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 Політика України
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Все про:Зеленський (3025) Путін (10928)

 Я думаю він щиро хоче домогтися врегулювання проблеми Донбасу, - Путін про Зеленського

Президент Росії Володимир Путін розраховує, що президенту України Володимиру Зеленському вистачить політичної мужності для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це російський президент сказав у рамках пленарного засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.

"Я не знаю, наскільки сильніші на сьогодні ті, хто проти врегулювання (на Донбасі), особливо на основі мінських домовленостей. Запит суспільства на врегулювання очевидний. Я думаю, що перш за все на основі цього запиту пан Зеленський так переконливо виграв вибори. Люди чекають вирішення цього питання", - сказав Путін.

"Якщо у нього (Зеленського) вистачить політичної мужності, сили довести це до кінця, я думаю, що він утвердиться як чесний політик, мужній і здатний домагатися прийнятих рішень. Я думаю, що він щиро хоче це зробити, це його щире переконання, прагнення. Чи зможе він це зробити чи ні, чи зможе він протистояти тим, хто проти цього процесу, мені зараз важко сказати", - зазначив Путін.

Президент РФ підкреслив, що "ми бачимо, звичайно, певні коливання".

"Це начебто неминуче - він (Зеленський) повинен шукати якісь компроміси, повинен домовлятися з усіма членами суспільства, з усім народом, яких би поглядів вони не дотримувалися. Але все-таки має виконувати свої передвиборчі обіцянки, дані більшості українського народу", - сказав Путін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152000
 
 
 Топ коментарі
 
Если Хуйло нахваливает ЗЕкловуна это приговор для Украины.
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путин раньше времени Зелю нахваливает? боишься, что совсем спалит?
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Пукин случайных людей на празднование 9 мая не приглашает...
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Звісно, що ні. Ти кацапська троляка, яку дістали з нафталіну. "Путин пригласит Зеленского посетить парад Победы в 2020 году". Інформація кацапТіВі. https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20198301718-4mE09.html
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******** вихваляє *******,
за те, що той виконує любу його "хотєлку".
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...В настоящее время украинская власть находится в состоянии дезориентации в вопросах внешней политики. Об этом заявил экс-представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный, сообщает «Прямой».
«Я могу констатировать, что команда президента дезориентирована, она не понимает ситуации, в которой она находится. В противном случае, ни в коем случае не было бы одобрено в Трехсторонней контактной группе в Минске то, что называется сейчас «формула Штайнмайера», - сказал он.

По его мнению, сейчас нужно привести в Париж концепцию реинтеграции оккупированных Донбасса и Крыма. Таким образом, Франции и Германии были бы предложены конструктивные вещи.

«Если не знаете, что делать, в материалах Минского процесса Трехсторонней контактной группы есть концепция, которая докладывалась, в том числе и мной, летом 2015 года. Там есть все ответы на вопросы, перед которыми сегодня предстал президент и его совершенно непрофессиональная команда в вопросах внешней политики», - добавил он.

По его информации, в настоящий момент действия Владимира Зеленского во внешней политике контролирует человек, еще недавно занимавшийся киноиндустрией, а не МИД Украины, а задача министра Вадима Пристайко сводится только к объяснению действий главы государства.

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«Очевидно, что на ушах у президента в вопросах внешней политики сидит господин Ермак - человек, который занимался до вчерашнего дня съемками кино, а сегодня стал асом в вопросах внешней политики. Вообще более парадоксальной ситуации допустить трудно», - отметил политик.

