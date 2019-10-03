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 Політика України
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Все про:ВР (5837) депутат (973) освіта (629) помічник депутата (12) Слуга народу (330) Тищенко Микола (3)

 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів

Мар'яна Михолап, помічниця народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, не змогла згадати ім'я першого президента України і заплуталася в кількості депутатів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Обозреватель". Наводимо частину інтерв'ю повністю.

"Obozrevatel": Невеликий бліц. Перший президент України?

Михолап: Кучма. Ні, ні, ні... Зараз, його Леонід звали. Я точно пам'ятаю, дай секунду. Кучма був дуже довго...

"Obozrevatel": Добре, хто був після Кучми?

Михолап: Після Кучми відразу Ющенко та Янукович. Ющенко, а потім Янукович.

"Obozrevatel": Кравчук звали першого президента. Скільки зараз нардепів у Верховній Раді?

Михолап: Я знаю, що зараз скоротили, зараз 300...

"Obozrevatel":А за законом офіційно, скільки?

Михолап: Так, від "Слуги народу" зайшло 242 депутата.

"Obozrevatel":254. Всього, скільки в Конституції?

Михолап: ... (мовчить)

"Obozrevatel": І останнє запитання: яка форма правління в Україні?

Михолап: У нас парламентсько-президентська республіка".

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Мар'яна Михолап розповіла, що закінчила з червоним дипломом Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "економічна кібернетика". Вона ніколи не була професійною моделлю, але знімалася в різних фотопроектах "для душі".

22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів 01

"Крім цього, я займалася політикою. Більше року працювала в PR-агентстві, яке працювало з різними політиками. Я була штатним співробітником, вже не як журналіст, а працюючи на різних політиків. Після цього почала вникати в процес і стало цікаво, як все це працює", - розповіла дівчина.

На посаді помічника народного депутата Михолап займається піаром і взаємодією з пресою. Її зарплата становить близько 14 тисяч гривень.

"Мені нічого не бракує. Мені цілком достатньо, щоб забезпечити свої жіночі "хотілки" і десь із друзями зустрітися", - стверджує Михолап.

22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів 02

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ресторатор і телеведучий Микола Тищенко потрапив до Верховної Ради ІХ скликання як мажоритарник від "Слуги народу", здобувши перемогу на 219 виборчому окрузі в Києві.

Зараз він є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури і має п'ятьох помічників: двоє працюють за трудовим договором на постійній основі і троє - на громадських засадах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152006
 
   
 Топ коментарі
 
Один дрочит, другой про резиновых баб рассказывает, полная Рада проституток, маникюрщиц и комиков, а президент на рояле хером играет. Боже, за что это всё???
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***, ну вже й ляльки надувні роблять!!!!!!! Це вам не робот Федя з роскосмосу.
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Це такі дрібниці порівняно з ''кваліфікацією'' зе-президента, якому українці довірили країни.
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Нююю, ентому депутату "киву" гонять вручную не нада...
🤣
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22-х річна помічниця діпутата навчилася робити шото зовсім одне , а ви її питаєте про шото зовсім інше . Совість є ? Так над ТП знущатися .
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Ну, для использования по прямому назначению имя первого преза знать не обязательно.
А все женские хотелки обеспечит регулярная давалка...
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Служанка слуги, слуги народа, слуги бени
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Ну чого до малої пристали? Її завдання , як помічника цього "слуги урода " за першої потреби "слуги" надувати свіжим диханням його кохану ляльку Моніку і слідкувати , щоб та лялька завжди була підмитою ,зачесаною і готовою до використання за призначенням в любий час та з усіх сторін.. 😕
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Эк-деПутан ты??🧐
усьо в деталях ведомо тебе!
🤣
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Ти бач до чого вже китайці додумалися... Лялька Моніка виявляється ще вміє читати і писати 😕
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Та ти, бачу, вже з неї не злазиш-пустунчику!
Все караєш її та караєш..
Дірочки встигаєш заліплювати та підкачувати?
А як до цього її називав??
Думав , шо ти вже імпотенто..
Та кохайся з нею, чим з клавою!
😁
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Хотите по карьере вверх идти?
Никто не держит вас мадам, да, Бога ради!
У женщины, для этого есть три пути:
Два спереди, и один сзади.
🤗
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Типа раньше все знали про всех помощников депутатов?
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Она не стыдилася своих знаний: ей было нечего стыдиться...
🤣
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не те вопросы задаете...
вы бы спросили про кама-сутру - получили бы детальные разъяснения..))
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Это в ее честь кива млявого теребил? Тищенко теперь обязан киву на дуель вызвать. Тобто, на замер цюцюрок. В кулуаре вр.
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Низзя, Кива ему даст пощечину той самой грязной рукой, и по их понятиям Тищенко - опущенный.
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Тобто стукнет немытой рукой по щеке, за которую тищенко путина засовывает? Ну, не знаю, кто из них более опущенный. Хотя... знаю! Оба, в равной мере.
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Хм.. вот феменистки верещат, что во власти много мужчин.. но то, что у министров-нардепов постоянно возникают вот такие помощницы-студентки - молчат. Хотя могли бы требовать квот, что бы помощниками были прыщавые студенты... когда все устраивает , уже и равноправия как-то не хочется..
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Так есть прыщавые студенты. И их больше, чем красоток. Но про них не так интересно делать интервью, ведь там нет сисек и морда отталкивает.
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сцыкливые журналисты к Кличко побоялись с такими вопросами подойти, а на девчушку напасть смелости много не надо...
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он германский гражданин кто не в курсе 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів - Цензор.НЕТ 9373
он тут бабло косит 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів - Цензор.НЕТ 5285
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Ну подумаешь, шлюхи, свадебные фотографы, водители - это социальный лифт!
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Да.. вот только жаль, что в твоем случае лифт поехал вниз.
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да, я не шлюха и не зебил, в социальный лифт Зе людей с нителлектом выше среднего не пускают.
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тю ! главное что она знает как им вместе с тищенко куклу надувать
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каких-то тупых ****** притянули в раду.
ну позорище же!
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Ни одно обещание Зеленского не провалилось с таким треском, как обещание непрерывного и внятного диалога с народом Октябрь 3, 2019Без рубрикиКомментарии

