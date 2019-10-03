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Все про:полон (638) тероризм (2142)

 "Суд" донецьких терористів засудив українського воїна Воскобойника, який потрапив у полон, до 30 років в'язниці

Угруповання звинуватило Воскобойника в "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності", "насильницькому захопленні влади", "диверсії", "незаконному перетині державного кордону", "незаконному придбанні та зберіганні зброї"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛБ.

Зазначається, що "вирок" набув сили.

Військовослужбовець 30-ї Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади ЗСУ Володимир Воскобойник зник на Донбасі 24 травня 2018 року. Через кілька днів стало відомо, що він потрапив у полон бойовиків "ДНР".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152015
 
 
 Топ коментарі
 
Сукі...
Оце їм ЗЕ пообіцяв амністію ? І це їх обере нарот дамбаса у вже легітимну владу ?
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ЗЕЛЕНАЯ ЖАБА-----СМОТРИ,ТВАРЬ,КАК ОНИ СУДЯТ НАШИХ ВОИНОВ !!!!!! И ТЫ,СКОТИНА,ХОЧЕШЬ ЭТУ СКОТОБАЗУ ВЕРНУТЬ В УКРАИНУ ?????? ПУСКАЙ ОНИ ,СУКИ,ЖРУТ ДРУГ ДРУГА И НИКАКИХ ПЕНСИЙ----ПУСТЬ КАЦАПИЯ ПЛАТИТ УБЛЮДКАМ !!!!!!! ЗА ТРИ МЕСЯЦА ТАК ПРОСРАТЬ УКРАИНУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сукі...
Оце їм ЗЕ пообіцяв амністію ? І це їх обере нарот дамбаса у вже легітимну владу ?
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ЗЕЛЕНАЯ ЖАБА-----СМОТРИ,ТВАРЬ,КАК ОНИ СУДЯТ НАШИХ ВОИНОВ !!!!!! И ТЫ,СКОТИНА,ХОЧЕШЬ ЭТУ СКОТОБАЗУ ВЕРНУТЬ В УКРАИНУ ?????? ПУСКАЙ ОНИ ,СУКИ,ЖРУТ ДРУГ ДРУГА И НИКАКИХ ПЕНСИЙ----ПУСТЬ КАЦАПИЯ ПЛАТИТ УБЛЮДКАМ !!!!!!! ЗА ТРИ МЕСЯЦА ТАК ПРОСРАТЬ УКРАИНУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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пЯтрофич- известный подонок ***********-лахтинский-лугандонский ,*награда* тебя ожидает...
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І не обміняють же падли на своїх сєпарів. А давайте бах на бах -ми віддаємо Зєлю, а ви гоміки віддаєте нам Воскобойнікова.
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Насильственный захват какой власти, дурачьё?Хоть бы видимость законности соблюдали бы...
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Может сдать им комика как насильственно захватившего власть?
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Путём демократических выборов захватившего?Оригнальная формулировка.
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шкода хлопця - добре хоч живий, або на обмін, або скоро це божевілля взагалі скінчиться.
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ну формулою ж. Тобто, Україна візьме під свій контроль.
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Судя по его комментам он еще даже не родился.
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эй,порохоботы,а ну добровольцами записываться и на фронт-шагом марш,громить террористов.Или здесь спокойнее?
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це іспанець
щоправда, жодного слова іспанською не знає..
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30 лет? у них там свой доморощенный кодекс?
откуда такие сроки?
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Вони знають що ***** вже старенький, але ходять чутки що спадкоємцем його стане Зеленський. А Зєля порівняно з ним ще пацан, років 20 точно протягне.
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Вначале по УК УССР судили - это точно. Сейчас не знаю.
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ЗЕЛЕНАЯ ЖАБА-----СМОТРИ,ТВАРЬ,КАК ОНИ СУДЯТ НАШИХ ВОИНОВ !!!!!! И ТЫ,СКОТИНА,ХОЧЕШЬ ЭТУ СКОТОБАЗУ ВЕРНУТЬ В УКРАИНУ ?????? ПУСКАЙ ОНИ ,СУКИ,ЖРУТ ДРУГ ДРУГА И НИКАКИХ ПЕНСИЙ----ПУСТЬ КАЦАПИЯ ПЛАТИТ УБЛЮДКАМ !!!!!!! ЗА ТРИ МЕСЯЦА ТАК ПРОСРАТЬ УКРАИНУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30 років? Одічалиє геть хворі на всю голову. Уявіть, незабаром ці падли будуть по столиці з колорадками ходити і їм за це нічого не буде. А декого Зюзя може й нагородить, воно ж дурне, воно може таке зробити.
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Зато при Петруси безальтернативном сепарам два года условно давали.
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Пришла Моника альтернативная и оказалось, шо мы "павстанцам" еще должны будем...
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Тим часом Таймс написав, що Зеля гарантував республіку цим опполченцям.
Отак.
"Суд" донецких террористов приговорил попавшего в плен украинского воина Воскобойника к 30 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2047
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А наши ЗЕ-уроды выпускают "под домашний арест" и "обязательства"...

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Сьогодні в ДНР засудили бійця ЗСУ на 30 р.увязнення . Сьогодні ж ручний суд Моніки Zelensky відпустив з під варти бойовика ДНР,який вбивав наших хлопців. Нас привчають що захищати державу Україна-дуже небезпечно,натомість воювати з українцями безпечно та прикольно.
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. Хтось ще вважає, що вибори на окупованих будуть проведені за законами України?
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Неа. Моника прекрасно понимает, что делает.
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а кто так вважав кроме слуг народа? народ не вкурсе что там слуги порешали на коленке
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Украина должна военным путем освободить Донбасс! Другими вариантами Украина вернуть его не сможет! Украина было время тогда почти освободила его, но порох предатель остановил все и начал отводить войска и отводить и отводить и увеличил их территорию раз в 10. Нужно подготовить Армию, как была в 91-ом году - миллион человек! Такая Армия разнесет кого угодно! Даже РФ не рискнет вступить в сражение потому что для нее это будут огромнейшие потери! А дырляндию получится армия будет превосходить в количестве в раз 25! Чтобы освободить Донбасс Украине такой армией понадобится пару дней! Это будет просто лавина, которая сносит все на своем пути!
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цікаве звинувачення від сепаратистів "він перетнув державний кордон", де? В лугандоні державний кордон між донецькою обл та частиною донецької обл?) і цим відморозкам ще особливий статус блаЗЕнь видає щоб вони знущалися вивісять великий прапор "днр" а нижче маленький український, типа ми ж в Україні але проти НАТО та ЕС і тримаємо за яйки Київ, ну і нафіг таке щастя?
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видимо формула штанмаера заработала, да сопли?
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ети обезьяны в ордле шо и правда себя "республикой"
считают с границами там и прочей атрибутикой?
как же все пущено...
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Группировка обвинила Воскобойника в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "насильственном захвате власти", "диверсии", "незаконном пересечении государственной границы"

границы в местах не столько отдалённых это примерно-приблизительные границы влияния различных криминальных кодл
понятно сколько надо присуждать захваченным в плен реальным террористам "днрлнр" работающим на рашу ?
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