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Все про:полон (638) Білецький (98) полонені (558)

 Якщо Путін видасть одних заручників, то набере нових, - Білецький

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький вважає, що практику звільнення заручників в обмін на політичні вимоги потрібно завершувати.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Білецький зазначив: "Безумовно, звільнення людей для нас надзвичайно важливе. Як людина, яка перебувала у в'язниці за політичними статтями за часів Януковича, близько сприймаю цю біду. З іншого боку, ми маємо розуміти, політичні поступки, територіальні поступки, але ми вже говоримо і про військові поступки, - це шлях у нікуди".

Він продовжив: "Чому з терористами в основному не ведуть переговорів? Чому Ізраїль сказав, що він більше не мінятиме свої громадян на терористів? Тому що це призвело до того, що інтифади почали поширюватися. Терорист розуміє, що захоплення заручників - це ефективна стратегія. А Путін у цьому плані - терорист, який захоплює заручників. Він розуміє, що таким чином можна без війни і серйозного тиску отримувати все, що завгодно: внутрішньо-політичний, економічний і культурний вплив у країні, втрату Україною територій".

"Навіть якщо Путін зараз видасть більшу частину заручників, що він робитиме далі? Він набере нових. Кримські татари в Криму ще не закінчилися, так само як і українські патріоти на окупованих територіях Донбасу. Тому набрати нових заручників він зможе абсолютно завжди", - резюмував Білецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський лізе в пастку, яка призведе до втрати суверенітету, - Білецький про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151980
 
   
 Топ коментарі
 
Интересная новая методичка у зебилов! Про кровавых порохоботов, которые хотят продолжения войны! Всё им мало смертей. А вот мы с вовочкой хотим мира. Ну что нам им сказать? Идите нахер!
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у билецкого сегодня бенефис... ?
просто фонтан
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Интересная новая методичка у зебилов! Про кровавых порохоботов, которые хотят продолжения войны! Всё им мало смертей. А вот мы с вовочкой хотим мира. Ну что нам им сказать? Идите нахер!
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а шо сказати хотів?
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Та вихлоп неконтрольований у нього...
😷
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Что Порошенко не хочет в тюрьму, а хочет к корыту, ради этого он будет все дальше разжигать конфликты внутри Украины. А Билецкий всего лишь шестой.
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Билецкий правильно говорит очевидные вещи. Путин одних отпускает и тут же набирает новых, благо в Украине много тупых олигофренов, которые шастают в Расею. Каждый день только и слышишь, что то одного то другого задержали.Эти игры уже всем надоели.
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Ты хочешь сказать что 20 моряков которых Порошенко послал на верную смерть или в плен были олигофренами. Нет, это Порошенко действовал наплевав на граждан Украины, как эгоист и диктатор, но не как Президент. И тактика Белецкого "пусть сидят в плену нам плевать" тоже тактика циничного индивидуума действующего по приказу. Иначе нельзя расценить его и действия Яроша которые то ныкаются ото всех, то лезут в камеры.
О какой войне с Россией вы там плачете? Вы же отлично понимаете что представляет из себя армия Украины и армия России, и что если Россия оккупирует Украину то полезет дальше и единственной реакцией запада может стать удар по территории Украины, чтобы остановить экспансию на Запад. Впрочем для вас это слишком сложно понять наверное.
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в мене алергія на прізвище жуков, тому краще не чіпай
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у билецкого сегодня бенефис... ?
просто фонтан
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А можно одного Билецкого обменять. Авакова в придачу
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Нужно направлять Билецкого и ему подобных немедленно на штурм кремля и освобождать Украину до Сахалина!!
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не, он на ***** не попрет, памперсов ему не хватит.
А, вот срать в Украине он может, тем более, шо лолита ФСБшная денег слюнявит нормально
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Не хочу тебя, Билецкий, огорчать. Но Украина(целиком) уже в заложниках у Путина. Самое смешное, с Сенцовым и морячками тоже. Иначе бы он их не отпускал.
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Та пусть по месту своего проживания разбирается с гепой и прочей до-по-гоп-компанией!
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Так всё таки на Донбассе ещё не кончились патриоты? а вы хотите их раше отдать?
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Бояться! Це добре! Відчувають силу! Репостимо!
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та отож, грошей папа), набрався,- вважає шо є дурніки),
що ведуться на його, точніше ******* пропаганду! Если Путин выдаст одних заложников, то наберет новых, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8548
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фсьо, теперь это патриоты！ панимать надо
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а він всім дає безплатні поради чи тільки президентам? )))
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Зато два Владимира будут чаще ворковать по телефону....связанные одной целью... Если Путин выдаст одних заложников, то наберет новых, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9119
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Давно надо было запретит гражданам России ездить в Украину , а украинцам в Россию .
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ты ща предьяву сыньоносому закинул？
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а пеця в то же время в крысме - что оно там делало?
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Может потенциальным заложникам нужно уезжать из оккупации и записываться в отряды освобождения Донбасса и Крыма, а не ждать пока пуйло издохнет и раша развалится. Туда же должны записаться все клавиатурные борцы с пуйлом, а уже захваченных заложников нужно освобождать.
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Иди к Дугину своему, "патриот".
Какой дурак тебе поверит то?
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Там, где "наводит порядок" Нацкорпус, всегда бардак и грызня.
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товарищу Белецкому сначала надо показать пример где и когда президент делал путину хоть какие то политические уступки. вы можете привести пример подписания так называемой формулы штанмайера . это не политическая уступка . это формальность для того что бы начать переговоры. причем эта формула была согласована между порошенко и путиным еще в 2016 году. давайте дождемся начала переговоров .
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Много можно здесь тему мучить. У нас война шестой год. Какая разница какая? Просто война! Можно и в поддавки сыграть. Конформизма нет тут. Не пойдёт тема---да на свои позиции вернёмся молча но резко. Это наша земля и страна. Скорее всего этим и пахнет. Тогда отбросим тему Минска окончательно. Выйти с этого формата и всё. Холодная война, визовый режим с РФ и прямые переговоры только с США и Англией. Что следовало сразу делать как подписантами Будапештской залипухи. Опыт Молдовы, Грузии подсказывает тупиковость этого процесса вообще.
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можно сказать дважды два четыре а можно четыре это дважды два . и так и так верно и сколько не повторяй ничего не изменится. но иногда говорить приходится ибо появляются люди которые считают по другому при этом обвиняя первых во лжи.
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Короче... -- я тут трошки отъехал и поплыл -- в глубоком Забугорье. Интернет корабельный купил, да там только -- Выцыпыч...
...так за свои тут гуляю -- заподорого -- но не жалко...*)
Короче: Зелю надо валить ТОЛЬКО Гражданскими протестами! ...как только перестрелки начнутся -- то капэць. В плане, шо потом не разберёмся... -- кто первым начал?
Рад за Украину и Украинцев! -- ...прям, аж приятно -- ...не ожидал уже.
Смерть жидам и коммунистам! -- не я придумал... ...а жаль...*)
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...та не -- уже второй день скучаю за Майданом. "бойцы вспоминают минувшие дни"
А ты как -- стабильность соблюдаешь? *)
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У Меня с детства отличный вестибулярный аппарат!
😁
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...ну, шо б тебе так сегодня, как мне, как вчера -- 60-тидесятник гулял! *)
А тут сразу и День независимости Германии подоспел ... ... вот, когда будут 2 выходных подрят -- ...меня устроит ...*)
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Добре погуляти!
Тільки не зроби з цього судна другого "Титаніка"..
Там багато безневинних..
😁
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так это запросто....выслать белецкого в парашу и не менять ни за какие уступки и обещания.
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Той патріот, що 2 рази порятував Маріуполь. Уразумів, мокшанський пєдік?
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Омерзительно то, что Сенцов отсидел 5 лет и каким грёбанным порохососам не было до этого факта дела .
Все занимались софкоидной "бальшой пАлытыкой" в которой такие как Сенцов , Кольченко , Бекиров , Балух , Кных , Карпюк ... всего лишь пешаки ?!
Пытки и многолетние срока на одной чаше весов , а на другой оказыцо, шо садист и маньяк ***** может ещё себе новых захватить , так мол давайте ему оставим этих в качестве сокральной жертвы ?!

