 Міносвіти шукає можливість підвищення зарплати вчителям і вихователям дитсадків, - Новосад

Про це повідомила міністерка освіти Ганна Новосад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми шукаємо варіанти, прораховуємо різні опції, підходи, як би ми могли цей соціальний статус, зарплату, принаймні окремим категоріям педагогів підвищити", – сказала міністерка.
Вона додала, що підвищення зарплат вчителям передбачає постанова, ухвалена попереднім урядом.
"Постанова про підвищення зарплат була підписана в день, коли призначали новий уряд, і, відповідно, не була врахована в проєкті бюджету, який розроблявся ще попереднім урядом. І тому вийшла трохи дивна ситуація. Але ми розуміємо, що просто так сказати: друзі, ми, на жаль, це не можемо це виконати, – ми не можемо", – сказала міністерка.
Зокрема, за її словами, МОН працюватиме над підвищенням зарплат для вихователів дитячих садків.
"У нас є дуже велика різниця між тим, що отримують вчителі, яким, на щастя, в останні роки підвищили зарплату, і, наприклад, вихователі дитячих садочків… Молодий вихователь, який ще не має стажу, отримує 4173 гривні, якщо не помиляюся. Кого ми можемо на таку заробітну плату заохотити на цю роботу? Більше того, людина, яка пропрацювала на цій роботі 30 років, матиме шість тисяч гривень", – сказала Новосад.
Водночас, за словами чиновниці, питання про заробітні плати для вихователів перебуває на відповідальності місцевої влади.
"І ми на рівні держави, навіть піднявши суттєво оклади для дошкільнят, не зможемо змусити місцеві органи платити цю заробітну плату, тому що вони завтра прийдуть до нас і скажуть: у нас цих коштів немає. Тому ми маємо проробити величезну роботу для збалансування можливостей громад платити ці кошти. Як це робити – будемо думати", – наголосила міністерка.
Як провести НЕЗАЛЕЖНЕ опитування вчителів і залишити по підсумкам атестації 285000 вчителів+90000 помічників вчителя (як в США..) то можно підвищити зарплати вчителям на 18-20%%
а ще в Україні ЗАЙВІ 100000службовців... 25-35тис лікарів...
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Хороша пам'ять. Якраз в цей час (відразу після нового року) відбувались девальвації. Що тут поробиш, люди хотіли змін.
ето как ослу морковку перед носом привязывают,
шо бы он вперед за ней шел.
морковку не достанет, но идти за ней будет с упорством осла...
распределителей в мутной воде. Податки и распределение это функция кожнои людини.Если я не распределяю то я и не сплачую податки. Кто платит тот и заказывает музыку. Государство как кассиры должно только выдавать деньги. Самоуправление в громадах которые создадут Республику. Государство мутировало из блюстителя територии в грабителя територии.
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в Україні 25000 лікарів ЗАЙВІ!! і не вистачає 20000фельдшарів-медсестер... ПЕРЕАТЕСТАЦІЯ ЗНТ і в цьому допоможе! А ти думаєшь чому мішпуха на чолі зі шмарклею ВИЗВЕРИЛАСЬ на Уляну Супрун ?
-бо вона вела до того щоб ПОЗБАВИТИ лікарів звички драти хабарі..
Это же он обещал учителям зарплаты по 4000 денег в месяц.
Может, он вам на ёлках денег поднимет?
Если россияне - гопота, уголовная шваль, то ЗЕбобики - просто дебилы.
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