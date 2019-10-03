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 Політика України, Економіка
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Все про:металургія (132) Попов Ігор (21)

 Законопроєкт 1210 знищує українську металургію на користь Росії, - експерт

Пропоноване законопроєктом 1210 підвищення ренти для металургії знищує галузь в Україні і грає на користь Росії. Через підвищення податків українські металурги не зможуть конкурувати з російськими конкурентами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це на своїй сторінці у Фейсбук написав експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

Експерт констатував: попри те, що підвищення рентної плати на видобуток руди Верховна Рада ще не затвердила – проблеми у металургійному виробництві вже почалися.

"Сьогодні з’явилися новини про зупинку виробництва на Дніпровському металургійному комбінаті в Кам’янському. Перед тим про плани зупинки частини виробництва оголосив Арселор Міттал та ДМЗ у Дніпрі. Мабуть, математика, закладена в змінах податкового законодавства у законопроекті 1210, не знаходить підтвердження в практиці українських промисловців", - підкреслив Попов.

Він переконаний у тому, що підвищення ренти зробить нерентабельними поставки українського прокату на китайський ринок. А вища, ніж в країнах, що конкурують з Україною у металургії, рента витіснить український бізнес зі світових ринків.

"Лібертаріанці пропонують встановити ренту вищу, ніж у країнах-конкурентах (Австралії, Бразилії чи Казахстані). Основні ринки після закриття українських виробників займуть російські компанії. Може, в цьому і полягає економічна складова "Формули Штайнмаєра?", - зазначив Попов.

Свідоме чи несвідоме сприяння економічним інтересам країни-агресора експерт вбачає і в інших діях чинної влади.

"Імпорт електроенергії з Росії вже розпочинається. Залишається продати "Турбоатом" і газотранспортну систему росіянам (через міжнародні консорціуми, звичайно), аміакопровід включити до російського холдінгу, і відновити поставки ТВЕЛів на всі атомні станції", - окреслив негативний можливий сценарій подальшого розвитку подій Попов.

Нагадаємо, скандальний законопроект 1210 викликав серйозні дискусії у експертному та бізнес-середовищі. Найбільше нарікань – на суттєве підвищення рентної плати за видобуток залізної руди, що ставить металургію на межу виживання і те, що рента на марганцеву руду при цьому залишається незмінною. Таку диференціацію підходів законотворців до різних галузей промисловості експерти пояснюють можливим лобіюванням окремими представниками влади інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського та його феросплавних заводів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152007
 
 
 Топ коментарі
 
зеЛеная падаль работает на расею!
и заметил у этой зеленой сопли слова 'победа' вообще нету в лексиконе.
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У ЗЕбила просто горит, оно пабьед требует, а тут опять зрада. Шо делать ЗЕбилу как не визжать про Петю и вот ещё Бутусова приплёл. Новости не такие ЗЕбилу..главное шо к своим слугам УРода принимающим эти законы у него претензий нет..ЗЕбилоскот возмущаеца что новости не такие. Ему бы новости про Петю..про Гонтареву ото б аж усералось от радости... А тут смотри как заскулил.
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зеЛеная падаль работает на расею!
и заметил у этой зеленой сопли слова 'победа' вообще нету в лексиконе.
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У Пети была победа за победой (я про слова конечно), но с Рашкой торговля росла.
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так зачем вы выбрали зе? Что бы продолжать и усугублять?
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При Пете была подписана капитуляция перед Кремлём (хотя на словах он воевал во всю).
Зе просто более честен. Его выбрали чтобы налаживать мирную жизнь, он её налаживает.
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если Пеца так крут, почему же народ не оценил его великие перемоги ? И на крайних выборах его партия ПЕС получила всего 8%. Может это потому, шо он просто вор и брехло ?
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кибуцкий, потому что потенциал мозга, говорят, используется как раз на 20%. Если экстраполировать процент использования мозга на население в массе, цифры приблизительно соответствуют. Вот и ответ (если додумаешься, конечно)
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*****, СКОЛЬКО ЭТИХ НОВОСТЕЙ ЦЕНЗОР ПЕЧАТАЕТ ЗА ДЕНЬ?
Шлюха бутуска продается всем: парашенки, ахметке...
Готова принять с любой стороны и в любом количестве.
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У ЗЕбила просто горит, оно пабьед требует, а тут опять зрада. Шо делать ЗЕбилу как не визжать про Петю и вот ещё Бутусова приплёл. Новости не такие ЗЕбилу..главное шо к своим слугам УРода принимающим эти законы у него претензий нет..ЗЕбилоскот возмущаеца что новости не такие. Ему бы новости про Петю..про Гонтареву ото б аж усералось от радости... А тут смотри как заскулил.
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и шо самое противное, ни о чём не молчит !!!

а надо ж скрывать
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Ну столько новостей про одно и тоже, проплаченных ахметкой, который не хочет делиться с государством сверхприбылью - уже перебор.
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новость о том, что эту сверхприбыль при принятии этого закона отдадут кацапам.

я понимаю, что тебе, кацапу, это в масть,

но нам, украинцам, зачем ?
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Да, да...
Это как ущемленным фопом и бабушкой на рынке оказалася владелец розетки, выдающий себя за сотни фопов и выдающий липовые чеки, не желающий честно платить налоги.
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А как же их честно заплатить если сумма налога такая что ты ещё и должен остаёшься, не подскажешь ЗЕбил??? Есл б честно платили налоги ты б давно гавно жрал и спасибо говорил.
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вопрос простой - рентные ставки в кацапии тоже поднимаются до такого уровня ?

если нет, то на мировом рынке кацапы займут все украинские ниши.
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Ну кто платит тот и заказывает музыку. Зебилы довольны, значит все ок
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Так в этом и смысл.

А за это Бене ликтричество из Кацапии.
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Ну, оттуда убудєт, а в чийсь карман прібудєт...Закон пріроди-с....
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уничтожает украинскую металлургию в пользу России

Именно для этого СЛуги УРода его и принимают.
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Радуются кацапчеги, получили реванш через 5 лет страданий и унижений.
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по чем нынче ники или тебе по блату дали
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Он тут работает, у него работа такая -- Петя плахой, а кловун хороший, это его работа так называеца..Поэтому в абсолютно любой теме он всегда визжит про Петю...В этой кстати он про Петю уже тоже повизжал. Просто сразу спамь этого троля . Я всегда так делаю.
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сколько можно об одном и тоже?
У нас и олигархи стали какими то импотентами....
Замутити блин военный путч..., Соплю расстреляйте на стадионе, и поставьте у власти своего Пиночета, - какого нибудь героя-атошника....
Плачутся они на Цензоре целыми днями... Законопроект 1210 уничтожает украинскую металлургию в пользу России, - эксперт - Цензор.НЕТ 1027
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Коломою не нужен Пиночет. Коломоя какраз так все устраивает.

Дешевая энергия из Роиси, полная Украина рабов, моноплия на власть и грабеж. Такой-себе мини-кооператив "Озеро".
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ну так только Приват - группе Зе сосет хорошо....
Остальных по ходу разоряют...
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Ага. Роися - очень экологически ответственна и безопасна.
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В общую схему действий Моники Зеленски это ложится идеально.

Но!!!!
Сейчас спекулировать на эту тему будут все, кому ни лень.
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Ваще пох. Можно закрыть экспорт и импорт даже не понадобится так как барыги перестанут продавать со сверхприбылями там
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Да можно вобще проект "Украина" закрыть. Для полного счастья нужно еще забанить экспорт зерновых и сахара.
Просто посмотри, что составляет львиную долю ВВП Украины.
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ВВП ничего не показывает без директивной экономики и рыночных цен.
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У Украины есть еще что-то? Законопроект 1210 уничтожает украинскую металлургию в пользу России, - эксперт - Цензор.НЕТ 5517 Гривна вобще на чем-то держится, кроме растущих долгов?
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Эти фейги уничтожают всю Украину в пользу России!!!
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Раз все так плохо - возвращайте государству или продайте а себе покупайте "сверхприбыльные" в рф - в чем проблема?
Прям не цензор а рупор - бедствующего олигарха
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Задолбал Цензор со своим 1210. Когда обесценивали гривну в ТРИ раза и повышали коммуналку в ДЕСЯТЬ раз, то это было патриотично, на пользу Украине. А когда решили пощипать олигархов, а не простых людей, то это оказывается в пользу России. Проплаченная помойка, а не сайт.
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царя абидели алярм..аа барина абижають.. Все зебилы аж воют...Слив Украинской металургии на пользу кацапов у ЗЕбилов и то оправдали..вот уж точно ЗЕбил хуже кацапа. Только отмашку дай завтра и ***** родным папой назовёшь!!
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Гнать в шею проплаченных Ахметовым экспертов. Пусть даст цифры какая рента в ЕС и в Украине.
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В пользу России. Пошла тяжелая артиллерия.)
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ОЧЕРЕДНОЙ ИКСПЕРД КРИЧАЩИЙ О ЗРАДЕ В УГОДУ МЕТАЛУРГИЧЕСКИМ ОЛИГАРХАМ 25 ЛЕТ ПОЛУЧАВШИХ СВЕРХПРИБЫЛЬ. ХВАТИТ УЖЕ ВТИРАТЬ ДИЧ! НЕ УМЕЕТЕ РАБОТАТЬ НЕ ПОЛУЧАЯ 100% ПРИБЫЛИ? ПРОДАЙТЕ ТОМУ КТО УМЕЕТ! НО НЕ НАДО ШАНТАЖИРОВАТЬ И ВЫСИРАТЬ МНЕНИЯ ИКСПЕРДОВ
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Т.е. Миттал миллиардер, по всему миру заводы, а в Украине вдруг не умеет работать?
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Зеленский сейчас в Украине все уничтожает в пользу росии
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Заставь дурака Богу молиться он себе лоб расшибёт.
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ахметовская или пинчукрвская металлургия - это не металлургия Украины. Во как завывают "эксперты" с мордами, не помещающимися в фотоаппарат...
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Какой же это эксперт? Это обычная подстилка Ахметова ! Проститут. В том числе и политический!
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