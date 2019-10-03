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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Коломойський (595) МВФ (581) Данилюк Олександр (348) Приватбанк (315)

 "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ.

Якщо заплатити Коломойському компенсацію за націоналізований "Приватбанк", Україна може залишитися без МВФ, співпраця з яким їй вкрай необхідна.

Про це колишній секретар РНБО Олександр Данилюк заявив в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Про що була націоналізація "ПриватБанку"? Про те, що держава Україна може обмежувати вплив дуже впливових олігархів... Якщо зараз ситуація змінюється, якщо тепер ідуть на поступки тим, хто вивів з України гроші, а держава, націоналізувавши банк, вклала 5,5 млрд доларів коштів платників податків - будь-яка компенсація буде мати декілька наслідків", - сказав Данилюк.

За його словами, першим наслідком стануть прямі витрати бюджету в сумі $2 млрд. А другим - результат інвесторів, які зрозуміють, що влада в Україні не може впливати на олігархів.

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"МВФ скаже: "Побачимось наступного разу, коли ви покажете, що ви знову серйозні". І це буде такий ефект сніжного кому. Нема МВФ - не буде інвестицій, не буде далі приватизації, всього того, що дає поштовх для економіки. Тоді про які 40% протягом наступних п'яти років ми можемо говорити?" - додав екссекретар РНБО.

Крім цього, Україна має поступово готуватися до наступу світової фінансової кризи, вважає він.

"Якщо входити туди без програми МВФ, без інвестицій, тоді наші люди це відчують дуже і дуже швидко. Зараз всі слідкують за курсом долара. Потім будуть слідкувати теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - підкреслив Данилюк.

Політик стверджує, що українська влада почула сигнал від МВФ, коли місія фонду поїхала, не підписавши меморандуму про співпрацю. "Він розуміє масштаб загрози", - сказав Данилюк про президента Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151986
 
   
 Топ коментарі
 
Самая умная крыса...первой сбежала с тонущего зеленого корабля...😀
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масштаб загрози Моніка то розуміє, але Бєні сподобалося отримувати на шару банки, заводи
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краще інвестуй в самоосвіту.....можливо, всяку дурню перестанеш писати
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То есть нужно менять все гривневые сбережения на доллары по выгодному курсу и остаться в прибыли после падения гривны, я правильно понимаю?
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краще інвестуй в самоосвіту.....можливо, всяку дурню перестанеш писати
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Бред! Вон зебилоид в себя инвестировал-инвестировал а так и остался *уянистом!
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неправда....інструмент змінився... тепер він грає на шкіряній флейті
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Остаться при своих...прибыль из баксов в тумбочке не появится..
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Тогда не вижу проблем, я в гривне больше 5 тыс уже не держу с момента когда курс стал 30 из 8, а по телевизору одно лицо обещало что "курс не має бути вище 10".
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Если бы у тебя были бы сбережения, то ты не держал бы их в гривне, никогда.
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например я наученный 2008 годом и все гривны перевел в доллар ..когда был по 24 .6..и пустьони пока лежат дома..пока все утрясется с этими зелеными дебилами
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В 90, на этом, коломойша оооочень хорошо поднялся.
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Вы как-то поздновато спохватились - курс доллара уже пополз вверх. Надо было по 24 скупать
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Прибыль тут как в продаже вареных яиц. "Сейчас все следят за курсом доллара. Потом будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - Данилюк о последствиях разрыва с МВФ - Цензор.НЕТ 8896 Главное ничего не потерять, ну кроме 2 раза маржу при обмене. "Сейчас все следят за курсом доллара. Потом будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - Данилюк о последствиях разрыва с МВФ - Цензор.НЕТ 3084
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ты только сейчас это понял ?? есть гривна - сбрасывай. все прогнозы однозначны - падение гривны неизбежно вопрос до каких значений с мвф до 29-30 без мвф до хрензнаеткуда
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Самая умная крыса...первой сбежала с тонущего зеленого корабля...😀
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Данылюк с 2005 года во власти и на хорошем счету. Он умеет приспосабливаться.
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ну если это самая умная из крыс зеболоты, тогда даже страшно представить себя какие остальные.
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Те, що пішов - це для зелених добре. Але те, що пішов ображеним - це для них катастрофа. Через образу на Порошенка він на зебіла працював, як проклятий. Тепер так само буде працювати проти зебіла. Тому можу лише сказати фразу з одного відомого комедійного фільму совіцьких часів: "Пой, птічка, Пой!" 😁
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масштаб загрози Моніка то розуміє, але Бєні сподобалося отримувати на шару банки, заводи
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Він казав, що нікому нічого не винен, буде долар по 50 і що чи йому повертати ці гроші МВФ. Люди повертатимуть як і Коломойсьмому з бюджету Приватбанк погасили.
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Не можете держать гривну на плаву, то откажитесь... Пусть ходит Евро вместо гривны...
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Если заплатить Коломойскому компенсацию за национализированный "Приватбанк", Украина может остаться без МВФ, сотрудничество с которым ей крайне необходимо Источник: https://censor.net.ua/n3151986
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Якщо заплатити Коломойському, то про МВФ можете забути.
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а як що підти шляхом.,немає людини-немає проблеми" то держава від того тільки виграє
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Це неможливо, бо він фактично керує Україною.
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нема нічого неможливого..головне бажання мати а інше то технічні деталі
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Развязался язык после того, как понял, что с эти аферисты-наперсточники, захватившие власть при помощи манипуляций с сознанием населения, могут довести только до краха и решил себя обезопасить. Неужели Данилюку, умному и опытному в госуправлении специалисту, это было не понятно изначально?
Зачем он вообще с ними связывался?
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ВОзможно рассчитывал что ЗЕлебанда не будет действовать настолько нагло и дерзко, а Бабломойский бандит будет чутка поскромней грабить. Но когда посидел возле этих крыс то понял шо пришли такие мародёры против которых Петя выглядит меценатом и спонсором.
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вынужден поддержать!!ты/вы правы!!петя каков не был но помимо ведения бизнеса находил время и управлять страной!!этот тоже вроди как справляется!! и бизнесом не руководит и страну смешит(в тупик заганяет) "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 1863 "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 6954
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Они еще собираются чего то ждать, каких-то объяснений. К власти пришли враги Украины, которые обманом дорвались до власти. И никакие уговоры не помогут. Какие-то идиоты думают что кто то там в Минске ошибся.. Проверьте, пусть в течении 2 недели привлекут к уголовной ответственности составителей и подписантов документа по сдаче территорий Украины. Никого не накажут. Они уже электроэнергию покупают у рабсии. Надо выносить предателей, дальше будет только хуже!
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Пусть зе дебилы проведут митинг в защиту предателя и показать что у него нет больше поддержки.
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Плюс заявить партиям, что подписанный документ был принят в тайне от общества, что политическая партия не признает этот документ и все подписавшие его будут привлечены к уголовной ответственности при смене власти.
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Также можно провести митинги поддержки - "Европа вставай", преданы идеалы демократии в Украине, следующие кого лишат прав - европейцы.
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"О чем была национализация "ПриватБанка"? О том, что государство Украина может ограничивать влияние очень влиятельных олигархов. ... Если сейчас ситуация меняется, если теперь идут на уступки тем, кто вывел из Украины деньги, а государство, национализировав банк, вложило 5,5 млрд долларов средств налогоплательщиков - любая компенсация будет иметь несколько последствий", - сказал Данилюк.
______________________
Подскажите кто в курсе, в случае удовлетворения иска Коломойского государство может изять эти 5,5 миллиардов? или все это получит Коломойский?
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5,5 млрд баксів заберуть у випадку повернення Приватбану Коломойському і тоді цей банк стане банкрутом. Тому Коломойський вимагає компенсації 2 млрд баксів собі у кишеню.
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Зачем государству изымать эти 5,5 млрд из государственного банка? Коломойша не требует отдать ему банк, он хочет денег.
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дописывай!!он хочет не просто денег!! а больших!!денег!!(банк ему уже давно не нужен!! он ведь его уже грабанул!!а сейчас только,,малую толику"хочет!!чтоб ему компенсировали то что он ещё не успел ограбить!!) "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 3854 "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 2982
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Для кого это дописывать? Неужели кто-то может думать, что Коломойша затеял сыр-бор из-за небольших денег?
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Данилюк начинает палиться в обслуживании интересов МВФ, нам Пети хватило
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деньги акционеров
финансового проекта Украина -стартовый капитал Зеленского-еще не
кончились, от продажи земли и заводов
что то в казну перепадёт-может быть- и поэтому

«Украина в краткосрочной перспективе может обойтись без
очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко».А долгосрочная
перспектива Коломойскому ни к чему.


