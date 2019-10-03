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 Політика України
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Все про:вибори (4527) посольство (327) США (5557) Донбас (13181)

 Вибори на Донбасі вимагають виведення звідти очолюваних РФ сил і НЗФ, - заява посольства США

У посольстві США в Україні заявляють, що умовою проведення місцевих виборів на сході України є виведення звідти підконтрольних РФ сил і незаконних збройних формувань, для чого РФ має проявити політичну волю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства в соцмережі Твіттер.

"Ми вітаємо прогрес у напрямку досягнення миру на сході України і закликаємо до відновлення контролю України над її міжнародним кордоном. Вільні і чесні вибори вимагають виведення очолюваних Росією сил і незаконних збройних формувань з території України, а також безпечного середовища. Щоб це сталося, Росія має проявити політичну волю", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Владу на Донбасі вибиратимуть люди з паспортами РФ, - Порошенко про загрози "формули Штайнмаєра"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151991
 
   
 Топ коментарі
 
Цього ніколи не станеться добровільно.
Рашка вивела війська з Придністров'я ? З Абхазії ?
НІ.
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То кого ми дуремо ?
Самі себе ? Тобто наш през розводить український народ.
Люди на сході протестують, плачуть, не хочуть відпускати українську армію.
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зебил, тебе шмаркля лично сказал..- ВСУ по формуле путина-зеленского - ОТВОДИТ войска. Как УЖЕ отвел из Луганского...
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Цього ніколи не станеться добровільно.
Рашка вивела війська з Придністров'я ? З Абхазії ?
НІ.
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То кого ми дуремо ?
Самі себе ? Тобто наш през розводить український народ.
Люди на сході протестують, плачуть, не хочуть відпускати українську армію.
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Бред не неси.Пока шо ноешь только ты.И хто сказал,шо ВСУ оттуда уходят?
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зебил, тебе шмаркля лично сказал..- ВСУ по формуле путина-зеленского - ОТВОДИТ войска. Как УЖЕ отвел из Луганского...
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дурко шоколадное,как в таком случае пройдут выборы?
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зебил, моника ж тебе сказала - под присмотром "народнай милиции дЫнЫрЫ".. к которой применят амнистию(документы на амнистию боевикам моника УЖЕ приказал готовить) и выплатят "КОМПЕНСАЦИИ выплате компенсаций жертвам "украинских карателей".
Эти законы, как и закон о привлечении к ответственности АТОшников - моника зеленски УЖЕ подготовила - а на кнопки зебилы давить умеют
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Не путай, это не Моника сказала, а ПАП.)
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зебил, факт в том - шо ты тупое недавно орало что "никто не будет не будет отводить войска из станицы Луганское".. Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 9584
Так и сейчас орёшь о Золотом и петровском..
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Названа дата начала отвода войск в Золотом и Петровском
Стало известно, когда начнется разведение войск в районе Золотого и Петровского, о котором сегодня сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в Минске. Дату на брифинге озвучил спецпредставитель ОБСЕ Марин Сайдик, пишет БелТА.

Разведение сил начнется в понедельник, 7 октября - как подарок на день рождения путина. Информацию об этом подтвердил президент Зеленский
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зебил.. ну ты реально тупой)) это ОФИЦИАЛЬНОЕ сообщение от твоей зеленой шмаркли!
Более того, "Информацию об этом подтвердил президент Зеленский" Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 9685


https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-anonsiroval-razvedenie-voysk-esche-na-dvuh-uchastkah
Зеленский анонсировал разведение войск еще на двух участках.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что переговорная группа по Донбассу в Минске договорилась о разведении сил и средств еще на двух участков в Донбассе. Об этом он сказал на брифинге во вторник вечером.



