EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  1235  26
Матеріали за темою:
Все про:Білорусь (840) Пристайко (178) полонені (561) Шаройко Павло (27)

 Пристайко анонсував гарні новини щодо засудженого в Білорусі українського журналіста Шаройка

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про гарні новини в питанні повернення засудженого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання про те чи можуть у справі Шаройка бути поступки, Пристайко зазначив: "Завтра будуть. Завтра буде те, про що ЗМІ зможуть з радістю повідомити".

Нагадуємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський разом з президентом Білорусі Олександром Лукашенком візьме участь у Другому форумі регіонів України і Білорусі, який відбудеться в Житомирі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко попросив про помилування, - прокуратура

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий найближчим часом вирішити питання зі взаємним помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство громадянина України Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.

Власний кореспондент UA: Українське радіо Шаройко був затриманий 25 жовтня 2017 року в Мінську. 19 лютого 2018 року Верховний суд Білорусі засудив його до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Громадянин Білорусі Юрій Політика був затриманий Службою безпеки України за підозрою в шпигунстві в червні 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152028
 
 
 Топ коментарі
 
Прям поперло зеленым мальчишам-плохишам. И бочка варенья, и корзина печенья от врагов.

Так глядишь и на 9 мая в Москву пригласят.
 показати весь коментар
 
Я ж и говорю, что дело не в везении, а в предательстве.
 показати весь коментар
 
А зачем кстати ПеПа отдал врагу двух ихних спецназовцев, а перед тем девять кацапских десатников? Ведь они могли быть очень полезными свидетелеми в будущем Гаагском суде над Рашкой, как агрессором... Неужели ПеПо в сговор с Хуйлом вошел за печеньки и варенье ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Прям поперло зеленым мальчишам-плохишам. И бочка варенья, и корзина печенья от врагов.

Так глядишь и на 9 мая в Москву пригласят.
 показати весь коментар
 
 
Та и не говори. А ПеПе отдали только придурковатую Надюху за двух кацапских спецназовцев. Нефартовый он.
 показати весь коментар
 
 
"Українська влада і сепаратисти стали на крок ближче", "Київ змирився", "Заплутана формула миру" - світова преса про "формулу штайнмаєра".
 показати весь коментар
 
 
г*споди помоги Израилю.... ой, Украине, ой, гоям то есть. алло, это Яхве? Алло.... что значит егО нет?
 показати весь коментар
 
Я ж и говорю, что дело не в везении, а в предательстве.
 показати весь коментар
 
 
Ну и зачем ПеПо предал Украину и отдал кацапам важных свидетелей, которые бы очень пригодились Украине?
 показати весь коментар
 
 
ты о Цемахе ?

а как вот это
Помощник Зеленского Ермак имеет общий бизнес с людьми из окружения Путина, - СМИ

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет бизнес совместно с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым, компания которого - совладелец российского Интерпромбанка. Среди владельцев банка - люди из окружения президента РФ Владимира

Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко - Цензор.НЕТ 9493 Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко - Цензор.НЕТ 9493 Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко - Цензор.НЕТ 9493 Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко - Цензор.НЕТ 9493

Об этом говорится в новом выпуске программы "Схемы".
 показати весь коментар
 
 
А зачем кстати ПеПа отдал врагу двух ихних спецназовцев, а перед тем девять кацапских десатников? Ведь они могли быть очень полезными свидетелеми в будущем Гаагском суде над Рашкой, как агрессором... Неужели ПеПо в сговор с ****** вошел за печеньки и варенье ...
 показати весь коментар
 
 
Вам зебилам пора бы наконец-то запомнить что формула Штайнмаера и минские соглашения при Порохе - это перемога, а при зебиле зрада, обмен пленными при Порохе - перемога, при зебиле - сдача интересов Украины
 показати весь коментар
 
 
НАМАГАЮТЬСЯ З ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗНЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПАЛІЙ ПРО ФЕЙК ЩОДО СТАВЛЕННЯ ПОРОШЕНКА ДО "ФОРМУЛИ ШТАЙНМАЄРА"

Таким чином намагаються виправдати президента Володимира Зеленського, тому що він фактично на рівному місці взяв на Україну зобов'язання, які передають частину українського суверенітету ОБСЄ, де повно російських шпигунів.

"Намагаються виправдати Зеленського. Тому що він фактично на рівному місці взяв на Україну зобов'язання. Не на Росію, а саме на Україну. Не на терористичні угрупування, а саме на Україну. Ці зобов'язання, які передають частину нашого суверенітету ОБСЄ, в якій повно російських шпигунів. І Зеленському треба з себе зняти відповідальність за це, і тому він знаходить одне якесь речення, де Порошенко згадував цю формулу", - сказав Палій.

Він зауважив, що у 2016-2018 роках Україна "формулу Штайнмаєра" не підписала і не узгодила.

"Фейки і надалі будуть, але від суті справи не відволічуть розумного громадянина. Тому що ситуація до липня, чи до червня, цього року була така, що нас всі підтримували і визнавали, що необхідне насамперед вирішення питань безпеки, а вже потім перехід до політичних питань. А зараз все змінилося навпаки, як вигідно Росії", - додав Палій.
 показати весь коментар
 
 
Тобто віддають шпигуна в обмін на справжнього журналіста. Хто тепер буде ловити обмінний фонд?
 показати весь коментар
 
 
Нідерланди розслідуватимуть роль України у збитті боїнга
Коментувати Роздрукувати
Депутати парламенту Нідерландів вимагають від уряду країни детальніше розслідувати роль України в авіакатастрофі рейсу МН17 2014 року. Їх цікавить питання закриття повітряного простору над Донбасом у момент катастрофи.

- Уряд не бачить підстав для цього з юридичної точки зору. Але не заперечує проти розгляду можливості додаткового розслідування, - каже міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, 54 роки. - Це не просте питання, адже треба буде співпрацювати з Росією щодо їхнього повітряного простору.

Прокуратура Нідерландів ­звернулася до Росії з проханням сприяти в пошуку бойовика так званої ДНР Володимира Цемаха для допиту у справі. Він ­підо­зрюваний у причетності до авіакатастрофи.

- Наш уряд тепер хоче знайти Цемаха. Поспілкуватися і теж отримати можливу інформацію від нього, - говорить 55-річний Роб Свартбол, посол Нідерландів у Росії.

Автор: Мар'яна ЧОРНІЄВИЧ
 показати весь коментар
 
 
він шо, з Гуглу вроді заходив все, чи нє?
того і цифри... аааа, ну так, не було..... цифр .... г*споди, тут чорт!!111(дзвонить (телефонує) Бакланову)
 показати весь коментар
 
Если бы Бацька не предложил сделать обмен с белорусом, то сидел бы Шаройко там и не один год... Жаль, у нас нету греков, так бы обменяли их на несколько сот украинских моряков!
 показати весь коментар
 
 
А разве для моники это проблема? Он грекам может например Херсон подарить, гулять так гулять, ради 5минут славы моника готова на все. При это зеботы будут рассказывать что это правильно и нужно, а у моряков ест дети и они по ним скучают.
 показати весь коментар
 
морячки то реально нарушали законы
тут нам уже бы вставил Евросовок, по самые брови.
те еще социалюги, как видим.
 показати весь коментар
 
надо дать хорошего подсрачника послу говёной беларуссии,
а не ублюдка лукашенко в Житомир приглашать
 показати весь коментар
 
 
Порохня опять развонялась. Опять им дебилами все не то, опять зрада и капитуляция вырисовывается в их воспаленном алкоголем воображении.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору