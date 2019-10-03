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 Політика України
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Все про:облрада (115) Івано-Франківська область (258)

 Івано-Франківська облрада виступила проти реалізації "формули Штайнмаєра". ФОТОрепортаж

Депутати Івано-Франківської обласної ради на позачерговій сесії прийняли звернення до Президента, Верховної Ради та Кабміну із закликом не допустити надання окупованим територіям особливого статусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу облради.

"Ми виступаємо проти реалізації так званої "формули Штайнмайєра", за якою відповідно до "Мінських угод" запроваджується особливий статус окупованих територій Донецької та Луганської областей. Анонсований 1 жовтня 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським документ, підписаний учасниками тристоронньої контактної групи у Мінську, є прихованою здачею національних інтересів України, загрожує безпеці та територіальній цілісності нашої держави та є фактичною капітуляцією України у російсько-українській війні і не гарантує встановлення миру навіть на умовах Путіна", – зазначив перший заступник голови обласної ради Василь Гладій.

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Депутати обласної ради закликали Президента України, Верховну Раду України, Кабінет міністрів України, народних депутатів України від області проявити весь свій патріотизм, професіоналізм та державницьку позицію. А саме "не допустити надання особливого статусу окупованим територіям, проводити вибори до місцевих рад тільки після повної деокупації зазначених територій, не розміняти інтереси Держави на примарний мир", - сказано в повідомленні пресслужби.

Івано-Франківська облрада виступила проти реалізації формули Штайнмаєра 02

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Звернення було підтримано одноголосно. "За" проголосували 68 депутатів обласної ради.

Раніше з аналогічною заявою виступили депутати Львівської обласної ради.

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Івано-Франківська облрада виступила проти реалізації формули Штайнмаєра 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152008
 
   
 Топ коментарі
 
ЗУ завжди починає першою. Респект.
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Порох-молодец, динамил и бил Ху#ла гибридно. Шмаркля-дебил и ничтожество, полный ноль, причем по шкале Кельвина.
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Тримай взувачку і не ходи босий.
Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 5909
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Ты же не хотел,может быть тебя бы выбрали.
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Та да, ещё наложит вето какой-нибудь поселковый депутат, и президенту хоть в отставку подавай Івано-Франківська облрада виступила проти реалізації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7682
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Может кто-то и не задумывается почему это ЗУ голосовала за Пороха и все эти митинги.Путину ЗУ и на х не нужна,а посему чем хуже у нас будут отношения,тем быстрей ЗУ развалится на различные автономии и дрыснут кто куда,но уже конкретно под крыло НАТО.

.
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Начало конца Украины положено. Никаких особых статусов не должно быть, иначе распад неизбежен.
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Я только не понял , Днепр почему молчит Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 5612
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Потому что Вы в Израили а fedjka - fedjka в Норвегии. Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 160
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Потому же, почему молчал Донецк в 2014-м.
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Сам-то был в том Донецке в 14м?Я-да, и как "молчал" Донецк помню отлично. Причём помню "молчание" как украинцев, так и манкуртовской сепарни.
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Зеленскому импичмент! кто то может думает, что у Зеленского есть гениальный план, а что если он просто не понимает, что делает! Выбрали президента дурака!
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а что если ты просто не понимаешь, что ты несешь? )) или ты думаешь, что все, что написано в соевой методичке для раскачивания ситуации - все правда? ))
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пнх! раскачивает ситуацию Зеленский! Пусть сделает заявление, что не будет принимать особого статуса!
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почему Зеленский должен слушать пациента 6-й палаты, который требует от президента сделать какое-то заявление? )) тебя могут послушать только твои санитары и то недолго ))
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Я не знаю что понимает Зеленский, но Вы определенно не понимаете (как и депутаты с этой статьи), что этот Закон Зеленскому не нужно принимать, он уже давно принят
Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей
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Феличе Риварес почему вы всех кто против Зеленского и предложенной им капитуляции считаете порохоботами , это же очевидные вещи идет подмена понятий и сдача интересов Украины Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 3951 Особый статус Лугандона , это минус евро-интерация и НАТО, как следствие таежный союз
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В комплекте с покупкой на Роисе электроэнергии и угля - это слив по всем фронтам.

Полный возврат к политически-экономическому статусу времен Януковича, но с потерей суверенитета и территориальной целостности.
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Именно, дибил.

Потому, что Коломой теперь покупает на Роисе и уголь, и электроэнергию. ПРичем уголь Коломой продает Уураине по цене больше Роттердамской, а за элеткроэнергию ты платишь больше Коломоя.
Но тебя ж, конченого, все Роттердам беспокоит.
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ты чей холоп будешь? ахметовский или соевый? ))
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Для тех кто в израильском танке. Закон
Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей
принят ВР и подписан Порошенком 16 вересня 2014 року !!!
О какой сдаче сейчас Вы говорите, там всё что можно давно сдано ? Вот один из пунктов
Стаття 3. Держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей.
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Саша Саша Саша Вы предлагаете вернуться обратно , но я думаю от меня здесь больше пользы, тут тоже ваты хватает , да и мороканцам кто то же должен объяснять что в кремле сидит )(уйло Івано-Франківська облрада виступила проти реалізації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 6200
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Вроде все уж поостыли, оказывается,что не так страшен черт как его малюют и только ивно-франковский обл.совет возбудился опять. Это на цензоре что, держать всех в фейковом тонусе? Бутусов,поверни цензор в нормальный сайт.
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Да этот сайт даже 1% населения не посещает,но порохососам кажется что здесь весь мир
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Да вот только революцию делают - 1-2% ЛЮДЕЙ. Не Данілов, и даже не тех, что родило Данілов - это сброд, не люди! А революцию делают ЛЮДИ!
А учитывая, то какая у нас сейчас власть, и как их испугало 1 000 мирных патриотов, с украинской символикой и шуточными кричалками под ОП, то достаточно будет 300 000 - 350 000 человек c активной позицией, и несколько дней, дабы ЗЕ недорозумение ушло в историю. И это еще не было АТОшников, прошедших войну. Именно такие люди, будут делать историю, как уже сделали дважды, а ЗЕстадо только шипеть с обиды, злобы и злости. 99% вас будут сидеть под кроватью и тихо молчать. Даже не пискнут. На протест, способны только Homo sapiens. Научно доказанный факт
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Нормальный сайт в твоем понимании это какой? где зе жопу лижут?
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Нуууу... Наверное типа "Русской весны" и "Лента.ру".
Еще ватные гандоны очень по одноклассникам и законтактам скучают. Нормальные ж сайты были.
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Ми-їздрєвьлє(років із тридцять вже)-украЬІнцЬІ.Нам--усьйо равно.Лішь бі на радном русккамь їзікє на пісана біла.
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Да, но закон по сути не применялся , а сейчас ВСУ отводят
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А кому весело узнавать про каждодневные смерти молодых людей ?
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О! Проснулось! А чего с 14года спало и не замечало чтоЗакон об особом статусе принят?
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14 г закон об особом статусе приняли для того чтоб касапов тролить, как погремуху для детей, чтоб дом не сожгли, срок вьіполнения того закона открьітьій, хоть 3210 год, а зебаки как дети, решили что надо вьіполнять,вьіполнили ,теперь касапьі угрожают спалить дом, а им порох виноват !
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Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера". ФОТОрепортаж



оные в иванофраковске в 2014 выступили против построения эвропы-хотябы польши в иванофранкоске -
и 5 лет успешно не строили -
деребанили укрбюджет в своей раде, жителей послали в польши-расеи на заработки.

то же самое во львовах-тернополях-
тотальный деребан укрбабла, построение вилл.





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Да, любят суперпатриоты эти нужники в Кацапии построить.
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Та шо ж это такое происходит-то?! Уже и до Франковщины порохоботы добрались Івано-Франківська облрада виступила проти реалізації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 5912 Нету спасу бедным зебилам Івано-Франківська облрада виступила проти реалізації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 5912
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А ведь если проведут местные выборы , как собирались, им же гоплык, этим местным князькам. Интересно, они это понимают?
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Их народ поддерживает, а не какие то ефемерньіе , с потолка 73%
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Ой, бросьте, а эти 73 % это не народ что ли?Или Зеленского нам выбрали человечки с Марса?Просто могут полететь и местные феодалы, я бы на их месте задумался о своём будущем.
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Они и вьішли потому, что задумались о своем будущем. За недостоверньіе результатьі разогнали ЦВК, ни один из них даже не пикнул,бо знає киця чиє сало з'їла.73% це народ, може його 90% було, а може і 40%
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Вы мне уже второй раз пытаетесь доказать про недостоверные результаты про ЦВК. Я же уже сказал, собирайте единомышленников, доказательства, подавайте в ЕСПЧ или куда там и выигрывайте. А до этого-выборы признаны состоявшимися, как бы кому не хотелось обратного. Где вы на фото увидели народ?Там депутаты. Устроили такой себе междусобойчик а-ля "слушали-постановили", но не думают, что это им может дорого обойтись.
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Народ здіснює свої владні повноваження безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Депутати мають представницькі фунції, тоб то всі депутати обл ради це представники всіх жителів області. Тепер візьміть лупу і знайдіть там 73% По поводу подачи в суд , опасаюсь подавать, поскольку все они согласньі что их разогнали правильно, то что я могу сделать , что мне у суда просить, как составить исковое заявление? суд часто отказьівает в иске с формулировкой исковьіе требования заявленьі не четко и не конкретно, статьи на которьіе ссьілается заявитель не соответств... "Да тьі мужик и сам не знаешь что хочешь"
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жІДАБєНДЬЙОРРІФЦИ ЄТА ЯРІЄ ЗАПАДЬЄНСКІЄ ОЧІНЬ.
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Вполне логично.
Чем дальше на Запад, тем меньше потомков пьяной матросни и рабоче-крестьян.
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Ага, только больше всего воюют с орками и погибают почему-то самые восточные Днепровцы, а эти суперпатриоты, как помню в сюжете 2015 года, когда голове сельскому привезли повестки - "усі на заробітках"...
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Ага. Пошли сказки, легенды и тосты из серии "Донбасс всю Украину кормит". Івано-Франківська облрада виступила проти реалізації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 569
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А сколько можно сказок про суперпатриотов с Запада?
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Выбирая между тобой и жителем Ивано-Франковска я точно знаю, кто из вас украинец, а кто безродное говно с украинским гражданством.

Так что можешь не напрягаться.
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Мальчик, кроме украинской во мне других кровей нет, но это неважно. У нас в Днепре люди всех национальностей помогали и помогают ВСУ, а поедьте по кладбищам. В моем родном райцентре целые аллеи погибших героев. И никто в критический момент не прятался "по заробиткам". Болтовня про Украину и реальная работа на Украину - разные вещи!
А судя по вашей культуре, хлопчик, - вы точно кацапчик...
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спокойно. все на нервяках.
патриот Украины или кацапюра обрыганая - деление не по территории а по уму
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Противопоставлять, так противопоставлять. Я его за язык не тянул.

