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 На Київщині співробітника поліції впіймали на вимаганні 15 тис. грн хабаря. ФОТО

У Київській області правоохоронці викрили у вимаганні грошей співробітника поліції Фастівщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Київщині співробітника поліції впіймали на вимаганні 15 тис. грн хабаря 01

Інспектор сектору реагування патрульної поліції забажав отримати неправомірну вигоду в сумі 15 тисяч гривень. Поліцейський пообіцяв посприяти в уникненні відповідальності чоловікові, щодо якого було складено адміністративний протокол за водіння в нетверезому стані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Очільник поліції області Андрій Нєбитов відсторонив безпосереднього керівника затриманого від займаної посади та виконання службових обов’язків. Щодо інших керівників поліції Фастівщини рішення буде ухвалено після завершення службового розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152031
 
   
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Це продовження реформи Авакова, який через 100 років переможе корупцію, або не переможе. Про це поговоримо через 100 років і якщо Аваков не переможе корупцію, то будемо його знімати🐸
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Нічого дивного не відбувається деградована аваківська поліція. Підкреслюю, деградована а не реформована. При сабакову реформи не відбудеться, здійснюється імітація..керівництво про все це знає і покриває злочини, особливо патрульна поліція яка перетворилась в ОЗУ. Це 1 % від того що відбувається, затримали. Такої ганьби правоохоронна система ще не бачила..Корупція, хабарництво, вбивсто громадян, шахрайство і інше все це наслідки безглуздого правління сабакова. Від реХформи тільки Хформа і нові авто яки до речи вже знищені в більшості.
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Певно то шпигун Порошенка, засланий в лави орлів Авакова.
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Ой , ой , опять пыль в глаза.
1000 грн под залог , и снова сдрасте я у власти.
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I know there will be many difficulties and challenges but I am determined to do it. If it fails then it will also be a lesson for me mapquest driving directions
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