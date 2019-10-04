 Роботодавці у сфері вищої освіти назвали Держрегуляторну службу органом, який "захищає інтереси суб'єктів ринку"

Про це заявив голова ради Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у сфері вищої освіти Ростислав Щокін в ефірі телеканалу 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

За його словами, в Україні є низка норм, які не відповідають сьогоднішнім вимогам суспільства і законодавства, або потребам ринку і ДРС активно включатися до процесу подолання цієї проблематики.

"Чесно вам скажу, я здивувався тому, наскільки працівники і особливо керівники Державної регуляторної служби були готові захищати інтереси суб'єктів ринку перед її колегами, по суті, перед їхніми колегами", - заявив Щокін.

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Також він зазначає, що у Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у сфері вищої освіти є позитивний досвід звернення до ДРС із питання видачі неправомірних рішень про позбавлення ліцензій або припинення терміну дій ліцензій.

Оновлена Державна регуляторна служба почала працювати п'ять років тому. Відомство є своєрідним арбітром на правовому полі між державою, підприємцями і споживачами.

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