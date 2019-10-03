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 Політика України, За кордоном
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Все про:озброєння (1142) Держдепартамент США (507) США (5557) Javelin (58)

 Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол.

Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Raytheon Co Javelin і пов'язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Про поставки Україні цієї партії Javelin домовилися влітку цього року. Згодом Державний департамент і Конгрес Сполучених Штатів попередньо схвалили продаж Україні додаткової партії ракет Javelin.

Нагадуємо, у 2018 році Сполучені Штати продали Україні 37 пускових установок і понад 200 ракет до ПТРК Javelin.

Читайте також: Конгрес США схвалив продаж Javelin Україні на суму 39 млн доларів, - Bloomberg

Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152017
 
   
 Топ коментарі
 
".. прі Парашенке такого не било..."(с) Госдеп США одобрил продажу Украине 150 ракет к ПТРК Javelin на 39,2 млн долл. - Цензор.НЕТ 8092
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угу - вони , зараз , напишуть , що і джавеліни Трамп дав Зеленському не справжні ..))
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Все на вече каждый в своём городе пора размазать соплю об асфальт раз уж вышмаркали
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Оце так амери відвалили, по космічним цінам,від щирого сердця.
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Бесплатно можно считать,т.к выделили до этого бабки в качестве помощи в военной сфере.
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мне вообще нравится ета помощь, по сути сами у себя купили,
a Джавелины будут в Украине! Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 7039
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а мне печально... судя по тому, где сейчас те джавелины, что были куплены раньше, Украина собралась не с рашей, а с ЕС воевать. Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 4326
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А тут верещали що ті бабки виведуть в офшори. Ага.
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помощь Украине, ето помощь, не путать с кредитами.
выделяется она за счет денег налогоплательщиков.
ети же деньги уплаченые корпорациям за джавелины идут в профит корпораций,
которые, надеюсь, на них еще немного джавелинов склепают и для Украины в том числе...
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На ДВ статья расширеннее:

Президенти США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський також обговорювали цю угоду 25 липня під час телефонного дзвінка, що спричинив скандал в Сполучених Штатах та розслідування в рамках запуску представниками Демократичної партії процедури імпічменту Трампа. Втім, на той час питання продажу ракет Україні було вже вирішене.
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А сколько вообще всего можно было бы купить на те бабки, которые пошли на покупку у ************* на всю голову макрона глючных, на хер нужных, вертолетов для Авакова? От которых отказались норги и поляки.
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еще будут большие надувные лодки с жёстким днищем, дальнобойные снайперские комплексы, приборы ночного видения, и другие плюшки..
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".. прі Парашенке такого не било..."(с) Госдеп США одобрил продажу Украине 150 ракет к ПТРК Javelin на 39,2 млн долл. - Цензор.НЕТ 8092
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Жду порохоботных комментов а-ля Военная помощь заблокирована!!!Скоро должны быть.
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угу - вони , зараз , напишуть , що і джавеліни Трамп дав Зеленському не справжні ..))
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о, Господи... хоть ОДНИМ джавелином, хоть ОДИН танк или БТР на Донбассе подбили? ну, хоть на пробу? битте, дайте мне линк!!!!!
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зря ждешь. это не имеет никакого значения. т.к. будут только сообщения о погибших и раненых у ВСУ. какой смысл в помощи, если ею нельзя воспользоваться?
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КАнешнА Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 4057 "США нададуть Україні протитанкові ракетні комплекси "Джевелін" (Javelin) за власний кошт, повідомив президент Петро Порошенко. Інформацію про те, що Україна отримає ці комплекси безкоштовно підтвердила і посол США Марі Йованович."
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Зебіли, а з ким ви воювати зібралися?
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Дійсно, с ким ти, зебіл, воювать зібрався, коли тобі мамка купила у воєнкома "білий білет" доя тебе ідіота?
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З передової строчиш?
Чи в памперсі з дивану?
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Ти не відповів, малий.
То ти з передової строчиш?
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Пеца спрятал первую партию Джавелинов потому что Путин мог обидеться
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Эти ракеты здорово помогли стране в противодействии полякам и румынам. Можно и ещё прикупить!
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сердобольные американцы устроили аборигенам сеанс милосердия и благотворительности всего за 39 лямов баксов, а курт отставкин еще проценты со сделки получит Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 8565
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Танки есть...им бы еще экипажи набрать...стремно смертниками становиться будет танкистам... Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 8894
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+++. Как в старом советском анекдоте..... Однако перед этим, расскажу, что в ссср была советская еврейская автаномная республика с столицей в городе Бирабиджан....Это на дальнем востоке. Сталин был еще тот юморист. Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 5854. Теперь сам анекдот. На пленуме партии решили создать еврейскую соц. авт. ремпублику. Решили это сделать на Дальнем востоке (ну, ведь евреи - люди предприимчивые, смогут поднять, организовать, "построить собачую будку" Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 5854 ). В общем отослали делегатов. Первая задача организовать еврейские колхозы на дальнем востоке.....Через месяц приходит в ЦК телеграмма, - "Колхозы огранизовали! Срочно высылайте колхозников!"
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А чого ж тоді рік назад ти тут на сайті аж з трусів вискакував з радості в стіттях про куплені "джавеліни", які поклали на склади Західної України з забороною використання в зоні АТО (ООС)?
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а ты думаешь куда джавелины сейчас положат? ну? твои самые смелые предположения?
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Скільки ракет до Стугни на цю сумму можна купити ?
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А говорять, що Стугни масово у армію надходять і їх там сотні давно чи тисячі вже. Тисячи.
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нету никаких стугон - все на турцыях эмиратах-тайландах.
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Ну,на фронті кількадесят може й є.Поки що перекриваємо потреби радянськими "Фаготами" й "Корсарами" .От ракет до Стугни (разів в 3 дешевших за американські),точно не вистачає.
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Корсари ж нові. І Стугни та Стугни П. У Вікі просто нема даних з 2014 року про кількість їх поставок.
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Джавелины уже есть! Лучше договориться за ПЗРК Стингер.
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Как не ликвидными станут, сразу продадут.
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Ну и НАХ они нам?!!!
Если мы сами все время ОТСТУПАЕМ...

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C первой радости прочитал подумал что 150 установок---а оно ракет! Спасибо конечно! По 1 хотя бы установке на 5 км границы+наше там же. И столько во втором эшелоне обороны! А границы с дружбанами у нас 2000 км!
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Вы не токо стратег оборонной тактики, а ишшо и матиматик!
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І Стугни. По 1 на 1 км по двом лініям. Буде 2000х2=4000
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Не. Лучче в одну линию по две на километр.)
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У шахматному порядку. У одну опасно. Викриють одразу і навіть цілітись не будуть. І мінними полями все це у пять десь ліній вкрити. На відстані через кожні 30 км у хаотичному порядку.
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Так Коперника же на ночь читаю в оригинале---тьфу спутал---вроде Кеплера!
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некоммерческий человек Зеленский,Порошенко лучше взял бы деньгами
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Для укрепления обороноспособности. Хочешь мира готовься к войне... Вы же хотите мира?
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Глупые амеры не догадываются, что проклятый клован продал Украину... Ох зрада, ты моя зрадушка...
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А им теперь не все равно? Или они за должны заставлять воевать за свои интересы бесхребетных малоросов?
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Ты бы внятнее выражался, бо твою фразу можно трактовать двояко. За "свои" это за чьи?
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Когда на мониторы для госпиталя собираем, то и 150 ракет нормально.
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