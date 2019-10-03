 "Нашу партію треба назвати "Слуга МВФ", - депутат від "СН" Дубинський

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Слуга МВФ. Мені здається, це більш точна назва для нашої партії", - написав Дубинський.
"Ти кращий. Поважаю", - прокоментував його пост російський пропагандист Анатолій Шарій.
Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Слуга МВФ. Мені здається, це більш точна назва для нашої партії", - написав Дубинський.
"Ти кращий. Поважаю", - прокоментував його пост російський пропагандист Анатолій Шарій.
Глядишь, скоро и медальку от Кремля заслужит.
Важлива реакція Дубінського на цю похвалу.
https://youtu.be/fwuOfFlLn88?t=3315
а від так, чи може дерево думати.
+ дубинскому набить тату "бенина собственность"
Крізіса нєт, оні просто піз.....ят ваши дєньгі !
п.с. Штучна партійка "Слуга народа путіна" почала тріщати по швах... Сєпари Моніки Зєлєнскай почали гризтись за корито !
За то... что ****** два оба.