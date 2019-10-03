 "Нашу партію треба назвати "Слуга МВФ", - депутат від "СН" Дубинський

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Слуга МВФ. Мені здається, це більш точна назва для нашої партії", - написав Дубинський.

"Ти кращий. Поважаю", - прокоментував його пост російський пропагандист Анатолій Шарій.

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