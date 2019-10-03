 "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ.

Про це колишній секретар РНБО Олександр Данилюк заявив в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Про що була націоналізація "ПриватБанку"? Про те, що держава Україна може обмежувати вплив дуже впливових олігархів... Якщо зараз ситуація змінюється, якщо тепер ідуть на поступки тим, хто вивів з України гроші, а держава, націоналізувавши банк, вклала 5,5 млрд доларів коштів платників податків - будь-яка компенсація буде мати декілька наслідків", - сказав Данилюк.
За його словами, першим наслідком стануть прямі витрати бюджету в сумі $2 млрд. А другим - результат інвесторів, які зрозуміють, що влада в Україні не може впливати на олігархів.
"МВФ скаже: "Побачимось наступного разу, коли ви покажете, що ви знову серйозні". І це буде такий ефект сніжного кому. Нема МВФ - не буде інвестицій, не буде далі приватизації, всього того, що дає поштовх для економіки. Тоді про які 40% протягом наступних п'яти років ми можемо говорити?" - додав екссекретар РНБО.
Крім цього, Україна має поступово готуватися до наступу світової фінансової кризи, вважає він.
"Якщо входити туди без програми МВФ, без інвестицій, тоді наші люди це відчують дуже і дуже швидко. Зараз всі слідкують за курсом долара. Потім будуть слідкувати теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - підкреслив Данилюк.
Політик стверджує, що українська влада почула сигнал від МВФ, коли місія фонду поїхала, не підписавши меморандуму про співпрацю. "Він розуміє масштаб загрози", - сказав Данилюк про президента Зеленського.
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Якщо заплатити Коломойському, то про МВФ можете забути.
Зачем он вообще с ними связывался?
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Подскажите кто в курсе, в случае удовлетворения иска Коломойского государство может изять эти 5,5 миллиардов? или все это получит Коломойский?
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&topic=46
финансового проекта Украина -стартовый капитал Зеленского-еще не
кончились, от продажи земли и заводов
что то в казну перепадёт-может быть- и поэтому
«Украина в краткосрочной перспективе может обойтись без
очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко».А долгосрочная
перспектива Коломойскому ни к чему.
І коли беня почав купувати ДУЖЕ дорогу нерухомість в США, то його там взяли за сраку - а звідки гроші ?? Ось чому він ховався в Ізраїлі / А дякуючи ЗЕБІЛАМ знов повернувся в Україну грабувати ! Он електроенергію вже купує у москалів - ТОРГІВЛЯ на крові - але зебіли небачать !!
А вот при Порохе и Лерке от 10,80 до 28.00 - это реальность!
Что скажешь?
Зеленка - несмываемое пятно на биографии!!!
Наверняка для украинцев важнее что бы все далалось по закону, а не по указке со стороны! Завтра МВФ скажет вывезти весь чернозем в Штаты!
В такой украинской власти нет смысла, если Украиной управляет МВФ.
По факту Украина на глазах теряет независимость, уже даже законы не может самостоятельно принимать.