Житомирі відбудеться пленарне засідання Другого форуму регіонів України і Білорусі за участю Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152037
 
 
 Топ коментарі
 
Честные суды? И больше нет телефонного права???
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Зеленый сученыш ради самопиара сдает всех и вся. Как такое укладывается в голове - просто взять и отпустить шпиона Перед встречей Зеленского и Лукашенко черниговский суд освободил из-под стражи белоруса, обвиняемого в шпионаже - Цензор.НЕТ 4245. И этого препиздента еще поддерживает самый упоротый зебильный лехторат. Не зря у них погонялово - ЗЕБИЛЫ!
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ООС: один украинский военный погиб-
Источник: Facebook-страница командования ООС
Детали: Противник использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Пророссийские боевики открывали огонь вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Пищевика, Авдеевки, Песков, Верхнеторецкого, Березового, Камянки, Новогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Орехового, Южного, Троицкого, Золотого и других населенных пунктов.
Дословно: "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня."ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЬ ЭТО ТВОЕ ОТВЕДЕНИЕ?ПОЧЕМУ ТЫ НЕ СООБЩИЛ ЧТО ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ГИБНУТЗАЩИТНИКИ ВМЕСТО СВОИХ АМБИЦИЙ ОБВИНЯЯ В ТОМ ЧТО ПОДСТРЕКАЮТ НАРОД ВЫХОДИТЬ НА МАЙДАН
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Честные суды? И больше нет телефонного права???
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у нас нет ни Судов, ни Правосудия......
Совок, бережно сохранили малороссы за годы своей независимости...
Мудрый и простой нарид блин...
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Канешно. Український клоун то шо нада !
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эээ что Зеленский творит, Путин скоро начнет рашку обвинять в захвате крыма?
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Но при этом отдавать ессно не будут, ну шоб потом руки не чесались снова захватить... Перед зустріччю Зеленського і Лукашенка чернігівський суд звільнив з-під варти білоруса, якого звинувачують у шпигунстві - Цензор.НЕТ 2220
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Зеленый сученыш ради самопиара сдает всех и вся. Как такое укладывается в голове - просто взять и отпустить шпиона . И этого *********** еще поддерживает самый упоротый зебильный лехторат. Не зря у них погонялово - ЗЕБИЛЫ!
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Так его не просто отпустили. Ему еще и разрешили на свое усмотрение выбирать себе страну проживания. Он теперь может и дальше жить в Украине и шпионить.
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Да здравствует самый независимый суд в мире!
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ООС: один украинский военный погиб-
Источник: Facebook-страница командования ООС
Детали: Противник использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Пророссийские боевики открывали огонь вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Пищевика, Авдеевки, Песков, Верхнеторецкого, Березового, Камянки, Новогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Орехового, Южного, Троицкого, Золотого и других населенных пунктов.
Дословно: "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня."ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЬ ЭТО ТВОЕ ОТВЕДЕНИЕ?ПОЧЕМУ ТЫ НЕ СООБЩИЛ ЧТО ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ГИБНУТЗАЩИТНИКИ ВМЕСТО СВОИХ АМБИЦИЙ ОБВИНЯЯ В ТОМ ЧТО ПОДСТРЕКАЮТ НАРОД ВЫХОДИТЬ НА МАЙДАН
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Я так розумію, що за зустрічі з лідерами іноземних країн Зєлєнскій платить інтересами України? Купує квитки, як у кіно, наприклад? Для чого? Просто для особистого піару? Це не є зазіханням на інтереси власної країни? Це не дає їй на шкоду? І чому лідери інших країн для зустрічі з Трампом купують квитки на його благодійні сніданки/обіди/вечері, а на зустріч з "найвеличнішим світовим лідером **********" продають квитки цьому лідеру?
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Зелена шмаркля бантик для відпущеного шпигуна приготував? Репетицію свого номера клоуна для Лукашенко провів? СБУ операцію провели, тварюку, яка шпигувала проти України, пов'язала, а ця **** ворогів наліво і направо роздає ...
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Потужно реформированный в очередной раз подтвердил свою славу.
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Согласен, портнов потужно реформировал "петины суды", что теперь всех врагов Украины, судьи отпускают под честное слово.
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Что и здесь петя виноват, что зеленский дал поручение судье отпустить шпиона?
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Білоруси такі ж вороги Україні як і парашастан. І чому досі нема візового режиму з ними
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А що, з Росією ви вже ввели візовий режим? І чим конкретно тобі насолили білоруси? Тим, що продавали Україні солярку?
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А той на фото хто? такий же як і всі ви. Для вас Україна ворог тому й лізете знову в росію
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суды становится всё независимый от закона, тенденция набирает оборот, прикольно, разве нет, ну ок, прикольно со стороны, когда не живёшь в такой реальности.
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Иди, шоле, пару хуторов в Англии завоюй Перед зустріччю Зеленського і Лукашенка чернігівський суд звільнив з-під варти білоруса, якого звинувачують у шпигунстві - Цензор.НЕТ 5824
берсеркер прикольный
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Прокремлевские паскуди хотят влсстановить совок
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За все потрібно платити. Боюся навіть уявити яку ціну готовий заплатити Зеленський за зустріч із своїм кумиром, під правлінням якого він 20 років виступав у Москві і знімав фільми для Росфільма.
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Интересней, что он Тому Крузу отдал за встречу.
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Даже перед таким говном как колхозная Пацька - и то подстелился наш президент?
Странно подумать - шо он сделает перед встречей с президентом Зимбабве. Приготовин наверное блюдо..... ну, как Мугабе, или Лумумба, кто-то там из них, или даже оба, любили жрать специфические блюда Перед зустріччю Зеленського і Лукашенка чернігівський суд звільнив з-під варти білоруса, якого звинувачують у шпигунстві - Цензор.НЕТ 1690
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У зелебобиков такая традиция. Перед встречей с кем-то надо перед ним прогнуться по максимуму различными методами. Скоро зеля будет задом наперед заходить в зал для приемов гостей.
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Совпадєніє? А тепер нехай Моніка скаже що наші суди незалежні.
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Не могу понять - порохоботы не слышали про обмен на украинского гражданина Шаройко? "Телефонное право"- это не тот случай. Обмен вполне легитимное мероприятие, с подключением МИД, спецслужб., с бумажками и постановлениями.
Другое дело, если порохоботы хотели огласки, помпезности - как Карвалана на Буковского...
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Мы отдаем крупного разведчика, а взамен получаем абы что.
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у порохоботов любое событие зраза, не обращай внимания. Их люди и Украина вообще не интересует. Да и другие страны.
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