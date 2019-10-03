 Українським прапором у Криму я тролив окупантів, - Балух

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Я чекав, коли висів прапор і майорів над селом, коли і хто прийде до мене з селян із претензією і скаже: "Зніми, ти нас провокуєш". Я мав що відповісти: аргументація була, все було. Але ніхто не прийшов, а прийшли правоохоронні органи... Виявляється, що я провокував. Так, насправді я їх тролив, якщо говорити сучасною мовою", - сказав Балух.

За словами колишнього політв'язня, така його реакція була викликана тим, що Росія дозволила собі змінити кордон іншої держави "і прийти до мене додому і сказати, що це вже не твій будинок і твоєї національності взагалі не існує".

"Мені відверто про це говорили: "Якщо не знімеш прапор і не поїдеш в свою Україну, то чи наркотики, чи зброю у тебе знайдуть, і поїдеш по етапу". Це було саме від правоохоронних органів і натяки від голови сільради", - розповів Балух.

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