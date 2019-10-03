 Якщо Путін видасть одних заручників, то набере нових, - Білецький

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Білецький зазначив: "Безумовно, звільнення людей для нас надзвичайно важливе. Як людина, яка перебувала у в'язниці за політичними статтями за часів Януковича, близько сприймаю цю біду. З іншого боку, ми маємо розуміти, політичні поступки, територіальні поступки, але ми вже говоримо і про військові поступки, - це шлях у нікуди".

Він продовжив: "Чому з терористами в основному не ведуть переговорів? Чому Ізраїль сказав, що він більше не мінятиме свої громадян на терористів? Тому що це призвело до того, що інтифади почали поширюватися. Терорист розуміє, що захоплення заручників - це ефективна стратегія. А Путін у цьому плані - терорист, який захоплює заручників. Він розуміє, що таким чином можна без війни і серйозного тиску отримувати все, що завгодно: внутрішньо-політичний, економічний і культурний вплив у країні, втрату Україною територій".

"Навіть якщо Путін зараз видасть більшу частину заручників, що він робитиме далі? Він набере нових. Кримські татари в Криму ще не закінчилися, так само як і українські патріоти на окупованих територіях Донбасу. Тому набрати нових заручників він зможе абсолютно завжди", - резюмував Білецький.

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