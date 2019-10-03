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 Політика України
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Все про:Крим (7537) Балух Володимир (264)

 Українським прапором у Криму я тролив окупантів, - Балух

Вивісивши український прапор на своїй оселі, кримський активіст Володимир Балух хотів "потролити" російських силовиків, які окупували Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Я чекав, коли висів прапор і майорів над селом, коли і хто прийде до мене з селян із претензією і скаже: "Зніми, ти нас провокуєш". Я мав що відповісти: аргументація була, все було. Але ніхто не прийшов, а прийшли правоохоронні органи... Виявляється, що я провокував. Так, насправді я їх тролив, якщо говорити сучасною мовою", - сказав Балух.

За словами колишнього політв'язня, така його реакція була викликана тим, що Росія дозволила собі змінити кордон іншої держави "і прийти до мене додому і сказати, що це вже не твій будинок і твоєї національності взагалі не існує".

"Мені відверто про це говорили: "Якщо не знімеш прапор і не поїдеш в свою Україну, то чи наркотики, чи зброю у тебе знайдуть, і поїдеш по етапу". Це було саме від правоохоронних органів і натяки від голови сільради", - розповів Балух.

Читайте також: Були тортури з погрозами сексуальної наруги. Медик був присутній перед побиттям і відразу після, - Балух

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152012
 
   
 Топ коментарі
 
зебил, коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки ? Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 9847
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ОН ждал, но они не пришли. Как они посмели не прийти ?
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Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух

И шо? На 5 лет натроллил? Какой в этом толк был?
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Вот именно. Толку ноль. Лучше бы песочка в буксы (хотя поездов то ...ноль
Машинки оккупантов жечь, диверсией бы потихому занимался бы..... И везде оставлял бы особую метку:ссаный триколор.
Вот это былбы троллинг, а это так боловсьво бесполезное
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чего этим троллингом добился Балух? Только того, что попал за решетку. Это глупый поступок. Ничем не умнее того же Гриба, ну ладно этот-то сопляк со спермотоксикозом, но Балух-то зрелый человек.
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то ли дело по кацапски язьік в жопу засунуть, и сидеть, мусорам подлизьівать, да, ракасовский?
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А ты что понял, дуралей? Давай, расскажи, какая от этого польза получилась.
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Я не вступаю в диалоги,а тем более в споры с врагами-татаромордовской ордой ,я их тролю и посылаюнах , доказать ,что вы -животные,оправдывающие войну,оккупацию,убийства невозможно ,потому что у животных отсутствует 2я сигнальная система
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Час обісратися вам, соєві ідіоти.
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зебил, коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки ? Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 9847
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Зебил, напиши по человечески,чего ты хотело высрать с помощью букаф а не по вашему - по идиотски.
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зебил, смотрю - ты не осилил даже ОДНУ строчку с простым вопросом? Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 2853
бедняжко, а обиделось то ты как.. Пойми, "зебил" - это не ругательство, это банальная констатация твоего скудоумия на фоне веры Г+Г.. Как и в случаи с "ватниками" рашки Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 2853
п.с. Обожаю когда у зебилов подрывает пердаки и они начинают опрать что "не зебилы"
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п.с. а ведь истерика у зебил бостууга началась от вопроса на УКРАИНСКОМ языке.. "а не по вашему, по идиотски"....
Что, априори, зашкварило тебя, кацапе Українським прапором у Криму я тролив окупантів, - Балух - Цензор.НЕТ 784
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эххх, тяжела работа дУпатата.. может им зарплаты - поднять, раз в 10...?)) зебилы ж не против - все таки "слуги народа" - зарабатывают мало, наживают себе "праХвессиАнальные" болезни, трудясь аки рабы на галерах Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 6710
Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 5603
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Вообще роль троллей в современных реалиях недостаточно ценится, а ведь это(как правило)умнейшие люди.
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А потом кому-то думай как таких троллей вытаскивать из ШИЗО и выслушивать нытье про капитуляции и сливы.
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бедняжко зебил, ты так старалсО.. "вытаскивал".. а он, неблагодарный - тебя не поблагодарил... Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 300
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А для чого взагалі когось треба "тролить"? Це ж не конструктивно?
Таке собі може дозволити той в кого багато зайвого часу.
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pompiere
А для чого взагалі когось треба "тролить"? Це ж не конструктивно?
Таке собі може дозволити той в кого багато зайвого часу.






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ТУПАЯ ВАТА СРЕТСЯ ОТ УКРАИНСКОГО ФЛАГА, ОНИ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ ТАКИЕ ГЕРОИ, МОГУТ ПАВТАРИТЬ! А НА ДЕЛЕ ЛЕТОМ ВСЕ ВИДЕЛИ НА ЧТО СПОСОБЕН СКРЕПОНОСЕЦ, ПОДНЯТОЕ ЗАБРАЛО И У ГОПГВАРДЕЙЦА И БРОСОК БУМАЖНОГО СТАКАНЧИКА, КОТОРЫЙ НАНЕС ВЕРТУХАЮ ТРАВМУ.....
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В статье написано , что никто не обратил внимания на флаг.
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вот за освобождение этой Людины лично очень рад, даже очень.
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Видать человек гордится, что он дурак.
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Флагом и страной гордятся, а не троллят других-идиот.
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