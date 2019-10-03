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 Політика України
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Все про:Зеленський (3025) Донбас (13181) Формула Штайнмаєра (34)

 "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту в Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіс президента, про це йдеться у зверненні Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Євросолідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО через підписання "формули Штайнмаєра", - Ар'єв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151984
 
   
 Топ коментарі
 
Можете коротко передать смысл? Не хочу этого клоуна слушать.
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Україна найбільша країна Європи.
Россія припинила розбудову свого океанського флоту за відсутністю УКРАЇНСЬКИХ двигунів.
Россія, купує через фірми прокладки УКРАЇНСЬКІ двигуни для своїх гелікоптерів.
Хто-небудь, розкажіть це Зеленському !!!
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"Скоты" - главное достижение за последнее десятилетие по мнению преЗЕдента.... "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8743
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Мы все в курсе о ком ты, еще он любит рошен. "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 9162
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Я твою маму в рот сношал, кацапчкое чмо.
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Гыга ты тоже ждешь.
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Да, да.
«Враг нє в крємлє, а на Банковой» (с)»
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Ок, а якщо так все добре, чого підари з ОРДЛО скащали " х*й вам в сраку а не кордон".
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Готуйтесь, зараз на Україну ще й МН17 повісять.
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А может ты вместо бла бла бла бумажки покажешь?
Проект нового закона о "особенностях лугандона" например! Старый петин уж точно был ЗРАДОЙ!
Я как Кучеренко про ЖКХ - не слушайте чинушь и их бла бла..... читайте законы, постановления и др бумажки!
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Все умные люди говорят КАПИТУЛЯЦИЯ.
А Вова, партия регионов за жизнь и разные коммуняки и богданы говорят, это прорыв, не бойтесь граждане лохи.
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"в Донбассе". Очередная перепечатка из рашасми ?
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Виразно читає. А яка реакція на пушиліно-пасічниковський спіч? Чи Богдан ще не нашептав у вухо?
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та не очень выразно. То, что он пучит глаза и старательно артикулирует, еще не убеждает
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хватить нам пояснювати що таке формула Штанмаєра... ми не твої зебіли. Оприлюдне документ що ви там підписали - ми розберемось - де зрада, а де ні.
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Адепты свинки Пэппы Поросенко так рьяно выступают за продолжение войны, только ни один из них так и не удосужился уехать на фронт...
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Ясно всё, путин-***** ,Зеленский молодец а пэтя едет на тюрма ...
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Дебил! Забудь фразу об особом статусе Донбасса! Почему мы об это вообще должны говорить???
Дебил в квадрате, тебе ***** уже выставило новые требования для встречи во Франции.
Дебил в кубе, все, что ты уже успел натворить и что еще сделаешь и кроме этой зрады, уже тянет тебе на пожизненное!
Урод конченный!
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Чуть не прослезилась) этому парню в кино сниматься надо! Это не то чмо которое на брифинге про формулу капитуляции путина-зеленского блеяло, и заикалось! Сегодняшний красавчик! Зебилы именно такого выбрали как сегодняшний!)
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Мольфари ж казали що наступним Президентом буде жінка, а ви сміялися з них.
А от Моніка зараз сміється з вас.
Отаке життя...
(C)
@LugaBeg
🤔
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Лучшая шутка в карьере клоуна Зеленского - "Поверьте, я долго осмысливал свою линию, она верна для Украины. Вы должны мне довериться" ... "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 5086
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Зеля, а Конституцию под ДНР и ЛНР переписывать будешь?
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Выборы можно проводить только после того как Украина будет контролировать свои границы с мордором не менее чем через ГОД! И пока соответствующие органы не вычистят там всю кацапсячую мразоту, ну вата местная конечно останется, куда ее девать... Но всю кацапсячую мразоту на*** з України !!!
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думал что просто моника!!оказывается с приставкой,,пиндоболка""Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 1049
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Вроде нормально все сказа.
Правда - не "праву", а "правА", но это так, и еще пара нюансов.
Так вот, вроде Зеля - добрый, то есть.... ну, бла-бла-бла, но не сдаст страну... ща веротекантропы налетят "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 6625
Слово вовики, мы не здамося, но чует мой паспорт шо "кравчучку" надо паковать.
Ибо такие уже были, начиная с/из Сучмы - все буде добре (просто не для всех)
Можид он и хочет мира, но ..... я бы ему не посоветовал спросить у тех кто на линии. Лни тоже хотят мира. Правда у них отступление - не приветствуется.
Ладно, Зеля, керуй. А армия поддержит.
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"Украина должна капитулировать", - главарь донецких террористов Пушилин об ожиданиях от политики Зеленского.
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Замовкни!!! Чи може ти про себе??? Тоді розмовляй.
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-- планы видовые переключаются, согласно напруги текста... -- видуха записная!
...интересное кино, жаль, шо началось оно...
По тексту -- ... мимика, голосовые интонации, мотание головою -- ...ну, первый курс актёрского мастерства, в Киевском институте Культуры -- 1980 года... -- по курсу: Организатор-методист культ-просвет работы" *)


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Все буде Україна!!!
Слава Україні!!!
Я надіюсь, що зрадофіли тепер заспокояться.
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О так, тепер вірю - зрада відміняється, розходимось
(насправді ніт)
...
Після слів про "визнання ОБСЄ" стало зрозуміло - зрада НЕ відміняється.
Після слів про "вибори не завтра" стало зрозуміло - зрада відкладається, "хай нарід трохи охолоне".
Все інше - блаблабла.
"Ми напишемо його разом" (про закон) - вже навесні "напейсали" оце ось.
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Кодло потроха об'єднує - мародерів, крадіїв, псевдо патріотів, брехунів - така у них більшість учасників акцій.
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Та тепер хіба що останній зєбіл повірить словам Моніки Зелінскі 😕
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Зе, обещать не значит жениться. Порох отбросил эту формулу.
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Не можна формулу відкинуть, як "лапті".
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Главное - это начало речи и конец: "зрада отменяется" и "деяки особи, которые хотят вас использовать". Если коротко - Узеленского бояться "путча Порошенко".
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