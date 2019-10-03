 Російські психіатри визнали шамана, який ішов на Москву виганяти Путіна, неосудним

Про результати експертизи повідомила координатор правозахисту руху "Відкрита Росія" Валентина Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Сибір.Реалії".

Адвокати Габишева мають намір провести власну експертизу з незалежними експертами. На їхню думку, в такі терміни і "в рамках амбулаторної експертизи" достовірний висновок зробити неможливо.

"Ми вже розмовляли з експертами, які однозначно засумнівалися в результатах минулої експертизи. З самим документом нам дозволили ознайомитися тільки в суботу. На становищі Олександра Габишева підсумки експертизи ніяк позначитися не повинні - він залишиться під підпискою про невиїзд. Його визнано підозрюваним, але ні в чому не звинувачують поки", - повідомила Дехтяренко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, якутський шаман Олександр Габишев у березні цього року пішки вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".

19 вересня, його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. 20 вересня його було доставлено до Якутська, а потім - у психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

25 вересня вранці загін якутського шамана, що продовжив після його затримання похід на Москву, оголосив про розпуск і завершення походу. Напередодні ввечері до табору загону приїхала група невідомих у цивільному і забрала кількох членів загону у відділення поліції найближчого міста Слюдянка.

У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і зажадали його звільнення.

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