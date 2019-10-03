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 Політика України
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Все про:МВФ (581) Шарій Анатолій (25) Слуга народу (330) Дубінський (7)

 "Нашу партію треба назвати "Слуга МВФ", - депутат від "СН" Дубинський

Депутат від партії "Слуга народу", телеведучий Олександр Дубинський заявив про необхідність перейменування своєї політичної сили.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Слуга МВФ. Мені здається, це більш точна назва для нашої партії", - написав Дубинський.

"Ти кращий. Поважаю", - прокоментував його пост російський пропагандист Анатолій Шарій.

Нашу партію треба назвати Слуга МВФ, - депутат від СН Дубинський 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Очікуване сумне видовище": Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151995
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил дубинский и петуШарий ватные братья😂
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готується суспільна думка для єбєнят про непотрібність і шкідливість співпраці з МВФ.....щоб повернути Приват пархатому мародеру
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Похвала Шария дорогого стоит "Нашу партію треба назвати "Слуга МВФ", - депутат від "СН" Дубинський - Цензор.НЕТ 3861
Глядишь, скоро и медальку от Кремля заслужит.
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Якщо завтра Шарій тебе похвалить, то і ти теж кремлівський?
Важлива реакція Дубінського на цю похвалу.
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Чому Ви думаєте,що воно досі не має якогось брязкальця від кацапстану?
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а вот жду подписание договора с МВФ и сразу есть вопрос - одно зелёное чмо у лысого гордона мамой клялса - я у того, кто подписал договор с повышенным процентом по сравнению с другими более развитыми странами, разницу отберу или потребую вернуть. Сколько там зебилы имеет капитал? "Нашу партію треба назвати "Слуга МВФ", - депутат від "СН" Дубинський - Цензор.НЕТ 1611

https://youtu.be/fwuOfFlLn88?t=3315
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Дубинский, тебя и всю вашу партию нужно переименовать в Слуги КИВи (Коломойского Игоря Валериевича).
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Ватан Дубинский небось мечтает быть слугой православной Расейки, но злой МВФ заставляет служить заокеанским рептилоидам.
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Слугі порхати- якось на правду біль схожі.
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Скоро уже не только Шмарий лайкать будет и Скабеева с Соловьёвым. Но самое главное что все ЗЕбилы будут полностью одобрять, они за дружбу с Расиюшкой, только и ждут шоб главзебил отмашку дал на рихвирендум идти.
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"Краще" у пуйла грошей взяти? Віддасте українською землею, утирки?
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А чим стара назва "Слуги урода" йому не подобається?😕
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Мразота бородата.Так і тхне, від малороса, руськім міром.
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один петух другого хвалит, как это мило!
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Послать МВФ подальше, объявить дефолт, Беня говорил об этом в своих недавних интервью. А посему , граждане запасайтесь американскими деньгами, купите по 25, продадите по 100 и будэ вам щастя и кинэць эпохи бидности
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Ну вот ничему не учатся порохоботы - зачем писать явную чушь типа "российский пропагандист", подобные перегибы завалили уже один раз рейтинг, ну напишите пророссийский.
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Дуб у першу чергу це дерево,
а від так, чи може дерево думати.

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Поддерживаю!
+ дубинскому набить тату "бенина собственность"
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ЗЕбіли вірять підстилці Бєні, володарю кіосків крадених телефонів Дубінському ! "Нашу партію треба назвати "Слуга МВФ", - депутат від "СН" Дубинський - Цензор.НЕТ 4998

Крізіса нєт, оні просто піз.....ят ваши дєньгі ! "Нашу партію треба назвати "Слуга МВФ", - депутат від "СН" Дубинський - Цензор.НЕТ 4998
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Надо бы Дубинскому, по определению, определиться уже...он слуга народа или как...А то, как двуликий Анус....А может ,батинька, Вы партейный??
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Я дуже радий тому, що і у нас на Заході України повно зебілів вже прозріли і зрозуміли за яке дєрьо з 95 кварталу проголосували ... До місцевих виборів рейтинг у клоуна впаде у нас на заході України до нуля !

п.с. Штучна партійка "Слуга народа путіна" почала тріщати по швах... Сєпари Моніки Зєлєнскай почали гризтись за корито !
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Кукуй так хвалит петуха
За то... что ****** два оба.
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Ха- ха. Прикиньте, не читал что до меня написали, но по-сути, повторил их посты
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