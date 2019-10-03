 "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, про це йдеться у зверненні Зеленського.
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Зеленський має особисто пояснити свою позицію стосовно деокупації Донбасу, - Рахманін
Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков
Медведчук шкодує, що Зеленський не йде на умови РФ стосовно Донбасу
Знаю, як важко пробачити мої помилки і повірити ще раз. Це моя провина, - Порошенко виступив зі зверненням. ВIДЕО
"У підтримці оживає надія", - Епіфаній виступив зі зверненням у день онкохворої дитини
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Можете коротко передать смысл? Не хочу этого клоуна слушать.
Россія припинила розбудову свого океанського флоту за відсутністю УКРАЇНСЬКИХ двигунів.
Россія, купує через фірми прокладки УКРАЇНСЬКІ двигуни для своїх гелікоптерів.
Хто-небудь, розкажіть це Зеленському !!!
«Враг нє в крємлє, а на Банковой» (с)»
Проект нового закона о "особенностях лугандона" например! Старый петин уж точно был ЗРАДОЙ!
Я как Кучеренко про ЖКХ - не слушайте чинушь и их бла бла..... читайте законы, постановления и др бумажки!
А Вова, партия регионов за жизнь и разные коммуняки и богданы говорят, это прорыв, не бойтесь граждане лохи.
Дебил в квадрате, тебе ***** уже выставило новые требования для встречи во Франции.
Дебил в кубе, все, что ты уже успел натворить и что еще сделаешь и кроме этой зрады, уже тянет тебе на пожизненное!
Урод конченный!
А от Моніка зараз сміється з вас.
Отаке життя...
(C)
@LugaBeg
🤔
Правда - не "праву", а "правА", но это так, и еще пара нюансов.
Так вот, вроде Зеля - добрый, то есть.... ну, бла-бла-бла, но не сдаст страну... ща веротекантропы налетят
Слово вовики, мы не здамося, но чует мой паспорт шо "кравчучку" надо паковать.
Ибо такие уже были, начиная с/из Сучмы - все буде добре (просто не для всех)
Можид он и хочет мира, но ..... я бы ему не посоветовал спросить у тех кто на линии. Лни тоже хотят мира. Правда у них отступление - не приветствуется.
Ладно, Зеля, керуй. А армия поддержит.
...интересное кино, жаль, шо началось оно...
По тексту -- ... мимика, голосовые интонации, мотание головою -- ...ну, первый курс актёрского мастерства, в Киевском институте Культуры -- 1980 года... -- по курсу: Организатор-методист культ-просвет работы" *)
Слава Україні!!!
Я надіюсь, що зрадофіли тепер заспокояться.
(насправді ніт)
...
Після слів про "визнання ОБСЄ" стало зрозуміло - зрада НЕ відміняється.
Після слів про "вибори не завтра" стало зрозуміло - зрада відкладається, "хай нарід трохи охолоне".
Все інше - блаблабла.
"Ми напишемо його разом" (про закон) - вже навесні "напейсали" оце ось.