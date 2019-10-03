 Українським прапором у Криму я тролив окупантів, - Балух

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Я чекав, коли висів прапор і майорів над селом, коли і хто прийде до мене з селян із претензією і скаже: "Зніми, ти нас провокуєш". Я мав що відповісти: аргументація була, все було. Але ніхто не прийшов, а прийшли правоохоронні органи... Виявляється, що я провокував. Так, насправді я їх тролив, якщо говорити сучасною мовою", - сказав Балух.
За словами колишнього політв'язня, така його реакція була викликана тим, що Росія дозволила собі змінити кордон іншої держави "і прийти до мене додому і сказати, що це вже не твій будинок і твоєї національності взагалі не існує".
"Мені відверто про це говорили: "Якщо не знімеш прапор і не поїдеш в свою Україну, то чи наркотики, чи зброю у тебе знайдуть, і поїдеш по етапу". Це було саме від правоохоронних органів і натяки від голови сільради", - розповів Балух.
И шо? На 5 лет натроллил? Какой в этом толк был?
Машинки оккупантов жечь, диверсией бы потихому занимался бы..... И везде оставлял бы особую метку:ссаный триколор.
Вот это былбы троллинг, а это так боловсьво бесполезное
бедняжко, а обиделось то ты как.. Пойми, "зебил" - это не ругательство, это банальная констатация твоего скудоумия на фоне веры Г+Г.. Как и в случаи с "ватниками" рашки
п.с. Обожаю когда у зебилов подрывает пердаки и они начинают опрать что "не зебилы"
Что, априори, зашкварило тебя, кацапе
Таке собі може дозволити той в кого багато зайвого часу.
А для чого взагалі когось треба "тролить"? Це ж не конструктивно?
Таке собі може дозволити той в кого багато зайвого часу.