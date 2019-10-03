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Все про:Данилюк Олександр (348) операція Об'єднаних сил (1627) Золоте (16) Станиця Луганська (75)

 "Розведенням військ ми збільшуємо "сіру зону", в якій можуть працювати і диверсійні групи, і снайпери", - Данилюк

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк перед відставкою побував у зоні проведення ООС і стверджує, що розведення сил нічого не гарантує, але створює простір для провокацій.

Про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я їздив на минулому тижні, здається, на Схід. І там я відвідав три ділянки, де планується відведення військ (Золоте, Петрівське і Станиця - ред), щоб поговорити з військовими про те, як вони оцінюють готовність і ситуацію. Дуже була відверта розмова, вони мені показали всі місця, щоб я сам відчув, що відбудеться, якщо буде відведення в конкретному місці", - сказав Данилюк.

"По-перше, зимою це робити складно, навіть небезпечно, тому що треба рухатися по відкритій місцевості, тому що немає листя і так далі. Але є іще інші моменти чисто технічні, коли мені показували, що створюються ризики. Інше питання - чи буде це сприяти зменшенню втрат на фронті. Насправді, ми збільшуємо "сіру зону", в якій зможуть працювати і диверсійні групи, і снайпери, і це абсолютно не гарантує нічого і відкриває простір для провокацій", - додав він.

По словам бывшего секретаря СНБО, военнослужащие на передовой не доверяют мирным инициативам власти.

"У них на фронті - навіть не у людей на Майдані - у військових там має бути довіра до таких рішень, інакше не зрозуміють. Не можна на це закривати очі, треба це доносити, тому що від цих людей залежить це насправді", – сказав Данилюк.

На запитання журналіста про те, чи є, на його думку, така довіра, політик відповів: "Однозначно, ні. Я цього не відчув".

Читайте також: Від учора ворог 40 разів обстріляв позиції ЗСУ, тричі вдаривши по ділянці розведення сил поблизу Золотого, поранено одного українського воїна, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151993
 
   
 Топ коментарі
 
Зашибись ты, Данилюк, Главнокомандующего нам подсунул !
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Т.е. если свести или оставить так как есть-это будет невозможно, или что он хотел сказать ?
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Очередной лузер вылез, после Бессмертного...Как при деле были, так помалкивали, а как от корыта отодвинули, так в унисон заголосили...Два дебила.
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Ну в "серой зоне" они МОГУТ быть (при том с обеих сторон, так что особой халявы никому не будет). А вот на основных позициях они однозначно есть. И если между этими позициями метров 100 - то прилететь может в любую секунду. И направить туда группу чтоб разобраться кто это стреляет - у вас хрен получится. "Розведенням військ ми збільшуємо "сіру зону", в якій можуть працювати і диверсійні групи, і снайпери", - Данилюк - Цензор.НЕТ 2902
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А без серой зоны нет диверсантов?
Когда Данилюк успел заделаться военным экспертом
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лалайка- а ти бачу у всьому експерт - велика всезнаюча зебілка - у всіх темах пишеш !!
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Ну и что теперь и с этим уродцем делать? Простить и понять? "Зато как стонал, как стонал...(с) ,когда за Монику агитировал! А первое время, героем ходил! Как Порошенко мочил! Что тяжела Шапка Мономаха? А вы почувствовали разницу между человеко дела Турчиновым и этим простите - дерьмом???? У нас каждую неделю что то строилось, испытания ракет - каждый месяц или несколько месяцев! Уже нет договора об ограничении ракет средней дальности- что эта молодая команда? Как продвигаются дела по созданию ракетного щита Украины? То что ваша Зе команда - набор уродов, здравомыслящие люди и так знают и понимают! Ты расскажи, как обстоят дела с созданием высокоточного оружия,переоснащения ПВО, созданием нового танка или перевооружением. Как насчет еще одной танковой бригады на запас - уже создали! Или распродаете то что было наработано на случай полномасштабного вторжения! "Голуби мира" говорите? Ну ну! Хочешь Мира, готовься к войне! Она **** не спрашивает- устал ты мли нет, или родился уставшим- она **** приходит, и тупо ставит тебя перед фактом- Привет! Не ждали? А я приперлась!
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А что-же это,почему этот гавнюк так не вякал когда был на содержании у клоуна?
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Олейник - сам ти ГІВНЮК ! Він від того і пішов , що з зеленою командою були розбіжності і
звідки ти знаеш , що він з ними НЕ СПЕРЕЧАВСЯ ?? Чи він повинен був тобі , зебілу розказувати все що була на нарадах РНБО??
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Появились первые(но не последние!!!) трещины во власти!!!! Надо использовать момент!!! Образно говоря засовывать лом и расшатывать дальше!!! Процесс пошел!!!! Начинает падать рейтинг!!! Последние два дня очень активно!!!! Даже Зеленое ЧМО час назад вылезло из ТВ ящика и рассказывало про какая хорошая формула ,,Штанмаера!!! И какой плохой предыдущий Президент который не хотел Мира!!!!
Время!!! Наступает.......
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Цензор кишит ольгинскими троллями. Какое-то наказание от этих тварей зелёных. Хорошо, что они регулярно палятся и их легко вычислять, плохо, что они безнаказанно здесь гадят.
Данилюк начал мстить и мстя его будет страшна. Может ещё что-нибудь интересное расскажет .
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Пол года назад вы проклинали Порошенко. Забыли уже?
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