 Підготовка закону про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежить від результатів зустрічі нормандської четвірки, - Яременко

Про це заявив глава комітету Верховної Ради у закордонних справах, народний депутат (фракція "Слуга народу") Богдан Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо переговори нашого президента в нормандському форматі будуть успішними, вони дадуть нам підстави для наступного кроку - формування законодавчої бази для мирного процесу. Ми тоді почнемо роботу над цими законами", - сказав нардеп.
Відповідаючи на запитання про те, чи обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу" питання нового закону, Яременко повідомив, що не обговорювалося.
"Якщо не буде результатів переговорів, то ми не почнемо роботу над цим законом", - пояснив він.
Кто бы не пришел к власти после свержения Моники Зеленски, у него на шее будет висеть этот камень, который до этого висел на Роисе. И Роися с удовольствием будет добавлять к нему вес.
Учитывая, что уже пошли разговоры про пересмотр сбития МН-17, очень может быть, что санкции в ближайшей перспективе не только снимут с Роиси, но наложат на Украину, если после подписания Моникой Зеленски кацапской цедулки Украина откажется легализовать террористов и оплачивать то, что натворила Роися.
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Про які успіхи мова, якщо нічого доброго нам не пропонують?
Прекрасно!!!
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Нужно понимать так, что "пацаны" действуют методом ненаучного тыка .
Хреновые саперы, однако, - т.к. реально нарываются на мины
Или все же - сепары?
держим кулаки НА преЗика
коготок застрял? - всей птичке пропасть
а сейчас и из дома выходить не надо, шо бы все обплевать....
прогресс шагает по планете....
Ничего, что пахнет кацапскими херами, надо верить Монике Зеленски, что это вовсе не кацапские херы, а манна небесная, мир и благоденствие.
Моника знает. Моника великая. Моника прирожденный дипломат.
впечталение такое, шо его не существует.
и будет еще один прокол и еще одно лягаловало под *****...
данилыч непосаженый, пусть ему Гонгадзе снится каждую ночь,
подписал бумагу - и вот ето факт.
после подписания - слова моники, статьи яременко - ничто и пыль...
1:27:35
не все так просто с этим штайнмайером.
и мы знаем где и кто решает какой быть Украине и какие принимать законы и естественно под
кого и как ложится..........
... как же мне не нравится ваш прогноз.
но ведь даже лишнехромосомная скреповата шотаначинает подозревать.......... на 4.55 ахтунг
И с последующим уничтожением территориальной целостности и суверенитета Украинской державы. Роной нашей державы которая вашими руками ЗЕбилы превратится в гадкую кацапскую колонию
Хтось з фанатиків зелених може пояснити, чому наше законодавство залежить від зустрічі з ****** ?
А ну ж...
а пэдрот почему встречалчя с хылой?
и зачем к нему посылал общего кума?
и какого у него имеет бизнес?
о чём с ним блаблабла еженедельно?