История со злосчастной «формулой Штайнмайера» куда ярче, чем эпизод борьбы Юлии Мендель с журналистом Андрушко или диковатые заявления руководителя президентского офиса, показывает, что дальше тянуть с провалами в информационной сфере Зеленскому себе дороже.
Такое мнение огласил известный журналист Леонид Швец в статье для издания «Слово и Дело».
Чувствительность к вопросам войны и мира в Украине не просто повышенная, она глубоко болезненная. Пять лет потерь невротизировали общество, а особенно уязвимые граждане живут в непрерывной истерике.
Свою лепту вносят политики, которые эти неврозы и истерики подогревают и пытаются использовать в своих шкурных целях. Цели ближе не становятся, а людей трясет.
Честная, тщательно продуманная и подготовленная коммуникация в наших условиях - это не только политическое требование, это гуманитарная миссия.
Новая власть трактует колоссальный аванс доверия как карт-бланш, но это не освобождает ее от необходимости тщательно разъяснять все свои шаги, спокойно, упорно, многоразово и с разных точек зрения. Старый закон коммуникации: не объяснишь ты - объяснят за тебя, и так, что мало не покажется.
Объяснять нужно до, во время и после предпринимаемых действий. Это, кстати, полезно не только тем, кому объясняют, но и объясняющим: многие вещи, которые кажутся очевидными, в общении с другими имеют свойство вдруг терять свою очевидность, политическая логика не выдерживает испытания неприятными вопросами далеких от политики граждан.

Всегда найдутся те, кому невозможно объяснить ничего, неприятие Зеленского порой уходит на дорациональный уровень, и любые, самые нейтральные его слова и действия лишь укрепляют таких людей в их ощущении никчемности, а то и злонамеренности президента.
Между тем куда больше других граждан, контакт с которыми не потерян, но все их усилия услышать и понять новую власть оказываются бесплодными: сложно услышать молчащих и понять несущих несуразное.
Ни одно обещание Зеленского не проваливается с таким шумным треском, как обещание непрерывного и внятного диалога с народом. Выдающиеся специалисты по умению греть публику, деятели «Квартала 95», рассевшись в чиновничьих креслах, вдруг будто сказочным образом утратили свою магическую способность.
Им самим за навалившейся рутиной государственной работы, видимо, некогда уделять внимание этому направлению, Зеленский тоже слишком занят, чтобы регулярно записывать ролики, а других мастеров общения с большой аудиторией в большой разношерстной команде пока не нашлось.
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Вот страна и оказывается оставлена один на один со своими вопросами и Юлей Мендель, которая ни на один из этих вопросов ответить не может, а если вдруг и может, то не обладает сотой частью того авторитета, который заставил бы прислушиваться к ее словам. Разовым скоротечным брифингом Владимиру Зеленскому эту брешь не закрыть, даже если пытаться вложить в него весь свой талант заражать других позитивом.
В тему - Выгнать нафиг: журналисты требуют увольнения Мендель
Впереди долгий и трудный путь переговоров, игры, полной ловушек, с противником, который отлично поднаторел на пропаганде и провокациях. Включаться в этот процесс при таком состоянии информационного сопровождения - все равно что идти на русские танки с дубиной. Только гибель под танком сочтут подвигом, пусть и бессмысленным, а информационная беспомощность принесет славу дураков и предателей.
Уже несет. Битву «у Штайнмайера» победой не назовешь.
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эта малышка явно из богатой семьи.

