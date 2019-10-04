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Все про:референдум (311) Донбас (13193) Пристайко (178) Яременко Богдан (28)

 Закон про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО не буде виноситися на референдум, - Яременко

Питання, що стосується закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, не виноситиметься на референдум.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Закону про референдум… немає, але водночас наявні процедури розгляду законопроєктів у парламенті в комітетах, які відкриті для будь-кого, цілком дозволяють тримати всіх громадян України добре обізнаними про те, що відбувається", - сказав Яременко.

Своєю чергою міністр закордонних справ Вадим Пристайко відзначив як позитивний факт початок дискусії стосовно закону про особливий статус ОРДЛО, чинність якого минає 31 грудня.

Також читайте: Підготовка закону про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежить від результатів зустрічі нормандської четвірки, - Яременко

"Дуже добре, що ця дискусія почалася. Я не думаю, що це буде референдум - я тут згоден з Богданом (Яременком. - Ред.). Але те, що наш народ почав розуміти, наскільки високою може бути ціна миру, і як ми його можемо досягти, це дуже потрібна дискусія, яка запізнилася на багато років", - зазначив Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152035
 
 
 Топ коментарі
 
Закон щодо самоврядування в ОРДЛО повинен відповідати Конституції, а про окуповані території нічого нема в Конституції. Тобто такі зміни у Конституцію повинні бути тільки через референдум, бо інакше це буде узурпація влади.
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Ситуація на межі! Експерт попередив Зеленського про загрозу громадянської вiйнu

Кремль усіма способами намагається схилити Україну до капітуляції на Донбасі заради зустрічі у «нормандському форматі». Однак якщо президент Володимир Зеленський піде в агресора на поводу, то ризикує увійти в історію як той, хто розв'язав громадянську війну.
Таке попередження главі держави озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для «Еспресо».
«Ми маємо справу з консолідованою позицією російської політичної еліти, з позицією Володимира Путіна. Позиція ця виглядає просто: без повної і беззастережної капітуляції Володимира Зеленського та України в цілому нічого не буде. Ні зустрічей на вищому рівні, яких так жадає Зеленський, ні деескалації конфлікту, ні припинення війни.
Тому що «формула Штайнмайєра», що пропонує Україні провести фіктивні місцеві вибори на Донбасі під фактичним контролем російських військових і їхніх найманців, - це і є формула капітуляції. Формула «запихування» Донбасу до складу України за збереження російського контролю над окупованою територією. Формула неминучої громадянської війни», - вважає він.
Портников наголосив, що така позиція Кремля формувалася ще до підвищення цін на нафту, коли Москва готувалася до серйозного перегляду економічних пріоритетів.
Тепер же, після атаки дронів на саудівські нафтові підприємства, Путін поводитиметься значно впевненіше і нахабніше. Адже йому більше не потрібно приховувати свої справжні плани перед Зеленським і лідером Франції Еммануелем Макроном.
Що стосується українського президента, то у нього тепер є тільки два шляхи, пише журналіст. Обидва не будуть для нього як для політика легкими.
«Він може обрати капітуляцію - і отримати громадянське протистояння або одразу ж, або - якщо українське суспільство виявиться неспроможне відреагувати на зраду - вже після «реінтеграції» Донбасу на путінських умовах. Але в будь-якому такому випадку Зеленський увійде в історію України як президент громадянської війни», - озвучив він перший варіант.
«Зеленський може відмовитися від капітуляції. Але тоді йому потрібно буде сказати своєму електорату правду про обман. Правду про те, що війна тривала і триватиме не тому, що цього хотів Порошенко, а тому, що цього хоче Путін.
Правду про те, що війна тривала і триватиме не тому, що на війні наживаються, а тому, що Росія хоче загибелі України. І вибачитися. І продовжити захищати Україну від ворога», - окреслив Портников розвиток подій у випадку другого варіанту.
Підсумовуючи, журналіст наголосив, що частина електорату Зеленського, безумовно, прийме ці вибачення, і президенту в цьому випадку вдасться зберегти владу і навіть популярність.
«Але Зеленський має бути готовий до того, що більша частина його прихильників почне метатися у пошуках нового Верховного Колаборанта», - акцентує увагу він.
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А куда же исчезло ЗЕбенино " при обсуждении всей общественности"?
Ребята, если вы теряете берега, это не значит, что берега вам все позволят Закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО не будет выноситься на референдум, - Яременко - Цензор.НЕТ 890
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Лучше бы написал без москальских упырей. Ты где был с 1991 по 2019 год, что тебе все президенты не нравятся? Москалик, иди ***** облизывай, а тут мы сами разберёмся
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Vadym Denysenko
17 ч. ·

А чи взагалі потрібен нам окупований Донбас?
Насправді, не формула Штаймаєра, не бажання Зеленського сподобатися всьому світу і 70% українців, не балачки про те, як від нас залежить імпічмент Трампа потрібно обговорювати сьогодні.
Нам потрібно самим собі дати відповідь на питання: «Чи хочемо ми зараз повернути окупований Донбас в тому форматі, який нам пропонують?».
Я маю свою просту відповідь - я не хочу. Бо той варіант, який нам пропонують - це ракова пухлина, яка заразить весь наш організм.
Ми можемо тисячі разів говорити, що там живе п'ять мільйонів українців, але зараз, повернути їх неможливо. Хоча б тому, що та формула, яка нам нав'язується передбачає те, що ми не будемо контролювати ці території.
Хороших виходів є всього два. Або сказати, що зараз на цих умовах реінтеграції не буде (так в 1950-х рр сказав Аденауер по відношенню до НДР і виграв), або показати свою формулу інтеграції Донбасу.
Всі інші варіанти - це брехня самим собі і висока вірогідність того, що ми справді увійдемо в громадянську терористичну війну.
Думайте!

https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/2586909087996551
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На самом деле Зельке нужно разделить украинцев на два лагеря: за войну и за мир, что у него хорошо получается. А потом передать власть РФ.
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Над знищенням України працюють кращі психологи РФ.
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Значить, буде. Вони так і працюють- спочатку кажуть що неприйнятне. Потім починають обговорювати. І, коли люди звикнуть-роблять. Гадаю, до Нового року вони повністю покладуть Україну до ніг Кремля. За два місяці будемо в ТС.
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Интересно выборы только в Лугандоне или в местах компактного проживания выехвших из АТО тоже, например в Киеве?
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Уверен! Если посадить Порошенко в СИЗО, то весь этот порохоботный шабаш сразу закончится
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у Вас Боязышник торчит из кармана. Методичку перепиши, москалик. РФ тут не пройдет.
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зебенята, вы больше не нужны, они теперь сами, без вас порешают...
а вы, холопы, продолжайте думать, что вы по прежнему преЗЕденты ))))))))))))))))))
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За поребрик, пусте місце без прапора.
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как будто твой прапор настоящий ?
не смеши ))))
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Вода . газ. пенсії .харчі ..
Та пошли .. той Лугандон. Хто українець. той давно виїхав
. .Колючку по периметру Закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО не будет выноситься на референдум, - Яременко - Цензор.НЕТ 9767
Закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО не будет выноситься на референдум, - Яременко - Цензор.НЕТ 4478 .
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Зря Моника пошла в президенты, что ей не жилось в роли актера? Думала, что в жизни как в кино раз-два и все во круг счастливы - в политику люди идут с железными яйцами, пропитанные кровью и потом, которые обнесли не одного конкурента. И чего он сейчас добился, влез в болото из которого уже не выбраться и вперед нельзя, свои сожрут, и назад нет дороги все мосты сожжены - в общем эксперимент выбора "просто хорошего парня" явно не удался и ему надо крепко подумать, что же делать дальше. Я бы на его месте предложил тактику Порошенко безбожно врать, всем все обещать и ничего не делать, юлить и выкручиваться как можно дольше.
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короче - виноват порошенко... кто же еще ...)))))))))))
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порошенко і зеленський і кучма і янукович і ющ і навіть кравчук це все гниди продажні, які зраджували та торгували національними державними інтересами! Але самі більші гниди до зеленського це звичайно порох і кучма. Та зеля їх переплюне.... Іуди, горіть вам в пеклі.
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А Янык, который довел страну до Майдана и войны, тебе получается люб, ботва? Иуда ватная.
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И януковощ в списку. Просто забув про собаку. А ти баран вже зразу бульби з носа пускаєш. Угомонись. Ти головне зрозумій.
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Дурилка картонная и не думала, что станет презиком. Его (Бенина) цель была - партия в парламенте. Но повезло с тупым лохторатом, который внезапно проголосовал за недомерков, радостно тряся лапшой на ушах.
