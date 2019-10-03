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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Буковина (223) колонія (153) наркотики (853) СБУ (4770)

 Охоронець колонії в Чернівецькій області впіймався на постачанні наркотиків ув'язненим, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала постачальника психотропних речовин і наркотичних засобів у виправну колонію в Чернівецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Охоронець колонії в Чернівецькій області впіймався на постачанні наркотиків увязненим, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що охоронець однієї з виправних колоній Буковини налагодив поставки наркотиків ув'язненим. Правоохоронці задокументували протиправні дії зловмисника і затримали його "на гарячому" за межами території колонії, яку він самовільно залишив під час робочої зміни.

Охоронець колонії в Чернівецькій області впіймався на постачанні наркотиків увязненим, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальних авторитетів, які налагодили систему отримання грошей, забрали в інше місце, і ув’язнені повстали, - Аброськін про причини бунту в Одеській колонії

Охоронець колонії в Чернівецькій області впіймався на постачанні наркотиків увязненим, - СБУ 03

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 і ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152004
 
 
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стандартная схема, садишь на ауе лошков, делаешь биткоингрузин-ферму что сидят на солях, покупаешь им пару телефонов, они в интернете и звонками ********* людей, через карты приватбанка выводят деньги на часть их покупают наркоту и крышу. А через кого идет вся наркота? Через ментов. В итоге гордые аыешники работают на ментов и их содержат.
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Борьба с коррупцией бесполезна если об участии в ней почти весь народ мечтает. И уверенно внедряет свою мечту в жизнь.
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...а как так ,это безобразие ещё не победили, как корупцию на таможне....ай яй яй...
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Маленькая хорошая новость на ночь:
В оккупированном Крыму в порту Севастополя загорелся военный ракетный катер «Шуя». Об этом сообщает Telegram-канал «112«.

«Ракетный катер «Шуя» был пришвартован на ремонт. Пожар начался в моторном отсеке, однако, оказался не таким серьезным, как казалось сначала и ранг пожара понизили с 4-го на 2-ой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все 46 человек экипажа были эвакуированы с судна и пострадавших нет. Сейчас пожарные проводят разведку. В пресс-службе Южного военного округа РФ также рассказали, что на корабле вооружения не было, из-за пожар возникло сильное задымление, однако судно не пострадало.

Р-71 "Шуя" (бортовой номер 962) - большой ракетный катер проекта 12417, предназначенный для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника, усиления ПВО групп кораблей, транспортов, ракетных и торпедных катеров от низко летящих средств воздушного нападения, прикрытия этих групп от атак легких сил противника.
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...пососать полезно перед сном... (из песни Токарева).
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