Моё мнение , что стоит жить и продолжать борьбу . Пытаться договориться , разумеется , понимая , что такое поповско-кремлёвская "худна" ...
Главное понимать, с кем ты имеешь дело ...
Просто ЗЕ нужно про это постоянно стучать по бошка . И это не только сам факт , что ***** маньяк и садист, а то , что в этой чёрной дыре цивилизации другие тупо не приживаются у власти .
Был проевропейский Павел - его по приказу родного сына табакеркой по бошка ...
Потом был Алекс второй - его 7 рад пытались грохнуть . Осьмой удался .
Замечу - не папшку его Николашку Палкина , ни сынулю его пропойцу ... ни дядю тёзку , про которого сам Пушкин умудрился :
"
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
"

Вот двести лет прошло , а властитель снова плешивый щёголь , лукавый , снова "враг труда" .
Снова "нечаянно пригретый славой" ...

Повторяю , Вове нужно знать историю той страны , чтобы понимать мудрые слова канцлера Бисмарка , что подписи тех правителей дешевле бумаги , на которой они поставленны !
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вова знает , но не понимает .это как иметь навороченый комп и смотреть на нем порно картинки , потому что на большее ума не хватает.
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секте пофиг , их волнует чем сегодня сходил их лучезарный хетьман . Какие Сенцовы .?
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Придурки ездят на работу в россиию и Крым.
Назем их менять на боевиков?
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Вряд ли заробитчане интересны кремлю. Для заложников ему нужны какие-нибудь знаковые фигуры, к примеру люди искусства, или военные.
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Тем не менее того же Гриба взяли, хотя на кой он им был вообще...
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правильно , сам поехал -сам и отвечай . предупреждали всех.
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У долбодятлов, которые едут в Крым или на рашку нужно брать расписку, что они сами осознают куда они едут, в трезвом уме и твердой рукой. И что если что, то они сами кузнецы своего счастья или несчастья. И Украина не обязуется их освобождать, меняя реальных преступников на тупых овец, которым дома не сиделось.
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Та пішло ти............. Якщо Путін видасть одних заручників, то набере нових, - Білецький - Цензор.НЕТ 937
Вилізло воно бач за "печенюшкою".
А говна на паличці не вистачить?
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Да, как бы, ничего нового он не озвучил, но ведь действительно фигня получается - пу просто набирает заложников для политического шантажа. При обмене он отдаёт невинных людей в обмен на реальных преступников. Это не есть нормально.
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Путин посадил Ходорковского. Россияне лет восемь протестовали, чтобы его выпустили. Его выпустили, но ничего не изменилось. Сажает других. Так что проблема условной Савченко или Сенцова в том, что это никак не изменит политику России. Это лишь подачки.
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Кто помог ***** получить задожников, отправив в Черное море?
Отож!
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Тогда надо и нам параллельно ловить , их тут как грязи .Все гениальное просто , тупо око за око.
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Чтобы освободить полонених,зачем подписывать "формулу Штайнмаера"?. Тем более,что полонені будут появляться вновь и вновь. И что,каждый раз подписывать очередную"формулу", где в следующий раз потребуют федерализации,потом русского языка как государственного и так до бесконечности,пока Украина исчезнет?
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