пля, зебилы.. вы там от г+г и методичек-то оторвитесь.. Ну или хоть обновляйте их почаще чем раз в год))


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Еще раз...иди на путинапетю.Скупай соль,спички и рой погреб.
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так это Порох, оказывается, заставляет монику шмаркль орать о разведении войск и сдаче украинских территорий)
то-то у зебилов подгорает от правды и бессильной злобы
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Ганебну брехню і маніпуляцію Порошенка показали на всю країну: Тепер ви розумієте, чому зараз важливий кожен репост? www.bn24.biz.ua/hanebnu-brekhniu-i-manipuliatsiiu-poroshenka-pokazaly-na-vsiu-krainu-teper-vy-rozumiiete-chomu-zaraz-vazhlyvyi-kozhen-repost-video/?fbclid=IwAR1MRX2cQab0KlKDdaLcSnZM8R93--TGCyNUOgoxV_RXDEjB12qEVpTaErE


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зебил, а как же разведение войск? таки моника шмаркль решила продолжать сдавать территорию Украины - как подарок путину....
И ты снова сдрыснуло от правды - от бессилия и злобы решив перевести разговор на Пороха? Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 2202

Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 7128
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14 сентября Зеленский предложил развести войска по всей линии разграничения. До этого он предлагал после Станицы произвести отвод в районе Петровского и Золотого.

https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-predlagaet-razvesti-voyska-po-vsey-linii-razgranicheniya

зебилы даже за 2 недели не удосужились обновить свои методички))
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вже і фортифікаційні споруди порозбирали.
читайте новини, як наших обстрілюють під час зелькіного відведення..
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Названа дата начала отвода войск в Золотом и Петровском

Стало известно, когда начнется разведение войск в районе Золотого и Петровского, о котором сегодня сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в Минске. Дату на брифинге озвучил спецпредставитель ОБСЕ Марин Сайдик, пишет БелТА.
Разведение сил начнется в понедельник, 7 октября - как подарок на день рождения путина. Информацию об этом подтвердил президент Зеленский
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не меньш цікаво, чому зебіли й моника шмаркль більше не виходять з плакатами про торгівлю на крові ? Не актуально вже ?

Торговля на крови. Коломойский занялся продажей российской электроэнергии
2 жовтня 2019, середа, 16:19
Первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была осуществлена 1 октября. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт.
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Ватный татаромордовский длбб, ПАП стал президентом 25 мая, а Дыркин выходил когда,когда,когда ,баран винторогий падлючий и лживый до невозможности
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Значит выборов не будет.
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твоє дурне зе зробить вибори за будь-яких умов.
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Ксения ты я смотрю у порошистов научилась. Зе же сказал если будут Русские выборов не будет
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Я не така наївна як типовий зебіл.
тому - НЕ ВІРЮ.
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вера понятие поповское! Нужно головой думать.
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ви ж не вмієте думати головою
у вас присутня лише віра в зеленого афериста.
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кто вам это сказал? Я сужу по фактам и реальным делам! Ничего не выдумываю из дурных методичек.
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.....а кто сказал что они там есть?....их и в Крыму не было в 2014...не?
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зе много чего "сказал".. особенно оно громко орало о "никаких друзей и кумовьев во власти, а ВСЕ назначения - по открітім конкурсам, а зп - по 4000 евро" Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 2817
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От скажи, що з ваших ідіотских мантр збулося? Жодної. А вас все не попускає.
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чому ж не збулось ?
у влади - зрадник, ще і риготня вся повернулась.
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он сегодня специально для порохоботов повторил несколько раз обратное.
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І хто буде відвойовувати Даунбас, Зєля чи Богдан? Зрадник? Більш вірогідно.
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Ксения если будут там русские выборов не будет
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уже про кумовство было. просто он скажет
что когда друзья и коллеги - это не кумовство.
виноват - милиция повстанцев это не русские войска.. и ФСЬООО ))))
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а рузьких там "ихтамнет" Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 9964.. К остальным - амнистия и выплата компенсации как "жертвам украинских карателей"(с)мендель..
Зеленский приказал готовить закон о выплате компенсаций жертвам "украинских карателей"
и закон о привлечении к ответственности атошников
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Сбрось ссылку на эту новость или ты балабол
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скоро увидишь на сайте ВР..
тебе ж сказано, ГОТОВЯТ...
Впрочем, даже после публикации проектов этих законов на сайте ВР - ты как оголтелое будешь орать что "все правильно, это Порох виноват.. гражданская война.. украинские каратели"..
п.с... ну, про "обстрел украинскими карателя мирных жителей дамбаса"(с) от мендель и зеленского ты УЖЕ слышал?
тогда читай поручение о ПОДГОТОВКЕ законов
Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 1508
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Зеленский знает, что в стране есть 73% дебилов, которые поверят ему в очередной раз
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чи не забуде про це шмаркля під час зустрічі в нормандському форматі?
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Наріт ще не збагнув, що привів до влади іпанутого блазня, іпанутого Бєні?
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Рюський трампушка прєходящий , а велика Америка вічна.
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Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют выведения возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды. Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю Источник: https://censor.net.ua/n3151991
....коротко и понятно....
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а шо може бути по іншому?!
***** і його ************** треба вказати/визначити резервацію!
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Їм вже визначили резервацію і успішно резервують.Піт шар родючого грунту на глибину 2 метри.
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Нужно Уточнить., не вывода а Уничтожения. Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 3198
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В посольстве США в Украине заявляют, что условием проведения местных выборов на востоке Украины является выведение оттуда подконтрольных РФ сил и незаконных вооруженных формирований, дл Источник: https://censor.net.ua/n3151991\\\\\\\\

