EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  4414  153
Матеріали за темою:
Все про:освіта (629) українська мова (296) школа (712) російська мова (97) Новосад (15)

 Російськомовних шкіл не буде з вересня 2020 року, - міністр науки Новосад

З вересня 2020 всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову.

Про це в ефірі "Прямого" телеканалу розповіла міністр освіти України Ганна Новосад, інформує Цензор.НЕТ.

"Російськомовні школи ще є, однак з вересня 2020 такі школи переходять на українську мову навчання. Школи мов меншин, що належать до мов Європейського Союзу - з вересня 2023 року. Власне, і тих, і тих ми до цього переходу маємо підготувати. Однак у цих школах, які в основному будуть навчатися українською мовою, все одно буде зберігатися можливість вивчати свій предмет - рідна мова - рідною мовою", - розповіла Новосад.

Дивіться також: "Моя рідна мова - російська, але українська має бути єдиною державною", - жителі Донецької області про мовне питання. ВIДЕО

Як повідомлялося, в Україні 28 вересня 2017 набрав чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська. Відповідно до закону, згідно з освітньою програмою одна або кілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних установ дошкільної та початкової освіти.

Конституційний Суд визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.

Читайте також: Не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в закон про мову, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152016
 
   
 Топ коментарі
 
Якби так зробилим в 1993 році -ь Лугандона не було б.
 показати весь коментар
 
Нарешті !
Ще би у вузах виключно українською викладали.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Размечталась дамочка про таксистов-насильников ...
 показати весь коментар
 
Слава Богу!
В Україні навіть діти будуть розмовляти по Українські
 показати весь коментар
 
 
Мається на увазі, що ПО людськи. Тобто не ПА русскі.
 показати весь коментар
 
 
ВЕСЬ аудіо візуальний простір України має бути україномовним. Це можна зробити за один місяць. Людиною можна бути лише тоді, якщо ти не знаєш російську "мову".
 показати весь коментар
 
 
Я когда из украинской школы попал в русскую запомнил пару пердимоноклей. Сначала на математике меня училка спросила чему равно произведение (результат умножения). Я такого слова в математике не слышал в украинской школе и не мог отдуплиться. Стою и думаю, шо она от меня хочет? Я знаю только литературное или музыкальное произведение. Это шо пение или литература? Ещё на литературе я шекспировского героя назвал ГамлЕт! А она меня передразнила - омлет! ГАмлет! А ещё учили украинскую песню. А классная спрашивает - ты из Украины? Да, говорю. Что такое бЫточка? В песне поётся "Утром в быточку заграю..." В общем я не знал. Потом оказалось там: "У трембіточку заграю..."
 показати весь коментар
 
 
Будуть, будуть. Під час перерв і вчителі і учні розмовляють москалячою, на уроках огидним суржиком... Совок нікуди не подівся і сам по собі ніколи не зникне
 показати весь коментар
 
 
Молодежь между собой общается часто на украинском
Даже если родители русскоязычные
Я писала выше, это нормально, когда в школах обучение только на украинском
Когда книги читают на украинском, а читают гораздо больше, чем на русском

Поколение 45-50+ во многом инфицировано совком. Недаром зеленые сейчас сказали что ориентируются в основном на тех кому до 40
Есть исключения конечно. Но поколение 70-летних уходит. За ним остальные.

А новые поколения совсем другие уже
 показати весь коментар
 
Українська має бути не лише у школі. Я спілкуюся з учнями і студентами щодня. Совок серед вчителів нікуди не подівся, учні- безідейні копії своїх батьків, яким все одно якою мовою спілкуватися аби тільки гроші були щоб вижити. З москалячою і совком треба боротися не напівмірами, а радикально:

«Латвії було нелегко. Російськомовне
населення виступило проти, вийшовши на демонстрації і мітинги - вони хотіли і
далі навчатися своєю мовою. Що сказала Латвійська влада? А те, що у них є своя
історична батьківщина, тож або дотримуйтеся Латвійських законів, або вас ніхто
не тримає - отримуйте освіту своєю мовою на історичній батьківщині», -
розповіла Ніцой.

https://zik.ua/news/2018/05/30/larysa_nitsoy_proponuie_zaprovadyty_u_starshyh_klasah_100_vykladannya_1334807
 показати весь коментар
 
 
В маленькой Дании нет , не то что школы русскоязычной , но даже класса . Я сам видел «любителей русского мира « с Москве которые со своими детьми разговаривали на датском , я дети вообще русский не понимали .
 показати весь коментар
 
 
Якщо Зелений хоче, щоб Донбас остаточно відокремився від України, а ще й Закарпаття, то краще, ніж цей міністр і не придумаєшь.
 показати весь коментар
 
 
А ти генка хочеш щоб у нас було ДЕКІЛЬКА державних мов ?? Що, зебіл спалився ??
Скільки українських шкіл є в московії ? От стільки само повинно бути російських в Україні !
І не розказуй казочки ! Хто хоче жити в Україні , поважає українську культуру той НІКОЛИ не буде заперечувати проти державної української мови !!
 показати весь коментар
 
они что до сих пор были??? ого. это жесть!
 показати весь коментар
 
 
Це зрада,при порошенкові такого не було
 показати весь коментар
 
 
А что насчет элитных частных школ, у которых свои программы и очень богатые в учеников родители, в том числе и президенты?
 показати весь коментар
 
