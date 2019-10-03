 Російськомовних шкіл не буде з вересня 2020 року, - міністр науки Новосад

Про це в ефірі "Прямого" телеканалу розповіла міністр освіти України Ганна Новосад, інформує Цензор.НЕТ.
"Російськомовні школи ще є, однак з вересня 2020 такі школи переходять на українську мову навчання. Школи мов меншин, що належать до мов Європейського Союзу - з вересня 2023 року. Власне, і тих, і тих ми до цього переходу маємо підготувати. Однак у цих школах, які в основному будуть навчатися українською мовою, все одно буде зберігатися можливість вивчати свій предмет - рідна мова - рідною мовою", - розповіла Новосад.
Як повідомлялося, в Україні 28 вересня 2017 набрав чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська. Відповідно до закону, згідно з освітньою програмою одна або кілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних установ дошкільної та початкової освіти.
Конституційний Суд визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.
В Україні навіть діти будуть розмовляти по Українські
Даже если родители русскоязычные
Я писала выше, это нормально, когда в школах обучение только на украинском
Когда книги читают на украинском, а читают гораздо больше, чем на русском
Поколение 45-50+ во многом инфицировано совком. Недаром зеленые сейчас сказали что ориентируются в основном на тех кому до 40
Есть исключения конечно. Но поколение 70-летних уходит. За ним остальные.
А новые поколения совсем другие уже
«Латвії було нелегко. Російськомовне
населення виступило проти, вийшовши на демонстрації і мітинги - вони хотіли і
далі навчатися своєю мовою. Що сказала Латвійська влада? А те, що у них є своя
історична батьківщина, тож або дотримуйтеся Латвійських законів, або вас ніхто
не тримає - отримуйте освіту своєю мовою на історичній батьківщині», -
розповіла Ніцой.
https://zik.ua/news/2018/05/30/larysa_nitsoy_proponuie_zaprovadyty_u_starshyh_klasah_100_vykladannya_1334807
Скільки українських шкіл є в московії ? От стільки само повинно бути російських в Україні !
І не розказуй казочки ! Хто хоче жити в Україні , поважає українську культуру той НІКОЛИ не буде заперечувати проти державної української мови !!
25 апр. 2019 г. - Верховна Рада ухвалила закон про державну мову
речь Древней Руси" ("Русская речь", № 5, 1972): круг славянизмов, регулярно
повторявшихся в живой речи народа Московии, расширялся очень медленно. Записи
живой устной речи, произведенные иностранцами в Московии в XVI - XVII веках,
включают только некоторые славянизмы на фоне основной массы местной финской и
тюркской лексики.
В "Парижском словаре московитов" (1586) среди ВСЕГО СЛОВАРЯ народа
московитов находим, как пишет И. С. Улуханов, лишь слова "владыка" и
"злат". В дневнике-словаре англичанина Ричарда Джемса (1618 - 1619)
их уже больше - целых 16 слов ("благо", "блажить",
"бранить", "воскресенье", "воскреснуть", "враг",
"время", "ладья", "немощь", "пещера",
"помощь", "праздникъ", "прапоръ",
"разробление", "сладкий", "храмъ"). В книге
"Грамматика языка московитов" немецкого ученого и путешественника В.
Лудольфа (1696) - их уже 41 (причем, некоторые с огромным финским
"оканьем" в приставках - типа "розсуждать"). Остальная
устная лексика московитов в этих разговорниках - финская и тюркская.
У лингвистов той эпохи не было никаких оснований относить язык московитов к
"славянским языкам", так как самих славянизмов в устной речи не было
(а именно устная речь народа является тут критерием). А потому и разговорный
язык Московии не считался ни славянским, ни даже околорусским: крестьяне
Московии говорили на своих финских говорах. Характерный пример: русского языка
не знал и мордвин Иван Сусанин Костромского уезда, а его родня, подавая
челобитную царице, платила толмачу за перевод с финского костромского на
российский "государев" язык. Забавно, что сегодня абсолютно
мордовская Кострома считается в России "эталоном"
"русскости" и "славянства" (даже рок-группа есть такая,
поющая мордовские песни Костромы на русском языке, выдавая их за якобы
"славянские"), хотя еще два столетия назад никто в Костроме
по-славянски не говорил. И тот факт, что Московская церковь вещала на
болгарском языке (на котором писались и государственные бумаги Московии), -
ничего не значил, так как вся Европа тогда в церквях говорила на латыни и вела
делопроизводство на латинском языке, и это никак не было связано с тем, что за
народы тут проживают."[1]
Джерело
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=989686
Как мы все помним, ЗеМоника заявляла, что пересмотрит этот закон.
Конституционный Суд, конечно, тоже, конченные (кто больше заплатит), но в этом случае здравый смысл победил.