так что ноги раздвигать она будет явно только в свое удовольствие.
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Никогда не понимал подобного. Что депутату мешает из своего личного кармана содержать эту девушку и спокойно приезжать к ней по вечерам, а для работы найти специалиста?
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а нахрена - любовница за счет лохов что платят налоги
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Тогда получается весьма простая работа у депутата. Потому что помощница профи, при более менее загруженном графике, это настоящие спасение.
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Так все верно, только поправка, "у украинского депутата". Собственно, какая работа - такие и спецы в помощниках. И вообще, может она кофе вкусный варит Уверен, во многих интересных вещах она таки профи.
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не волнуйтесь за Тищенко, к любовнице он и правда ездит по вечеам после работы.

Эта девочка - явно из богатой семьи и родня ее пристроила к нардепу, чтобы делом занималась. в следующем заходе нардепом станет - вот увидите.
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Тогда девушке можно было нанять хорошего репетитора, чтобы он подготовил ее к такой работе. Нельзя работать в области связанной с функционированием государства и не владеть темой.
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Набіса нам гейші-бойові подруги Тищенка ? В країні реальний трешняк твориться ! Ледь не щогодини ця зелена біомаса видає .Що це за хрінь від Рябошапки ?
АМНІСТІЯ БОЙОВИКАМ ???? ЗРАДА,кажете,ВІДМІНЯЄТЬСЯ ????
(третій законопроект- кримінальна відповідальність за перехід громад від РПЦ (в Україні) до ПЦУ)
22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів - Цензор.НЕТ 1927
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с каких пор рябошапка и генпрок подпичывает такие фейки - интересно украден 5 аналом
или прислан прямо с кремля - ни исходников нихрена 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів - Цензор.НЕТ 1909
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Що саме фейк ? Законопроекти ? Чи стосунок 100% Вовиного прокурора до цього лайна ?
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лайно там все
нет у нас прокуратуры и нет суда - то все фейки 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів - Цензор.НЕТ 5236
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женщины делятся на 2 типа:
1 - ужас какая дура
2 - прелесть, какая глупенькая.

Эта милашка - классический второй вариант))
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я бы не сказал - телка нашла супер работу - и не шлюха и платят нехило 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів - Цензор.НЕТ 6061
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Ей двадцать два года. Там есть персонажи посмешнее.
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Я к тому что проведет в Раде два годика и она сможет ответить на все эти вопросы не хуже любого депутата. А то что она не интересовалась политикой, то это такое.
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вопросы про что?
как переписыватся с моделями как кива? 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів - Цензор.НЕТ 3427
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Знать политическую кухню. То, что человек не знает вещей, которые не находились в его сфере интересов не порок. Это легко меняется со временем.
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Я вообще не понимаю какие претензии к девушке. Это не её работа. Она там заметочки должна какие-то делать, подай-принеси, ерунду всякую короче. А не блистать своими знаниями депутатов.
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Вы представляете что такое закончить с красным дипломом Экономическую Кибернетику и "подай-принеси, ерунду всякую короче"?
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А чимало форумних =джентльменів=, і =леді= теж, захищали "дєвочку" від однозначних натяків і припущень ...
Так, гарна. Але врода і молодість минають.
Далі, по ходу, в запасі більше нічого нема.
Ну, папірчик, що диплЬОМою зветься, лишиться.
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Фопы,не жлобитесь-у слуг народа должны быть лучшие телки!
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Первый Президент вообще-то Грушевский. А депутатов у нас не 450.Мажоритарники по Крыму и ОРДЛо выпали уже второй раз подряд.
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А в чем она помощница? Калигула своего коня сенатором сделал? У нас коней в ВР уже табун. Я не голосовал за СН И каждый день убеждаюсь что был прав. Как Зе победил, я подумал - А вдруг я заблуждаюсь? Пока вижу что нет.
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