 Найманці РФ з 120 і 82-мм мінометів обстріляли українські позиції біля Луганського, Троїцького і Новолуганського, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 11 обстрілів:

чотири рази поблизу Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі неподалік Водяного - зі стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета;

поблизу Березового - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї;

поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 10 обстрілів:

тричі неподалік Луганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

неподалік Кримського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Оріхового - з автоматичного гранатомета;

в районі Золотого - з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Троїцького - з міномета калібру 82 мм

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

2 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, противник тричі зробив обстріли з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Павлополя, Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Миколаївки, Новогнатівки, Новогригорівки, Верхньоторецька, Кримського, Зайцевого, Катеринівки, Південного, Новолуганського, Золотого, Новгородського, Троїцького, Кряківки, Хутору Вільного, Луганського.

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За минулу добу в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу ОС зазнав поранень.

Вчора співробітники Національної поліції і військовослужбовці Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрили 1 факт заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, 1 грабіж, 7 крадіжок, 2 хуліганства, 4 факти незаконного поводження зі зброєю та 6 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 19 373 особи і 2 259 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 19 428 осіб і 2 213 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 36 особам.