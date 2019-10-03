 Вибори на Донбасі вимагають виведення звідти очолюваних РФ сил і НЗФ, - заява посольства США

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства в соцмережі Твіттер.

"Ми вітаємо прогрес у напрямку досягнення миру на сході України і закликаємо до відновлення контролю України над її міжнародним кордоном. Вільні і чесні вибори вимагають виведення очолюваних Росією сил і незаконних збройних формувань з території України, а також безпечного середовища. Щоб це сталося, Росія має проявити політичну волю", - йдеться в повідомленні.

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