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Я бы тебе, ботва, перечислил в 1000 раз что сделал Порошенко... Но тыж видать "разочарованный" избиратель Зели... А они жуть какие упоротые.
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Говорят, долги отрабатывал это "удачливый бизнесмен-шоумен" перед Беней
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Та ты шо , а может кому то пора на выход😐
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Страшні не московські воші а малороські гниди.
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Вопрос, касающийся закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не будет выноситься на референдум. - "слуги " по беззаконию его будут вешать процентам голосовавшим ,и всему украинскому народу.Главное Вы нас избрали а дальше мы сами с усами.,,,
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Никакого "особого порядка" не будет. Будет кровавая заваруха. Это и есть Зелина задача
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положение ладони очень важно, к себе или от себя
ты же "знаток" )))))))))0
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Не будет референдума, тогда пойдут они все лесом и президент и ВР.
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Гідрант дуже хотів зустрічі з Трампом. Результат всім відомий. Зараз гідрант бажає зустрічі з Путіним. Результат передбачуваний.
Наш гідрант ходяча катастрофа. Це можуть підтвердити Ердоган, Макрон, Меркель, Трамп і весь український народ, дасть бог, зможе підтвердити і Путін.
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украинский народ пока еще не готов признать что он (народ) в который раз обосрался.
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Никогда не признает. Ты гдето слышал, чтоб каялись, что Яныка выбрали?
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Без референдума и народного одобрения...у ЗЕ к новому году буде своя ЙОЛКА!))))
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Какие упорытыши согласятся на то, чтобы в составе Украины были территории с "особым статусом" в трактовке РФ? Хотя сделав себя дважды чего бы и не повторить
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А обещали же прямое народовластие, советоваться с народом по каждому поводу...
И где?
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Вы же знаете прописную истину, что "обещать - не значит жениться".

ЗЫ: Уильям Хезлитт: "Некоторые раздают обещания ради удовольствия их нарушать" - походу, это наш случай .
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Пасаны решили замутить междусобойчик. Вы, таки, "зробили це разом".
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Слова этого бородача гроша ломаного не стоят.
Сегодня он говорит так, а потом скажет, что его не правильно поняли.

В команде Моники Зеленски это уже правило.
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Слова бородатой мурзилки и вообще всех из этой шоблы с самого начала ничего не стоят. Никчемные пустышки
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зеленский: мы примем закон вместе с вами
яременко: референдума не будет.

идите уже нах..р
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Який особливий статус для бандитів, терористів, вбивць, нових громадян Московії?!. Особливий статус може полягати в позбавленні права участі виборів, Президента , ВРУ мінімум на 5 років; ретельне розслідування участі в злочинних діях проти України, її мешканців; управління територіями призначеними на то адміністраціями, ніяких дотацій, повний господарський розрахунок. Навіщо повертати цей рак, та ще й ціною безлічі поступок? Який сенс? Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Жителі ОРДЛО, дідусі і бабусі з тих територій відверто ненавидять Україну, її ВСУ, українську мову, українців, та ще хизуються що їх онуки служать в бандформуванях і стріляють по українцях. Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Хто не згоден нехай їдуть в любиму ними Московію.
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Закона о референдуме... нет, но в то же время имеющиеся процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит", - сказал Яременко. Источник: https://censor.net.ua/n3152035

Т.е. в переводе на нормальный язык: сделаем, что хотим, и вам про это расскажем...может быть...когда нибудь
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