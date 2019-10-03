 "Суд" донецьких терористів засудив українського воїна Воскобойника, який потрапив у полон, до 30 років в'язниці

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛБ.

Зазначається, що "вирок" набув сили.

Військовослужбовець 30-ї Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади ЗСУ Володимир Воскобойник зник на Донбасі 24 травня 2018 року. Через кілька днів стало відомо, що він потрапив у полон бойовиків "ДНР".

Читайте також: Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова