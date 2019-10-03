 Івано-Франківська облрада виступила проти реалізації "формули Штайнмаєра". ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу облради.
"Ми виступаємо проти реалізації так званої "формули Штайнмайєра", за якою відповідно до "Мінських угод" запроваджується особливий статус окупованих територій Донецької та Луганської областей. Анонсований 1 жовтня 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським документ, підписаний учасниками тристоронньої контактної групи у Мінську, є прихованою здачею національних інтересів України, загрожує безпеці та територіальній цілісності нашої держави та є фактичною капітуляцією України у російсько-українській війні і не гарантує встановлення миру навіть на умовах Путіна", – зазначив перший заступник голови обласної ради Василь Гладій.
Депутати обласної ради закликали Президента України, Верховну Раду України, Кабінет міністрів України, народних депутатів України від області проявити весь свій патріотизм, професіоналізм та державницьку позицію. А саме "не допустити надання особливого статусу окупованим територіям, проводити вибори до місцевих рад тільки після повної деокупації зазначених територій, не розміняти інтереси Держави на примарний мир", - сказано в повідомленні пресслужби.
Звернення було підтримано одноголосно. "За" проголосували 68 депутатів обласної ради.
Раніше з аналогічною заявою виступили депутати Львівської обласної ради.
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Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей
зеЛеную падаль на ростов!
Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей
Полный возврат к политически-экономическому статусу времен Януковича, но с потерей суверенитета и территориальной целостности.
Потому, что Коломой теперь покупает на Роисе и уголь, и электроэнергию. ПРичем уголь Коломой продает Уураине по цене больше Роттердамской, а за элеткроэнергию ты платишь больше Коломоя.
Но тебя ж, конченого, все Роттердам беспокоит.
Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей
принят ВР и подписан Порошенком 16 вересня 2014 року !!!
О какой сдаче сейчас Вы говорите, там всё что можно давно сдано ? Вот один из пунктов
Стаття 3. Держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей.
А учитывая, то какая у нас сейчас власть, и как их испугало 1 000 мирных патриотов, с украинской символикой и шуточными кричалками под ОП, то достаточно будет 300 000 - 350 000 человек c активной позицией, и несколько дней, дабы ЗЕ недорозумение ушло в историю. И это еще не было АТОшников, прошедших войну. Именно такие люди, будут делать историю, как уже сделали дважды, а ЗЕстадо только шипеть с обиды, злобы и злости. 99% вас будут сидеть под кроватью и тихо молчать. Даже не пискнут. На протест, способны только Homo sapiens. Научно доказанный факт
Еще ватные гандоны очень по одноклассникам и законтактам скучают. Нормальные ж сайты были.
оные в иванофраковске в 2014 выступили против построения эвропы-хотябы польши в иванофранкоске -
и 5 лет успешно не строили -
деребанили укрбюджет в своей раде, жителей послали в польши-расеи на заработки.
то же самое во львовах-тернополях-
тотальный деребан укрбабла, построение вилл.
заявленьі не четко и не конкретно, статьи на которьіе ссьілается заявитель не соответств..."Да тьі мужик и сам не знаешь что хочешь"
Чем дальше на Запад, тем меньше потомков пьяной матросни и рабоче-крестьян.
Так что можешь не напрягаться.
А судя по вашей культуре, хлопчик, - вы точно кацапчик...
патриот Украины или кацапюра обрыганая - деление не по территории а по уму
Но когда гнусные ватные колаборанты начинают петь песни, что на западной Украине украинцы не правильные - это полный абзац.
Как майдан устроить, научите!
Отвечает Витя из Ростова,
- Я отправил вам с конспектами
Портнова.
Нет больше "дайте ему еще 100 дней".
После подписания кацапской цедулки Моникой Зеленски, счет суверенитета Украину пошел на дни и часы в обратную сторону.
Президент России Владимир Путин выступил против того, чтобы Украину на российском телевидении выставляли в негативном свете. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
«Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе», - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что даже государственные телеканалы на российском телевидении ведут независимую редакционную политику. Однако если подача информации об Украине на них трактуется как невыгодная, то это значит, что в программах «чего-то не хватает», добавил он.