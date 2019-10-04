 Пристайко анонсував гарні новини щодо засудженого в Білорусі українського журналіста Шаройка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання про те чи можуть у справі Шаройка бути поступки, Пристайко зазначив: "Завтра будуть. Завтра буде те, про що ЗМІ зможуть з радістю повідомити".

Нагадуємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський разом з президентом Білорусі Олександром Лукашенком візьме участь у Другому форумі регіонів України і Білорусі, який відбудеться в Житомирі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко попросив про помилування, - прокуратура

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий найближчим часом вирішити питання зі взаємним помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство громадянина України Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.

Власний кореспондент UA: Українське радіо Шаройко був затриманий 25 жовтня 2017 року в Мінську. 19 лютого 2018 року Верховний суд Білорусі засудив його до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Громадянин Білорусі Юрій Політика був затриманий Службою безпеки України за підозрою в шпигунстві в червні 2017 року.