 Розглядається питання заборони ФОПам надавати послуги, - глава податкового комітету Ради Гетманцев

Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради, депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Якщо говорити про третю групу (ФОП - ред.), я не розумію, в чому проблема підняти поріг. Якщо люди платять 5% від податкового навантаження, бізнес на загальній системі платить менше 5%, платить 2-3% від обороту. Зрозуміло, що є нюанс з ухиленням від податків при виплаті зарплат через ФОП. Але якщо поєднати ці речі, щоб це не можна було використовувати при виплаті зарплат, наприклад, прибрати послуги, залишити тільки торгівлю і виробництво, то я не бачу проблем для держави в цьому", - сказав Гетманцев.
Він підкреслив, що держава змушена йти на такі кроки через зловживання великого бізнесу.
"Сьогодні у всіх ресторанах, у всіх мережах продажу електроніки вам дадуть чек ПП, не фіскальний. Проблема в тому, що великий бізнес ухиляється від податків із використанням ФОП, ми всі це розуміємо. Заява одного великого інтернет-магазину, що влада переслідує малий бізнес, і що цьому великому магазину треба буде згорнути свою роботу - це явка з повинною. Фактично, це визнання того, що ми і так знаємо - великі магазини використовують ФОП для ухилення від оподаткування", - зазначив нардеп.
Гончарук анонсировал проблемы «нечестным» ФОП.
Да! Это с ФОП обещал «бороться» Зелёнский. Это ФОПы уходят от налогов через офшоры!
Правильно. Через голову не дошло, может, через ж@пу дойдёт. Скинули мародера - раздвигайте ноги.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/1/7227751/
А ПОКА ВСЕМ ПОХ НА СВОИ НАЛОГИ - ПОТОМУ И ВОРУЮТ.
А ТЫ НАЧНИ С МАЛОГО - ТРЕБОВАТЬ УСЛУГИ ЗА СВОИ НАЛОГИ. Я НАЧАЛ, ТЫ НАЧНЕШЬ, ОН НАЧНЕТ, ОНИ НАЧНУТ - ГЛЯДИШЬ И ПЕРЕСТАНУТ БЕЗДАРНО ТРАТИТЬ.
Ни у одиночки, ни даже у небольшой организации, нет возможности давить на такую махину как государство. А мобилизовать массы не получалось даже у маститых политиков. Сколько раз различные оппозиционеры пытались по свистку созвать Майдан? И каждый раз это кончалось пшиком. Пока сама власть его не запускала бесконечными издевательствами и глумлением. Но такое бывает не чаще одного раза в 10 лет, возникает стихийно и кончается пшиком.
Так что лучше валить. Это единственный верный выход.
ДА, ВСЕ ПРАВИЛЬНО ТЫ СКАЗАЛ - НАЧИНАЕТСЯ С "ПЛАКАТИКА"
Таким образом не плакатики работают, а тупо отказ от сотрудничества с бандой. Ибо паразит не может без жертвы. Если нет жертвы, то и паразит исчезает.
ВИДАТЬ У ТЕБЯ ТАМ ХОРОШО ПОДГОРАЕТ В ПОЛЬШЕ. СИДИШЬ, НЕБОСЬ В КЛОПОВНИКЕ НА 3-8 ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ 10-12-ЧАСОВОЙ СМЕНЫ И НА ТЕЛЕФОНЧИКЕ РАССКАЗЫВАЕШЬ ЗА ПРАВДУ ЖИЗНИ
1. Еще у деда Кравы появилась "хатынка в Швейцарии", хотя президентом он был всего три года.
2. Кучма заказал убийство журналиста. Об этом вся страна знает. Но он до сих пор безнаказанный.
3. Ющ слил огромный потенциал первого Майдана и украл у детишек больницу. До сих пор безнаказанный.
4. Янык это вообще - мегавор, мегаубийца и предатель. Получил 13 лет, как будто в ДТП пьяным пару человек сбил а не стырил миллиарды, убил сотни людей и предал целую страну. Кстати, получил заочно. То есть тоже безнаказанный.
5. Соя также отличился. Слил второй Майдан. Бережно хранил и защищал коррупцию, мутил роттердамы с Ахметкой, дружил с Медведчуком, торговал с Рашкой, рассаживал на злачные места всяких Свинарчуков, создал фабрику троллей как у Путина.
6. Зеля только начинает свой "славный" путь. Но уже понятно, что большинство его предвыборных обещаний - ****** и развод. И что будет он не лучше других.
И это только президенты - то есть верхушка айсберга. А там же этих паразитов наверху целая куча. И что хорошего можно ждать в этой стране?
Вот стоит вся эта чиновничья свора того, чтобы ******* на нее 17 часов из 40 часовой рабочей недели и не получать ничего взамен?
У нас же налоги не намного меньше, чем в Швеции или Норвегии, но из собранного нам не возвращается почти ничего. Дороги - дырка на дырке. Если попадешь в государственную больницу - должен покупать все лекарства, платить за хорошую палату с ремонтом и башлять за каждое телодвижение врачу и медсестрам. Пенсия - 70 баксов. Высшее образование платное или за взятку.
Вот и вся разница. Считать нужно не только то, что стебя взяли, но и то, что тебе вернули.
Обещели, мрази, не трогать самозанятых.
И шаг за шагом давят их...
контейнеровозов и транспортировки нефти для развития украинского судоходства. Украина
может просто присоединяться к этому потоку, потому что перевозки будут отлажены и
удешевлены, инфраструктура налажена за счет белорусии. А потом украина может и самоокупать
судоходство по днепру. Это путь к увеличению ввп украины за счет белоруссии и нею
налаженных путей судов "река-море".Также как и доставка нефти для белоруссии в одессу и
закачка ее в нефтепровод одесса-броды даст дополнительные барыши украине. Тут лукашенко
нужно поддержать для стратегичекой целесобразности для возможности его противостояния с
парашкой и уменьшения его зависимости от парашки.Что также будет способствовать улучшению
внешнеторгового балланса украины, что может сделать экономику украины положительной-
продавать больше,чем закупать. Что даст возможность уменьшать долги украины у мвф, а не
накапливать их.
Пусть мучаются, гайморит зарабатывают!
Премию Дарвина в студию, тут один мудак собрался на таксистов наехать..
Ноль в эфир!
зверніть увагу і замисліться, хто їм платить