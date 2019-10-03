 Богдан має піти у відставку, - Данилюк

Про це Данилюк заявив в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, Богдан як колишній адвокат Коломойського не може уникнути конфлікту інтересів. А отже, має піти у відставку.

"Я вважаю, що якщо ми говоримо про конфлікт інтересів, то Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я. І все. Це була би професійна позиція", - переконаний колишній глава РНБО.

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За словами Данилюка, їхні розбіжності з Богданом лежать у площині підходів і цінностей.

"Ми тут звикли, що у нас у всіх є телефони, і ми кого треба наберемо і "повирішуємо" зараз. Це точно - минуле, і це те, що тягне Україну назад. Люди, які приносять це в нову владу, несуть надзвичайні ризики", - сказав він про Богдана.

"Я просто півжиття прожив за кордоном, бачив, як все працює в розвинених країнах. ... Я з повагою ставлюся до парламенту. Я вважаю, що Кабмін працюватиме максимально незалежно і нестиме повну відповідальність. Тоді буде правильний баланс, і в цьому полягає рецепт успіху. Андрій бачить це собі трошки інакше. Я думаю, що це помилкова стратегія, яка створить дуже швидко проблеми", - припустив Данилюк.