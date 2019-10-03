 Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Про поставки Україні цієї партії Javelin домовилися влітку цього року. Згодом Державний департамент і Конгрес Сполучених Штатів попередньо схвалили продаж Україні додаткової партії ракет Javelin.
Нагадуємо, у 2018 році Сполучені Штати продали Україні 37 пускових установок і понад 200 ракет до ПТРК Javelin.
a Джавелины будут в Украине!
выделяется она за счет денег налогоплательщиков.
ети же деньги уплаченые корпорациям за джавелины идут в профит корпораций,
которые, надеюсь, на них еще немного джавелинов склепают и для Украины в том числе...
Президенти США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський також обговорювали цю угоду 25 липня під час телефонного дзвінка, що спричинив скандал в Сполучених Штатах та розслідування в рамках запуску представниками Демократичної партії процедури імпічменту Трампа. Втім, на той час питання продажу ракет Україні було вже вирішене.
а шо другая рука делает?
Чи в памперсі з дивану?
То ти з передової строчиш?
Если мы сами все время ОТСТУПАЕМ...