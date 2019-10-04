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Все про:дитячий садок (84) заробітна плата (567) Міносвіти (512) вчитель (105) Новосад (15)

 Міносвіти шукає можливість підвищення зарплати вчителям і вихователям дитсадків, - Новосад

Міністерство освіти і науки України шукає можливість підвищення заробітної плати для окремих категорій педагогів.

Про це повідомила міністерка освіти Ганна Новосад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми шукаємо варіанти, прораховуємо різні опції, підходи, як би ми могли цей соціальний статус, зарплату, принаймні окремим категоріям педагогів підвищити", – сказала міністерка.

Вона додала, що підвищення зарплат вчителям передбачає постанова, ухвалена попереднім урядом.

"Постанова про підвищення зарплат була підписана в день, коли призначали новий уряд, і, відповідно, не була врахована в проєкті бюджету, який розроблявся ще попереднім урядом. І тому вийшла трохи дивна ситуація. Але ми розуміємо, що просто так сказати: друзі, ми, на жаль, це не можемо це виконати, – ми не можемо", – сказала міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новосад знає, як підвищити зарплати вчителям: "У мене особисто є кілька варіантів"

Зокрема, за її словами, МОН працюватиме над підвищенням зарплат для вихователів дитячих садків.

"У нас є дуже велика різниця між тим, що отримують вчителі, яким, на щастя, в останні роки підвищили зарплату, і, наприклад, вихователі дитячих садочків… Молодий вихователь, який ще не має стажу, отримує 4173 гривні, якщо не помиляюся. Кого ми можемо на таку заробітну плату заохотити на цю роботу? Більше того, людина, яка пропрацювала на цій роботі 30 років, матиме шість тисяч гривень", – сказала Новосад.

Водночас, за словами чиновниці, питання про заробітні плати для вихователів перебуває на відповідальності місцевої влади.

Також читайте: Підвищення зарплат учителів наступного року поки не планується, - Новосад

"І ми на рівні держави, навіть піднявши суттєво оклади для дошкільнят, не зможемо змусити місцеві органи платити цю заробітну плату, тому що вони завтра прийдуть до нас і скажуть: у нас цих коштів немає. Тому ми маємо проробити величезну роботу для збалансування можливостей громад платити ці кошти. Як це робити – будемо думати", – наголосила міністерка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152033
 
 
 Топ коментарі
 
А як вчителя чекають ці 4000 євро! Ми віримо в тебе Зе, бо епоха бідності закінчилася і нарешті вчителя будуть отримувати в цьому році зарплатню більше ніж у американських вчителів.🐸
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Обратитесь в Коломойскому. Он подаст... на первое время...из 2х млрд...
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Обратитесь в Коломойскому. Он подаст... на первое время...из 2х млрд...
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В Україні 465000 вчителів... (на кожного9.2учня) в ФРН один вчитель на 12учнів а в США один вчитель на 15 учнів... Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад - Цензор.НЕТ 5784 ОТ ДЕ СОБАКА ПОРИВСЯ...
Як провести НЕЗАЛЕЖНЕ опитування вчителів і залишити по підсумкам атестації 285000 вчителів+90000 помічників вчителя (як в США..) то можно підвищити зарплати вчителям на 18-20%% Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад - Цензор.НЕТ 9151
а ще в Україні ЗАЙВІ 100000службовців... 25-35тис лікарів...
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Так то так, але на зарплатні 5 тис. можна ще 400 тис. вчителів утримувати. Вчителі у нас раби держави і заручники своєї професії.
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А як вчителя чекають ці 4000 євро! Ми віримо в тебе Зе, бо епоха бідності закінчилася і нарешті вчителя будуть отримувати в цьому році зарплатню більше ніж у американських вчителів.🐸
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али а где флаг то ? что такое потерял вчера на майдане или пропил?
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что с тобой происходит дружище . летишь в пропасть . очнись каждая 20 смерть вызвана алкоголизмом. возьми себя в руки нам тут без тебя будет скучно.
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Не чіпай його, він кацапський провокатор, як і половина всіх ціх дописувачів. А прапора немає тому, що не в змозі через себе переступити і поставити український.
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Та здрастє! Для цього потрібно щоб економіки зросла на 33%! А поки що зась, па адзёжкє протягівай ножкі! Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад - Цензор.НЕТ 2176
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А 72% де? До зєбєнєй навіть власні "шуточки" не доходять! Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад - Цензор.НЕТ 6072
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На вас погано впливає телевізор. Особливо - телевізійна пропаганда і фільми жахів. 😊
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Самий простий спосіб - це девальвація гривні.
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Так це неможливо, бо тоді найкращі люди - Слуги народу отримують девальвовану гривню, а вони повинні отримувати більше американських сенаторів! 6000 грн теж висока зарплата і вчителя ні в чому собі не будуть відмовляти, а якщо не вистачить, то візмуть кредити, бо попереду зарплата у 4000 євро. Ми віримо, що Зе це зробить і тому до Нового Року тримаємо кулаки і не розтискаємо їх.🐸
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"до Нового Року"

