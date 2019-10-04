 Закон про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО не буде виноситися на референдум, - Яременко

Про це заявив голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Закону про референдум… немає, але водночас наявні процедури розгляду законопроєктів у парламенті в комітетах, які відкриті для будь-кого, цілком дозволяють тримати всіх громадян України добре обізнаними про те, що відбувається", - сказав Яременко.
Своєю чергою міністр закордонних справ Вадим Пристайко відзначив як позитивний факт початок дискусії стосовно закону про особливий статус ОРДЛО, чинність якого минає 31 грудня.
"Дуже добре, що ця дискусія почалася. Я не думаю, що це буде референдум - я тут згоден з Богданом (Яременком. - Ред.). Але те, що наш народ почав розуміти, наскільки високою може бути ціна миру, і як ми його можемо досягти, це дуже потрібна дискусія, яка запізнилася на багато років", - зазначив Пристайко.
17 ч. ·
А чи взагалі потрібен нам окупований Донбас?
Насправді, не формула Штаймаєра, не бажання Зеленського сподобатися всьому світу і 70% українців, не балачки про те, як від нас залежить імпічмент Трампа потрібно обговорювати сьогодні.
Нам потрібно самим собі дати відповідь на питання: «Чи хочемо ми зараз повернути окупований Донбас в тому форматі, який нам пропонують?».
Я маю свою просту відповідь - я не хочу. Бо той варіант, який нам пропонують - це ракова пухлина, яка заразить весь наш організм.
Ми можемо тисячі разів говорити, що там живе п'ять мільйонів українців, але зараз, повернути їх неможливо. Хоча б тому, що та формула, яка нам нав'язується передбачає те, що ми не будемо контролювати ці території.
Хороших виходів є всього два. Або сказати, що зараз на цих умовах реінтеграції не буде (так в 1950-х рр сказав Аденауер по відношенню до НДР і виграв), або показати свою формулу інтеграції Донбасу.
Всі інші варіанти - це брехня самим собі і висока вірогідність того, що ми справді увійдемо в громадянську терористичну війну.
Думайте!
https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/2586909087996551
а вы, холопы, продолжайте думать, что вы по прежнему преЗЕденты ))))))))))))))))))
не смеши ))))
Та пошли .. той Лугандон. Хто українець. той давно виїхав
. .Колючку по периметру
.
ты же "знаток" )))))))))0
Наш гідрант ходяча катастрофа. Це можуть підтвердити Ердоган, Макрон, Меркель, Трамп і весь український народ, дасть бог, зможе підтвердити і Путін.
И где?
ЗЫ: Уильям Хезлитт: "Некоторые раздают обещания ради удовольствия их нарушать" - походу, это наш случай .
Сегодня он говорит так, а потом скажет, что его не правильно поняли.
В команде Моники Зеленски это уже правило.
яременко: референдума не будет.
идите уже нах..р
Т.е. в переводе на нормальный язык: сделаем, что хотим, и вам про это расскажем...может быть...когда нибудь