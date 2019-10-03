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Все про:віза (213) МЗС РФ (525) Росія (20080) США (5557) Захарова (172)

 "Візова війна": США вдруге за півтора тижні відмовили у візах російським дипломатам

Співробітники МЗС РФ, які планували полетіти в Каліфорнію на форум "Діалог Форт-Росс", були змушені відмовитися від поїздки: їм не видали віз.

Американська сторона не видала візи російським дипломатам, які мали взяти участь у форумі "Діалог Форт-Росс". Про це заявила в четвер, 3 жовтня, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Газета.ру".

За словами Захарової, американська сторона стала частіше затягувати з видачею в'їзних документів і відмовляти співробітникам російського МЗС.

"Наприклад, цього тижня в результаті подібних кроків з американської сторони зірвалася поїздка представників Міністерства закордонних справ Росії на російсько-американський форум "Діалог Форт-Росс". Цей формат націлено на зміцнення через громадську дипломатію взаєморозуміння і стимулювання двосторонньої співпраці", - уточнила співробітниця МЗС.

Конкретних імен дипломатів, яким було відмовлено у візі, вона при цьому не назвала.

Читайте також: США не видали візи членам російської делегації, які збиралися їхати на Генасамблею ООН

Це вже друга відмова у видачі віз росіянам за останні півтора тижні. 25 вересня стало відомо, що США не видали візи кільком російським дипломатам, а також главі комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтину Косачеву. Дипломати збиралися відвідати Генеральну Асамблею ООН. При цьому російська сторона заявила, що документи було подано вчасно.

Крім того, у візі було відмовлено очільнику Роскосмосу Дмитру Рогозіну.

Також читайте: Кремль назвав неприйнятною відмову США надати візи 10 членам російської делегації

Останнім часом візові відносини між Росією і США суттєво загострилися. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав те, що відбувається "візовою війною" і пообіцяв відповідь.

"Ви знаєте, ця війна йде, а розв'язали її самі США. Симетричність відповіді - теж варіант. Ми будемо про це думати", - говорив Рябков журналістам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152014
 
   
 Топ коментарі
 
У россиян две мечты - получить Грин Карту и победить Америку....
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всенародну руську любоф - Трамп - есть только в бредовых снах зомбированных телевизорм особей
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У россиян две мечты - получить Грин Карту и победить Америку....
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Якщо американці такі мудрі, чому вони обрали всенародну руську любоф - Трампушку?
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всенародну руську любоф - Трамп - есть только в бредовых снах зомбированных телевизорм особей
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Потому, что американцев волнует не рашка, а наша собственная экономика, которой от Трампа только польза. "Визовая война": США второй раз за полторы недели отказали в визах российским дипломатам - Цензор.НЕТ 2446
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Ну давай, расскажи мне почему рост экономики, снижение налогов и рекордно низкая безработица - это плохо.
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Патаму шо за усё это придецца атдавать Аляску. "Візова війна": США вдруге за півтора тижні відмовили у візах російським дипломатам - Цензор.НЕТ 562 "Візова війна": США вдруге за півтора тижні відмовили у візах російським дипломатам - Цензор.НЕТ 562 "Візова війна": США вдруге за півтора тижні відмовили у візах російським дипломатам - Цензор.НЕТ 562
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Дитячі ігри. Очко не дозволяє взути мокшів по помідори.
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российско-американский форум пройдет без россиян? ))) умеют же пиндосы...
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россиян в Америке полньім-полно, дочка Лаврова возглавляет колону идущих
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Правильно скот должен находиться в загоне
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Они там этих бедолашных алеутов и прочих индейцев гнобили не хуже конкистадоров, а им ещё диалог подавай?
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Ты отказала мне два раза,

Не хочу сказала ты...
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Сполучені Штати Америки заблокували військову допомогу Україні влітку через надзвичайну корумпованість. Про це заявив очільник США Дональд Трамп.
Під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністе Трамп назвав нашу державу найбільш корумпованою у світі.
Глава США наголосив, що до президентства Володимира Зеленського корупція в Україні була вищою, ніж будь-де. Давати гроші країні з таким рівнем корумпованості Трампу не подобається.
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Ну вот, очередное доказательство любви Трампа к путину!!
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Западные банки отказались подключаться к российскому аналогу SWIFT промышленность России рухнула рекордно за последние 10 лет а в российской нефти снова обнаружили хлор. Но президент страны обложенной санкциями пообещал что доллар скоро грохнется и страна вздохнула с облегчением
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хто знає - український еквівалент прізвища "Рябков" це - Сірков?
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О ужас! Теперь американские сенаторы не смогут посетить Воронеж.
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Ветеринальный контроль саавсем озверел-не пущают
свинособак в США! Може їм якогось щеплення не вистачає?
Нююю, і наших 🍫🐕🐖 теж таке чекає...
🤣
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а ось що путін-***** зригнуло ще-«Если это так [...], то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ - без всякого преувеличения - в каком-то невыгодном свете», - отметил Путин, отвечая на вопрос, необходимо ли менять редакционную политику в отношении Украины на некоторых федеральных каналах. Российский лидер отметил, что речь может идти о политике действующего руководства Украины, но не о ее народе.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d9648d39a7947382809d586?from=newsfeed
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щоб його проказа звалила.
*братський народ* млять!!
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ВООБЩЕ НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ЧТО ЛИБО КОММЕНТИРОВАТЬ ТО ЧТО ВЫСИРАЮТ НА РАСИИ, ТАК КАК ЛИБО МАНИПУЛЯЦИЯ ЛИБО ОПЯТЬ ВРУТ.
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а на шо вы тут кому упали, зверьки лишехромосмные?
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Так это ты там "бесчинствуешь" над казламордыми ???
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Та я вижу... Ты, паходу, пиндособандеровец ещё тот...
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"Визовая война": США второй раз за полторы недели отказали в визах российским дипломатам''. -- Тому-що США в курсі, що на Раші дипломатів не існує, -- Закони варварів, не закони дипломатів.
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Кацапьё, ау. А слабо отвоевать Форт Росс у америкашек?
"Визовая война": США второй раз за полторы недели отказали в визах российским дипломатам - Цензор.НЕТ 6799
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Проклятые госдеповские биндерафцы русофобию затевают. И правильно делают, ибо нефиг шастать по Калифорниям, нехай сидят на своём мокшанском болоте и квакают.
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це, несомненно, заслуженная пэрэмога всего украинского народа
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Главное сами начали,теперь попа болит. Сидите за поребриком на помойке,нех бешенство ватки разносить
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Запрятят посещать ссысраннь и засрань. "Візова війна": США вдруге за півтора тижні відмовили у візах російським дипломатам - Цензор.НЕТ 355 "Візова війна": США вдруге за півтора тижні відмовили у візах російським дипломатам - Цензор.НЕТ 355 "Візова війна": США вдруге за півтора тижні відмовили у візах російським дипломатам - Цензор.НЕТ 355
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