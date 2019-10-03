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 Політика України
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Все про:обмін (527) Пристайко (177) полонені (558)

 Наступного тижня планується новий обмін полоненими, - Пристайко. ВИДЕО

Наступного тижня планується новий великий обмін полоненими.

Про це в ефірі 1+1 заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

"План Зеленського" - це спробувати дотягнутися до народу, який залишився за лінією розмежування, відновити мости, відновити зв'язки між людьми, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати в повному обсязі пенсії, повернути наших полонених, які сидять за гратами в ОРДЛО, Росії й окупованому Криму. Всі ці кроки поступово здійснюються.

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Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. Найближчим часом, буквально наступного тижня, ми плануємо ще масштабніший обмін", - сказав Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152020
 
   
 Топ коментарі
 
Роман Доник с Roman Donik.
Вчера в 20:51 ·

Зеленский знает, что по станичке разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно. А ещё, Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы, после них, делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что станичка не разведена. Только сам Зеленский, лично, военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию. Никто не понимает куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом, по отведению, мы отходим на 1 км в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще, в Золотом около 4 тысяч человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать 7 дней. 7 дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в спортлото? Или в лигу смеха? А после заявления двух клоунов из дыры, орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание?
Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать с кого потом спрашивать. И даже когда наконец то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в ОП.
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Пошли заманухи. Обменяем 100 человек на суверенитет Украины.

А Роисе не жалко. Она еще наловит.
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гнида украинская с мозгом меньше фундука
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Ник у тебя честный, а ip свой кацапский сменил то
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Я же говорю: отрасти мозг сначала хотя бы до величины фундука.
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Рух Ветеранів України https://www.facebook.com/RVUkraina
1 ч.

Офіційна заява Руху Ветеранів України щодо суспільно-політичної ситуації, пов'язаної з підписанням угоди в Мінську.
1. Ніхто не має права навіть думати, а не те, щоб вголос припускати, що Ветерани допустять хоча б крихітну здачу інтересів України, не кажучі про капітуляцію.
2. Ми ніколи в житті не дозволимо маніпуляції святим іменем Ветеран на користь будь-чиїх політичних амбіцій. Захист Української держави стоїть набагато вище за політичні чвари, і лише відкинувши їх, можна досягти справжньої консолідації, що було продемонстровано, приміром, на Марші Захисників України.
3. Повністю підтримуючи право та бажання членів нашого руху індивідуально приймати участь в акціях протесту, ми поки що утримаємось від масового заклику.
4. Виходити на вулиці просто, щоб вийти, ми не будемо, АЛЕ, якщо будь в кого з владних структур, незважаючи на посади та ранги, з'явиться бажання посягнути на святі для нас речі - розмова з ними буде за законами воєнного часу.
5. Президент перед всім Народом України присягнув бути Гарантом Конституції, в якій чітко описані наші права, свободи, територіальний склад нашої Батьківщини та непорушність її кордонів, тож Рух ветеранів України радить йому ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАТИ присягу, адже кара за зраду буде жорстока і невідворотна. Хочеться думати це для нього так само чітко зрозуміло, як і для нас.
6. Ми пильно слідкуємо за геополітичними процесами та якщо чітко побачимо зраду інтересів України - одразу дамо заклик до дій. Акцій попереджувального характеру не буде.

Ми вже помирали за нашу Країну, тож з радістю зробимо це знову.
А ВИ?
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На следующей неделе планируется новый обмен пленными, - Пристайко.
Обмен с российской федерацией Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Эти лица, подозреваемых в совершении террористического акта в Харькове 22 февраля 2015, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок
Источник: https://censor.net.ua/p3151998
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Тебе обміняють на полонених солдат ВСУ.
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оно и в своем ехидном обьяснении сказал так(дал понять имя Петро он не называл но понятно всем) что люди которые пришли на банковую и майдан -люди пороха что он провоцирует и настраивает людей против вовочки который хочет мира а не как некоторые(порох) которые раграбляли и наживались клоун так ничего и не понял у него порох головного мозга идея фикс как обставить пороха и сделать и доказать любой ценой что он лучше его-У КЛОУНА ПРОБЛЕМЫ С ГОЛОВОЙ ПО МОЕМУ
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"План Зеленского" - это попытаться дотянуться до народа, который остался за линией разграничения, восстановить мосты, восстановить связи между людьми.... начать выплачивать в полном объеме пенсии...
Наступного тижня планується новий обмін полоненими, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3077
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Гузенко , єто твое желание ? Перетопчешься без днепровской водички , у вас там целое Черное море.
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Роман Доник с Roman Donik.
Вчера в 20:51 ·

