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 Політика України, Економіка
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Все про:податки (801) Гетманцев (27)

 Розглядається питання заборони ФОПам надавати послуги, - глава податкового комітету Ради Гетманцев

З метою боротьби з використанням спрощеної системи оподаткування для мінімізації податків при виплаті заробітних плат в Україні можуть заборонити фізичним особам-підприємцям надавати послуги. ФОПам хочуть дозволити тільки торгувати і займатися виробництвом.

Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради, депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Якщо говорити про третю групу (ФОП - ред.), я не розумію, в чому проблема підняти поріг. Якщо люди платять 5% від податкового навантаження, бізнес на загальній системі платить менше 5%, платить 2-3% від обороту. Зрозуміло, що є нюанс з ухиленням від податків при виплаті зарплат через ФОП. Але якщо поєднати ці речі, щоб це не можна було використовувати при виплаті зарплат, наприклад, прибрати послуги, залишити тільки торгівлю і виробництво, то я не бачу проблем для держави в цьому", - сказав Гетманцев.

Він підкреслив, що держава змушена йти на такі кроки через зловживання великого бізнесу.

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"Сьогодні у всіх ресторанах, у всіх мережах продажу електроніки вам дадуть чек ПП, не фіскальний. Проблема в тому, що великий бізнес ухиляється від податків із використанням ФОП, ми всі це розуміємо. Заява одного великого інтернет-магазину, що влада переслідує малий бізнес, і що цьому великому магазину треба буде згорнути свою роботу - це явка з повинною. Фактично, це визнання того, що ми і так знаємо - великі магазини використовують ФОП для ухилення від оподаткування", - зазначив нардеп.

Розглядається питання заборони ФОПам надавати послуги, - глава податкового комітету Ради Гетманцев 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151997
 
 
 Топ коментарі
 
АХАХАХАХ... Зебилы вы зробылы це разом!
теперь даже самые простые категории фотографы, парикмахеры да даже таксисты по сути не смогут работать )))
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Свирид Опанасович
6 мин. ·
Ну ось бачите, друзі, трошки лише потиснули на пана Зеленського, а він нам уже й відосік записав. Корявенький відосік і непереконливий, але ж записав. Значить ми з вами на правильному шляху - на пана Зеленського таки слід тиснути.

Але в його сьогоднішньому відосіку головний месседж - не ходіть на Майдан, бо вас іспользують. Ясненько. Значить, пан Зеленський явно не в курсі, що таке Майдан, яка його природа і хто насправді головний організатор та стимулятор Майданів. А це завжди влада.

Аби йому і його зеленій команді було зрозуміліше, як організовуються Майдани, дід рекомендує їм почитати Інструкцію. Я її колись давно написав, але бачу, що вона й досі актуальна. Може почитають і хоч щось зрозуміють.

Як організувати Майдан. Швидко та ефективно.
Інструкція для влади.

Алгоритм дій:

1. Учудить якусь вопіющу херню.

2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.

3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.

4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.

5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.

6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.

7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.

8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.

9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.

10. ???????

11. PROFIT.

На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.

Не дякуй. Те
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Пусть банять, овца ты тупая ты представляешь что будет если они все в Польшу свалят где их радостно приймут? Будешь ты пиписку Моники лизать с бакмом под 70. Вас идиотов как в Спарте в детстве надо было сбрасывать.
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УЧИТЫВАЯ, ШО У МЕНЯ ДОХОДЫ В ЕВРО, ТО БАКС ПО 70 - ЭТО ТО ШО МНЕ НАДО Розглядається питання заборони ФОПам надавати послуги, - глава податкового комітету Ради Гетманцев - Цензор.НЕТ 8969
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Вот и порешали, овца довольна, ну соснет пол страны то такое 😁
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Дорогие ФОПы. Помните, как вас мародер соевый угнетал? Так вот то было повидло.
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Эта гнида в жизни ничего полезного не сделала, не произвела, не выдумала... и он рассуждает о том - как жить людям? Во власти банда дебилов и грабителей. Дайте этому ублюдку лопату, пусть копает - хоть какая-то польза будет. Сидит на шее налогоплательщика и думает как его ободрать до липки.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 1 окт.

Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев - Цензор.НЕТ 8743

Гончарук анонсировал проблемы «нечестным» ФОП.
Да! Это с ФОП обещал «бороться» Зелёнский. Это ФОПы уходят от налогов через офшоры!
Правильно. Через голову не дошло, может, через ж@пу дойдёт. Скинули мародера - раздвигайте ноги.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/1/7227751/

Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев - Цензор.НЕТ 587

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ДУМАЮ, ВСЁ ИДЁТ К ТОМУ, ЧТО АБСОЛЮТНО ВСЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ САМИ ЗА СЕБЯ - КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ. ПРИВЫКАЕМ К ЭТОЙ МЫСЛИ
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Мечтайте дурачки. Если из каждой уплоченной гривны 50 копеек будут воровать а еще 50 копеек - бездарно разбазаривать, то налогоплательщики просто разбегутся по соседних государствах и будут платить там. Собственно этот процесс уже идет. А новые проекты налоговых надоев от Гетьманцева только стимулируют экономически активное население сваливать отсюда.
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КОГДА МЫ ВСЕ САМИ БУДЕМ ПЛАТИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ В ВИДЕ НАЛОГОВ - ТОГДА БУДЕТ КОНТРОЛЬ И СПРОС.
А ПОКА ВСЕМ ПОХ НА СВОИ НАЛОГИ - ПОТОМУ И ВОРУЮТ.
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Я уже плачу 33% от своих доходов. А **** толку. Как то повлиять на этих власть имущих п*доров невозможно. Мое мнение что-то значит пару раз в пять лет - в дни голосования. После этого они могут хоть ссать мне в глаза, и я ничего им не сделаю. А попробую сделать, так на этот случай есть 300-тысячная армия мусоров Авакова. Все чаще задумываюсь о свалинге, благо профессия позволяет.
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КСТАТИ, ПРО СВАЛИВАТЬ - А КУДА? В ТОЙ ЖЕ ПОЛЬШЕ ЗНАЕШЬ СКОЛЬКО НАЛОГОВ НАДО ПО МИНИМУМУ ПЛАТИТЬ? УДАВИШЬСЯ.
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В Польше тебе вернут твои налоги в виде социальных благ и услуг. В Украине же все ******* или, в лучшем случае, бездарно растратят.
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СОГЛАСЕН.
А ТЫ НАЧНИ С МАЛОГО - ТРЕБОВАТЬ УСЛУГИ ЗА СВОИ НАЛОГИ. Я НАЧАЛ, ТЫ НАЧНЕШЬ, ОН НАЧНЕТ, ОНИ НАЧНУТ - ГЛЯДИШЬ И ПЕРЕСТАНУТ БЕЗДАРНО ТРАТИТЬ.
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Лукреция-согласен. Ты с полом определись налогоплательщик
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Как требовать? Постоять пару часов с плакатиком под администрацией? Так это не работает. Много раз проверялось разными людьми.
Ни у одиночки, ни даже у небольшой организации, нет возможности давить на такую махину как государство. А мобилизовать массы не получалось даже у маститых политиков. Сколько раз различные оппозиционеры пытались по свистку созвать Майдан? И каждый раз это кончалось пшиком. Пока сама власть его не запускала бесконечными издевательствами и глумлением. Но такое бывает не чаще одного раза в 10 лет, возникает стихийно и кончается пшиком.
Так что лучше валить. Это единственный верный выход.
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КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ФРАНЦУЗЫ, НАПРИМЕР.
ДА, ВСЕ ПРАВИЛЬНО ТЫ СКАЗАЛ - НАЧИНАЕТСЯ С "ПЛАКАТИКА"
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Начинается с посылания нахрен этой своры паразитов. Сколько лет люди работали за копейки? А как с безвизом открылись границы, и начался дефицит рабочей силы, сразу зарплаты начали поднимать. Никаких тебе "денег нет", сразу средства нашлись.
Таким образом не плакатики работают, а тупо отказ от сотрудничества с бандой. Ибо паразит не может без жертвы. Если нет жертвы, то и паразит исчезает.
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В Польше налоги возвращаются хорошими дорогами, а в Украине дегенератами сватами у власти,с ,,минусовыми,, доходами и виллами в Италии. Сказочница
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Я НЕ СПОРЮ ЗА ТО, ЧТО НАЛОГИ У НАС ВОРУЮТ И НЕ ТРАТЯТ КУДА НАДО. МОЙ КОММЕНТЫ БЫЛ НЕ ПРО ЭТО.

