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Все про:Конгрес США (290) США (5557) Волкер Курт (484)

 У Конгресі США почався допит Волкера

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер почав свідчити в Конгресі США в рамках ініційованого демократами розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

У четвер Волкер розмовляв зі співробітниками комітетів з міжнародних відносин, розвідки і нагляду. 54-річний дипломат, який раніше працював постпредом у НАТО, свідчить добровільно.

Слухання проходить за закритими дверима, як і наступні засідання в рамках розслідування, заплановані на найближчі 10 днів.

Волкер пішов з поста спецпредставника на наступний день після того, як була оприлюднена доповідна записка інформатора, в якій говориться, що він намагався "стримати шкоду" від спроб адвоката Трампа Руді Джуліані чинити тиск на Україну.

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Демократи заявляють, що готові направити в Білий дім повістку з вимогою надати дані про телефонну розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Телефонна розмова Зеленського з Трампом стала приводом для початку процедури імпічменту американського президента.

Трампа підозрюють у тому, що він попросив Зеленського розслідувати діяльність Хантера Байдена, сина одного з ймовірних суперників на виборах у 2020 році.

1 жовтня Конгрес США запросив у адвоката Трампа Руді Джуліані надати всі документи, пов'язані з можливим тиском на Україну.

Волкер брав участь у плануванні зустрічей Джуліані і Зеленського. Як заявляють у Держдепартаменті, Волкер на прохання одного з радників Зеленського зв'язав його з Джуліані.

4 жовтня в Комітеті з розвідки свідчитиме генеральний інспектор розвідки Майкл Аткінсон, а 11 жовтня виступить колишній посол США в Києві Марі Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152019
 
 
 Топ коментарі
 
Идёт охота на волков
идёт охота..
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Неизвестные пробрались в мемориал на территории штата Мадхья-Прадеш в Индии и украли останки убитого политического деятеля страны Махатмы Ганди. Об этом сообщает «Би-би-си».
============
Когда-то Путин грустно признался, что после Махатмы Ганди в мире поговорить не с кем. В Конгрессе США начался допрос Волкера - Цензор.НЕТ 9977
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Ну правильно, сам Байден ни в чём не замешан, белый и пушистый. А что у нас делал его сынулька, особенно учитывая нашу атмосферу анархо-индивидуализма, замешанного на коррупции?Почему бы не проверить чем он тут занимался, или у него дипломатический иммунитет ко всему?
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..."На рыжих хищников (Трамп) матёрых и щенков (Зеленский)".
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Неизвестные пробрались в мемориал на территории штата Мадхья-Прадеш в Индии и украли останки убитого политического деятеля страны Махатмы Ганди. Об этом сообщает «Би-би-си».
============
Когда-то Путин грустно признался, что после Махатмы Ганди в мире поговорить не с кем. В Конгрессе США начался допрос Волкера - Цензор.НЕТ 9977
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а в незалэжной у него даже свечного заводика не осталось
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Сдаст или не сдаст своего босса?
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Хороший вопрос.
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Все тому, що до відставки- одні сентенції, а після- інші.
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вот ответ!!,,великого политика"всех времён и народов!!
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В тюрьму эту тварь!
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Ой щось підказує що ттам не всі ще скелети із шухляд повитряхували.
Чекає на нас новини ,що це були не останні фокуси - покуси від зелі.
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Там "копають" глибше. З часів "чорної бухгалтерії" янучари.
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Ну правильно, сам Байден ни в чём не замешан, белый и пушистый. А что у нас делал его сынулька, особенно учитывая нашу атмосферу анархо-индивидуализма, замешанного на коррупции?Почему бы не проверить чем он тут занимался, или у него дипломатический иммунитет ко всему?
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не допрос - слушания, где мистер Волкер будет отвечать на вопросы конгрессменов...
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Да еще и добровольно... А мог бы просто на Мальдивах отдыхать! Скорее всего, Трамп уболтал...
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Волкер - порядочный и честный человек. У нас в Украине наверное и нет таких политиков. Але ж я вiрю що все буде добре.
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Дело не в Волкере, дело касается Трампа и Байдена!
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