 "Суд" донецьких терористів засудив українського воїна Воскобойника, який потрапив у полон, до 30 років в'язниці

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛБ.
Зазначається, що "вирок" набув сили.
Військовослужбовець 30-ї Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади ЗСУ Володимир Воскобойник зник на Донбасі 24 травня 2018 року. Через кілька днів стало відомо, що він потрапив у полон бойовиків "ДНР".
Оце їм ЗЕ пообіцяв амністію ? І це їх обере нарот дамбаса у вже легітимну владу ?
ура таварисчи!
щоправда, жодного слова іспанською не знає..
откуда такие сроки?
Отак.
считают с границами там и прочей атрибутикой?
как же все пущено...
границы в местах не столько отдалённых это примерно-приблизительные границы влияния различных криминальных кодл
понятно сколько надо присуждать захваченным в плен реальным террористам "днрлнр" работающим на рашу ?