 Я думаю він щиро хоче домогтися врегулювання проблеми Донбасу, - Путін про Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це російський президент сказав у рамках пленарного засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.
"Я не знаю, наскільки сильніші на сьогодні ті, хто проти врегулювання (на Донбасі), особливо на основі мінських домовленостей. Запит суспільства на врегулювання очевидний. Я думаю, що перш за все на основі цього запиту пан Зеленський так переконливо виграв вибори. Люди чекають вирішення цього питання", - сказав Путін.
"Якщо у нього (Зеленського) вистачить політичної мужності, сили довести це до кінця, я думаю, що він утвердиться як чесний політик, мужній і здатний домагатися прийнятих рішень. Я думаю, що він щиро хоче це зробити, це його щире переконання, прагнення. Чи зможе він це зробити чи ні, чи зможе він протистояти тим, хто проти цього процесу, мені зараз важко сказати", - зазначив Путін.
Президент РФ підкреслив, що "ми бачимо, звичайно, певні коливання".
"Це начебто неминуче - він (Зеленський) повинен шукати якісь компроміси, повинен домовлятися з усіма членами суспільства, з усім народом, яких би поглядів вони не дотримувалися. Але все-таки має виконувати свої передвиборчі обіцянки, дані більшості українського народу", - сказав Путін.
за те, що той виконує любу його "хотєлку".
«Я могу констатировать, что команда президента дезориентирована, она не понимает ситуации, в которой она находится. В противном случае, ни в коем случае не было бы одобрено в Трехсторонней контактной группе в Минске то, что называется сейчас «формула Штайнмайера», - сказал он.
По его мнению, сейчас нужно привести в Париж концепцию реинтеграции оккупированных Донбасса и Крыма. Таким образом, Франции и Германии были бы предложены конструктивные вещи.
«Если не знаете, что делать, в материалах Минского процесса Трехсторонней контактной группы есть концепция, которая докладывалась, в том числе и мной, летом 2015 года. Там есть все ответы на вопросы, перед которыми сегодня предстал президент и его совершенно непрофессиональная команда в вопросах внешней политики», - добавил он.
По его информации, в настоящий момент действия Владимира Зеленского во внешней политике контролирует человек, еще недавно занимавшийся киноиндустрией, а не МИД Украины, а задача министра Вадима Пристайко сводится только к объяснению действий главы государства.
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«Очевидно, что на ушах у президента в вопросах внешней политики сидит господин Ермак - человек, который занимался до вчерашнего дня съемками кино, а сегодня стал асом в вопросах внешней политики. Вообще более парадоксальной ситуации допустить трудно», - отметил политик.
Он уточнил, что человек, который в системе международных отношений не находился ни одного дня, не просто выстраивает, реализует, контролирует внешнюю политику, но и контролирует в этой сфере действия президента. Бессмертный считает, что в любой цивилизованной стране уже давно был бы поднят вопрос о том, что президент передал свои полномочия в вопросах внешней политики человеку, не обладающему соответствующими знаниями.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332384-bessmertnyj_vneshnej_politikoj_u_zelenskogo_zanimaetsja_chelovek_eshche_vchera_snimavshij_kino_mid_otstranen
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А Украинскому народу такой продажный кремлёвский прихвостень Иуда уж точно не нужен.
Мародер,олігархи і усі, хто 5 років гнобив три
чверті України. Дурні, отямтесь. Ви стали на шлях
громадянського протистояння, яке може привести
до катастрофічних наслідків. А корито Мародера
ви вже втратили без вороття.
Этим всё сказано.
пуйло похвалило одночасно дві свої консерви - криворізьку Зелену шмарклю та рудого кловуна Трампа. Це фактично тавро.
ину ,уехали оттуда ,надо отказываться от этой формулы и соглашаться только на наши условия,а эти шуфричи,королевские ,рабиновичи,медведчуки,пусть открывают свое вещание на окупированные территории,а не прохлаждаются в Киеве,хорошо пристроились