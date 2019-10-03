 Наступного тижня планується новий обмін полоненими, - Пристайко. ВИДЕО

Про це в ефірі 1+1 заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.
"План Зеленського" - це спробувати дотягнутися до народу, який залишився за лінією розмежування, відновити мости, відновити зв'язки між людьми, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати в повному обсязі пенсії, повернути наших полонених, які сидять за гратами в ОРДЛО, Росії й окупованому Криму. Всі ці кроки поступово здійснюються.
Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. Найближчим часом, буквально наступного тижня, ми плануємо ще масштабніший обмін", - сказав Пристайко.
1 ч.
Офіційна заява Руху Ветеранів України щодо суспільно-політичної ситуації, пов'язаної з підписанням угоди в Мінську.
1. Ніхто не має права навіть думати, а не те, щоб вголос припускати, що Ветерани допустять хоча б крихітну здачу інтересів України, не кажучі про капітуляцію.
2. Ми ніколи в житті не дозволимо маніпуляції святим іменем Ветеран на користь будь-чиїх політичних амбіцій. Захист Української держави стоїть набагато вище за політичні чвари, і лише відкинувши їх, можна досягти справжньої консолідації, що було продемонстровано, приміром, на Марші Захисників України.
3. Повністю підтримуючи право та бажання членів нашого руху індивідуально приймати участь в акціях протесту, ми поки що утримаємось від масового заклику.
4. Виходити на вулиці просто, щоб вийти, ми не будемо, АЛЕ, якщо будь в кого з владних структур, незважаючи на посади та ранги, з'явиться бажання посягнути на святі для нас речі - розмова з ними буде за законами воєнного часу.
5. Президент перед всім Народом України присягнув бути Гарантом Конституції, в якій чітко описані наші права, свободи, територіальний склад нашої Батьківщини та непорушність її кордонів, тож Рух ветеранів України радить йому ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАТИ присягу, адже кара за зраду буде жорстока і невідворотна. Хочеться думати це для нього так само чітко зрозуміло, як і для нас.
6. Ми пильно слідкуємо за геополітичними процесами та якщо чітко побачимо зраду інтересів України - одразу дамо заклик до дій. Акцій попереджувального характеру не буде.
Ми вже помирали за нашу Країну, тож з радістю зробимо це знову.
А ВИ?
Обмен с российской федерацией Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Эти лица, подозреваемых в совершении террористического акта в Харькове 22 февраля 2015, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок
Источник: https://censor.net.ua/p3151998
Вчера в 20:51 ·
Зеленский знает, что по станичке разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно. А ещё, Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы, после них, делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что станичка не разведена. Только сам Зеленский, лично, военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию. Никто не понимает куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом, по отведению, мы отходим на 1 км в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще, в Золотом около 4 тысяч человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать 7 дней. 7 дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в спортлото? Или в лигу смеха? А после заявления двух клоунов из дыры, орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание?
Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать с кого потом спрашивать. И даже когда наконец то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в ОП.
мусоров пошлет на вертолётах?
Вот бы ещё организовать одностороннюю передачу долбойопов той стороне?
Вы мечтатель?
Как же Монике Зеленски с ним не носиться, если он срамное прикрывает?
Клоун хочет вызвать максимальную бабскую пацифистскую эмоцию радости в обществе, тем самым получить максимальную поддержку для капитуляции
Ну какая женщина не будет рада, что Зеленский наконец-то вернул наших мальчиков
Женщины они ведь в основной массе абсолютно ничего не понимают в военно-политической обстановке и думают исключительно эмоциями
Клоун вызывая эти эмоции перетаскивает на свою сторону женский и "уставший от войны" электорат и получаем поддержку в обществе 70%.
Кацапы ничего не смогли сделать военным путем, но им удалось надавить на наших олигархов, которые нашли хитрого лицедея, который очень тонко капитулирует и сольет страну руками самих украинцев
Эти 70% пассивны и отстаивать свои "убеждения" не будут ни за какие коврижки.
Именно поэтому ситуацию можно меньшинством переломить через колено на виду у негодующих 70% так же, как в 2014-м.
А Роисе не жалко. Она еще наловит.
А при зебілу - он яяк міняє ! Про що це говорить ?? Моніка смокнула, ну й пуйло вже й добро на обмін дає - так зебіли ???
Это предательство и капитуляция! - пропищат всё просравшие порохоботы.
Звучит красиво, но нет ни слова про деоккупацию Донбасса и Крыма.
Президент России Владимир Путин выступил против того, чтобы Украину на российском телевидении выставляли в негативном свете. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
«Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе», - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что даже государственные телеканалы на российском телевидении ведут независимую редакционную политику. Однако если подача информации об Украине на них трактуется как невыгодная, то это значит, что в программах «чего-то не хватает», добавил он.
на хайпе сдают старну *****!