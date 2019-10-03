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Все про:Росія (20080) психіатрія (52)

 Російські психіатри визнали шамана, який ішов на Москву виганяти Путіна, неосудним

Згідно з висновками психолого-психіатричної експертизи, якутський шаман Олександр Габишев несповна розуму, не може усвідомлювати і відповідати за свої дії та керувати ними. Правозахисники збирають свою експертизу з незалежними фахівцями.

Про результати експертизи повідомила координатор правозахисту руху "Відкрита Росія" Валентина Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Сибір.Реалії".

Адвокати Габишева мають намір провести власну експертизу з незалежними експертами. На їхню думку, в такі терміни і "в рамках амбулаторної експертизи" достовірний висновок зробити неможливо.

"Ми вже розмовляли з експертами, які однозначно засумнівалися в результатах минулої експертизи. З самим документом нам дозволили ознайомитися тільки в суботу. На становищі Олександра Габишева підсумки експертизи ніяк позначитися не повинні - він залишиться під підпискою про невиїзд. Його визнано підозрюваним, але ні в чому не звинувачують поки", - повідомила Дехтяренко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, якутський шаман Олександр Габишев у березні цього року пішки вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".

19 вересня, його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. 20 вересня його було доставлено до Якутська, а потім - у психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

25 вересня вранці загін якутського шамана, що продовжив після його затримання похід на Москву, оголосив про розпуск і завершення походу. Напередодні ввечері до табору загону приїхала група невідомих у цивільному і забрала кількох членів загону у відділення поліції найближчого міста Слюдянка.

У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і зажадали його звільнення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152011
 
 
 Топ коментарі
 
Хуйло реально боїться шамана Российские психиатры признали шамана, который шел в Москву изгонять Путина, невменяемым - Цензор.НЕТ 4913
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А шаман признал невменяеміми кацапических психиатров.

Дружеская ничья.
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Чи не єдиний із 146 мільйонів мокшан що сказанув правду про Пуйла визнаний придурочним? А що тоді говорити про решту 146 мільйонів придурочних?
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Молодець А може він дійсно володіє силами.
І Давид поб'є Голіафа.
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То сикретная пиридача генетальнава материала к риципиенту.
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особо нравиться фото с белорубашечниками! Приручили-припрягли неандертальца за бабло конечно! Оно тупэньке тонкой игры не понимает----головизной кивает, удила кусает конь ретивый с бэцалами! По тексту заготовленому блеет густым басом и серит ананасом! Там бабла большого не дадут---понял дуркецало? Не про тебя там бабло большое ошлепок шатаный!
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Краще коли хтось вмєняємий швидко замочить ***** в сартірі. Бо невмєняємому шаману не вдалося.
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Хулио еще больше псих... Скорее бы эта тварь уже подохла и горела в Аду.
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ну таки там уже новый в поход на москву двинул и его ещё волхвы поддержали . 21 век в раше
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Ксенія , я мав контакти з людьми які мають високий соціальний статус в нашому суспільстві, чим вони не такі як прості ? Дуже , дуре забобонні, приділяють увагу всяким знакам і деталям, і це все треба обов'язково враховувати. Для широкого загалу це приховують, це мало хто знає навіть. може бути таке, вас кудись запросили, вступили з вами у відношення, потім у тієї людини щось не вийшло, ото і все, за вас забудуть. Вірно і навпаки. Ще можуть проводи свої ритуали, якісь дії, коли таки побачили, вважайте вам повністю довіряють
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У нас свои невменяемые, нахрена нам горе кацаповРоссийские психиатры признали шамана, который шел в Москву изгонять Путина, невменяемым - Цензор.НЕТ 8047
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А у ПЕСюнов вааще чувак дебильный са сравкай ёсц. Российские психиатры признали шамана, который шел в Москву изгонять Путина, невменяемым - Цензор.НЕТ 9013 Российские психиатры признали шамана, который шел в Москву изгонять Путина, невменяемым - Цензор.НЕТ 7492 Российские психиатры признали шамана, который шел в Москву изгонять Путина, невменяемым - Цензор.НЕТ 7492
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Ты такой остроумный !!!

