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 Політика України
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Все про:Карась Євген (13) С14 (54)

 Націоналісти з руху C14 оформляються в політичну партію

Праворадикальний рух "С14" оформляється в політичну партію під назвою "Суспільство майбутнього". Її презентація відбулася 28 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі LB.ua розповів лідер "С14" Євген Карась.

"Так, ми будемо реєструватися як партія. Зараз вивчаємо доступні варіанти стосовно того, як юридично отримати партійну структуру. Найбільше приваблює варіант збору підписів і реєстрацію з нуля", - сказав він.

За його словами, до керівників руху "С14" вирішили приєднатися низка інших націонал-політичних і ветеранських організацій, тобто йдеться не просто про перейменування. "Є кілька діючих депутатів місцевого самоврядування. Конкретика щодо прізвищ скоро буде, ми в процесі структурування управління... Ми відібрали тих націоналістів, які часом і справами довели свою вірність фундаментальним проектам, а не тактичним політичним іграм чи приватному збагаченню", - заявив Карась.

Дивіться також: Група активістів, зокрема із С14 та "Нацкорпусу", "спонтанно" знесли паркан на Інститутській в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Серед засновників нової партії він назвав колишнього депутата Верховної Ради Юрія Бублика, депутата Хмельницької райради Віктора Бурлика, депутата Чечелівської районної ради Кирила Дороленка, керівника "Союзу ветеранів війни з Росією" Андрія Медведька, Сергія Мазура з "С14", Миколи Панченка з "Освітньої асамблеї ", львівського громадського активіста Антона Петровського.

За словами Карася, оформлення в партію зокрема дасть змогу залучити додаткове фінансування. "Раніше багато підприємців не могли бути офіційними учасниками "радикальної націоналістичної організації". А зараз зможуть", - сказав він.

Він повідомив, що бюджет "С14" та інших проектів становив 10-20 тисяч доларів на місяць, для партії буде досить 50-60 тисяч. "Ці гроші реально зібрати. Для того, щоб утримувати партію, яка зможе змінювати державну політику навіть без присутності в Раді, вистачить кількох середнього масштабу компаній", - вважає Карась.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152010
 
   
 Топ коментарі
 
Ну я так пгнимаю, нас ждет веселая осень, вернее ее конец и зима. Моника Зеленски, наверняка что то учудить в Париже. Нужно было быть полным идиотом, чтобы ехать один против троих. Формула штангеля это не начало капитуляции, это начало вырока, но уже ему.
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Нет, это он про Нацкорпус, который фактически похоронил Пороха и породил Зе, который делает со страной, что хочет. "мы с вами посоветовались и Я РЕШИЛ", ВОТ ТАКАЯ ЕГО ПОЛИТИКА. Ибо ни в парламенте, нигде конкурентов для него нет, даже тот же Нацкорпус, который типа с чем то там не согласен, может теперь поцеловать его в одно место!
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Обох не те що на палю, адже це буде не по Єврогейськи, а от довічне якраз в міру.
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Ну я так пгнимаю, нас ждет веселая осень, вернее ее конец и зима. Моника Зеленски, наверняка что то учудить в Париже. Нужно было быть полным идиотом, чтобы ехать один против троих. Формула штангеля это не начало капитуляции, это начало вырока, но уже ему.
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як ви заспіваєте, якщо він (Президент Зеленський) там нічого не підпише?
або підпише про контроль України над кордоном?
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С Грузией тоже подписали про вывод войск до сих пор ждут. Был уже меморандун один у нас, не помогло.
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питання в санкціях - путіну вони сильно дошкуляють, якщо буде зрив домовленостей - для нього це матиме ще більші негативні наслідки. Щось там у нього змінилося.
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Так вот как только чето там подпишет и пох че, кацапы все равно не выполнят, это станет нашей проблемой вся эта лугандония, тут и санкциям конец.
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а потім знов введуть, якщо не будуть виконувати.
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а що ви заспіваєте, якщо таки підпише ?
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Президент (батько народу) Зеленський не зрадить своєму народу. В мене сумнівів навіть немає.
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шкода, що тут немає смайлика, якого нудить.я би вам запостила
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Я теж..в добру свiтлу справжню.. гільйотину
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А что Порося в Минске что то подписывал???? Покажите мне хоть один документ, подписанный в рамках норманской четверки. Или хоть один документ, подписанный в Минске от имени Украины.
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як тоді на підставі невиконання мінських угод впаяли санкції проти Росії???
га?
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Ты как то вспомни, когда были введены санкции и когда состоялись то, что называют Минскими соглашениями. И найди хоть один документ, где санкции напрямую привязаны к Минску. Меня не интересуют политические завления
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Когда в президенты ставят клоуна или зека, то только с одной целью - как можно больше навредить Украине.
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Вот это санкции, всем санкциям санкции.
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Это хорошо , но немного позновато, нужны уже совсем другие методы для борьбы с зелёной чумой
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с свинячей только бойня Националисты из движения C14 оформляются в политическую партию - Цензор.НЕТ 3091
а 9% сами рассосутся
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Скільки хороших партій, а в В,Р завжди попадає одне лайно. Бажаю7 футів під кілем.
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НИЧОСИ! ЭТА МРАЗЬ БИРЮКОВ ВООБЩЕ ЧОТА ЕЩЕ И ВЯКАЕТ Националисты из движения C14 оформляются в политическую партию - Цензор.НЕТ 1998
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ну порохня прям из себя пострадавших строит Националисты из движения C14 оформляются в политическую партию - Цензор.НЕТ 4915
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Не зря он про бензин упоминает, сам же попался на попытке забарыжить курченковские нефтепродукты.
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Арештом Порошенка хочуть маргіналізувати протест проти капітуляції та відбити бажання людей, що не є прихильниками ПП виходити на майдан. Через власні "ЗМІ" зроблять підміну понять, що протест не проти капітуляції, а за Пороха.
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Они хотят представить народ, который выйдет на Майдан , как порохоботов, и попытаются натравить на них зебилов.
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Бирюкову пора менять тапки, а он всё по привычке анилингус исполняет. Панегирик человеку который не боялся Путина! Мало того, который нагибал Путина! Путин даже боялся трубку снимать, когда Пэдро ему звонил!
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Путин даже боялся трубку снимать, когда Пэдро ему звонил! ХОРОШО МРАЗЬ БИРЮКОВСКУЮ ПОДКОЛОЛ!

