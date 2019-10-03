 Звільненому з російського ув'язнення кримськотатарському активісту Бекірову зробили ще одну операцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу розповіла його дружина Гульнара Бекірова.

"Зробили ще одну операцію, стентування судин ніг", - сказала вона.

Бекирова зазначила, що її чоловікові знадобилося ще одне хірургічне втручання, оскільки як стан його здоров'я погіршився після перебування в ув'язненні.

Психологічна травма у колишніх політв’язнів дуже глибока. Але вони обговорювали разом кроки, які потрібно робити для звільнення тих громадян України, яких продовжують утримувати на тимчасово окупованих територіях і в Росії, сказала дружина Бекірова.

Вона додала, що на психологічний стан колишніх політв'язнів позитивно вплинула можливість перебування в лікарні разом з родичами.

"Дуже добре, що разом з хлопцями були їх рідні, я була там два тижні і це було дуже добре, що всі були разом. Вони приходили один до одного, спілкувалися, з ними працювали психологи перші 10 днів", - зазначила Бекірова.

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