ВИДАТЬ У ТЕБЯ ТАМ ХОРОШО ПОДГОРАЕТ В ПОЛЬШЕ. СИДИШЬ, НЕБОСЬ В КЛОПОВНИКЕ НА 3-8 ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ 10-12-ЧАСОВОЙ СМЕНЫ И НА ТЕЛЕФОНЧИКЕ РАССКАЗЫВАЕШЬ ЗА ПРАВДУ ЖИЗНИ Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев - Цензор.НЕТ 7391

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Да ты совсем слабоумное видать. Уроки географии прошли мимо. Другого не ожидал от поклонника(цы) зе.
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Рога с капс лока когда нибудь убери все таки. 20 летний стаж в ай ти области позволит это сделать?
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Кагбэ дегенераты не только нынешние сваты, но все власти и режимы, которые у нас были:
1. Еще у деда Кравы появилась "хатынка в Швейцарии", хотя президентом он был всего три года.
2. Кучма заказал убийство журналиста. Об этом вся страна знает. Но он до сих пор безнаказанный.
3. Ющ слил огромный потенциал первого Майдана и украл у детишек больницу. До сих пор безнаказанный.
4. Янык это вообще - мегавор, мегаубийца и предатель. Получил 13 лет, как будто в ДТП пьяным пару человек сбил а не стырил миллиарды, убил сотни людей и предал целую страну. Кстати, получил заочно. То есть тоже безнаказанный.
5. Соя также отличился. Слил второй Майдан. Бережно хранил и защищал коррупцию, мутил роттердамы с Ахметкой, дружил с Медведчуком, торговал с Рашкой, рассаживал на злачные места всяких Свинарчуков, создал фабрику троллей как у Путина.
6. Зеля только начинает свой "славный" путь. Но уже понятно, что большинство его предвыборных обещаний - ****** и развод. И что будет он не лучше других.
И это только президенты - то есть верхушка айсберга. А там же этих паразитов наверху целая куча. И что хорошего можно ждать в этой стране?
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СОГЛАСЕН ПО ПЕРВЫМ ПЯТИ ПУНКТАМ. ПО 6МУ - СПОРНО.
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Ну как-же, либертарианец который поднимает налоги малому бизнесу, либертарианец который отвергает петицию о самообороне и гражданском оружии - это как монах, жрущий в пост мясо и трахающий в кельи проституток.
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НУ Я БЫ СКАЗАЛ, ЧТО НЕ "ПОДНИМАЮТ НАЛОГИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ", А ВЫСТРАИВАЮТ ПРАВИЛА ИГРЫ ЛЮБОГО БИЗНЕСА - ТО, ЧЕГО У НАС НЕ БЫЛО И НЕТ ДО СИХ ПОР.
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Именно что поднимают. Например для IT на 3-й группе было примерно 7% прямых налогов (НДФЛ + ЕСВ), Гетьманцев хочет сделать 15%. А с учетом НДС, акцизов и пошлин, которые платятся в магазинах, совокупная налоговая нагрузка на IT специалиста поднимется процентов до 40-45%.
Вот стоит вся эта чиновничья свора того, чтобы ******* на нее 17 часов из 40 часовой рабочей недели и не получать ничего взамен?
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7% НАЛОГОВ. ТЫ В ШВЕЦИИ ИЛИ НОРВЕГИИ РАССКАЖИ КАК СТОНЕТ ЛЮД ОТ ТАКОГО РАЗМЕРА НДФЛ+ЕСВ Розглядається питання заборони ФОПам надавати послуги, - глава податкового комітету Ради Гетманцев - Цензор.НЕТ 2994
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Повторяю для особо одаренных долбодятлов. Большая часть того, что собирается в цивилизованных государствах, потом возвращается налогоплательщикам назад в виде социальных благ и услуг, таких как хорошие дороги, бесплатная медицина и образование, справедливые суды, защита частной собственности, большая пенсия.
У нас же налоги не намного меньше, чем в Швеции или Норвегии, но из собранного нам не возвращается почти ничего. Дороги - дырка на дырке. Если попадешь в государственную больницу - должен покупать все лекарства, платить за хорошую палату с ремонтом и башлять за каждое телодвижение врачу и медсестрам. Пенсия - 70 баксов. Высшее образование платное или за взятку.
Вот и вся разница. Считать нужно не только то, что стебя взяли, но и то, что тебе вернули.
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Чого нить. Бабла потрібно, немірянно. І "властьімущім" з олігархами, і на відновлення та відшкодування бамбасу, за "путінвведи" і вбивства українців, на пенсії домбаситів та євреїв. Тай ще й крисчане збирались вимагати відшкодування за блокаду, за воду, за електроенергію, яку Україна не хотіла безкоштовно поставляти. Зарплатні чинушам збільшити. Непочатий край роботи
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73 % за!!! Они стремятся заплатить больше налогов! Им вообще деньги не нужны, на деньги мозг не купишь, хотя и мозг им не нужен - его на хлеб не намажешь!
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Гетьманцеву с Южаниной стоит пожениться и наплодить кучу фискалят. Будет первое в мире фискальное семейство.
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Эм, парикмахерские - всЬО? Студии танцев, актерского мастерства, тдесткого творчества - стой раз-два? Частные уроки, воспитание - кирдык? Частный извоз - приехали?
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НЕ. ПРОСТО ВСЕ НАЛОГИ БУДУТ ПЛАТИТЬ (В ИДЕАЛЕ, КОНЕЧНО).
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Смешно. Ты действительно настолько слабоумная,что в это веришь?
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оказывать услуги ФОПам запретят, а кто будет их оказывать?
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Ну блин,экономисты порохосвиные,кто в течении минуты об'яснит разницу между второй и третьей группой фоп,с тем можно разговаривать. Кто нет, засранцы,получающие копеечку за каждый свой высер.
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Якщо козлам не подобається,це означає що президент робить все правильно. Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев - Цензор.НЕТ 8825
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зебики и бляхеры выбирали зелю не для того чтобы платить, а чтобы не платить. но я тоже поддерживаю чтобы их имели по всякому после того как они плакали про зубожиння и как им хреново живется )
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Президент наводить порядок.Підтримка 100% Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев - Цензор.НЕТ 9251
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Я знаю.От тільки як воно так вийшло що ти не дебіл, а потрох пролетів? Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев - Цензор.НЕТ 2427
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полностью поддерживаю сношание зеликов во все щели, может дойдет что то что они себе нафантазировали что будет с приходом зели это сказка
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А мне плевать.Я сегодня пьяный.Картоха седни по 15,а в орде через 40 км -4,5 гривни.Думаю, такая же цена и в Ордло.
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То хто тебе ************ тут тримає.Їдь в ордло жерти картоху по 4.5 гривни. Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев - Цензор.НЕТ 8913
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Эти зеленые твари не остановятся, если мы их сами не остановим.
Обещели, мрази, не трогать самозанятых.
И шаг за шагом давят их...
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С зеленых человечков началось, зелеными и закончится!
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Углубить дно для лукашенка чтобы открыть для него морской шолковый путь для
контейнеровозов и транспортировки нефти для развития украинского судоходства. Украина
может просто присоединяться к этому потоку, потому что перевозки будут отлажены и
удешевлены, инфраструктура налажена за счет белорусии. А потом украина может и самоокупать
судоходство по днепру. Это путь к увеличению ввп украины за счет белоруссии и нею
налаженных путей судов "река-море".Также как и доставка нефти для белоруссии в одессу и
закачка ее в нефтепровод одесса-броды даст дополнительные барыши украине. Тут лукашенко
нужно поддержать для стратегичекой целесобразности для возможности его противостояния с
парашкой и уменьшения его зависимости от парашки.Что также будет способствовать улучшению