Зеленский знает, что по станичке разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно. А ещё, Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы, после них, делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что станичка не разведена. Только сам Зеленский, лично, военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию. Никто не понимает куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом, по отведению, мы отходим на 1 км в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще, в Золотом около 4 тысяч человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать 7 дней. 7 дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в спортлото? Или в лигу смеха? А после заявления двух клоунов из дыры, орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание?
Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать с кого потом спрашивать. И даже когда наконец то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в ОП.
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А какая разница? Главное прекратить стрелять
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что? прекратить убивать русских оккупантов? Та прямо как Моника...
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я уже устал спрашивать - что будет делать всенародный,когда ВС начнут тупо динамить его хотелки ?
мусоров пошлет на вертолётах?
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А те четыре тысячи в Золотом скорее всего только и ждут орков - две пенсии, почти дармовые коммунальные услуги и без всяких там субсидий, к гумпомощи Ахметова добавятся и путинские конвои, ну и бандеровская мова слух резать не будет...
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Это хорошо.
Вот бы ещё организовать одностороннюю передачу долбойопов той стороне?
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Это чмо хочет нас утешить обменами пленных. Маленькие наивные мрази. Они всерьез думают, что смогут убежать целенькими. Ничему их моторола, бузина и гиви не научили...
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Это работает только на зебобиках и Моника это знает. Он просто не хочет терять свою паству.
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"Чмо" - это ты, а речь о пленных солдатах ВСУ, которые, в отличие от тебя чмыря с "белым билетом" и справкой о энурезе, были на фронте.
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Из какого окопа пишешь, гнида? Ну ка давай мразь, расскажи. Ты п*дар , еще солдатами нашими прикрываться, тварь будешь. Ты же, падаль - враг Украины - прямой. Ты тут *блан под патриота косишь? Ты же просто насекомое навозное пытаешься рассуждать, как спасть наших бойцов, а как Украины спасать от зеленого говна и таких как ты, - вот задача.
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Фродо. А ты козел в плену побывал? Почувствовал себя в их шкуре? Поэтому,мизерная мразь,не говори за наших пленных ребят.
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Ты, тупое животное , хочешь продать всю Украину за несколько пленных? Пленных, которых они себе уже набирают по-новой. Продать всех. И живых, и мертвых и не рожденных еще? За что, вонючка ты конченная , погибли 14 тысяч человек? Ты что, утырок конченный, не понимаешь, что сдаться сейчас - это предать всех их, это наплевать на каждого из них? И ты, паршивое - ОНО еще совестить, гандон, будешь
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Думаю клоун умом тронулся на обмене. Все летит в пропасть, а этот кретин только про обмен...
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Чо куда летит? Куда ещё ниже лететь после свина?
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Так это ж тот самый фиговый листочек, которым он прикрывает сдачу суверенитета и территориальной целостсности Украины.
Как же Монике Зеленски с ним не носиться, если он срамное прикрывает?
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Він просто маніакально хоче закінчити війну. Психологія така. Він не служив у війську, не знає, що це таке і не має ні найменшої уяви, що з цим робити. Якби його воля, він армію б розпустив. Війна не вписується у його бізнесові плани. Тому він так прагне її не помічати і ігнорувати. Але дитяча психологія робить злий жарт. Від того, що він старається її не помічати, вона нікуди не дівається. А йому страшно. І він по дитячому закриває очі. При ескалації бойових дій він просто впаде в прострацію. От такий у нас Верховний.
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Закончить войну невозможно по определению самой войны. Что особо скотское в войне, что или ты победитель или потерпел поражение! Только эти две крайности и есть наступивший мир. На войне остановку можно сделать---что бы силы увеличить для продолжения войны.
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Ви праві. Але Зєлєнскій цього не розуміє. Тому і робить те, що робить.
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А это лубянская технология разложения воюющего общества
Клоун хочет вызвать максимальную бабскую пацифистскую эмоцию радости в обществе, тем самым получить максимальную поддержку для капитуляции
Ну какая женщина не будет рада, что Зеленский наконец-то вернул наших мальчиков
Женщины они ведь в основной массе абсолютно ничего не понимают в военно-политической обстановке и думают исключительно эмоциями
Клоун вызывая эти эмоции перетаскивает на свою сторону женский и "уставший от войны" электорат и получаем поддержку в обществе 70%.
Кацапы ничего не смогли сделать военным путем, но им удалось надавить на наших олигархов, которые нашли хитрого лицедея, который очень тонко капитулирует и сольет страну руками самих украинцев
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Есть только один серьезный недостаток в этой схеме.
Эти 70% пассивны и отстаивать свои "убеждения" не будут ни за какие коврижки.

