 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Обозреватель". Наводимо частину інтерв'ю повністю.
"Obozrevatel": Невеликий бліц. Перший президент України?
Михолап: Кучма. Ні, ні, ні... Зараз, його Леонід звали. Я точно пам'ятаю, дай секунду. Кучма був дуже довго...
"Obozrevatel": Добре, хто був після Кучми?
Михолап: Після Кучми відразу Ющенко та Янукович. Ющенко, а потім Янукович.
"Obozrevatel": Кравчук звали першого президента. Скільки зараз нардепів у Верховній Раді?
Михолап: Я знаю, що зараз скоротили, зараз 300...
"Obozrevatel":А за законом офіційно, скільки?
Михолап: Так, від "Слуги народу" зайшло 242 депутата.
"Obozrevatel":254. Всього, скільки в Конституції?
Михолап: ... (мовчить)
"Obozrevatel": І останнє запитання: яка форма правління в Україні?
Михолап: У нас парламентсько-президентська республіка".
Мар'яна Михолап розповіла, що закінчила з червоним дипломом Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "економічна кібернетика". Вона ніколи не була професійною моделлю, але знімалася в різних фотопроектах "для душі".
"Крім цього, я займалася політикою. Більше року працювала в PR-агентстві, яке працювало з різними політиками. Я була штатним співробітником, вже не як журналіст, а працюючи на різних політиків. Після цього почала вникати в процес і стало цікаво, як все це працює", - розповіла дівчина.
На посаді помічника народного депутата Михолап займається піаром і взаємодією з пресою. Її зарплата становить близько 14 тисяч гривень.
"Мені нічого не бракує. Мені цілком достатньо, щоб забезпечити свої жіночі "хотілки" і десь із друзями зустрітися", - стверджує Михолап.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ресторатор і телеведучий Микола Тищенко потрапив до Верховної Ради ІХ скликання як мажоритарник від "Слуги народу", здобувши перемогу на 219 виборчому окрузі в Києві.
Зараз він є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури і має п'ятьох помічників: двоє працюють за трудовим договором на постійній основі і троє - на громадських засадах.
🤣
А все женские хотелки обеспечит регулярная давалка...
усьо в деталях ведомо тебе!
🤣
Все караєш її та караєш..
Дірочки встигаєш заліплювати та підкачувати?
А як до цього її називав??
Думав , шо ти вже імпотенто..
Та кохайся з нею, чим з клавою!
😁
Никто не держит вас мадам, да, Бога ради!
У женщины, для этого есть три пути:
Два спереди, и один сзади.
🤗
🤣
вы бы спросили про кама-сутру - получили бы детальные разъяснения..))
он тут бабло косит
ну позорище же!
История со злосчастной «формулой Штайнмайера» куда ярче, чем эпизод борьбы Юлии Мендель с журналистом Андрушко или диковатые заявления руководителя президентского офиса, показывает, что дальше тянуть с провалами в информационной сфере Зеленскому себе дороже.
Такое мнение огласил известный журналист Леонид Швец в статье для издания «Слово и Дело».
Чувствительность к вопросам войны и мира в Украине не просто повышенная, она глубоко болезненная. Пять лет потерь невротизировали общество, а особенно уязвимые граждане живут в непрерывной истерике.
Свою лепту вносят политики, которые эти неврозы и истерики подогревают и пытаются использовать в своих шкурных целях. Цели ближе не становятся, а людей трясет.
Честная, тщательно продуманная и подготовленная коммуникация в наших условиях - это не только политическое требование, это гуманитарная миссия.
Новая власть трактует колоссальный аванс доверия как карт-бланш, но это не освобождает ее от необходимости тщательно разъяснять все свои шаги, спокойно, упорно, многоразово и с разных точек зрения. Старый закон коммуникации: не объяснишь ты - объяснят за тебя, и так, что мало не покажется.
Объяснять нужно до, во время и после предпринимаемых действий. Это, кстати, полезно не только тем, кому объясняют, но и объясняющим: многие вещи, которые кажутся очевидными, в общении с другими имеют свойство вдруг терять свою очевидность, политическая логика не выдерживает испытания неприятными вопросами далеких от политики граждан.
Всегда найдутся те, кому невозможно объяснить ничего, неприятие Зеленского порой уходит на дорациональный уровень, и любые, самые нейтральные его слова и действия лишь укрепляют таких людей в их ощущении никчемности, а то и злонамеренности президента.
Между тем куда больше других граждан, контакт с которыми не потерян, но все их усилия услышать и понять новую власть оказываются бесплодными: сложно услышать молчащих и понять несущих несуразное.
Ни одно обещание Зеленского не проваливается с таким шумным треском, как обещание непрерывного и внятного диалога с народом. Выдающиеся специалисты по умению греть публику, деятели «Квартала 95», рассевшись в чиновничьих креслах, вдруг будто сказочным образом утратили свою магическую способность.
Им самим за навалившейся рутиной государственной работы, видимо, некогда уделять внимание этому направлению, Зеленский тоже слишком занят, чтобы регулярно записывать ролики, а других мастеров общения с большой аудиторией в большой разношерстной команде пока не нашлось.
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Вот страна и оказывается оставлена один на один со своими вопросами и Юлей Мендель, которая ни на один из этих вопросов ответить не может, а если вдруг и может, то не обладает сотой частью того авторитета, который заставил бы прислушиваться к ее словам. Разовым скоротечным брифингом Владимиру Зеленскому эту брешь не закрыть, даже если пытаться вложить в него весь свой талант заражать других позитивом.
В тему - Выгнать нафиг: журналисты требуют увольнения Мендель
Впереди долгий и трудный путь переговоров, игры, полной ловушек, с противником, который отлично поднаторел на пропаганде и провокациях. Включаться в этот процесс при таком состоянии информационного сопровождения - все равно что идти на русские танки с дубиной. Только гибель под танком сочтут подвигом, пусть и бессмысленным, а информационная беспомощность принесет славу дураков и предателей.
Уже несет. Битву «у Штайнмайера» победой не назовешь.
так что ноги раздвигать она будет явно только в свое удовольствие.
Эта девочка - явно из богатой семьи и родня ее пристроила к нардепу, чтобы делом занималась. в следующем заходе нардепом станет - вот увидите.
АМНІСТІЯ БОЙОВИКАМ ???? ЗРАДА,кажете,ВІДМІНЯЄТЬСЯ ????
(третій законопроект- кримінальна відповідальність за перехід громад від РПЦ (в Україні) до ПЦУ)
или прислан прямо с кремля - ни исходников нихрена
нет у нас прокуратуры и нет суда - то все фейки
1 - ужас какая дура
2 - прелесть, какая глупенькая.
Эта милашка - классический второй вариант))
как переписыватся с моделями как кива?
Так, гарна. Але врода і молодість минають.
Далі, по ходу, в запасі більше нічого нема.
Ну, папірчик, що диплЬОМою зветься, лишиться.