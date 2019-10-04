 Пристайко анонсував гарні новини щодо засудженого в Білорусі українського журналіста Шаройка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на запитання про те чи можуть у справі Шаройка бути поступки, Пристайко зазначив: "Завтра будуть. Завтра буде те, про що ЗМІ зможуть з радістю повідомити".
Нагадуємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський разом з президентом Білорусі Олександром Лукашенком візьме участь у Другому форумі регіонів України і Білорусі, який відбудеться в Житомирі.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий найближчим часом вирішити питання зі взаємним помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство громадянина України Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.
Власний кореспондент UA: Українське радіо Шаройко був затриманий 25 жовтня 2017 року в Мінську. 19 лютого 2018 року Верховний суд Білорусі засудив його до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Громадянин Білорусі Юрій Політика був затриманий Службою безпеки України за підозрою в шпигунстві в червні 2017 року.
Так глядишь и на 9 мая в Москву пригласят.
а как вот это
Помощник Зеленского Ермак имеет общий бизнес с людьми из окружения Путина, - СМИ
Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет бизнес совместно с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым, компания которого - совладелец российского Интерпромбанка. Среди владельцев банка - люди из окружения президента РФ Владимира
Об этом говорится в новом выпуске программы "Схемы".
Таким чином намагаються виправдати президента Володимира Зеленського, тому що він фактично на рівному місці взяв на Україну зобов'язання, які передають частину українського суверенітету ОБСЄ, де повно російських шпигунів.
"Намагаються виправдати Зеленського. Тому що він фактично на рівному місці взяв на Україну зобов'язання. Не на Росію, а саме на Україну. Не на терористичні угрупування, а саме на Україну. Ці зобов'язання, які передають частину нашого суверенітету ОБСЄ, в якій повно російських шпигунів. І Зеленському треба з себе зняти відповідальність за це, і тому він знаходить одне якесь речення, де Порошенко згадував цю формулу", - сказав Палій.
Він зауважив, що у 2016-2018 роках Україна "формулу Штайнмаєра" не підписала і не узгодила.
"Фейки і надалі будуть, але від суті справи не відволічуть розумного громадянина. Тому що ситуація до липня, чи до червня, цього року була така, що нас всі підтримували і визнавали, що необхідне насамперед вирішення питань безпеки, а вже потім перехід до політичних питань. А зараз все змінилося навпаки, як вигідно Росії", - додав Палій.
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Депутати парламенту Нідерландів вимагають від уряду країни детальніше розслідувати роль України в авіакатастрофі рейсу МН17 2014 року. Їх цікавить питання закриття повітряного простору над Донбасом у момент катастрофи.
- Уряд не бачить підстав для цього з юридичної точки зору. Але не заперечує проти розгляду можливості додаткового розслідування, - каже міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, 54 роки. - Це не просте питання, адже треба буде співпрацювати з Росією щодо їхнього повітряного простору.
Прокуратура Нідерландів звернулася до Росії з проханням сприяти в пошуку бойовика так званої ДНР Володимира Цемаха для допиту у справі. Він підозрюваний у причетності до авіакатастрофи.
- Наш уряд тепер хоче знайти Цемаха. Поспілкуватися і теж отримати можливу інформацію від нього, - говорить 55-річний Роб Свартбол, посол Нідерландів у Росії.
Автор: Мар'яна ЧОРНІЄВИЧ
того і цифри... аааа, ну так, не було..... цифр .... г*споди, тут чорт!!111(дзвонить (телефонує) Бакланову)
тут нам уже бы вставил Евросовок, по самые брови.
те еще социалюги, как видим.
а не ублюдка лукашенко в Житомир приглашать