Чергова "зрада" накрилася ... - команда Зеленського зробила те , на що "папереднікі" не спромоглися впродовж 5 років !
 показати весь коментар
 
 
та ты шо..
25 апр. 2019 г. - Верховна Рада ухвалила закон про державну мову
 показати весь коментар
 
 
Слуги русского народа пытаются убедить в любви к Украине.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну и за чем вы спамите? Об этом надо всем рассказывать чтобы избежать худшего.
 показати весь коментар
 
Частично это правда. Во Львове действительно много приезжих русскоязычных туристов. Но никого из них за ихний диалект староболгарского ни разу никто не притеснял.
 показати весь коментар
 
"В роботі "Разговорная
речь Древней Руси" ("Русская речь", № 5, 1972): круг славянизмов, регулярно
повторявшихся в живой речи народа Московии, расширялся очень медленно. Записи
живой устной речи, произведенные иностранцами в Московии в XVI - XVII веках,
включают только некоторые славянизмы на фоне основной массы местной финской и
тюркской лексики.

В "Парижском словаре московитов" (1586) среди ВСЕГО СЛОВАРЯ народа
московитов находим, как пишет И. С. Улуханов, лишь слова "владыка" и
"злат". В дневнике-словаре англичанина Ричарда Джемса (1618 - 1619)
их уже больше - целых 16 слов ("благо", "блажить",
"бранить", "воскресенье", "воскреснуть", "враг",
"время", "ладья", "немощь", "пещера",
"помощь", "праздникъ", "прапоръ",
"разробление", "сладкий", "храмъ"). В книге
"Грамматика языка московитов" немецкого ученого и путешественника В.
Лудольфа (1696) - их уже 41 (причем, некоторые с огромным финским
"оканьем" в приставках - типа "розсуждать"). Остальная
устная лексика московитов в этих разговорниках - финская и тюркская.

У лингвистов той эпохи не было никаких оснований относить язык московитов к
"славянским языкам", так как самих славянизмов в устной речи не было
(а именно устная речь народа является тут критерием). А потому и разговорный
язык Московии не считался ни славянским, ни даже околорусским: крестьяне
Московии говорили на своих финских говорах. Характерный пример: русского языка
не знал и мордвин Иван Сусанин Костромского уезда, а его родня, подавая
челобитную царице, платила толмачу за перевод с финского костромского на
российский "государев" язык. Забавно, что сегодня абсолютно
мордовская Кострома считается в России "эталоном"
"русскости" и "славянства" (даже рок-группа есть такая,
поющая мордовские песни Костромы на русском языке, выдавая их за якобы
"славянские"), хотя еще два столетия назад никто в Костроме
по-славянски не говорил. И тот факт, что Московская церковь вещала на
болгарском языке (на котором писались и государственные бумаги Московии), -
ничего не значил, так как вся Европа тогда в церквях говорила на латыни и вела
делопроизводство на латинском языке, и это никак не было связано с тем, что за
народы тут проживают."[1]

Джерело

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=989686
 показати весь коментар
 
 
А у кого рускаязичная чєлюсть, де навчатимуться?
 показати весь коментар
 
 
Хотел написать, что может это не совсем правильно, прочитал ниже про 30 лет тюрьмы военнослужащему ВСУ от денеэровского суда… русскоязычные школы? да и )(уй с ними.
 показати весь коментар
 
Будем надеяться, что скоро власть поменяется, и обменяем его на мартвячука.
 показати весь коментар
 
 
К зебилам принятие этого Закона не относится. Он был принят при Порошенко.
Как мы все помним, ЗеМоника заявляла, что пересмотрит этот закон.
Конституционный Суд, конечно, тоже, конченные (кто больше заплатит), но в этом случае здравый смысл победил.
 показати весь коментар
 
 
*Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - родной язык - на родном языке", - рассказала Новосад Источник: https://censor.net.ua/n3152016 *,- я не понял ,это такая мутная болтовня зелепузиков или наконец державная политика?
 показати весь коментар
 
Свой предмет (их родной язык) они смогут изучать на родном языке, а не на английском, например... Понимаете?
 показати весь коментар
 
А если к тому времени вернется Донбасс со своими спецстатусами, то могут и остаться, возможно?
 показати весь коментар
 
 
Никогда не понимал, как русские могут кубанские/украинские народные песни любить и слушать (типо "Маруся раз два три калина..." или "розпрягайте хлопці коней")... но сам украинский язык ненавидеть..... Удивительный парадокс.....
 показати весь коментар
 
Вот поэтому Крым никогда не вернётся в Украину - даже если все здесь встанут на колени и будут биться головой о землю. По этой же причине отколется Луганск и Донецк - даже если Зеленский будет зализывать ботинки Путину. Жаль, но дети уже не поймут сказки Пушкина - а это очень ущербно. В Великобритании в частных школах Анну Каренину и Войну и Мир Льва Толстова читают на русском языке - как и другие произведения, например Достоевского. Яка це гидота - книжки читати украіньцями! Не можна. Продолжает эта народность деградировать.
 показати весь коментар
 
 
Регулярно наблюдаю, как люди, успешно окончившие украиноязычные школы, в частном порядке разговаривают только по-русски. Это приговор всей многолетней системе насильственной украиноизации.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору