 Перед зустріччю Зеленського і Лукашенка чернігівський суд звільнив з-під варти білоруса, якого звинувачують у шпигунстві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радыё Свабода із посиланням на адвоката Тараса Гаралюка.

"Цього року в серпні суд уже ухвалив рішення про можливість звільнення Юрія Політики під певні обмеження за умови сплати застави в розмірі 576,3 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив адвокат, заставу за Політику не виплачували. "Він звільнений під особисті зобов'язання", - повідомив Тарас Гаралюк. За його словами, процес у цій справі триватиме, і його підзахисний має бути на засіданнях за викликом суду.

На запитання, у якій країні громадянин Білорусі має перебувати, Гаралюк відповів: "Він може жити, де хоче, з правом виїзду, куди хоче".

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував у п'ятницю, 4 жовтня, позитивні новини у справі засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка.

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Нагадаємо також, що власний кореспондент UA: Українське радіо Шаройко був затриманий 25 жовтня 2017 року в Мінську. 19 лютого 2018 року Верховний суд Білорусі засудив його до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Громадянин Білорусі Юрій Політика був затриманий Службою безпеки України за підозрою в шпигунстві в червні 2017 року.

Як відомо, в п'ятницю, 4 жовтня, в Житомирі відбудеться пленарне засідання Другого форуму регіонів України і Білорусі за участю Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка.