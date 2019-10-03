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 Найманці РФ з 120 і 82-мм мінометів обстріляли українські позиції біля Луганського, Троїцького і Новолуганського, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 21 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 11 обстрілів:

  • чотири рази поблизу Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Водяного - зі стрілецької зброї;
  • неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета;
  • поблизу Березового - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
  • неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї;
  • поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
  • неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 10 обстрілів:

  • тричі неподалік Луганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;
  • неподалік Кримського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
  • поблизу Оріхового - з автоматичного гранатомета;
  • в районі Золотого - з ручного протитанкового гранатомета;
  • неподалік Троїцького - з міномета калібру 82 мм

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

2 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, противник тричі зробив обстріли з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Павлополя, Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Миколаївки, Новогнатівки, Новогригорівки, Верхньоторецька, Кримського, Зайцевого, Катеринівки, Південного, Новолуганського, Золотого, Новгородського, Троїцького, Кряківки, Хутору Вільного, Луганського.

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За минулу добу в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу ОС зазнав поранень.

Вчора співробітники Національної поліції і військовослужбовці Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрили 1 факт заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, 1 грабіж, 7 крадіжок, 2 хуліганства, 4 факти незаконного поводження зі зброєю та 6 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 19 373 особи і 2 259 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 19 428 осіб і 2 213 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 36 особам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151987
 
 
 Топ коментарі
 
наше ЗЕ пообіцяло мир внаслідок капітуляції.
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Скоро за такие слова, на подвал будут отправлять.
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Надеюсь войска отвели? Наемники РФ из 120 и 82-мм минометов обстреляли украинские позиции у Луганского, Троицкого и Новолуганского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 529 Тогда нехай гатят.
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Вони не гатять. Просто трішечки порушили стійке перемир'я.
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Не не не, это будущие избиратели и коллеги "Слуги Урода", как вы можете им не доверять? Найманці РФ з 120 і 82-мм мінометів обстріляли українські позиції біля Луганського, Троїцького і Новолуганського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5438
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Я їм вірю! Особливо - зашквареним і трішечки поламаним, котрі вже не стріляють, а жаліються на життя паскудне, безгрошів'я дике, дурну голову, поганого пуцина і бажання поїсти від пуза. 😊
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Когда будет новость Украинские войска обстреляли незаконные бандформирования 21 раз?
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Скоро за такие слова, на подвал будут отправлять.
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наше ЗЕ пообіцяло мир внаслідок капітуляції.
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До капитуляции ещё далеко, но пацанчики стараюццо. Наемники РФ из 120 и 82-мм минометов обстреляли украинские позиции у Луганского, Троицкого и Новолуганского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2113
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Після форули моніки зєлєнські бойовики гатитимуть вже десь в Дніпрі, а може і в Києві !
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прошу в заглавии первыми словами ставить - потерь нет!!!
ибо остальное статистика...
ГОРІТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ..(с)..і вата дурнувата, що закликала в наш дім чужого солдата
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