 Російські психіатри визнали шамана, який ішов на Москву виганяти Путіна, неосудним

Про результати експертизи повідомила координатор правозахисту руху "Відкрита Росія" Валентина Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Сибір.Реалії".
Адвокати Габишева мають намір провести власну експертизу з незалежними експертами. На їхню думку, в такі терміни і "в рамках амбулаторної експертизи" достовірний висновок зробити неможливо.
"Ми вже розмовляли з експертами, які однозначно засумнівалися в результатах минулої експертизи. З самим документом нам дозволили ознайомитися тільки в суботу. На становищі Олександра Габишева підсумки експертизи ніяк позначитися не повинні - він залишиться під підпискою про невиїзд. Його визнано підозрюваним, але ні в чому не звинувачують поки", - повідомила Дехтяренко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, якутський шаман Олександр Габишев у березні цього року пішки вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".
19 вересня, його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. 20 вересня його було доставлено до Якутська, а потім - у психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.
25 вересня вранці загін якутського шамана, що продовжив після його затримання похід на Москву, оголосив про розпуск і завершення походу. Напередодні ввечері до табору загону приїхала група невідомих у цивільному і забрала кількох членів загону у відділення поліції найближчого міста Слюдянка.
У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і зажадали його звільнення.
Дружеская ничья.
І Давид поб'є Голіафа.
Трускавецкая олд-скул ?
Стара радянська метода, радянська психіатрія - хто інакше думає - той божевільний.
Иначе он не шаман
Российская власть сегодня выдала шаману Саше аттестат на профессию 😁
Дебилы
Настав час приймати рішення.
Без яких неможливо діяти.
Вчорашній день показав нашу силу і здатність до взаємодії.
Ми відкинули будь-які політичні розбіжності та об'єдналися.
Ми сказали - і нас почули. Навіть якщо вони затискали вуха.
Тепер прийшов час приймати рішення.
Буде Віче.
Справжнє. Вперше за багато років.
Віче - це коли громадяни країни збираються, щоб вирішити долю країни. І узгодити дії.
Цієї неділі, 6 жовтня, о 12:00 ми зберемося на Майдані в Києві і на майданах всієї України.
Будемо радитися і приймати рішення.
Ми кличемо всіх приєднатися до нас і до Руху Опору Капітуляції, в який ми входимо і який повністю підтримуємо.
Вважайте, що це початок мобілізації.
Мобілізації тих, хто вже рятував Україну.
Пора зробити це ще раз.
Ми воювали на війні та в тилу. Тепер ми повинні не дозволити тихо капітулювати. І знищити країну та державу.
Приходьте. Приїжджайте до Києва або збирайтеся в своїх містах. Нам важливий кожен з вас. Нам потрібен кожен з вас.
Залиште всі образи та розбіжності вдома - і приходьте.
Час настав.
А тепер доведемо цю інформацію до кожного.
Робіть репост і залишайте "+" в коментарі. Донести до кожного. Запросити всіх. Це головне завдання.
Список локацій:
Запоріжжя - майдан Героїв
Херсон - площа Свободи
Івано-Франківськ - Грушевського, 21
Суми - площа Незалежності
Дніпро - проспект Олександра Поля, 1-2, ОДА
Харків - площа Свободи
Чернівці - центр, Площа, пам'ятник Шевченка
Вінниця - Майдан Небесної Сотні
Тернопіль - Грушевського 8, ОДА
Кропивницький - площа Героїв Майдана
Львів - проспект Свободи, біля памятника Шевченка
Кривий Ріг - площа Горького, біля стели з фото полеглих Героїв"
Миколаїв - площа Соборна, біля ОДА
Маріуполь - площа біля Драмтеатру
Хмельницькій - Майдан Незалежності
Краматорськ - площа Миру
Полтава - площа перед Полтавською ОДА
Одесса - Приморський бульвар, біля Дюка
Чернігів - біля пам'ятника Небесної Сотні
Сєвєродонецьк - біля будівлі Луганської ОВЦА, пр. Центральний, 59
Мелітополь - площа Перемоги
Нікополь - біля міської ради
Рівне - Майдан Незалежності
Козятин, Вінницька область - площа біля РДА
Житомир - майдан Корольова, під ОДА
Черкаси - Соборна Площа
Славута, Хмельницька область - майданчик "Вільний вогонь"
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Слава Україні!
Ппц, на сколько ж вы безответственные мерзавцы.
зезло изгонять - у нас до "карательной психиатрии" еще не доросли. шакалшаман петя есть.5 лет "изгонял"
Як
це не парадоксально, але блокування шаману в найбільший на планеті,
ядерній, космічній, одній з найбагатіших ресурсами країн, відкинуло цю
країну ще років на 100- 200 від початку подолання феодалізму...
🤣
Жаль шамана, один психически здоровый человек на всю Московию был, и того "вылечат".
🤔
Как всегда, в параше, все вывернули на изнанку.
Невменяемые психиатры, вместо оказания помощи в изгнании пуйла...
Кули тут говорить. В парше вменяемыми остались только НЕКОТОРЫЕ шаманы.
и всё такое..