Именно поэтому ситуацию можно меньшинством переломить через колено на виду у негодующих 70% так же, как в 2014-м.
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один петя со своей святостью всех перевесит, вот его и обменять его одного на всех, а потом направить на мальдивы отбывать/обмывать каторгу На следующей неделе планируется новый обмен пленными, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2474
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Ромчик - тебе проплаченого ЗЕБІЛА да копнем під сраку щоб тут не писав всілякої ...
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шо у тебя под сракой?
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Моника может только изображать крутого Бэтмана в сторону Пороха, а не в отношении того, кто давал ему деньги из бюджета РФ на СЛУГУ НАРОДА и другие фильмы. Для Моники Порох враг - запретил СВАТЫ в Украине, Путин хороший - дал деньги на кино.
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чмо підіслане...сциш навіть показати свій аквафреш, гнида мокшанська...Хріна тобі смердючого в рота, а не Пороха!!!
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Спочатку воювали, а тепер влаштували якесь мінялово.
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Может напомнить кто это начал? Кто руских десантников отдал *****?
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Тоді гатили по сепарні у відповідь, а зараз ністрілять і відходити назад.
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Где русские десантники, шлях тебе трах! Куда делись? Кто отдал их *****? Зеленский?
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Отлично! Остается только поддержать Президента. Молодец!
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Всьо. Криворожскому жиденку не жалко. Не его же.
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Ну если ОБМЕН, то логично предположить, что обменяют на кацапских вояк.
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Якщо логічєскі, то можуть обміняти і на воду до Криму.
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А жители Крыма уже не наши? Мы Крым возвращать не собираемся?
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Воду в до Криму, або щось друге. Но явно не безкоштовно. Але зібілам *****, в них не рожеві окуляри, а рожеві мізки.
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Зелені в них мізки.., якщо ці мізки в них існують
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Пошли заманухи. Обменяем 100 человек на суверенитет Украины.

А Роисе не жалко. Она еще наловит.
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Так уже моряков поменяли на суверенитет Украины, не? Зачем второй раз менять?
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Ну да при Пороху пуйло на обмін не йшов !
А при зебілу - он яяк міняє ! Про що це говорить ?? Моніка смокнула, ну й пуйло вже й добро на обмін дає - так зебіли ???
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Это хорошо! - скажут нормальные люди.
Это предательство и капитуляция! - пропищат всё просравшие порохоботы.
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На перёд не планируй---плановой, ты же не планер!
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Самое интересное здесь то, что возмущаются обменом пленных солдат ВСУ в основном "белобилетчики", откосившие от армии и не служившие даже срочку. Браво, так держать!
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Проницательное ты наше, как же ты это определило?
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Порохоскот негодуе....
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"План Зеленского" - это попытаться дотянуться до народа, который остался за линией разграничения, восстановить мосты, восстановить связи между людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших пленных, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, России и оккупированном Крыму Источник: https://censor.net.ua/n3152020

Звучит красиво, но нет ни слова про деоккупацию Донбасса и Крыма.
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намагаються замулити очі, відвести увагу від формули зради, яке воно готове підписати та протягти через раду...До речі, пишуть з Криму, що готовлять канал для прийняття дніпрової води...Якщо є офіційне підтвердження цієї чергової зради наркомана,- киньте посилання!
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ПУЙЛО С НЕДОБРА ЧТО ТО ЗАДУМАЛ ЧТО ЗЕБИЛ ЕМУ НАООБЕЩАЛ?-
Президент России Владимир Путин выступил против того, чтобы Украину на российском телевидении выставляли в негативном свете. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
«Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе», - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что даже государственные телеканалы на российском телевидении ведут независимую редакционную политику. Однако если подача информации об Украине на них трактуется как невыгодная, то это значит, что в программах «чего-то не хватает», добавил он.
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эти зеЛеные мрази разменивают пленных на суверенитет Украины!
на хайпе сдают старну *****!
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так прохомедведчуковскопутиская если обмен снова состоится будете выходить на майдан? давайте клоуны вперед и с песней а мы посмеемся с ваших убогих потуг. петьку на трактор медведчука за рычаги и смело мы в бой пойдем .... петьке строго настрого в камуфляже ну что бы барыжного живота не видно было.
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