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 Політика України
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 Податковий законопроект до другого читання буде доопрацьовано на 50-70%, - Гетманцев

Скандальний податковий законопроект №1210 до другого читання буде доопрацьовано на 50-70%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Володимира Зеленського, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

"Законопроект №1210 не обговорюється в авральному режимі. Ми не поспішаємо з ним. Скільки ви збиралися б обговорювати? Рік, півроку? Ми діємо абсолютно в рамках регламенту. Ми внесли його в перших числах вересня, вчора (30 вересня, – ред.) ми його рекомендували до першого читання. Верховна рада внесе його до порядку денного, проголосує в першому читанні, після чого у нас буде два тижні для поправок. А після цього – час для того, щоб працювати над поправками", - розповів Гетманцев.

Голова комітету також повідомив, що підготовку до другого читання скорочувати не будуть. За його словами, голосування по законопроекту у Верховній раді може відбутися вже на цьому тижні.

"Вчора під час комітету я спеціально під стенограму сказав, що не буде жодної депутатської поправки, яку ми не розглянемо, яку ми відхилимо, не вникнувши в її суть. І це стосується не тільки депутатських поправок, це стосується і поправок бізнесу", - запевнив Гетманцев.

Він повідомив, що робочі групи по законопроекту вже зараз напрацьовують поправки до другого читання.

"Дуже багато чого ми враховуємо. Правильно сказала вчора Ніна Южаніна (член комітету, "ЄС", - ред.), що приблизно на 60% законопроект буде переглянутий до другого читання. Я не знаю точно – на 60, 50 або 70, але ця цифра буде десь в цьому проміжку", - прогнозує нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152018
 
 
 Топ коментарі
 
Хтось може пояснити, навіщо приймати закон вночі, щоб до другого читання його переробити на 70%!?
Вони дійсно всі там зєбіли! Налоговый законопроект ко второму чтению будет доработан на 50-70%, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9188
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Гетманцев ничего не понимает в малом и среднем предпринимательстве.
Только научные работы писал,....
Ему не место в комманде президента, он подставляет его и всех нас кто за него голосовал.
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Блін, де вони вчилися. Де працювали? Та нормальний власник нормального бізнесу цих кухаркіних дітей зі своєї фірми гнав би в три шиї. Вони, пацаки вирішили експерименти проводити у країні, яка не лише веде виснажливу війну, але й яка не має ніякого запасу міцності перед економічними викликами. Це так, як би людина, яка щойно втратила стабільний дохід, пішла б і на в в гроші, що має купила б лотерейні білети.
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Хтось може пояснити, навіщо приймати закон вночі, щоб до другого читання його переробити на 70%!?
Вони дійсно всі там зєбіли! Налоговый законопроект ко второму чтению будет доработан на 50-70%, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9188
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Вас тварей пора доработать а лучше уработать
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Та да на 90 процентов состоит из предателей дебилов ну и немного дрочеров
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Гетманцев ничего не понимает в малом и среднем предпринимательстве.
Только научные работы писал,....
Ему не место в комманде президента, он подставляет его и всех нас кто за него голосовал.
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Вірю в щирість намірів Президента зробити порядок в країні, але з такими "спецалістами" , які "не ведают, что творят"-це страшно за країну. А якщо "ведают", то ще гірше. Жах.
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Насчёт посмотрю поправки - врёт, ребята были на комитете - никакой работы над ошибками в комитете не велётся, а идут подковёрные игры.
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Блін, де вони вчилися. Де працювали? Та нормальний власник нормального бізнесу цих кухаркіних дітей зі своєї фірми гнав би в три шиї. Вони, пацаки вирішили експерименти проводити у країні, яка не лише веде виснажливу війну, але й яка не має ніякого запасу міцності перед економічними викликами. Це так, як би людина, яка щойно втратила стабільний дохід, пішла б і на в в гроші, що має купила б лотерейні білети.
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Міняється влада і починають переробляти ПКУ .Без всякої стратегії- аби щось міняти. Умисне чи неумисне порушення, є ділова мета чи нема. Хто з цим буде розбиратися?Ви не знаєте які "кадри" в ДПС залишилися? Спеціалісти пішли по люстрації. Для корупціїї всі ворота навстіж. А неймовірні штрафи? За відсутність реєстраціїї податкової накл., в якій нема ПДВ. Кому вона потрібна? Втрат бюджету нема. За що штраф? В бізнесі також працюють люди, вони також можуть помилятись. Самостійно виправити помилку- штраф.Хто ж під таким пресом зможе працювати?
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