Он уточнил, что человек, который в системе международных отношений не находился ни одного дня, не просто выстраивает, реализует, контролирует внешнюю политику, но и контролирует в этой сфере действия президента. Бессмертный считает, что в любой цивилизованной стране уже давно был бы поднят вопрос о том, что президент передал свои полномочия в вопросах внешней политики человеку, не обладающему соответствующими знаниями.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332384-bessmertnyj_vneshnej_politikoj_u_zelenskogo_zanimaetsja_chelovek_eshche_vchera_snimavshij_kino_mid_otstranen
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читається явний меседж на силову дію проти патріотів України. А усіх хто тут пише про відсотки підтримки Зе в спам. Це лапті пишуть навіть якщо сам комент нормальний.
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Педофил путлерович и Моника зебенски
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що означає "політичне мужество"???)))це здати Країну рогатим бісам путін-*****??
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Дарма Вовік бере ініціативу в справах з Лугандоном. Що б він не учудив, все буде йому у провину. Нехай би патріоти самі вирішували - що, де і як. Це не тому, що мені Вовіка жалко, а тому, що може початись безлад в країні, керований хаос, і під цю "патріотичну" марку можуть чинитись провокації, зрежисовані мордором.
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А чим же ви презЕдентИ займетесь? Ви ж обіцяли, що будете Вовіка на ціпку тримати, контролювати, здулись? Він вже створив в країні хаос, керований мордором. Знову патріотам за вами прибирати?
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***** разожгло войну на дьіре, дал канистру бензина Зеле и теперь сидит втьікает как Зеля побежал тушить
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Если уже само )(уйло высказывается, то - плохой «знак».........
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Шо "десь так і є",юродивий?Зрозуміло і ясно сформулювати думку можеш,морда зєломойська?
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пока не посадят Пороха и его шушеру будет постоянная конфронтация.
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може спочатку зграю кремлядей знищити на чолі з твоїм путін-*****??
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Домбасіт, пуйло якимось боком причеткий до війни і анексії криму?
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Війну в Донбасі розпочала влада Порошенко і завдяки їй знищила в котлах тих хто міг би їй протистояти.
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А Гиркин сказал что войну начал он. А казалось-бы, причем здесь вообще Гиркин с его бандосами, верно?
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Боже, как приятно, сам Путин похвалил нашего бубочку.
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Кровавый маньяк )(уйло радостно похвалил своего верного исполнительного холуя экс - клоуна продажного ...резидента ЗЕбила за его преступную капитуляцию Украины.... Но если этот проклятый Иуда - ЗЕбил - капитулянт так нравится фашисту )(уйлу. Так пускай он его заберёт к себе во вражескую Украине в паРашу. И пристроит его при себе придворным клоуном - скоморохом !
А Украинскому народу такой продажный кремлёвский прихвостень Иуда уж точно не нужен.
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а я уверен. президент делает то что обещал. обещал приложить максимум усилий что бы вернуть с плена наших ребят . слово держит. один "патриотик" их отправил на буксире и ничего для освобождения не делал . только военное положение пытался объявить. как интересно . во время иловайска дебальцева защиты донецкого аэропорта не объявлял а перед президентскими выборами петух клюнул. а Зеленский молодец не газом с кумом путина приторговывал а послал этого кума подальше и сразу результат. сказал переговоры с россией в нормандском формате - и переговоры с россией в нормандском формате. это не путин с будапештским меморандумом. а то что путин закукарекал ? а что делать надо как то объяснить в курятнике почему должен ехать и разговаривать с президентом Украины.
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Судя по восторгу Путина дела у Зеленского совсем плохи. Скоро в Ростов.
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Лучшей похвалы для предателя и не нужно
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И это похвалы от главного, кровного врага Украины!
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- "еліта", на яку спирається
Мародер,олігархи і усі, хто 5 років гнобив три
чверті України. Дурні, отямтесь. Ви стали на шлях
громадянського протистояння, яке може привести
до катастрофічних наслідків. А корито Мародера
ви вже втратили без вороття.
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"Хватит политического мужества" - путин

Этим всё сказано.
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Сторонники Зе, Вы рады такому пополнению своих рядов?
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консерва шмаркля зі смородом взірвалась!

пуйло похвалило одночасно дві свої консерви - криворізьку Зелену шмарклю та рудого кловуна Трампа. Це фактично тавро.
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Зачем нам нужен Донбасс в таком виде,где раша угробила всю промышленность,где население и подрастающее поколение,которому уже 15, 17 лет,отравленное вражеской пропагандой ненавидит всё украинское,где у них будет своя милиция,сформированная из боевиков, граждане с российскими паспортами, расползутся по всей территории, разные элементы,которые не дружат с законами,потому,что раше они не нужны ,она умоет руки и повесит всё это на наш народ, те кто любил Укра
ину ,уехали оттуда ,надо отказываться от этой формулы и соглашаться только на наши условия,а эти шуфричи,королевские ,рабиновичи,медведчуки,пусть открывают свое вещание на окупированные территории,а не прохлаждаются в Киеве,хорошо пристроились
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