Націоналісти з руху C14 оформляються в політичну партію - Цензор.НЕТ 7450
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Пусть цветут сто цветов,
Пусть развиваются сто движений

Нам не хватает ещё этих
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Это те, которые ромов избивали и адвокатов в зале суда? Так по ним тюрьма плачет, какая нах партия! Обычные отморозки.
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То есть, когда ромы селятся в парках, засерая всё кругом, тупо всех посылая это нормально? Молчу уже об ихнем сотрудничестве с ментами на вокзалах...
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Для этого есть полиция, остальное - бандитизм и беспредел.
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Лохи будут поддерживать шайку беспредельщиков, назвавшихся националистами. И при этом о Европе мечтать.
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кто же тогда голосовал за олигарха-мародера порошенко... страшно подумать.
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То, что вы порвелись на слугу олигарха, который для вас снял сериал х..ня?
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А КАК ЖЕ ТСН=1+1? БЕЛОРУССКИМ РАЗВЕ СКРЕПНО ССЫЛКИ НА БЕНИН КАНАЛ ДАВАТЬ? Націоналісти з руху C14 оформляються в політичну партію - Цензор.НЕТ 4764
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ПО СУТИ Я ТЕБЕ УЖЕ ЗАДАЛ ВОПРОС. ТЫ БЕЛОРОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙ (ИБО ВОПРОСОМ НА ВОПРОС)?
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в нормальных странах две три лидирующие партии, между ними борьба и конкуренция, а у сколько людей, столько и партий на каждый день
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У мене є мрія... Воєнний переворот в Україні, воєнний стан років на 5-10, повна заборона усього московитського, засудження Зеленський і Ко за державну зраду на 20 років, і... Порох - Президент, Гетьман Незалежної України!
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ти, як у тому прислів´ї, думкою багатієш. Пеця нафік нікому не потрібний, проти нього більшість виборців.
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Это стёб? Если вы серьёзно - то мне вспомнились сталинские времена. Я на ваш вариант не согласен. Почему вы не хотите, чтобы пришёл Путин и всё это вам устроил?
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Это не те, которые дома ромов пробовали поджигать?
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Я только уточнял. Они же, если память не ошибаюсь, крестный ход или какой-то там митинг проводили против того, чтобы паску называли куличем, нет?
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Очередная пустышка. 0,9 % на любых выборах. Не жалко того, кто финансирует этот проект и попадёт на бабки. А если его арестуют, то партия так и кончится не начавшись.)
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не стоит так вопить = ваш хозяин без бабла столько же и не наберет
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мы гоним - вы свидетели пороховы очень воинственная секта

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Да путлер их и финансирует. Такие деятели ему нужны, чтобы выставить украинцев идиотами. Это же просто подарок для рашинской пропаганды !
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На лице читается колоссальный интеллект, IQ явно не менее 150 !
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Пенсионерам категорически не рекомендуется играть в шахматы с такими просветлёнными.
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Явно по больше чем у тебя!
Имел честь пожать ему руку, и немного пообщатся в реале.
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А НА САМОМ ДЕЛЕ МОЖЕТ НЕ РУКУ И НЕ ПОЖАТЬ?
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Лице,як у московитських націоналістів.
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Так они все из России. Вон Билецкий , лучший друг Дугина российского фашиста.
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Только Белецкого нацжён менты чуть ли не на своём транспорте подвозили на акции против Пороха с плакатами "хто замовив Катю..." А когда С14 попробовали с такими плакатами на выступлении Юльки рот открыть (Манагер с "батьківщини") их менты быстро скрутили с криками - "ложись Бандера"
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А вот это правильно. Пусть в 2023 году идут на выборы.
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Северин Підгірний

@Wind0fFreed0m

Порошенко вочевидь серйозно націлився влаштувати на 14 жовтня збройний переворот Під прикриттям обурення мас і за спинами націоналістів, яких будуть розкачувати, Мародери рвуться до Влади Не посадите Порошенко, пане
@ZelenskyyUa
- цей вилупок підпалить запал громадянської війни
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Гмодянька війна зараз дуже можлива. От тільки стадо в анабіозі вживатиме "божу росу" і звинувачуватиме у всьму Пороха... На то воно і стадо. А вас попереджали розумні люди.
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Классный логотип: кто-то читает С14, а кто-то читает - С1Ч.
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бюджет "С14" и других проектов составлял 10-20 тысяч долларов в месяц,Источник: https://censor.net.ua/n3152010 - чому т.зв "націоналісти" свої видатки рахують в баксах ? Не можна так палитися , панове ..))
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