Твари:
1) Вы видели как сволочи убивали наших солдат из механизированных бригад наших
2) вы сами назвались полицейскими Европы
3) вы гандоны(писатель такой был, решение суда было, все дела
4) вы просто Обамовцы, твари, взрастившие совок, ублюдки.
Трамп - иди вна Путина, чмо.
чмо
чмо
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Українців вбивали РУССКІЄ.
Не Американці.
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Читав.
Українців вбивали русскіє.
Американці українців НЕ вбивали.
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б*же, ти єврей?
а який біс Сраліну дав 1500 заводів?
не домах.й мене з очевидними питаннями, мужик
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БО РУССКІЄ: СТАЛІН І ПОСТИШЕВ, ВІДНЯЛИ У СЕМИ МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ ПШЕНИЦЮ, І ЗАПЛАТИЛИ США ЗА ЦІ ЗАВОДИ.
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Скажите это лучше "Величайшему политику современности".
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Может хоть штаты ( не трампушка) нашей ЗепреЗе мозги вправят....?
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У 2015 році в Давосі Порошенко назвав мінські угоди - мій мирний план. Не формула Штайнмайєра пропонує місцеві вибори, а мінські угоди Порошенка. Формула Штайнмайєра - це лише план по реалізації положень мінських угод.

Якщо ви приберете формулу Штайнмайєра, то нікуди не подінуться вибори, амністія і особливий статус, які в мінських угодах прописав не Зеленський, а Порошенко.
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малчик, есть такая наука - теория графов...
так вот в ней результат похода сильно зависит от пути,
даже если начальная и конечная точки похода совпадают....
но зебилам этого не понять... совсем )))
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..а я, как раз в США -- плаваю по Территории -- рассказываю:
Многие не поверят, но Зелю надо исключить из текстов и базаров -- он нихто -- передатчик.
Проблема! С кем договариваться, о чём, где гарантии?
Зелины руководители и избиратели -- тупо молчат и сидят в жопе.
Трамп психанул так, шо до него нихто!
...я б и больше рассказал.... ...да я ж уже гуляю, а не воюю...*) ...и радио не слухаю.
Ещё 2 часа в интеренете буду... ...хочу на Майдан, на эти выходные! -- выносите нахер жлобов, жидов и коммуняк.... -- поддержал!
Слава Украине!
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сцикун вам не американець, і проведе вибори з російськими військами.
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В сегодняшнем обращении моники зеленски об этом ни слова. Да и не будет расея никого выводить, снимут картинку, где 15 "военных советников" выезжают за пределы Украины и ЕС и США с удовлетворение констатируют, что вывод иностранных войск успешно произведен, можно проводить выборы.
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длы дебилов он несколько раз повтрял выборы ПО УРАИНСКИМ ЗАКОНАМ И КОНСТИТУЦИИ!
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и под жовто-блакитными флагами????
дурачок, ну зачем ты так бездарно врешь???
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Скорее всего так и будет. Для этого ***** зачистил всех главных бандитов вроде мотроллы и захарченко. ФСБ натаскили местных аборигенов и тепрь они будут считаться украинцами где нет расейских войск.
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только так, но россия этого делать не собирается, потому что понимает что как только потеряют контроль.. то война там закончится а россия не хочет чтобы на Донбассе был мир
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не должно быть, но с этими кучмами что хочешь можно ожидать
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Кучма непричем. Будет спецальный закон по этому поводу.
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твой клоун клялся мамой - никакого кумовства - И ГДЕ???
шел бы ты в опу, пропагандон.
ты ведь тоже орал про "никакого кумовства"
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Тоже так думаю, до выборов на наших условиях дело не дойдет. Но мы пытались, если что, в смысле Украина. Если рашка сейчас пойдет в отказ, то это будет отличный повод для ужесточения санкций.
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"В погоне за "нормандским саммитом" Зеленский поддержал российский вариант выполнения Минских договоренностей, перечеркнув договоренности по результатам саммита в Берлине 2016 г. где речь шла о первоочередности выполнения условий по безопасности и разработке дорожной карты для применения "Минска", которая давала бы Украине полную картину урегулирования и, соответственно, устраняла потенциальные риски от реализации этой формулы"
________________
И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут на стороне Путина, к бабке не ходи. И как теперь он будет исправлять ситуацию?
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"И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту?"