Хороша пам'ять. Якраз в цей час (відразу після нового року) відбувались девальвації. Що тут поробиш, люди хотіли змін.
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Головне - не працювати і тримати кулаки до Нового Року🐸
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То фігня, слуги можуть отримувати зарплату в евро чи фунтах нах тиць
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учителя напряглись - неужели 4 штуки евриков на горизонте маячатся?
ето как ослу морковку перед носом привязывают,
шо бы он вперед за ней шел.
морковку не достанет, но идти за ней будет с упорством осла...
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Учителя и без такой морковки на энтузязизме работают.
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Ищут грибы в лесу бо их там никто не садил. А деньги зарабатывают а не ищут. У кого забрать и кому дать и при этом себя любимых не забыть. Вот что такое государство секта
распределителей в мутной воде. Податки и распределение это функция кожнои людини.Если я не распределяю то я и не сплачую податки. Кто платит тот и заказывает музыку. Государство как кассиры должно только выдавать деньги. Самоуправление в громадах которые создадут Республику. Государство мутировало из блюстителя територии в грабителя територии.
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Які *мисли панятни * ? ...Там заклики до сепаратизму .до федералізації !
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)))) гавно-вопрос. Легко решаемый сугубо по-украински: сократить наполовину и повысить з/п на "десятку" и пдц. Не благодорите
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Да все просто! Нужно уронить курс доллара в 8 раз и в 6 раз поднять зарплату: И обещание выполните и доить Украину сможете.
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Мысль-самоорганизация и жизнь по своим договорам.авторитеты организаций договариваются как жить между собой в громадах и т. д. А не касте политшаманов-государствеников указывать сколько людям платить и что им делать.
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Учителя - это хорошо...а что там с зарплатами медиков, они сейчас ещё ниже чем у учителей...
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😂😂😂😂 медики сразу после учителей потерпите немного сейчас с горняками и металлургами вопрос порешать нужно в первую очередь
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Та не бреши і не дуркуй!! у кого "зряплата"+хабарі... то й НАБАГАТО ВИЩЕ!!
в Україні 25000 лікарів ЗАЙВІ!! і не вистачає 20000фельдшарів-медсестер... ПЕРЕАТЕСТАЦІЯ ЗНТ і в цьому допоможе! А ти думаєшь чому мішпуха на чолі зі шмарклею ВИЗВЕРИЛАСЬ на Уляну Супрун Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад - Цензор.НЕТ 3533 ?

-бо вона вела до того щоб ПОЗБАВИТИ лікарів звички драти хабарі..
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вела вела та не довела бо бензин закінчився.. добре шо їй пєндєля дали
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А какие торбы с харчами эти воспитатели домой прут
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Подякуйте папєрєднікам, бо тоді ще й санстанція торби перла. Чим вони дітей годували і навіть думати лячно.
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***, чувак, так места ваканты - можешь ********* на работу в садик, бушь торбы тягать
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У Владимира Александровича спросите про "резервы".
Это же он обещал учителям зарплаты по 4000 денег в месяц. Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад - Цензор.НЕТ 6217
Может, он вам на ёлках денег поднимет?
Если россияне - гопота, уголовная шваль, то ЗЕбобики - просто дебилы. Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад - Цензор.НЕТ 6217
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Може, свічки Новосад вислати - щоб шукати зручніше було
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Обережно!!! На сайті інколи з'являються вороги України. Як впізнати???
Немає прапора або пише через VPN.
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Странно: на пенсии лугандонцам и восстановление дыры деньги есть, на роскошную жизнь офиса Моники и богдана деньги тоже есть, на многомиллиардные компенсации каломойше деньги опять есть... Но почему пару млрд на учителей в бюджете нет денег мне непонятно.
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та для норм жизни хватит 4к грн)) шо тут думать ))) живите
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"Молодой воспитатель, который еще не имеет стажа, получает 4 173 гривны," - на руки 3700 грнИсточник: https://censor.net.ua/n3152033
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