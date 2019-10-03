 Російськомовних шкіл не буде з вересня 2020 року, - міністр науки Новосад

Про це в ефірі "Прямого" телеканалу розповіла міністр освіти України Ганна Новосад, інформує Цензор.НЕТ.

"Російськомовні школи ще є, однак з вересня 2020 такі школи переходять на українську мову навчання. Школи мов меншин, що належать до мов Європейського Союзу - з вересня 2023 року. Власне, і тих, і тих ми до цього переходу маємо підготувати. Однак у цих школах, які в основному будуть навчатися українською мовою, все одно буде зберігатися можливість вивчати свій предмет - рідна мова - рідною мовою", - розповіла Новосад.

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Як повідомлялося, в Україні 28 вересня 2017 набрав чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська. Відповідно до закону, згідно з освітньою програмою одна або кілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних установ дошкільної та початкової освіти.

Конституційний Суд визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.

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