 Білецький: "Треба відмовитися від Мінська-2"

Про це лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Ми маємо відмовитися від усіх 13 пунктів Мінська-2, оскільки вони були порушені першого ж дня. Карта, яка існує на момент його підписання, включає Дебальцеве до контрольованих Україною територій. Після Мінська-2 воно було захоплене проросійськими бойовиками і безпосередньо російськими військами, і зараз перебуває в "Л/ДНР".

"Тому у нас є всі підстави розривати всі ці домовленості, зосередитися, насамперед, на новому форматі - на зовнішній арені, на економіці країни і побудові потужної безпеки блоку. І вже маючи цю силу, вирішувати ситуацію на Донбасі і в Криму", - підкреслив Білецький.

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