Трускавецкая олд-скул ?
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БЕДНЫЕ ПСИХИАТРЫ ДАЖЕ И ДУМАТЬ ОБ ИНОМ было для них чреато стать шаманами самим Российские психиатры признали шамана, который шел в Москву изгонять Путина, невменяемым - Цензор.НЕТ 6465
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Из Якутии в Москву пешком может идти только нормальный.
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он по направлению шел там не дороги, а направления
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может он и был самым вменяемым, по сравнению с остальным большинством
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Не російським психіатрам розказувати про нєвмєняємость виборцям країни, яка під час війни обрала президентом клоуна- маріонетку.
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це кращий вихід для шамана, а так би впаяли років 10 нещасному шаману - іди шамань на зону.
Стара радянська метода, радянська психіатрія - хто інакше думає - той божевільний.
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Толко пару минут как на гранях прочёл, а оно уже тут))) Дешево парняга отделался, откровенно говоря.
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Бедный шаман.
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Настоящий шаман должен быть одержим,
Иначе он не шаман

Российская власть сегодня выдала шаману Саше аттестат на профессию 😁

Дебилы
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Они его от тюрьмы упасли помимо прочего, причём по тяжелой статье
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Увага всім!
Настав час приймати рішення.
Без яких неможливо діяти.
Вчорашній день показав нашу силу і здатність до взаємодії.
Ми відкинули будь-які політичні розбіжності та об'єдналися.
Ми сказали - і нас почули. Навіть якщо вони затискали вуха.
Тепер прийшов час приймати рішення.
Буде Віче.
Справжнє. Вперше за багато років.
Віче - це коли громадяни країни збираються, щоб вирішити долю країни. І узгодити дії.Российские психиатры признали шамана, который шел в Москву изгонять Путина, невменяемым - Цензор.НЕТ 3634

Цієї неділі, 6 жовтня, о 12:00 ми зберемося на Майдані в Києві і на майданах всієї України.
Будемо радитися і приймати рішення.
Ми кличемо всіх приєднатися до нас і до Руху Опору Капітуляції, в який ми входимо і який повністю підтримуємо.
Вважайте, що це початок мобілізації.
Мобілізації тих, хто вже рятував Україну.
Пора зробити це ще раз.
Ми воювали на війні та в тилу. Тепер ми повинні не дозволити тихо капітулювати. І знищити країну та державу.
Приходьте. Приїжджайте до Києва або збирайтеся в своїх містах. Нам важливий кожен з вас. Нам потрібен кожен з вас.
Залиште всі образи та розбіжності вдома - і приходьте.
Час настав.
А тепер доведемо цю інформацію до кожного.
Робіть репост і залишайте "+" в коментарі. Донести до кожного. Запросити всіх. Це головне завдання.
Список локацій:
Запоріжжя - майдан Героїв
Херсон - площа Свободи
Івано-Франківськ - Грушевського, 21
Суми - площа Незалежності
Дніпро - проспект Олександра Поля, 1-2, ОДА
Харків - площа Свободи
Чернівці - центр, Площа, пам'ятник Шевченка
Вінниця - Майдан Небесної Сотні
Тернопіль - Грушевського 8, ОДА
Кропивницький - площа Героїв Майдана
Львів - проспект Свободи, біля памятника Шевченка
Кривий Ріг - площа Горького, біля стели з фото полеглих Героїв"
Миколаїв - площа Соборна, біля ОДА
Маріуполь - площа біля Драмтеатру
Хмельницькій - Майдан Незалежності
Краматорськ - площа Миру
Полтава - площа перед Полтавською ОДА
Одесса - Приморський бульвар, біля Дюка
Чернігів - біля пам'ятника Небесної Сотні
Сєвєродонецьк - біля будівлі Луганської ОВЦА, пр. Центральний, 59
Мелітополь - площа Перемоги
Нікополь - біля міської ради
Рівне - Майдан Незалежності
Козятин, Вінницька область - площа біля РДА
Житомир - майдан Корольова, під ОДА
Черкаси - Соборна Площа
Славута, Хмельницька область - майданчик "Вільний вогонь"
Додавайте в коментарях те, чого не вистачає, або потрібує корегування.
Ми будемо постійно робити апдейт
І не забувайте про репост. У нас не так багато часу.
Слава Україні!
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Хочеш туди, будеш там. Ніхто тобі не дасть роз'єднати Україну
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Майдан в обычном смысле уже неэфективен. Нужно вычеслять этих зеленых ублюдков и их любителей и заносить в черный список. Что бы в дальнейшем полный байкот.
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Вы, дебилы, готовы Украину уничтожить из-за своих непомерных соевых амбиций. Синхронно с лахтой работаете по плану *****.
Ппц, на сколько ж вы безответственные мерзавцы.
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Бедная Россия уже и шаманы психи. Как по мне нормального шамана не может быть в принципе....
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пускай до нас идет зе зло изгонять - у нас до "карательной психиатрии" еще не доросли.
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В Украине свой шакал шаман петя есть.5 лет "изгонял"
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Як це не парадоксально, але блокування шаману в найбільший на планеті, ядерній, космічній, одній з найбагатіших ресурсами країн, відкинуло цю країну ще років на 100- 200 від початку подолання феодалізму...
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pompiere
Як
це не парадоксально, але блокування шаману в найбільший на планеті,
ядерній, космічній, одній з найбагатіших ресурсами країн, відкинуло цю
країну ще років на 100- 200 від початку подолання феодалізму...
Российские психиатры признали шамана, который шел в Москву изгонять Путина, невменяемым - Цензор.НЕТ 1032

