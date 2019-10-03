 "Розведенням військ ми збільшуємо "сіру зону", в якій можуть працювати і диверсійні групи, і снайпери", - Данилюк

Про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я їздив на минулому тижні, здається, на Схід. І там я відвідав три ділянки, де планується відведення військ (Золоте, Петрівське і Станиця - ред), щоб поговорити з військовими про те, як вони оцінюють готовність і ситуацію. Дуже була відверта розмова, вони мені показали всі місця, щоб я сам відчув, що відбудеться, якщо буде відведення в конкретному місці", - сказав Данилюк.

"По-перше, зимою це робити складно, навіть небезпечно, тому що треба рухатися по відкритій місцевості, тому що немає листя і так далі. Але є іще інші моменти чисто технічні, коли мені показували, що створюються ризики. Інше питання - чи буде це сприяти зменшенню втрат на фронті. Насправді, ми збільшуємо "сіру зону", в якій зможуть працювати і диверсійні групи, і снайпери, і це абсолютно не гарантує нічого і відкриває простір для провокацій", - додав він.

По словам бывшего секретаря СНБО, военнослужащие на передовой не доверяют мирным инициативам власти.

"У них на фронті - навіть не у людей на Майдані - у військових там має бути довіра до таких рішень, інакше не зрозуміють. Не можна на це закривати очі, треба це доносити, тому що від цих людей залежить це насправді", – сказав Данилюк.

На запитання журналіста про те, чи є, на його думку, така довіра, політик відповів: "Однозначно, ні. Я цього не відчув".

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