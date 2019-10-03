 Націоналісти з руху C14 оформляються в політичну партію

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі LB.ua розповів лідер "С14" Євген Карась.

"Так, ми будемо реєструватися як партія. Зараз вивчаємо доступні варіанти стосовно того, як юридично отримати партійну структуру. Найбільше приваблює варіант збору підписів і реєстрацію з нуля", - сказав він.

За його словами, до керівників руху "С14" вирішили приєднатися низка інших націонал-політичних і ветеранських організацій, тобто йдеться не просто про перейменування. "Є кілька діючих депутатів місцевого самоврядування. Конкретика щодо прізвищ скоро буде, ми в процесі структурування управління... Ми відібрали тих націоналістів, які часом і справами довели свою вірність фундаментальним проектам, а не тактичним політичним іграм чи приватному збагаченню", - заявив Карась.

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Серед засновників нової партії він назвав колишнього депутата Верховної Ради Юрія Бублика, депутата Хмельницької райради Віктора Бурлика, депутата Чечелівської районної ради Кирила Дороленка, керівника "Союзу ветеранів війни з Росією" Андрія Медведька, Сергія Мазура з "С14", Миколи Панченка з "Освітньої асамблеї ", львівського громадського активіста Антона Петровського.

За словами Карася, оформлення в партію зокрема дасть змогу залучити додаткове фінансування. "Раніше багато підприємців не могли бути офіційними учасниками "радикальної націоналістичної організації". А зараз зможуть", - сказав він.

Він повідомив, що бюджет "С14" та інших проектів становив 10-20 тисяч доларів на місяць, для партії буде досить 50-60 тисяч. "Ці гроші реально зібрати. Для того, щоб утримувати партію, яка зможе змінювати державну політику навіть без присутності в Раді, вистачить кількох середнього масштабу компаній", - вважає Карась.