Потому что все другие форматы лишют рашу санкций.
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"Потому что все другие форматы лишют рашу санкций."
___________________
А что вы имели ввиду?
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клоуны, вы определитесь - вы за мир или за реки крови?
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Клоун ты - сам! Кто бы говорил? С бутылки, небось строчишь? Как там удобно тебе, лапотное?
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те ваши шиза не преодолима... бывает
))))))))))))))))))))))
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Да,порох та еще ****.И Иловайск на его совети,и Дебальцево
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Зеленский знает, что по Станице Луганской разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно.
А еще Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы после них делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что Станичка не разведена. Только сам Зеленский лично военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию.
Никто не понимает, куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом по отведению - мы отходим на 1 километр в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще в Золотом около 4 тыс. человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать семь дней. Семь дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в "Спортлото"? Или в "Лигу смеха"? А после заявления двух клоунов из "дыры" орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то, какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание? Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать, с кого потом спрашивать. И даже когда наконец-то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в Офисе президента.
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Вибори відбудуться і так ... ***** скаже що кацапських військових там немає і можна починати під наглядом народної міліції Донбасу і ОБСЄ, звичайно зрозуміло хто переможе на виборах..., ОБСЄ (де спостерігачів від Козлостана неміряно) звичайно підтвердить чесність і легітимність всього цього процесу i все буде tip top ...tod
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Соя, это всё рука Кремля, США продались пукину, налетай!
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Ниякіх виборів.
Десять років обмеження в правах.
Слідство про справах всіх колоборантів.
Вироки по заподіяним злочинам.
Всі бажаючі, які не скоіли злочини, добровільно можуть виіхати а РФ.
Місцеве самоврядування здійснують війсково-цівільні адміністраціі.
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какие механизмы вывода? кто будет считаь, записывать, контролировать, в формуле написано ОБСЕ, но оно продажное, никто никуда не уйде,т притихнут боевики на момент выборов а технику замаскируют
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Все Зеленский делает правильно. 5 лет войны Украина пребывала в подвешенном состоянии: и не сдается и никуя не делает для укрепления своей экономической и военной мощи. Страну, тока, лихо разворовывали рошеновские шаромыжники.
Щас Зеленский просто поставит Путина раком, показав готовность Украины решать проблемы, присоблюдении базовых принципов.
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Зеленський може бути троянським конем Москви!!!
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Посольство это хорошо , но хотелось бы эти слова прозвучали из Аминистрации США .
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ФУ!!!!!! Трішки легше стало,дякуємо тобі Боже і США,що на шлях вірний клоуна ставите!!!! Господи поможи!!!!!!
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