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Не много ли этот кусок говна о себе возомнил? Прям как Свын недавно....
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...вовремя я свой депо в сетябре из Привата вывел(в 2013 25к$ положил, немного стрёмно было в 14 и 15м)........грядут непонятки....
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Не хочу вникать во всю кухню, но приват работал прекрасно и национализировать его был скорее чей-то каприз. "Сейчас все следят за курсом доллара. Потом будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - Данилюк о последствиях разрыва с МВФ - Цензор.НЕТ 1560
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Зебил, ты знаешь что такое ликвидность ?
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Пустоголовый зебилоид, ты не ответил на вопрос?
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утюг. А по теме? Или у зебилов хамство главный аргумент?
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да он ещё не врубился о чём был вопрос.
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.....он просто подумал что его послали...... "Сейчас все следят за курсом доллара. Потом будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - Данилюк о последствиях разрыва с МВФ - Цензор.НЕТ 6560
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да ты впрям терорист, сразу ликвидность, хорошо что не сказал каким видом, надеюсь не рубить хвост до самой головы.
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Немо - ну ти й зебіл ! Приватизацію Привата схвалив МВФ ! Якщо тоді цього не зробили , б то рухнула б вся фінансова система України , бо беня з свого банку викачував мільярди !
І коли беня почав купувати ДУЖЕ дорогу нерухомість в США, то його там взяли за сраку - а звідки гроші ?? Ось чому він ховався в Ізраїлі / А дякуючи ЗЕБІЛАМ знов повернувся в Україну грабувати ! Он електроенергію вже купує у москалів - ТОРГІВЛЯ на крові - але зебіли небачать !!
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Украинцы выбрав себе в президенты еврея Коломойского и в его секретаршу еврейка Моника Зеленски будут думать за украинцев и Украину? С какой стати ?
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Так Бабломойский и не просит Приват назад, он просит выплатить ему 2 лярда "компенсации" с бюджета. Ему кажеца что он мало украл, теперь нужно ещё легально домазать 2 лярда за счёт ЗЕбилов.
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Я ещё писал 21 апреля 2019 года , что еврей Коломойский и зеленский пустят украинцев с торбами по свету .
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Ваня, вот действительно, по чём будет гривна ещё не известно...
А вот при Порохе и Лерке от 10,80 до 28.00 - это реальность!
Что скажешь?
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Я не голосовал за порошенко. Да и не в этом суть дела . Ты же зебил , и все перекручиваешь. А я все про то , как и с 21 апреля, что украинцы могли себе и украинцы выбрать и не бросается всегда в крайности , правильно ?
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А где ты было полгода назад?
Зеленка - несмываемое пятно на биографии!!!
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если это произойдет, то нужно вешать главного зебилоида.
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Я даже больше скажу, Коломойского надо отдать США.
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я тоже за это!! "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 3015 (такую харю!!только амеры прокормить способны!!) "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 3015 "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 1022
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И ни одного ЗЕбила в теме....Им бы темку про Петю или Гонтареву, ото б визжали до усрачки...А если про бандюка Бабломойского то молчат..тишина..Бабломойский у них свой парень. У них только Петя проблема. ВОт почему ЗЕбил хуже кацапа, ЗЕбилам Украина нафиг не нужна эти покацапленные манкурты хотят что бы просто их царь сидел на троне. А уж если именно их царь грабит то вся ЗЕбилятня сразу затыкаеца.
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"Если заплатить Коломойскому компенсацию за национализированный "Приватбанк", Украина может остаться без МВФ, сотрудничество с которым ей крайне необходимо"

Наверняка для украинцев важнее что бы все далалось по закону, а не по указке со стороны! Завтра МВФ скажет вывезти весь чернозем в Штаты!
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почему и нет??(чернозём в штаты??) если на вырученные деньги можно будет купить пол европы??или как минимум обеспечить безоблачное будущее украинцев??(не слышал о таком понятии как:цена вопроса??удивляеш!!) "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 2612 "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 9099
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Якщо Зелебенський буде "рулевать" так Україною, як він пресконференції проводить, труба гривні, буде вона по 50 за $!
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Украинская власть все время набирает кредиты как собака блох, а народу потом вешает лапшу о пользе МВФ.
В такой украинской власти нет смысла, если Украиной управляет МВФ.
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у тебя туго с экономикой!!как по мне лучше чтоб управляло МВФ с деньгами!! чем ЗЕ с мышами(в голове) "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 1518
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Я вашей МВФ экономикой, вашим внешним управлением с 2014 года сыт по горло.
По факту Украина на глазах теряет независимость, уже даже законы не может самостоятельно принимать.
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как не может принимать??(неужели трускавецкие курсы ничего не дали??там вроди без денег МВФ обошлось??) "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 9489 "Зараз всі стежать за курсом долара. Потім стежитимуть теж, але він буде рухатися в іншому напрямку", - Данилюк про наслідки розриву з МВФ. - Цензор.НЕТ 7296
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