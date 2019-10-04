 Перед зустріччю Зеленського і Лукашенка чернігівський суд звільнив з-під варти білоруса, якого звинувачують у шпигунстві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радыё Свабода із посиланням на адвоката Тараса Гаралюка.
"Цього року в серпні суд уже ухвалив рішення про можливість звільнення Юрія Політики під певні обмеження за умови сплати застави в розмірі 576,3 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив адвокат, заставу за Політику не виплачували. "Він звільнений під особисті зобов'язання", - повідомив Тарас Гаралюк. За його словами, процес у цій справі триватиме, і його підзахисний має бути на засіданнях за викликом суду.
На запитання, у якій країні громадянин Білорусі має перебувати, Гаралюк відповів: "Він може жити, де хоче, з правом виїзду, куди хоче".
Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував у п'ятницю, 4 жовтня, позитивні новини у справі засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка.
Нагадаємо також, що власний кореспондент UA: Українське радіо Шаройко був затриманий 25 жовтня 2017 року в Мінську. 19 лютого 2018 року Верховний суд Білорусі засудив його до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Громадянин Білорусі Юрій Політика був затриманий Службою безпеки України за підозрою в шпигунстві в червні 2017 року.
Як відомо, в п'ятницю, 4 жовтня, в Житомирі відбудеться пленарне засідання Другого форуму регіонів України і Білорусі за участю Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка.
Совок, бережно сохранили малороссы за годы своей независимости...
Мудрый и простой нарид блин...
Источник: Facebook-страница командования ООС
Детали: Противник использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Пророссийские боевики открывали огонь вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Пищевика, Авдеевки, Песков, Верхнеторецкого, Березового, Камянки, Новогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Орехового, Южного, Троицкого, Золотого и других населенных пунктов.
Дословно: "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня."ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЬ ЭТО ТВОЕ ОТВЕДЕНИЕ?ПОЧЕМУ ТЫ НЕ СООБЩИЛ ЧТО ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ГИБНУТЗАЩИТНИКИ ВМЕСТО СВОИХ АМБИЦИЙ ОБВИНЯЯ В ТОМ ЧТО ПОДСТРЕКАЮТ НАРОД ВЫХОДИТЬ НА МАЙДАН
берсеркер прикольный
Странно подумать - шо он сделает перед встречей с президентом Зимбабве. Приготовин наверное блюдо..... ну, как Мугабе, или Лумумба, кто-то там из них, или даже оба, любили жрать специфические блюда
Другое дело, если порохоботы хотели огласки, помпезности - как Карвалана на Буковского...