внешнеторгового балланса украины, что может сделать экономику украины положительной-
продавать больше,чем закупать. Что даст возможность уменьшать долги украины у мвф, а не
накапливать их.
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БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ПЕРСОНАЛИЯМ, МЕНЯ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЭТОТ ВОПРОС ЗАНИМАЕТ - ПОЧЕМУ НЕ ПОСТАВИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ КРЕСЛА В РАДЕ? РЕАЛЬНО ЭТИ ТАБУРЕТКИ КАК НА ВОКЗАЛЕ. КАК В НИХ ЛЮДИ СИДЯТ ПО 8 ЧАСОВ?
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Знали куда идут!
Пусть мучаются, гайморит зарабатывают!
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Ещё бы. Такую сраку нажрал это великий деятель по кличке Юзик.
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Пухом земля IT сектору. Ну значит прощай Украина. Потеряем последнее.
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Та да. Бедный Гетманцев, мы его теряем...
Премию Дарвина в студию, тут один мудак собрался на таксистов наехать..
Ноль в эфир!
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Да к чему эти полумеры??? Запретите ФОПов вообще, подарите все Бене и пусть развивает бизнес, людей всех продать ему в крепостные, вот это будет рехворма!
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)))) а как же проценты по облигациям гос займа покрыть)))
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Вместо борьбы с коломойскими-пинчуками-ахметовыми, которые обдирают украинцев, зебилы уничтожают нищих фопов, которые зачастую даже не могут себе заработать на жизнь.
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ЕСЛИ ФОП, КАК ТЫ ГОВОРИШЬ - НИЩ И НЕ МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ СЕБЕ НА ЖИЗНЬ, ТО ЗАЧЕМ ОФОРМЛЯТЬ ФОП? Розглядається питання заборони ФОПам надавати послуги, - глава податкового комітету Ради Гетманцев - Цензор.НЕТ 4851 Розглядається питання заборони ФОПам надавати послуги, - глава податкового комітету Ради Гетманцев - Цензор.НЕТ 4851 Розглядається питання заборони ФОПам надавати послуги, - глава податкового комітету Ради Гетманцев - Цензор.НЕТ 4851
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тоесть если ты к примеру маникюрщица, то теперь надо на общую систему налогобложения и бухгалтера нанимать? Это что за бред?
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Мои поздравления поклонникам зе и за него голосовавшим. Они оказались еще тупее чем вы.
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Закончиться тем что зп уйдут в конверты как до ФОПов. Абналики вообще расцветут. Весьма сомнительные решения выдвигают "слуги"... Не с того то начали. Тотальная коррупция всё сведёт на нет.
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Слышу разрывы пуканов своих недалеких друзей голосовавших за зе. Я давно таких матов не слышал. Тупые должны страдать. Аж настроение поднялось . Ожидаю невиданный подьем рейтинга преЗедента
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"Армию, Язык, Веру" на хлеб не намажешь кричали они... Теперь останутся и без хлеба)
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кілька тролів системно засмічують коменти безпідставними обрАзами і беззмістовними репліками

зверніть увагу і замисліться, хто їм платить
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В ОСНОВНОМ ПЕТЬКА. ЯНЫЧАРСКИЕ ТРОЛЛИ УЖЕ СВОЮ "ПОЗИЦИЮ" НЕ ПОКАЗЫВАЮТ - ДРЫЩУТ В ИНТЕРЕСАХ ПЕТРУШКИ И ПУТЛЕРА.
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Поздравляю всех ФОПовцев и их родственников, голосовавших за Зе, с запоздалым прозрением. Остальные на очереди.
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Можно ещё и ПЕНСИОНЕРОВ на группы разбить, и пусть по группам платят налог, а то Судья пенсионер получает 120 000 грн пенсии и уклоняется от налога Розглядається питання заборони ФОПам надавати послуги, - глава податкового комітету Ради Гетманцев - Цензор.НЕТ 2872
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