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Все про:Об’єднання Організацій Роботодавців (1) Держрегуляторна служба (5)

 Роботодавці у сфері вищої освіти назвали Держрегуляторну службу органом, який "захищає інтереси суб'єктів ринку"

Ефективність роботи Державної регуляторної служби України (ДРС) викликала подив у роботодавців у сфері вищої освіти в частині готовності захищати інтереси суб'єктів ринку.

Про це заявив голова ради Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у сфері вищої освіти Ростислав Щокін в ефірі телеканалу 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

За його словами, в Україні є низка норм, які не відповідають сьогоднішнім вимогам суспільства і законодавства, або потребам ринку і ДРС активно включатися до процесу подолання цієї проблематики.

"Чесно вам скажу, я здивувався тому, наскільки працівники і особливо керівники Державної регуляторної служби були готові захищати інтереси суб'єктів ринку перед її колегами, по суті, перед їхніми колегами", - заявив Щокін.

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Також він зазначає, що у Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у сфері вищої освіти є позитивний досвід звернення до ДРС із питання видачі неправомірних рішень про позбавлення ліцензій або припинення терміну дій ліцензій.

Оновлена Державна регуляторна служба почала працювати п'ять років тому. Відомство є своєрідним арбітром на правовому полі між державою, підприємцями і споживачами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152024
 
 
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Эффективность работы Государственной регуляторной службы Украины (ГРС) вызвала удивление у работодателей в сфере высшего образования в части готовности защищать интересы субъектов рынка. Источник: https://censor.net.ua/n3152024
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І жодного прикладу щодо ДРСУ ніхто не наводить.
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Надо всё таки учитывать, что многие поступая в ВУЗы хотят получить образование высшее---и всё! Не для работы. Есть и были даже при совдепии такие, что и второе высшее потом получали заочно правда. Чаще гуманитарное. И если даже это за гос-счёт. Если был недобор например.
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