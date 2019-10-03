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 Політика України
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Все про:Донбас (13181) Білецький (102) мінські угоди (1630)

 Білецький: "Треба відмовитися від Мінська-2"

Зеленський має виходити з пастки мінського формату, якщо він справді хоче добра для України і повернення Донбасу і Криму. Він має шукати нові формати, в яких Україна може відстоювати власні інтереси.

Про це лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Ми маємо відмовитися від усіх 13 пунктів Мінська-2, оскільки вони були порушені першого ж дня. Карта, яка існує на момент його підписання, включає Дебальцеве до контрольованих Україною територій. Після Мінська-2 воно було захоплене проросійськими бойовиками і безпосередньо російськими військами, і зараз перебуває в "Л/ДНР".

"Тому у нас є всі підстави розривати всі ці домовленості, зосередитися, насамперед, на новому форматі - на зовнішній арені, на економіці країни і побудові потужної безпеки блоку. І вже маючи цю силу, вирішувати ситуацію на Донбасі і в Криму", - підкреслив Білецький.

Читайте також: Якщо Путін видасть одних заручників, то набере нових, - Білецький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151994
 
 
 Топ коментарі
 
в білецького вставили батарєйку і він запрацював.
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Нам пора уже отправлять зелннского на покой иначе от Украины нихрена не останется в ближайшее пару лет . Думай ТЕ
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треба було менше парадів робити порошенку , проклята його сім'я навіки.
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Если бы полсе Илловайска Петя обьявил военное положение и всеобщую мобилизацию, как того требовла обстановка. А не пошел договриваться с фрау Рибентроп, как ему спасать свои офшоры, то сегодня мы об этом не говорили. Или нас небыло, или небыло *****.
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Да уж точно об этом не говорили бы. Не до этих разговоров было бы в окупацыи.
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Праааальна!!!! И на майдан тада выходить нинада...ждём шо Пе скажет, шо ваберет между тюрьмой и порохнявым майданом
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Если мы откажемся от минска - с кацапов снимут санкции, которые ввели за невыполнение минска. Билецкому это нужно?
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у него нет мозгов, что бы это понять. Тем более что любой формат лучше не будет.
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Более того Минск-2 уже одобрен резолюцией СовБеза ООН. Это считайте международный закон.
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Ты как всегда "эксперт" по информпомойкам.
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Таких не знаю... А ты?? Разбираешься??
Помойка-твоя 🍫методуха!
😁
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А шо Билецкий делал при Порошенко? Вздрачивал, глядя как тот продает Украину? Проснулся, хярой...
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оцените красоту игры
вазелин подписал гребаную формулу для того чтобы встретиться в нормандском формате?
а на тебе ****. а теперь отзывай свою подпись чмошник

Билецкий: "Надо отказаться от Минска-2" - Цензор.НЕТ 6188
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Убогое существо белецкий, хочет чтобы от Украины отвернулся весь мир? И так тяжело достовать страну из ямы, в которую Украину бросил свин, а этот петух, хочет бросить Украину ещё глубже. Всем насрать на страну, все хотят во власть.
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Просто берется целое интервью а потом выдаётся порционно. Таким образом создаётся шлейф новостей.
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Врёшь, Лахта, "формула Штайнмайера" ((c) *****) это план выполнения Минских соглашений, а не Минские соглашения.
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Зачем столько текста?
Минск отменяется - санкции снимаются.
Формула внедряется - санкции снимаются.

22.09.16 08:16
"Есть, по крайней мере, пять стран ЕС, которые прямо сейчас могут сказать: "Мы хотим "выйти" из санкций против Москвы", - Байден
https://censor.net.ua/news/407124/*****************************************************************************************************
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давно пора похерить "Минск" - раз формула не работает, то и хер с ней
будем искать новые пути
я бы предложил освободить Луганск за одну долгую зимнюю ночь
только Луганск с аэропортом и выдвинуться к Краснодону
этого будет достаточно для начала движения во всех ОРДЛО - панического бегства на РФ
кремль не рискнёт ввести войска на Донбасс - ведь Украина действует на своей территории, а новые санкции кацапам совсем не нужны
да и поддержка "народных республик" уже осточертела всем, включая российских военных
и "ополченцы" разбегутся раньше, чем придёт подкрепление из Ростова
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А если РФ посмеет ввести войска, наваляет ВСУ и дожмет до котла очередного, что тогда?? Подписывать Минск-3 на еще более фиговых условиях??
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Надо набраться мужества и денонсировать Минск-2.
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Молчал,молчал , а теперь вылез,Авакяну лучше портки стирай
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Кто это вообще такой,как он попадает на тв,кто его танцует?
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