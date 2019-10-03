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 Політика України
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Все про:Ляпіна (33) Держрегуляторна служба (5)

 Закон про оренду державного та комунального майна - крок назад від децентралізації, - глава Регуляторною служби Ляпіна

Новий закон про оренду державного та комунального майна передбачає наступ на права місцевого самоврядування, якому практично не даватимуть розпоряджатися майном громади, що є їх правом згідно із законом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на тв24, про це повідомила глава Державної служби України Ксенія Ляпіна.

За словами Ляпіної, закон передбачає диктат з боку Києва щодо регіонів. А це є кроком назад у процесі децентралізації влади.

Там відбувається наступ на права місцевого самоврядування, тобто йому практично не даватимуть власноруч розпоряджатися на свій розсуд майном громади, на що їх уповноважила громада. Якщо ми вважаємо, що вони там корумповані або якісь погані, то це вирішується виборами, а ніяк не більшим братом, який з Києва буде диктувати, як розпоряджатися комунальним майном, – заявила Ляпіна.

Також законом передбачається обмеження можливостей розміщувати обладнання для телекомунікацій.

"І це в той час, коли ми розповідаємо про державу в смартфоні, про "дідиталізацію". Так вибачте мені, це неможливо без того, щоб розвивати мережі. Що ж ми робимо? Це суперечить уже прийнятим законам, які були спрямовані на розвиток галузі", – сказала глава ДРС.

Крім того, закон передбачає брати гроші від облгазів, за оренду, яку вони використовують. Але тут виникає маса нюансів, які не зазначено в бюджеті.

"А ось тут починаються нюанси. А що використовуєте, державне або комунальне, взагалі особисте? Ніхто не провів інвентаризацію. Була відповідна постанова Міністерству енергетики – провести до 1 грудня 2017-го року інвентаризацію газорозподільних систем, наявність правовстановлюючих документів перевірити і так далі. Чи було це зроблено? Ну судячи з усього, ні", – резюмувала Ляпіна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152001
 
   
 Топ коментарі
 
Децентрализация - это ерунда с которой носился винницкий друг Пети Гройсман, хвастаться больше не было чем
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Какая неожиданность да . Не вот правда классно мы махнули первого по настоящему украинского Президента на свору мразей от мы молодцы так молодцы
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Смешно, какие наши небожители незаменимые - Ляпина же депутатом была, а теперь оказывается глава Регуляторной службы. Что оно такое - хрен знает, видимо выдуманная должность для того, кого не удалось пристроить на более хлебное место.
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Какая неожиданность да . Не вот правда классно мы махнули первого по настоящему украинского Президента на свору мразей от мы молодцы так молодцы
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Да, нельзя продать, придется мутить схемы с ремонтом и заменой новых труб старыми(((
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Децентрализация - это ерунда с которой носился винницкий друг Пети Гройсман, хвастаться больше не было чем
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Смешно, какие наши небожители незаменимые - Ляпина же депутатом была, а теперь оказывается глава Регуляторной службы. Что оно такое - хрен знает, видимо выдуманная должность для того, кого не удалось пристроить на более хлебное место.
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Это очередной способ нажиться на гос. имуществе... Взять в аренду, заработать денег и вернуть государству убитое имущество. Или в аренду за гроши взять... Уйма схем, лишь бы оправдать паразитов на теле у государства...
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О, ещё одна неуволенная из прежних появилась. Вангую, скоро попросят.
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Ооо, ляпина нарисовалась. Что то забыли уже про нее. Значит местное самоуправление и дальше (как она хочет) должно управлять гос имуществом по своему личному усмотрению. То есть качать бабло в личный карман. Зашевелилась жаба. Значит все правильно делается.
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Одним особый статус, другим централизацию Сюр какой то
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