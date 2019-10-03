 Якщо Путін видасть одних заручників, то набере нових, - Білецький

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Білецький зазначив: "Безумовно, звільнення людей для нас надзвичайно важливе. Як людина, яка перебувала у в'язниці за політичними статтями за часів Януковича, близько сприймаю цю біду. З іншого боку, ми маємо розуміти, політичні поступки, територіальні поступки, але ми вже говоримо і про військові поступки, - це шлях у нікуди".
Він продовжив: "Чому з терористами в основному не ведуть переговорів? Чому Ізраїль сказав, що він більше не мінятиме свої громадян на терористів? Тому що це призвело до того, що інтифади почали поширюватися. Терорист розуміє, що захоплення заручників - це ефективна стратегія. А Путін у цьому плані - терорист, який захоплює заручників. Він розуміє, що таким чином можна без війни і серйозного тиску отримувати все, що завгодно: внутрішньо-політичний, економічний і культурний вплив у країні, втрату Україною територій".
"Навіть якщо Путін зараз видасть більшу частину заручників, що він робитиме далі? Він набере нових. Кримські татари в Криму ще не закінчилися, так само як і українські патріоти на окупованих територіях Донбасу. Тому набрати нових заручників він зможе абсолютно завжди", - резюмував Білецький.
😷
О какой войне с Россией вы там плачете? Вы же отлично понимаете что представляет из себя армия Украины и армия России, и что если Россия оккупирует Украину то полезет дальше и единственной реакцией запада может стать удар по территории Украины, чтобы остановить экспансию на Запад. Впрочем для вас это слишком сложно понять наверное.
просто фонтан
А, вот срать в Украине он может, тем более, шо лолита ФСБшная денег слюнявит нормально
що ведуться на його, точніше ******* пропаганду!
🤣
Какой дурак тебе поверит то?
...так за свои тут гуляю -- заподорого -- но не жалко...*)
Короче: Зелю надо валить ТОЛЬКО Гражданскими протестами! ...как только перестрелки начнутся -- то капэць. В плане, шо потом не разберёмся... -- кто первым начал?
Рад за Украину и Украинцев! -- ...прям, аж приятно -- ...не ожидал уже.
Смерть жидам и коммунистам! -- не я придумал... ...а жаль...*)
🤔
А ты как -- стабильность соблюдаешь? *)
😁
А тут сразу и День независимости Германии подоспел ... ... вот, когда будут 2 выходных подрят -- ...меня устроит ...*)
Тільки не зроби з цього судна другого "Титаніка"..
Там багато безневинних..
😁
шо ти маєш на увазі порохобот?!
Все занимались софкоидной "бальшой пАлытыкой" в которой такие как Сенцов , Кольченко , Бекиров , Балух , Кных , Карпюк ... всего лишь пешаки ?!
Пытки и многолетние срока на одной чаше весов , а на другой оказыцо, шо садист и маньяк ***** может ещё себе новых захватить , так мол давайте ему оставим этих в качестве сокральной жертвы ?!
Моё мнение , что стоит жить и продолжать борьбу . Пытаться договориться , разумеется , понимая , что такое поповско-кремлёвская "худна" ...
Главное понимать, с кем ты имеешь дело ...
Просто ЗЕ нужно про это постоянно стучать по бошка . И это не только сам факт , что ***** маньяк и садист, а то , что в этой чёрной дыре цивилизации другие тупо не приживаются у власти .
Был проевропейский Павел - его по приказу родного сына табакеркой по бошка ...
Потом был Алекс второй - его 7 рад пытались грохнуть . Осьмой удался .
Замечу - не папшку его Николашку Палкина , ни сынулю его пропойцу ... ни дядю тёзку , про которого сам Пушкин умудрился :
"
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
"
Вот двести лет прошло , а властитель снова плешивый щёголь , лукавый , снова "враг труда" .
Снова "нечаянно пригретый славой" ...
Повторяю , Вове нужно знать историю той страны , чтобы понимать мудрые слова канцлера Бисмарка , что подписи тех правителей дешевле бумаги , на которой они поставленны !
Назем их менять на боевиков?
Вилізло воно бач за "печенюшкою".
А говна на паличці не вистачить?
Отож!