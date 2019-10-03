 Білецький: "Треба відмовитися від Мінська-2"

Про це лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Він зазначив: "Ми маємо відмовитися від усіх 13 пунктів Мінська-2, оскільки вони були порушені першого ж дня. Карта, яка існує на момент його підписання, включає Дебальцеве до контрольованих Україною територій. Після Мінська-2 воно було захоплене проросійськими бойовиками і безпосередньо російськими військами, і зараз перебуває в "Л/ДНР".
"Тому у нас є всі підстави розривати всі ці домовленості, зосередитися, насамперед, на новому форматі - на зовнішній арені, на економіці країни і побудові потужної безпеки блоку. І вже маючи цю силу, вирішувати ситуацію на Донбасі і в Криму", - підкреслив Білецький.
Помойка-твоя 🍫методуха!
😁
вазелин подписал гребаную формулу для того чтобы встретиться в нормандском формате?
а на тебе ****. а теперь отзывай свою подпись чмошник
Минск отменяется - санкции снимаются.
Формула внедряется - санкции снимаются.
22.09.16 08:16
"Есть, по крайней мере, пять стран ЕС, которые прямо сейчас могут сказать: "Мы хотим "выйти" из санкций против Москвы", - Байден
https://censor.net.ua/news/407124/*****************************************************************************************************
будем искать новые пути
я бы предложил освободить Луганск за одну долгую зимнюю ночь
только Луганск с аэропортом и выдвинуться к Краснодону
этого будет достаточно для начала движения во всех ОРДЛО - панического бегства на РФ
кремль не рискнёт ввести войска на Донбасс - ведь Украина действует на своей территории, а новые санкции кацапам совсем не нужны
да и поддержка "народных республик" уже осточертела всем, включая российских военных
и "ополченцы" разбегутся раньше, чем придёт подкрепление из Ростова