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Бред. Все эти психолого-психиатрические экспертизы можно смело засунуть этим ыкспердам в одно место, расейская психиатрия уже давно стала притчей во языцех...Шаман более вменяем, чем они все вместе взятые...
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Естественно, если россияне которые голосуют за педофила и убийцу Путина нормальные, то априори, тот кто выступает против Путина - невменяем.
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Відправлять шамана відпочивати на Канатчикову дачу
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А какой тогда гундяй с педофилами в рясах?
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Тобто, ***** - вменяемый, а шаман - не? Вы не того на дурку отправили, *******. С себя начните.
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Пробач бидла менше стало, тільки на 5 % і від цього всім пенсіонерам легше не стало,
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Пусть фопами оформятся-жизня будет бить фотаном
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Зелемоню тоже хотели принудить сдать анализы и доказать что он невменяемый наркоман и сегодня имеем чёткие результаты его невминяемости и необратимые процессы в Украине
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Столько завелось нулевок с иностранных IP в последнее время, которые шпарят по одной методичке...***** с Ахметкой неслабо вложились...
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И сколько платит ***** за видимость обожания и поддержки зе?
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да да гэбнявые псевдопсихиатры никакого отношения к психиатрии не имеют, это один из методов по очернению и устранению неугодных режиму людей
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МОРДОР ИТАК СПЛОШНАЯ ПЛАТА №6, ГДЕ ЧЕЛАВЕКО-АБИЗЯНЫ ЗАМЕСТЬ ТОГО ЧТО Б ПРИНИМАТЬ ТАБЛЕТКИ ПРИНИМАЮТ ЗАКОНЫ, И ВСЕХ ВСЕ УСТРАИВАЕТ! КАК СМОТРЕЛ ОДИН ВИДОС ГДЕ ТЕТКА ГОВОРИТ Я ЗА ПУТИНА, А НА АРГУМЕНТ ЧТО РАЗРУХА И НИЩЕТА В СТРАНЕ ОНА ПАРИРОВАЛА И ВЫДАЛА ПЕРЛ "ЗАТО СТАБИЛЬНАЯ НИЩЕТА" ЗАНАВЕС.....
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А главный шаман паРашки Гундяй - нормальный...
🤣
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***** засцало.
Жаль шамана, один психически здоровый человек на всю Московию был, и того "вылечат".
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Бачу в місті -ненормальних 🍫збоченців меньше , чим 8%%.. підпільниками стали , чи шо?
🤔
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Так ясно что признали невменяевым. Признали бы нормальным----шамана бы назначили глав-врачом психушки, а бывших врачей назначили бы пациентами там же. Шаман бы согласился---лучше синица в руке---хоть мыться будет каждый день!
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А не в напряг ли будет российским психиатрам поэкспертизить на вменяемость тут у нас одного мелкого пациента в наполеоновской треуголке? А заодно и своего, тоже… не крупного, любителя топлесс и кошек со сраки рисовать.
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Российские психиатры признали шамана, который шел в Москву изгонять Путина, невменяемым
Как всегда, в параше, все вывернули на изнанку.
Невменяемые психиатры, вместо оказания помощи в изгнании пуйла...
Кули тут говорить. В парше вменяемыми остались только НЕКОТОРЫЕ шаманы.
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Після розвалу СССР жоден лікар, який відправляв людей на муки та можливу смерть не поніс покарання. І судді, що вироки виносили потім судили іменем України . І мусора і КГБшники. Як немає покарання є владний безпрєдєл . Тепер дивіться. За розстріл Майдану - ніхто, за Іловайськ - ніхто . За те, що ядерну зброю віддали ніхто, за розграбовану Державу ніхто. Таким чином Державу втратимо.
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В РФ возвращают карательную психиатрию темнейших времен СССР. Территория без будущего.
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Не надт так. Новая власть надеется Украину туда затащить. В светлое имперское прошлое так сказать
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в стране дураков недуракам приходится трудно, их признают невменяемыми, сажают в тюрма
и всё такое..
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" Шаман" - это уже диагноз! Но ,на фоне ордынских властителей он самый адекватный!
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