Но когда гнусные ватные колаборанты начинают петь песни, что на западной Украине украинцы не правильные - это полный абзац.
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Батальон "Прикарпаття"? Яблука у Польщі уже позривали?
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в обычном. мериться начнешь из какой области больше погибло воинов? угомонись
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тИ Б НЕ ГИДИВ.А укр. мовою писав.Бо можна подумати,що ти з якоїсь Лахти чи Мухасранска-Зальєскава.
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Я одаково добре володію і українською і кацапською. Просто зазвичай відповідаю мовою папєрєдніка у переписці.
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Людей з такою звичкою звуть "лакуза".Таку звичку нам втовкмачив "старьшєй братєц".Хто не розумів--гнив на Сибіру.Важко серед кацапоїзіч"єскіхь бути українцем.Насильна русифікація дала страшні плоди--маємо війну й ненависть,смерть і кров.
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Увага всім! Настав час приймати рішення. Без яких неможливо діяти. Вчорашній день показав нашу силу, і здатність до взаємодії. Ми відкинули будь-які політичні розбіжності і об'єдналися. Ми сказали - і нас почули. Навіть якщо вони затискали вуха. Тепер прийшов час приймати рішення. Буде Віче. Справжнє. Вперше за багато років. Віче - це коли громадяни країни, збираються щоб вирішити долю країни. І узгодити дії. Цієї неділі, 6 жовтня в 12.00 ми зберемося на Майдані в Києві, і на майданах всієї України. Будемо радитися і приймати рішення. Ми кличемо всіх приєднатися до нас, і до Руху Опору Капітуляції, в який ми входимо, і який повністю підтримуємо. Вважайте, що це початок мобілізації. Мобілізації тих, хто вже рятував Україну. Пора зробити це ще раз. Ми воювали на війні і в тилу. Тепер ми повинні не дозволити тихо капітулювати. І знищити країну і державу. Приходьте. Приїжджайте в Київ, або збирайтеся в своїх містах. Нам важливий кожен з вас. Нам потрібен кожен з вас. Залиште всі образи і розбіжності вдома - і приходьте. Час настав. А тепер доведемо цю інформацію до кожного. Робіть репост, і залишайте "+" в коментарі. Донести до кожного. Запросити всіх. Це головне завдання.
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Ты ж сам понимаешь, как будет лучше и быстрее. Івано-Франківська облрада виступила проти реалізації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8713
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Попросила, Моника у Вити,
Как майдан устроить, научите!
Отвечает Витя из Ростова,
- Я отправил вам с конспектами
Портнова.
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а вот это вовочка, уже не хером по роялю и не козявки с попы хавать болтая с трампом! Потому видимо так и хочется ЦИК поменять наверное? Чтоб и по облрадам напхать своих имбецилов из зестада? Это так, для приведения в чувство. Когда все будет серьёзно ,облрад будет 20, и заявления пойдут пожестче, и армия поддержит, не уверен насчет аваковских ментовок, но думаю желающих пойти против народа будет не густо, ростова может и не получиться, да и нахер ты московским сдался, у витька тридцать лярдов нала было , да по счетам розтыкано еще 100, пока не выдоят не отпустят...
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Аваков хорошо нос по ветру держит и личной преданности не испытывает ни к кому, кроме себя. Так что, если конкретно жареным запахнет, вряд ли захочет утонуть вместе в зеленой шоблой или драпать из Украины, как Захарченко.
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Текст звернення надто вже різкий. По суті франківці звинуватили центральну владу в капітулянстві. Мені видається це несвоєчасним. Хоча би тому що зелених це не зупинить, а позиції України загалом серйозно ослабить. Що тут сказати, реалізується сценарій по розколу України. Господи, допоможи Україні.
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нормально, одна облрада погоды не сделает, но это весьма серьезный звоночек, тем, кто надеется Украину #уйлу таки слить, а нам рассказать что это была победа, она до поры до времени и должна быть одна, просто как пример, что так тоже можно, до раскола я не думаю что дойдет, в любом городе областном, предостаточно трезвых людей которые распустят свою облраду (на ремешки) если они не примкнут ко всей остальной Украине.
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Их уже три. Львов, Тернополь, Ивано-Франковск.
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Це несвоєчасно, тому і погано. Докази капітулянства мусять бути очевидними для більшості українців, а так яблуко ще не дозріло. По суті західняки навіть підіграли зелені. Ті зараз почнуть вказувати на них, мовляв знову ці навіжжені почали рипатися.
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Есть такое. С другой стороны и так полгода миндальничали с этой ватной мразотой.
Нет больше "дайте ему еще 100 дней".
После подписания кацапской цедулки Моникой Зеленски, счет суверенитета Украину пошел на дни и часы в обратную сторону.
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Більшість населення дезорієнтовано і тому рипатися мабуть рано. Потрібні очевидні і тверді докази капітулянтської політики. Дуже багато людей або взагалі заплуталося з цими безкінечними нормандськими хороводами, або думає що зелені маневрують.
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ПУЙЛО С НЕДОБРА ЧТО ТО ЗАДУМАЛ ЧТО ЗЕБИЛ ЕМУ НАОБЕЩАЛ?-
Президент России Владимир Путин выступил против того, чтобы Украину на российском телевидении выставляли в негативном свете. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
«Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе», - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что даже государственные телеканалы на российском телевидении ведут независимую редакционную политику. Однако если подача информации об Украине на них трактуется как невыгодная, то это значит, что в программах «чего-то не хватает», добавил он.
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Не треба Вовіку форсувати ці перемовини. В будь якому разі йти на умовах мацькви - розвалити Україну без війни. Хочуть європейці зняти з Раші санкції? Так вони і так знімуть. Кинуть Україну? Нехай. Їх сам Господь покарає.
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никакого особого статуса там и выборов тоже не должно-народ не требует это а шантаж боевиков -никогда там не было сепаратистких митингов за присоединение до 2013 ни разу не показывали хотя бы 10 000 даже чтоб требовали да, они больше ватники проросийски настроены, но требования народа масово и не масово не было в донбассе, это все искуственно мордором во время безвластие и побега януковича и вы идете на поводу явно так-посмотрите на Барселону Каталония выходит по 100 тысяч ото действительно митинг про сепаратизм и то не дают а в донбасе никогда ничего не припомню-какой нахрен особый статус за измену расстрелять мало клоуна
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