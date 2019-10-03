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 Політика України
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Все про:відставка (567) Данилюк Олександр (348) Богдан Андрій (179)

 Богдан має піти у відставку, - Данилюк

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що глава Офісу президента Андрій Богдан не може обіймати свою посаду, тому що є колишнім адвокатом Коломойського.

Про це Данилюк заявив в інтерв'ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, Богдан як колишній адвокат Коломойського не може уникнути конфлікту інтересів. А отже, має піти у відставку.

"Я вважаю, що якщо ми говоримо про конфлікт інтересів, то Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я. І все. Це була би професійна позиція", - переконаний колишній глава РНБО.

Читайте також: Я пішов з РНБО, оскільки виник конфлікт інтересів після націоналізації Приватбанку, - Данилюк

За словами Данилюка, їхні розбіжності з Богданом лежать у площині підходів і цінностей.

"Ми тут звикли, що у нас у всіх є телефони, і ми кого треба наберемо і "повирішуємо" зараз. Це точно - минуле, і це те, що тягне Україну назад. Люди, які приносять це в нову владу, несуть надзвичайні ризики", - сказав він про Богдана.

"Я просто півжиття прожив за кордоном, бачив, як все працює в розвинених країнах. ... Я з повагою ставлюся до парламенту. Я вважаю, що Кабмін працюватиме максимально незалежно і нестиме повну відповідальність. Тоді буде правильний баланс, і в цьому полягає рецепт успіху. Андрій бачить це собі трошки інакше. Я думаю, що це помилкова стратегія, яка створить дуже швидко проблеми", - припустив Данилюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151982
 
   
 Топ коментарі
 
Aндрій ⚓ Луганський‏ @LugaBeg 12 ч.12 часов назад

Мольфари ж казали що наступним Президентом буде жінка, а ви сміялися з них.
А от Моніка зараз сміється з вас.
Отаке життя...
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Смотрящего за преЗЕдентом уволить решил...Данилюк совсем берега потерял... Богдан должен уйти в отставку, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9200
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Смотрящего за преЗЕдентом уволить решил...Данилюк совсем берега потерял... Богдан должен уйти в отставку, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9200
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Данилюк у розпачі від ревнощів і розбитого серця. А такі здатні на все, що завгодно: " якщо ти не мій, Володька, то і цьому кпзлу не дістанешся!" - щось таке. Маю відчуття, що Данилюк почне говорити. І щось дуже-дуже цікаве. 😊
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Весёлую Хрюшу из Сен-Тропе сразу в прокуратуру.
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Aндрій ⚓ Луганський‏ @LugaBeg 12 ч.12 часов назад

Мольфари ж казали що наступним Президентом буде жінка, а ви сміялися з них.
А от Моніка зараз сміється з вас.
Отаке життя...
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все зеленые сцыкуны должны уйти из власти и Украины.
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Не заплатят тебе за это-расслабься, кацапонтий
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Должен , но не потому что плохой , а потому что монгол .еще подумают .что украинцы с монголами братья
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Почти херувим считал что состоит в дрим тиме херувимов.
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а можна и без трусов, легче онанизмом заниматься, как кива
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...может, Богдан кому и должен? -- я за Коломойского больше переживаю...*)
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Бохдан у відставку, Каломийський в Ісраєль..... клоун буде дальше тупим гумором займатися, а ми виберемо нормального президента(з другої спроби)
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немає ніяких 73%..... там щоб 30% було..... решту голосували проти Пороха..... і з цих 30, невідомо, чи ще половина зараз залишилася, після всіх цих рухів
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Если бы мы жили, как в Европе или США, то его должен быть давно уволить президент, так как он подрывает его репутацию, репутацию партии за которой он стоит, но у нас же все не так, друзья, кумовья, одноклассники, партии эти временные, на 5 лет создали и разбежались, перебежали в новые, новый лапши навешали про счастливое будущее, президенты тоже на 5 лет приходят, такого нет понятия, как политическая репутация, так что навряд ли.
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Звучит как "Карфаген должен быть разрушен"
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та отож), боротьба соросят-ахмедчат з коломочатами! Богдан должен уйти в отставку, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9776 Богдан должен уйти в отставку, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2895 Богдан должен уйти в отставку, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1000
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А если бывший зубник Бени, то можно?
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Да уж. Приписывать другим людям свои страшилки как это называется?
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так это затравка и его скинут , но позже , это игра такая , народ уже не может терпеть богдана И президент идя на встречу избирателям , увольняет богдана . все довольны , през крутой рейтинг поднимается ,либидо тоже . 73% дружно кончают и все начинается по новому
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Ща 🐖🐖🐖 на ентой теме "киву загоняют" до мозолей на ладошка! Вазелин вам в помощь!
🤗
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Хто знає цього дядька? Бо в палатці,що стоїть на Майдані,кажуть від організації, "Невідомий патріот"
Богдан должен уйти в отставку, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4429
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ППЦ! Вас когда-то попустит или кризис жанра?
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Спящий 🐷..
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Это бох большинства..большинства на цензор нет)))))) Тут концентрация петродебилов зашкаливает.
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Адвокаты не должны защищать преступников! И судьям тогда всё понятно: есть адвокат - честный человек, пришёл без адвоката - тюрма!!! Посадят Петю - Данилюк должен сам с вещами прийти, присудят Гонтаревой воровство в 3 млрд. - Данилюк 1 млрд принесёт!

С МВФ у Данилюка нет расхождения в плоскости подходов и ценностей?
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По версии Дубинского Данилюк слил информацию о разговоре зеленки с трампом демократической партии США:

https://youtu.be/OYFuYwRVEt8?t=144

Вот и причина его скоропостижной отставки...
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А еще был Азаровским соколом, которого люстрировали.
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Представил тебя в детском саду и в школе! Богдан має піти у відставку, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3394
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ділдо ...ти дурак ...без богдана слуга урода й два слова до кучі не складе , а як складе то весь Світ потішається з цирку ...
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на самомделе вся псевдоэлита должна быть утилизирована..ибо гной..
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А как дышал...как дышал...
Дебил, *****! Помог Зебилу прийти к власти. Теперь понял, что зебилу .опа и свалил.
Но это, конечно, лучше, чем доказывать с пеной у рта, что зебил лучший в мире политик, как доказывают его подельники.
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Подейкують, в ЗЕ!диджитал ставка 11-80 за комент.
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Значить когда люди перегавкиваются с зебилами они финансово ослабляют бюджет агентства бенеботов.
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Я думал что Данилюк умней. У адвокатов работа такая, защищать своих клиентов. Ничего личного.
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Данилюк, ты за "пропавшую" комнату извинился?
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Должен и уйдет, два разных состояния и зависят совсем не от Данилюка
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РУКІ ПРОЧЬ от бОгдана Сен-Трупе. Він головний НАВУХОДОНОСОР Піаністу оригінального жанру.
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